В Одессу с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Греции Мицотакис, чтобы встретиться с Зеленским, - СМИ
В среду, 6 марта, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл в Украину, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет греческое издание Newsit.
По предварительной информации, он планирует провести встречу с Зеленским в Одессе. Позже Мицотакис отправится в Бухарест на конференцию Европейской народной партии.
"Визит премьер-министра Греции в Украину происходит в то время, когда президент Украины призывает международное сообщество не бросать его страну и максимально укрепить ее, чтобы предотвратить наступление российского диктатора Владимира Путина", - отмечает издание.
Отмечается, что греческий премьер прибыл в Украину на несколько часов.
премьеру НЕ СОРОМНО ?
а треба запросити ще Пилигрині , як вероятного презідента
премʼєр - міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу
за візит до Украіни !!
Кацапы, конечно, уроды, но те же языки говорят, что Боневтик тут же втик из Одессы в обдристанных кальсонах цвета хаки.