3 185 28

В Одессу с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Греции Мицотакис, чтобы встретиться с Зеленским, - СМИ

зеленський,кіріакос,міцотакіс

В среду, 6 марта, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл в Украину, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет греческое издание Newsit.

По предварительной информации, он планирует провести встречу с Зеленским в Одессе. Позже Мицотакис отправится в Бухарест на конференцию Европейской народной партии.

"Визит премьер-министра Греции в Украину происходит в то время, когда президент Украины призывает международное сообщество не бросать его страну и максимально укрепить ее, чтобы предотвратить наступление российского диктатора Владимира Путина", - отмечает издание.

Отмечается, что греческий премьер прибыл в Украину на несколько часов.

визит (3144) Греция (732) Зеленский Владимир (21598)
Топ комментарии
+3
Єфхарістополі
премʼєр - міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу
за візит до Украіни !!
показать весь комментарий
06.03.2024 12:52 Ответить
+3
А я то думаю, с чего бы кацапы, шо з цепури зiрвалися вже бiльше нiж пiв доби , як обстрiлюють Одесу. бедосик...
показать весь комментарий
06.03.2024 12:52 Ответить
+2
Злые языки говорят, что кацапы вдарили по Одессе пару часов назад чем-то быстрым.
Кацапы, конечно, уроды, но те же языки говорят, что Боневтик тут же втик из Одессы в обдристанных кальсонах цвета хаки.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:01 Ответить
Ще один пісмейкер приїхав.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:43 Ответить
Греки щось заблокували разом з Кипром для України у Брюсселі.

премьеру НЕ СОРОМНО ?
показать весь комментарий
06.03.2024 12:49 Ответить
Соромно одне: зебиратели...
показать весь комментарий
06.03.2024 12:52 Ответить
А як там словаки, вже зхаменулися?
показать весь комментарий
06.03.2024 12:54 Ответить
Имею ввиду, шо https://hromadske.ua/ru/posts/slovakiya-zapretila-import-ukrainskogo-zerna-no-razreshila-ego-tranzit Словакия запретила импорт украинского зерна, но ...
показать весь комментарий
06.03.2024 12:56 Ответить
Словаків всього як в Україні велике місто. Вони це зерно не зʼїдять , їм вистачить свого
показать весь комментарий
06.03.2024 13:03 Ответить
Все верно, нечего зебилам нарушать взятые на себя обязанности, мол, только транзит. Кто тока зебилов тянул за язык про транзит тока в Африку...
показать весь комментарий
06.03.2024 13:06 Ответить
То чому вони бояться, якщо туди й продати нічого?
показать весь комментарий
06.03.2024 13:30 Ответить
А може і російське зерно десь там гуляє
показать весь комментарий
06.03.2024 13:47 Ответить
Ви про що?
показать весь комментарий
06.03.2024 14:16 Ответить
Фіцо теж приїде до України і мабудь одразу на нуль . Він же не боягуз

а треба запросити ще Пилигрині , як вероятного презідента
показать весь комментарий
06.03.2024 12:57 Ответить
Каароч, трикутнык Сайпрос- австро-венгрия- цэ шо ось Гитлер-Италия-Япония.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:00 Ответить
+1
показать весь комментарий
06.03.2024 17:10 Ответить
Ого какой уровень международной политики... Премьер Греции приезжает инкогнто.... А зеледент в это время рванет в Грецию? Все равно Дерьмаку все решать.
показать весь комментарий
06.03.2024 12:51 Ответить
Тільки хотів написати. Тепер ясно все з цими обстрілами.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:31 Ответить
та те клоуны уже мандят что по зеленскому попали))))1050000 раз ,как было с будановым и залужным_)им ********* что с горы скотиться,это же кацапы
показать весь комментарий
06.03.2024 13:11 Ответить
Кто же будет попадать по своему ценному агенту? Попали по лохам на Пэрэсыпи. А он же не лох.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:27 Ответить
Схоже на піар акцію - він не боягуз, він патріот, навколо вибухи, а він не сцить і вирішує державні задачі. Ну як такого не залишити ще на один строк! Єрмак заказував шоу у ху..ла. Вони ж шоумени.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:25 Ответить
Судя по виду кальсон сзади- пиар в этот раз не совсем удался.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:58 Ответить
 
 