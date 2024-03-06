Дела Майдана: К 15 годам заключения приговорен бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут"
Бывший заместитель руководителя ОМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий, а также незаконном препятствовании проведению собрания и митингов и приговорен к 15 годам.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"При поддержке публичного обвинения прокурорами Офиса Генерального прокурора бывший заместитель руководителя ОМОН Беркут АРК Крым признан виновным в государственной измене, превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном препятствовании проведению собрания и митингов (ч. 1 ст. 111, ч. 365, ст.340 УК Украины). Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах сроком на 3 года.
Как отмечается, прокуроры в суде доказали, что осужденный, превысив свои служебные полномочия, 10-11 декабря 2013 принимал участие в подавлении акций протеста, применяя насилие. В результате таких действий 20 потерпевших получили мучения, им причинены телесные повреждения. В дальнейшем с марта 2014 года экс-охранник, находясь на территории АР Крым, оказывал помощь представителям РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.
Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia в связи с укрывательством обвиняемого на временно оккупированной территории АР Крым.
А ХТО Ж ЙОГО ТУДи відпустив?
В чому проблема?
А ви?
Тому питання ЧОМУ громадянин України перебуває зараз в Криму - абсурдні
Це питання було до марійки
- Що ж ти, дурню, наробив!? Ця справа годувала нас усі ці десять років!
А от Ігоря Плахуту, котрий на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами Внутрішніх військ під час розгону Майдану, зеленський призначив на посаду командувача військами Територіальної оборони.
Тих відомих антиукраїнців, хто сидить в ОП, уряді і в Верховній Раді, - не зачіпають