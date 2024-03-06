РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8896 посетителей онлайн
Новости Война
3 170 32

Орбан хочет встретиться с Трампом для обсуждения прекращения войны РФ против Украины, - Сийярто

орбан,трамп

Премьер-министр Виктор Орбан намерен провести встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудить, как прекратить войну России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.

По его словам, встреча с Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

Сийярто заявил, что переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".

Издание отмечает, что хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины.

Читайте также: Трамп встречался с Маском: искал деньги на выборы, - NYT

Автор: 

Венгрия (2067) Трамп Дональд (6377) Орбан Виктор (521)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
а з якого хера якесь угорське смердюче лайно має вирішувати як закінчиться війна в Україні?
показать весь комментарий
06.03.2024 15:17 Ответить
+13
***** повєлєло.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:21 Ответить
+12
Чому до Трампа липне все лайно?
показать весь комментарий
06.03.2024 15:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На черзі до Трумпа - сантехнік Колян.
Не менш впливова політична фігура.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:15 Ответить
" Орбан хоче зустрітися із Трампом для обговорення..." свого шматка Української землі в орківському "мирному" договорі...................
показать весь комментарий
06.03.2024 15:27 Ответить
Чому до Трампа липне все лайно?
показать весь комментарий
06.03.2024 15:16 Ответить
Тому що він сам лайно.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:20 Ответить
Є тут прихильники Трампа, впевнені що з ним Україна переможе але вони чомусь мовчать в таких випадках.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:36 Ответить
а з якого хера якесь угорське смердюче лайно має вирішувати як закінчиться війна в Україні?
показать весь комментарий
06.03.2024 15:17 Ответить
***** повєлєло.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:21 Ответить
Байдену треба рухатися, доки рудий не проліз до влади,а він соплі жує. З'їзджає на Конгрес хоча у самого важелів для допомоги достатньо.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:19 Ответить
байден тупорылый дебил. Иметь столько возможностей -и так все бездарно проср*ть.....
показать весь комментарий
07.03.2024 02:05 Ответить
Кажуть люди, що діти Трампа схожі на Орбана ! Чи навпаки ?!
показать весь комментарий
06.03.2024 15:19 Ответить
Втручання у вибори президента США. За це можуть вжарити під хвіст.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:20 Ответить
Брехня!
Дві курви восьме березня гулять будуть.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:20 Ответить
Орбан відкритий агент *****.
Подивимося до чого призведе це "хоче зустрітися"...
показать весь комментарий
06.03.2024 15:21 Ответить
трамп тоже его агент. Но прикрытый)
показать весь комментарий
07.03.2024 02:06 Ответить
Орбан може і не хоче але мусить робити що накажуть в Москві.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:23 Ответить
Так нехай москалота припиняє війну і забирається геть з українських земель, виплатить репарації, віддасть на міжнародний трибунал військових злочинців і нехай загнивають далі на своїх болотах...
показать весь комментарий
06.03.2024 15:23 Ответить
З тих пір ,як США припинило допомагати Україні і Ізраїлю ,стало очевидним ,що Америкою почав керувати американський прорашистськи агент ,на кшталт українського агента - єрмака
показать весь комментарий
06.03.2024 15:25 Ответить
Ой, плять. Який НХЙ агент? Як твоя дурість допоможе Україні? В першу чергу українська влада повинна очиститись від кацапських агентів.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:34 Ответить
головно, що Твоя "мудрість" допомагає Українській армії отримувати ********** і все решту,рівно так само, як пів року "американська допомога" Україні , тішить куйла...
показать весь комментарий
06.03.2024 15:42 Ответить
Рішали
показать весь комментарий
06.03.2024 15:28 Ответить
Ще невідомо як поведе себе Трамп з ******. ***** геть злетіло з картушем і являється не договірним міжнародним злочинцем. Згадайте як воно себе виставило в інтервʼю з Такером-абсолютним кретином. А Орбан, це куплений фсб через міжнародного злочинця в розшуку Могілевича ідіот, котрий продавшись кацапам не залишив для себе багато варіантів дій. Його ***** засилає для того щоб домовитись. Ще раз: не треба недооцінювати Трампа. Він далеко не дурник як абсолютно керований Байден. До того ж існує фактор ЄС і Великої Британії історичного союзника Америки і українцям треба навчитись поважати вибір американців. Деми із Трампом самі собі вистрілили в ногу. Такі реалії в світі.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:32 Ответить
Наша влада вже помилилась з Трампом , коли він переміг, а не Г. Клінтон.
показать весь комментарий
06.03.2024 15:57 Ответить
Вони збираються обговорити подарунох своєму шефу ***** на 8 березня
показать весь комментарий
06.03.2024 15:48 Ответить
,,,,орБан хоче зустрітися із Трампом для обговорення припинення війни проти України --- недоносок уявив себе боХом,),
показать весь комментарий
06.03.2024 15:50 Ответить
Порада орбану!

Випригуючи з штанів перед путлером, не випригни з трусів перед демократичним світом!
показать весь комментарий
06.03.2024 15:52 Ответить
Якщо до влади прийде Трампакс - ніякого демократичного світу вже не буде.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:10 Ответить
А чого до Трампа ? Хай їде на"нуль" і домовляється з "ванюшками" .
показать весь комментарий
06.03.2024 15:53 Ответить
Вот выродок. А что Трамп уже официально президент США? Когда етим у***бкам отрежут головы чтобы прекратить войну. Потому что война идет именно из-за таких Орбанов и Трампов которые открыто поддерживают *****. А Украина должна венгрии ноту протеста выдвинуть за пропаганду рашизма.
показать весь комментарий
06.03.2024 16:29 Ответить
не ноту, - а в суд подать
показать весь комментарий
07.03.2024 02:07 Ответить
яким би орбан не був мерзотником, але голова на плечах є: хоче зустрітися - й зустрінеться!! - із трампом; а із придурком у засмальцованому спортивному костюмі не зустрічатиметься, навіть попри те, що про таку "зустріч" потужно домовився надмогутній дєрьмак...
показать весь комментарий
06.03.2024 16:39 Ответить
О! Звичайно треба зустрітися та обговорити здачу України. Тільки треба запросити *****, бо саме ці три поца будуть рулити світом після перемоги рудого на виборах.

До речі, орбан - єдиний європейській політик, якому симпатизує та довіряє Трампон.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:08 Ответить
Пусть лучше губы орбана встретятся с попой бродячей собаки, больше будет пользы для всего человечества и собаки.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:10 Ответить
 
 