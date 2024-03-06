Дела Майдана: К 15 годам заключения приговорен бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут"

Бывший заместитель руководителя ОМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий, а также незаконном препятствовании проведению собрания и митингов и приговорен к 15 годам.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора бывший заместитель руководителя ОМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собрания и митингов (ч. 1 ст. 111, ч. 365, ст.340 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года.

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 принимал участие в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате таких действий 20 потерпевших получили мучения, им причинены телесные повреждения. В дальнейшем с марта 2014 года экс-охранник, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с укрывательством обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым.

