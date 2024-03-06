Орбан хочет встретиться с Трампом для обсуждения прекращения войны РФ против Украины, - Сийярто

Премьер-министр Виктор Орбан намерен провести встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудить, как прекратить войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

По его словам, встреча с Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

Сийярто заявил, что переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".

Издание отмечает, что хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины.

