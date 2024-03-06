В Судане против ЧВК "Вагнер" воевали не менее 100 спецназовцев украинской разведки, - WSJ

Во время боевых действий в Судане против ЧВК "Вагнер" воевали украинские спецназовцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что не менее 100 бойцов спецназа украинской разведки участвовали в боевых действиях против ЧВК "Вагнер" в Судане. Во время боев они убили двух вражеских наемников и еще одного захватили в плен.

Как сообщают журналисты The Wall Street Journal, своих военных Украина направила в Судан по запросу главы государства Абделя Фатаха аль-Бурхана. Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Судана и тогда решил направить в эту африканскую страну военный контингент.

Так, с августа 2023 до начала 2024-го в Судане активно действовали бойцы спецподразделения "Тимур" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Первый отряд насчитывал около ста человек, а в ноябре его сменил второй отряд. Насчет присутствия украинских спецназовцев в Судане сейчас не уточняется.

Также отмечается, что частная военная компания "Вагнер" в Судане поддерживала повстанцев Сил быстрого реагирования (СБР), именно против них проводили военные действия и украинские спецназовцы. Украинцы также использовали ударные дроны, ранее не применявшиеся в Судане.

