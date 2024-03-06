РУС
Новости
2 000 14

Дела Майдана: К 15 годам заключения приговорен бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут"

Бывший заместитель руководителя ОМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий, а также незаконном препятствовании проведению собрания и митингов и приговорен к 15 годам.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора бывший заместитель руководителя ОМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собрания и митингов (ч. 1 ст. 111, ч. 365, ст.340 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года.

Читайте: Преступления против Майдана: ГБР передало в суд 117 обвинительных актов, включая и относительно всего экс-руководства Украины. ИНФОГРАФИКА

Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 принимал участие в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате таких действий 20 потерпевших получили мучения, им причинены телесные повреждения. В дальнейшем с марта 2014 года экс-охранник, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с укрывательством обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дела Евромайдана: суд отменил приговор экс-беркутовцу Марчуку

Топ комментарии
+4
Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим. Джерело:

А ХТО Ж ЙОГО ТУДи відпустив?
06.03.2024 13:54 Ответить
06.03.2024 13:54 Ответить
+3
Тоді йдить і посадить його у вʼязницю і проблем не буде
06.03.2024 13:58 Ответить
06.03.2024 13:58 Ответить
+2
Десять років розглядали для того щоб перднуть у воду...як в анедоті Батьку, можеш мене привітати, я виграв ту саму справу Іваненка, з якою ти не міг впоратися останні десять років!
- Що ж ти, дурню, наробив!? Ця справа годувала нас усі ці десять років!
06.03.2024 13:59 Ответить
06.03.2024 13:59 Ответить
06.03.2024 13:54 Ответить
06.03.2024 13:54 Ответить
Крим - це Україна?
В чому проблема?
06.03.2024 13:57 Ответить
Тоді йдить і посадить його у вʼязницю і проблем не буде
06.03.2024 13:58 Ответить
Я не поліцейський і не прокурор і не суддя
А ви?
06.03.2024 14:00 Ответить
Залишилось тільки суддям і прокурору поїхати і привезти того арештанта
06.03.2024 14:01 Ответить
В тебе є заперечення що Крим це Україна?
06.03.2024 14:26 Ответить
Крим - це Україна
Тому питання ЧОМУ громадянин України перебуває зараз в Криму - абсурдні
Це питання було до марійки
06.03.2024 15:22 Ответить
Десять років розглядали для того щоб перднуть у воду...як в анедоті Батьку, можеш мене привітати, я виграв ту саму справу Іваненка, з якою ти не міг впоратися останні десять років!
- Що ж ти, дурню, наробив!? Ця справа годувала нас усі ці десять років!
06.03.2024 13:59 Ответить
Тю...
А от Ігоря Плахуту, котрий на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами Внутрішніх військ під час розгону Майдану, зеленський призначив на посаду командувача військами Територіальної оборони.
06.03.2024 14:12 Ответить
А якщо пригадати що казав сам Зеленський про Майдан і взагалі про Україну. Проте йолопи обрали шахрая
06.03.2024 14:31 Ответить
А хто тоді-ну коли казав-був "сам" Зеленський?В нього була хоч якась недоторканість?Так "подобаються" ці вироки.Судді,влада-просто глузують з учасників Майдану,Небесної Сотні-та і з усіх українців.Тоді давайте вже проведем суд-де підозрюваними будуть-польський король Болеслав Сміливий,князь Боголюбський,а ще і хан Батий.А що -українське правосуддя зможе.Історично встановлено,що ці гади брали Київ.Хай відповідають.Головне,щоб судді заборонили їм займати будь які посади в державних органах.Ну по строках на посади-треба ще визначитися...
06.03.2024 16:51 Ответить
Саме час займатися минулим.
06.03.2024 17:01 Ответить
Чомусь "ловлять" і "судять" тільки тих, хто давно втекли.

Тих відомих антиукраїнців, хто сидить в ОП, уряді і в Верховній Раді, - не зачіпають
06.03.2024 23:04 Ответить
 
 