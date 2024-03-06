РУС
Украина пойдет на уступки полякам, чтобы разблокировать границы, но требует от ЕС санкций против российской продукции, - FT

Украина готова ввести ограничения по экспорту своих товаров в Европу, чтобы снять напряжение на украинско-польской границе, но требует от ЕС запретить поставки продовольствия из России в Европу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как сказал изданию заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка: не украинская пшеница создает проблемы польским фермерам – а российская.

"Качка сообщил, что Киев согласен на новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Однако ЕС должен запретить экспорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает в блок через Беларусь и страны Балтии", – говорится в сообщении.

На что соглашается Украина, чтобы разблокировать границу

Политик подчеркнул, что украинская сторона согласна с определенными ограничениями, которые Брюссель предложил, начиная с июня. В частности, речь идет об импорте яиц, сахара и курятины.

Также смотрите: Польские фермеры начали генеральную забастовку у здания правительства в Варшаве. ВИДЕО

Кроме того, Украина согласна, чтобы некоторые страны закрывали границы для украинского зерна самостоятельно. Однако, если это не касается транзита продукта в другие страны.

"Возможно, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. ... Однако в отношении пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – резюмировал Качка.

Также он отметил, что Украина пойдет на такие уступки, если европейские страны введут определенные ограничения на экспорт российской продукции и товаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обращусь к Сейму относительно введения санкций на российскую и белорусскую агропродукцию, - Туск

Топ комментарии
+18
До великомасштабної війни на українську продукцію в ЄС діяли смішні квоти. Які сам же ЄС і відмінив. Тепер ми змушені їх вводити самі собі, лиш би тільки ублажити поляків.
06.03.2024 13:41 Ответить
+13
Ми не самі лізли. Нам це дозволив сам ЄС. Ми б мали відмовитись? Чому? Щоб ублажити поляків у збиток власним інтересам? Поляки ж не хочуть заради нас поступитися своїми інтересами. А ми що, меншовартісні? Чи хай би краще те зерно зігнило у сховищах в українських фермерів?
06.03.2024 13:59 Ответить
+9
Кончені зепідрські манкурти готові знищити вітчизняний бізнес аби догодити тим польським продажним виродкам! Де **** дзеркальна заборона на ввезення польської продукції яка із-за субсидій ЄС, може собі дозволити демпінгувати на нашому ринку знищуючи вітчизняних виробників?!!
06.03.2024 13:47 Ответить
Качка прокинулась. Мабуть, весна на дворі. Не весела.
06.03.2024 13:30 Ответить
1. Ермак, це вже @ Перемога@ ?!

Коли Україна сама згодна на обмеження? Як «другосортними краіна».

Чи ще ні?

2. Чому Україна не ставить питання ЕС та Польщи не тільки про єкспорт сільхоз продукції із рф,
але і про Імпорт її до рф із ЕС? Бо товарооборот з рф не зменьшуеться.
06.03.2024 14:30 Ответить
До великомасштабноі віини - цієі херні з Європою ж не було - в основному торгівля ишла морем - з Азією . арабами
06.03.2024 13:37 Ответить
До великомасштабної війни на українську продукцію в ЄС діяли смішні квоти. Які сам же ЄС і відмінив. Тепер ми змушені їх вводити самі собі, лиш би тільки ублажити поляків.
06.03.2024 13:41 Ответить
Так - Європа сита - нахер туди лізти - собі дорожче - квоту на мед ми вибирали за місяць
показать весь комментарий
Ми не самі лізли. Нам це дозволив сам ЄС. Ми б мали відмовитись? Чому? Щоб ублажити поляків у збиток власним інтересам? Поляки ж не хочуть заради нас поступитися своїми інтересами. А ми що, меншовартісні? Чи хай би краще те зерно зігнило у сховищах в українських фермерів?
06.03.2024 13:59 Ответить
Чесна конкуренція з Країнами ЕС? Ні.

Украіна сама (?!) накладання обмеження як « молодший брат».

Чому Україна не мае претензій до ЕС що вони все ще торгують з рф?
І це не тільки єкспорт. Це і імпорт.

