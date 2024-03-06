РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8856 посетителей онлайн
Новости Война
4 254 2

Ракетный удар по Киеву 7 февраля: Число жертв возросло до 6 человек

київ

В больнице скончался мужчина, травмированный во время ракетной атаки РФ на Киев 7 февраля 2024 года. Это 6 погибший из дома в Голосеевском районе столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти мужчины после почти месяца пребывания в больнице Суспільному рассказала родственница семьи Оксана Ткачук.

По ее словам, ракетная атака ранее унесла жизнь и дочери погибшего Юрия Носова – Анастасии. Они оба были в крайне тяжелом состоянии. Девушка тоже скончалась в больнице от полученных травм.

Юрій Носов
Загиблий внаслідок обстрілу Юрій Носов

Ракетная атака РФ на Киев 7 февраля 2024 года

Напомним, 7 февраля Россия совершила несколько волн атак на Украину, применив 64 средства воздушного нападения: ударные дроны, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Обломки сбитых ракет упали в Голосеевском и Днепровском районах. На Теремках загорелся 18-этажный дом. Погибли пять человек, еще 40 были ранены.

В Днепровском районе обломок "Циркона" упал неподалеку от станции метро "Черниговская", повредив высоковольтную линию и магистраль теплоснабжения. Три человека получили ранения.

Читайте также: Россия 7 февраля атаковала Киев двумя экспериментальными ракетами "Циркон", - КНИИСЭ. ФОТО

Автор: 

Киев (25994) жертвы (2156) Воздушные атаки на Киев (858)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже скоро місяць, як русня не робить масових ракетних атак. Багато дронів, поодинокі пуски Х-шек та балістики.
показать весь комментарий
06.03.2024 13:27 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 13:32 Ответить
 
 