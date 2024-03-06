РУС
В Киеве ВВК не вели электронную очередь и работали до 14:00. Это нарушение норм, - Ляшко

влк

По данным Минздрава, военно-врачебные комиссии в столице затягивали сроки проведения комиссии, также они работали неполный день и не вели электронные очереди.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1" в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, это, в частности, стало причинами проведения проверок работы ВВК в столице.

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, ми видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", - сказал Ляшко.

Он отметил, что рабочая группа Минздрава, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе "сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а затем будем разбираться по каждой жалобе".

Ляшко уточнил, что, согласно нормам, при прохождении ВВК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывается электронная медицинская запись, которая должна быть закрыта в течение четырех дней. Вместе с тем, в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВВК, в том числе в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и больше.

Ранее сообщалось, что Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве.

Читайте также: Член ВВК Черкасского городского ТЦК задержан на взятке 7,7 тыс. дол. за "оформление" непригодности к военной службе. ФОТО

Автор: 

Киев (25994) Ляшко Виктор (1369) военно-врачебная комиссия (207)
Топ комментарии
+12
А зачем работать дольше если на установление пригодности требуется от 5 до 10 секунд, и то 10 если надо сначала ручку расписать.
06.03.2024 14:19 Ответить
06.03.2024 14:19 Ответить
+10
11 березня 2022 я у віці 58 років прийшов до периферійного сільського військкомату. Сказали, що поки що не потрібен. Я попросив направити на медкомісію - може, комісують до досягнення 60 і зможу виїжджати за кордон. Дали "бігунок" і сказали йти до школи поблизу. Там я на свої очі побачив, що за 15 хвилин медкомісію строєм і з позитивним результатом пройшли 150 осіб. Непридатних не було і бути не могло. А ви кажете - "до 14 годин", "електронна черга"
06.03.2024 14:17 Ответить
06.03.2024 14:17 Ответить
+5
Аналогічно! Більше місяця проходив і давали направлення до спеціалістів по всім моїм скаргам! Не було такого щоб наше Оболонське ВЛК працювало до 14-00! Працювало і пізніше!
06.03.2024 14:28 Ответить
06.03.2024 14:28 Ответить
Ляшко!
А чого про цовід більше не белькотиш?
06.03.2024 14:14 Ответить
06.03.2024 14:14 Ответить
А чому так відбувалося Ляшко здогадався?
06.03.2024 14:15 Ответить
06.03.2024 14:15 Ответить
11 березня 2022 я у віці 58 років прийшов до периферійного сільського військкомату. Сказали, що поки що не потрібен. Я попросив направити на медкомісію - може, комісують до досягнення 60 і зможу виїжджати за кордон. Дали "бігунок" і сказали йти до школи поблизу. Там я на свої очі побачив, що за 15 хвилин медкомісію строєм і з позитивним результатом пройшли 150 осіб. Непридатних не було і бути не могло. А ви кажете - "до 14 годин", "електронна черга"
06.03.2024 14:17 Ответить
06.03.2024 14:17 Ответить
Я в январе 2023г проходил влк целый месяц. Мне на каждый чих направление выписывали 😁
06.03.2024 14:22 Ответить
06.03.2024 14:22 Ответить
Аналогічно! Більше місяця проходив і давали направлення до спеціалістів по всім моїм скаргам! Не було такого щоб наше Оболонське ВЛК працювало до 14-00! Працювало і пізніше!
06.03.2024 14:28 Ответить
06.03.2024 14:28 Ответить
Дарницьке працювало до 14, хірург до 13) проходив 1.5 місяці. щоб потрапити до хірурга, записувались з 5.30 ранку) якщо в першій десятці - ти мав шанс пройти)
та ж петрушка до офтальмолога. а як школярів приводили для приписного - можна було йти спокіно, 30-40 людей забивають все наглухо. сільвуплє
06.03.2024 14:31 Ответить
06.03.2024 14:31 Ответить
Что-то ты не договариваешь. Очередь делилась на 2 части - те, кто "моб" и все остальные. Всем остальным сразу говорилось - вас сегодня не примут, валите. Очередь "моб" двигалась достаточно бодренько. Самая большая очередь была к хирургу, но тем не менее все прошли где-то до 13.00. Вообще, в конце смены (ну т.е. поле 13.00) врачи выходили в коридорчик, не основной, а там где очередь "моб" и орали есть к тому-то или к этому. Если не было то после 14.00 уходили. Еще ближе к концу смены по очереди проходила врачиха и разруливала кому куда бежать. Да, некоторое время не было психиатра.
Я прошел за 3 раза - мне 2 раза давали направление на допобследование, при этом ниразу раньше 9 не приходил.
06.03.2024 16:19 Ответить
06.03.2024 16:19 Ответить
Брехня якась
06.03.2024 14:41 Ответить
06.03.2024 14:41 Ответить
"Вірю" Шевчуку.Ти ,баране,хоч уявляєш що це таке-150 чоловік?От нащо так випорожнюватись,та ще й брехати?Чи платить ***** нормально?Таке можливе тільки для добровольців-"Жалоби на здоров*я є?Нема." далі пишуть-"Здоров" .А ти що перепутав ВЛК з комісією по прийому на роботу?Так всі 30 років МОЗ рекламував і просив робити профогляди.Та ні-куплю справку,одержу права і плювати...А тепер-давайте робіть повний огляд і направляйте в санаторії?
06.03.2024 15:43 Ответить
06.03.2024 15:43 Ответить
Це не медогляд, а ВЛК для уже в/службовців: після поранень, захворювань. І там треба дослідити: загальні аналізи, біохімію, екг, огк, кт- мрт, УЗД ОЧП, УЗД омт, жєл, аудіометрію, енмг, екскреторну урографію, багато іншого, огляди 5-7-9 лікарів, що описують кожен порушення функцій відповідних органів, від цього потім ідуть виплати
06.03.2024 15:48 Ответить
06.03.2024 15:48 Ответить
А зачем работать дольше если на установление пригодности требуется от 5 до 10 секунд, и то 10 если надо сначала ручку расписать.
06.03.2024 14:19 Ответить
06.03.2024 14:19 Ответить
Ему в Харьков бы заехать и посмотреть как тут ВЛК работает 🤪
06.03.2024 14:19 Ответить
06.03.2024 14:19 Ответить
зараз ще отримають інформацію про банківські рахунки та рахунки батьків призовників.
90-ті будуть казкою .
06.03.2024 14:30 Ответить
06.03.2024 14:30 Ответить
Не царское єто дело працювати во время війни.
06.03.2024 14:32 Ответить
06.03.2024 14:32 Ответить
До 14,00 ?? Ого, це ще вони реально працювали. У нас в Голосіївському, наприклад в кінці 22 року, терапевт приймав по дві години в день, і здається не кожного дня.