Чому мовчить міжнародний діяч Ермак? Це вже Перемога? Чому очі відводимо?
06.03.2024 14:42 Ответить
"Україна готова ввести обмеження щодо експорту своїх товарів у Європу, щоб зняти напругу на українсько-польському кордоні, але вимагає від ЄС заборонити постачання продовольства з Росії в Європу."
06.03.2024 15:36 Ответить
Поляки в ЄС от і качають права - з ними толку не буде - вони підсіли на дотаціі і вже з цієі голки не злізуть
показать весь комментарий
Не мели дурниць.
1. Чому до 2022 року, поки існували квоти і тарифи на українське зерно і до 2023 року, поки не існувало програми ЄС "Зелене с,г", НІЯКИХ ПРОБЛЕМ В ЕКСПОРТІ ЗЕРНА ІЗ УКРАЇНИ НЕБУЛО?
2 "тема" " перерваного транзиту" у бізнесі присутня. Тим самим контрабандне зерно потрапляє на ринки Польщі.
3. Якщо порахувати у долларах, то у українських фермерів НІЯКОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІНИ на зерно за продану продукцію від відміни Євросоюзом квот і тарифів НЕ СТАЛОСЯ. Весь НАВАР отримали Веревські і Каргіли, залиливши цей прварок у 8 ярдів доларів від відміни тарифів за межами України.
06.03.2024 13:48 Ответить
Боже, яке ж ти дурне. Ти ж саме у своєму запитанні даєш на нього відповідь.
Проти українського ерна не протестували, бо на нього діяли жорсткі квоти.
06.03.2024 13:53 Ответить
Ні, не так кацапе!

1. Квоти були відменині ЕС для України, як звичайний стандартний крок для кандидата в ЕС. Зелені тут ні до чого.

2. Тема « перерваного транзиту» легко рішаеться владою Польщи- вони мають гарну поліцію та інші спец підрозділи.
Це блокування - акція ху&ла. І Єкономіка тут ні до чого.

3. Про зріст цін на зерно ніколи мова не шла.
Навпаки, поляки казали про «демпінгові ціни».

Таким чином, зрозуміло, що це блокування не про єкономіку, а про ворожу дію РФ. А усі хто звинувачують Україну е ворогами- кацапами.

Слава Україні!
06.03.2024 14:53 Ответить
Ведмедчуківський! Навіть якщо ти кожні 15 хвилин булеш кричати "Слава Україні", тролячі російські вуха ти нікуди не сховаєш.
06.03.2024 17:36 Ответить
нє, це вже занадто! кацапське ніззя запрєщать, бо пуцін нападе!
06.03.2024 13:38 Ответить
мабудь питання в ціні...
*****, щоб зробити нашу продукцію непотрібною мабудь скинув ціну,
як на нафту, газ, алмази і все все чим торгує
от і результат
класика, яку всі бачать, і це всіх крім нас влаштовує
06.03.2024 13:40 Ответить
Кончені зепідрські манкурти готові знищити вітчизняний бізнес аби догодити тим польським продажним виродкам! Де **** дзеркальна заборона на ввезення польської продукції яка із-за субсидій ЄС, може собі дозволити демпінгувати на нашому ринку знищуючи вітчизняних виробників?!!
06.03.2024 13:47 Ответить
До речі, всі прихильникам обіжених польських фермерів я нагадаю, що окрім фермерів, кордон з Україною блокують польські мисливці. Карл, мисливці блокують, бо їхня влада щось їм там заборонила.
06.03.2024 13:51 Ответить
Тому є підозра, майже впевненість, що ми підемо на поступки, але кордони все одно буде заблоковано. Чергові "мисливці", "перукарі" або повії знайдуть 100500 причин це зробити.
06.03.2024 14:19 Ответить
Мисливці блокують, бо їм за це заплатили кацапи.
06.03.2024 17:56 Ответить
польські товари в ІГНОР!!!
06.03.2024 16:17 Ответить
І тут всралися ,бовдури зелені.За що не візьмуться - скрізь здача національних інтересів.Невігласи, нездари , злодії, та брехливі наркомани вже майже скрізь викликають огиду , і тому здають інтереси України лише за можливість прийняти участь в якихось перемовинах.А через місяць ще й стануть самозванцями в повному складі , тому й планують утримувати владу завдяки терору та репресіям.Хто з такою поганню взагалі захоче мати справу в світі?Та з них тільки за те щоб постояли біля дверей вже будуть вимагати шматки суверенітету.Як ця зелена падаль може представляти інтереси українців.
06.03.2024 13:53 Ответить
Есть еще удобрения, о которых не принято говорить. После начала войны ЕС увеличил импорт удобрений из рашки в 3-4 раза.
06.03.2024 13:59 Ответить
Дошло наконец-то. И стоило пуп царапать, из трусов выпрыгивать и биться головой об стену?
06.03.2024 14:49 Ответить
зняти санкціїї з України й нарешті накласти їх на рашку...
06.03.2024 14:55 Ответить
какого хрена они прогнулись под подляков??? что за позор вообще? кто нам компенсирует убытки и тонны зерна на полу??
07.03.2024 02:18 Ответить
 
 