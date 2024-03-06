Орбан хочет встретиться с Трампом для обсуждения прекращения войны РФ против Украины, - Сийярто
Премьер-министр Виктор Орбан намерен провести встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудить, как прекратить войну России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил глава МИД Петер Сийярто.
По его словам, встреча с Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.
Сийярто заявил, что переговоры о прекращении войны неизбежны, потому что "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".
Издание отмечает, что хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины.
Топ комментарии
+14 Dev Dev
показать весь комментарий06.03.2024 15:17 Ответить Ссылка
+13 Gary Grant
показать весь комментарий06.03.2024 15:21 Ответить Ссылка
+12 Inna vid
показать весь комментарий06.03.2024 15:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не менш впливова політична фігура.
Дві курви восьме березня гулять будуть.
Подивимося до чого призведе це "хоче зустрітися"...
Випригуючи з штанів перед путлером, не випригни з трусів перед демократичним світом!
До речі, орбан - єдиний європейській політик, якому симпатизує та довіряє Трампон.