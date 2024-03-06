Украина пойдет на уступки полякам, чтобы разблокировать границы, но требует от ЕС санкций против российской продукции, - FT
Украина готова ввести ограничения по экспорту своих товаров в Европу, чтобы снять напряжение на украинско-польской границе, но требует от ЕС запретить поставки продовольствия из России в Европу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Как сказал изданию заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка: не украинская пшеница создает проблемы польским фермерам – а российская.
"Качка сообщил, что Киев согласен на новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Однако ЕС должен запретить экспорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает в блок через Беларусь и страны Балтии", – говорится в сообщении.
На что соглашается Украина, чтобы разблокировать границу
Политик подчеркнул, что украинская сторона согласна с определенными ограничениями, которые Брюссель предложил, начиная с июня. В частности, речь идет об импорте яиц, сахара и курятины.
Кроме того, Украина согласна, чтобы некоторые страны закрывали границы для украинского зерна самостоятельно. Однако, если это не касается транзита продукта в другие страны.
"Возможно, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. ... Однако в отношении пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – резюмировал Качка.
Также он отметил, что Украина пойдет на такие уступки, если европейские страны введут определенные ограничения на экспорт российской продукции и товаров.
Коли Україна сама згодна на обмеження? Як «другосортними краіна».
Чи ще ні?
2. Чому Україна не ставить питання ЕС та Польщи не тільки про єкспорт сільхоз продукції із рф,
але і про Імпорт її до рф із ЕС? Бо товарооборот з рф не зменьшуеться.
Украіна сама (?!) накладання обмеження як « молодший брат».
Чому Україна не мае претензій до ЕС що вони все ще торгують з рф?
І це не тільки єкспорт. Це і імпорт.
Чому мовчить міжнародний діяч Ермак? Це вже Перемога? Чому очі відводимо?
1. Чому до 2022 року, поки існували квоти і тарифи на українське зерно і до 2023 року, поки не існувало програми ЄС "Зелене с,г", НІЯКИХ ПРОБЛЕМ В ЕКСПОРТІ ЗЕРНА ІЗ УКРАЇНИ НЕБУЛО?
2 "тема" " перерваного транзиту" у бізнесі присутня. Тим самим контрабандне зерно потрапляє на ринки Польщі.
3. Якщо порахувати у долларах, то у українських фермерів НІЯКОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІНИ на зерно за продану продукцію від відміни Євросоюзом квот і тарифів НЕ СТАЛОСЯ. Весь НАВАР отримали Веревські і Каргіли, залиливши цей прварок у 8 ярдів доларів від відміни тарифів за межами України.
Проти українського ерна не протестували, бо на нього діяли жорсткі квоти.
1. Квоти були відменині ЕС для України, як звичайний стандартний крок для кандидата в ЕС. Зелені тут ні до чого.
2. Тема « перерваного транзиту» легко рішаеться владою Польщи- вони мають гарну поліцію та інші спец підрозділи.
Це блокування - акція ху&ла. І Єкономіка тут ні до чого.
3. Про зріст цін на зерно ніколи мова не шла.
Навпаки, поляки казали про «демпінгові ціни».
Таким чином, зрозуміло, що це блокування не про єкономіку, а про ворожу дію РФ. А усі хто звинувачують Україну е ворогами- кацапами.
Слава Україні!
*****, щоб зробити нашу продукцію непотрібною мабудь скинув ціну,
як на нафту, газ, алмази і все все чим торгує
от і результат
класика, яку всі бачать, і це всіх крім нас влаштовує