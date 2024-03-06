Ракетный удар по Киеву 7 февраля: Число жертв возросло до 6 человек

В больнице скончался мужчина, травмированный во время ракетной атаки РФ на Киев 7 февраля 2024 года. Это 6 погибший из дома в Голосеевском районе столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о смерти мужчины после почти месяца пребывания в больнице Суспільному рассказала родственница семьи Оксана Ткачук.

По ее словам, ракетная атака ранее унесла жизнь и дочери погибшего Юрия Носова – Анастасии. Они оба были в крайне тяжелом состоянии. Девушка тоже скончалась в больнице от полученных травм.

Загиблий внаслідок обстрілу Юрій Носов

Ракетная атака РФ на Киев 7 февраля 2024 года

Напомним, 7 февраля Россия совершила несколько волн атак на Украину, применив 64 средства воздушного нападения: ударные дроны, крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Обломки сбитых ракет упали в Голосеевском и Днепровском районах. На Теремках загорелся 18-этажный дом. Погибли пять человек, еще 40 были ранены.

В Днепровском районе обломок "Циркона" упал неподалеку от станции метро "Черниговская", повредив высоковольтную линию и магистраль теплоснабжения. Три человека получили ранения.