Черга до терапевта була через всі коридори тцк, бувало 50, бувало 25 чоловіків стоять стінки підпирають. А на одного забирало часу не менше 15-20 хвилин, ото не вспів в ці 2 години потрапити, п...дуй додому, наступного разу може пощастить. В грудні 22 року проходив ДВА місяці цей бучий тцк "голосіївський". А які там бабулі радянські вирішують долі...

Одна матючня рассєйською лунає, ті ж крисяки старі що були і 27 років ті й зараз там вирішують. Воєнкоматовські "Ждуніхи русського міра"
06.03.2024 14:32 Ответить
06.03.2024 14:32 Ответить
ВЛК в середньому потрібно 5 хвилин на кожного мобілізованого щоб записати "повністю придатний до служби в штурмових ротах", далі по коньячку з тцк-шниками і можна закриватись.
06.03.2024 14:36 Ответить
06.03.2024 14:36 Ответить
Це в Нідерландах таке ?
06.03.2024 14:42 Ответить
06.03.2024 14:42 Ответить
Та ніфіга, у 22-му, так був конвеєр. Зараз направляють на дообстеження за кожної скарги на здоров`я. Сам вже місяць проходжу.
06.03.2024 14:52 Ответить
06.03.2024 14:52 Ответить
меня окулист если честно клепала. наверно одна, кто реально смотрел.....
06.03.2024 15:00 Ответить
06.03.2024 15:00 Ответить
Ти шо там забув, земляче? Загубився?
06.03.2024 15:12 Ответить
06.03.2024 15:12 Ответить
там очередь такая большая? не успевают?
06.03.2024 14:59 Ответить
06.03.2024 14:59 Ответить
А вони вже без хабаря і працювати не будуть
06.03.2024 15:00 Ответить
06.03.2024 15:00 Ответить
люди бабло на ухилянтах майнять, нашо їм ті електронні черги та вся інша атрибутика?
06.03.2024 15:09 Ответить
06.03.2024 15:09 Ответить
Тобто несподівано ляшко дізнався... Що він до цього робив?

Але, скоріш за все - бреше.
06.03.2024 15:38 Ответить
06.03.2024 15:38 Ответить
Це називається корупція шляхом бюрократичних перепон. Таким чином влк провокують людей на хабар. Дивляться чи платоспроможний "клієнт". А потім - ви і самі здогадуєтесь...
06.03.2024 16:11 Ответить
06.03.2024 16:11 Ответить
Тобто скарги були на "чудесні зцілення" реально хворих призовників і хабарі лікарям щоб не служити і Ляшко відреагував все перевірив і усунув неодліки... переключивши ВЛК в турбо-режим.
06.03.2024 17:12 Ответить
06.03.2024 17:12 Ответить
Руки ноги есть- годен.
06.03.2024 18:42 Ответить
06.03.2024 18:42 Ответить
 
 