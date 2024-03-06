В Киеве ВВК не вели электронную очередь и работали до 14:00. Это нарушение норм, - Ляшко

По данным Минздрава, военно-врачебные комиссии в столице затягивали сроки проведения комиссии, также они работали неполный день и не вели электронные очереди.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1" в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, это, в частности, стало причинами проведения проверок работы ВВК в столице.

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, ми видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", - сказал Ляшко.

Он отметил, что рабочая группа Минздрава, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе "сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а затем будем разбираться по каждой жалобе".

Ляшко уточнил, что, согласно нормам, при прохождении ВВК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывается электронная медицинская запись, которая должна быть закрыта в течение четырех дней. Вместе с тем, в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВВК, в том числе в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и больше.

Ранее сообщалось, что Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве.

