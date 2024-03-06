Украина пойдет на уступки полякам, чтобы разблокировать границы, но требует от ЕС санкций против российской продукции, - FT

Украина готова ввести ограничения по экспорту своих товаров в Европу, чтобы снять напряжение на украинско-польской границе, но требует от ЕС запретить поставки продовольствия из России в Европу.

Как сказал изданию заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка: не украинская пшеница создает проблемы польским фермерам – а российская.

"Качка сообщил, что Киев согласен на новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Однако ЕС должен запретить экспорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает в блок через Беларусь и страны Балтии", – говорится в сообщении.

На что соглашается Украина, чтобы разблокировать границу

Политик подчеркнул, что украинская сторона согласна с определенными ограничениями, которые Брюссель предложил, начиная с июня. В частности, речь идет об импорте яиц, сахара и курятины.

Кроме того, Украина согласна, чтобы некоторые страны закрывали границы для украинского зерна самостоятельно. Однако, если это не касается транзита продукта в другие страны.

"Возможно, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. ... Однако в отношении пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – резюмировал Качка.

Также он отметил, что Украина пойдет на такие уступки, если европейские страны введут определенные ограничения на экспорт российской продукции и товаров.

