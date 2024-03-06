В Одессу с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Греции Мицотакис, чтобы встретиться с Зеленским, - СМИ

В среду, 6 марта, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прибыл в Украину, где планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет греческое издание Newsit.

По предварительной информации, он планирует провести встречу с Зеленским в Одессе. Позже Мицотакис отправится в Бухарест на конференцию Европейской народной партии.

"Визит премьер-министра Греции в Украину происходит в то время, когда президент Украины призывает международное сообщество не бросать его страну и максимально укрепить ее, чтобы предотвратить наступление российского диктатора Владимира Путина", - отмечает издание.

Отмечается, что греческий премьер прибыл в Украину на несколько часов.

