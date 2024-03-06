В Киеве ВВК не вели электронную очередь и работали до 14:00. Это нарушение норм, - Ляшко
По данным Минздрава, военно-врачебные комиссии в столице затягивали сроки проведения комиссии, также они работали неполный день и не вели электронные очереди.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1" в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, это, в частности, стало причинами проведения проверок работы ВВК в столице.
"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, ми видим, что ВВК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", - сказал Ляшко.
Он отметил, что рабочая группа Минздрава, которая будет проводить проверки ВВК, на первом этапе "сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро, а затем будем разбираться по каждой жалобе".
Ляшко уточнил, что, согласно нормам, при прохождении ВВК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывается электронная медицинская запись, которая должна быть закрыта в течение четырех дней. Вместе с тем, в некоторых клиниках, законтрактованных для проведения ВВК, в том числе в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и больше.
Ранее сообщалось, что Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве.
А чого про цовід більше не белькотиш?
та ж петрушка до офтальмолога. а як школярів приводили для приписного - можна було йти спокіно, 30-40 людей забивають все наглухо. сільвуплє
Я прошел за 3 раза - мне 2 раза давали направление на допобследование, при этом ниразу раньше 9 не приходил.
90-ті будуть казкою .
Черга до терапевта була через всі коридори тцк, бувало 50, бувало 25 чоловіків стоять стінки підпирають. А на одного забирало часу не менше 15-20 хвилин, ото не вспів в ці 2 години потрапити, п...дуй додому, наступного разу може пощастить. В грудні 22 року проходив ДВА місяці цей бучий тцк "голосіївський". А які там бабулі радянські вирішують долі...
Одна матючня рассєйською лунає, ті ж крисяки старі що були і 27 років ті й зараз там вирішують. Воєнкоматовські "Ждуніхи русського міра"
Але, скоріш за все - бреше.