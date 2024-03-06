РУС
11 328 32

В Судане против ЧВК "Вагнер" воевали не менее 100 спецназовцев украинской разведки, - WSJ

зсу, армія, судан

Во время боевых действий в Судане против ЧВК "Вагнер" воевали украинские спецназовцы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что не менее 100 бойцов спецназа украинской разведки участвовали в боевых действиях против ЧВК "Вагнер" в Судане. Во время боев они убили двух вражеских наемников и еще одного захватили в плен.

Как сообщают журналисты The Wall Street Journal, своих военных Украина направила в Судан по запросу главы государства Абделя Фатаха аль-Бурхана. Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Судана и тогда решил направить в эту африканскую страну военный контингент.

Так, с августа 2023 до начала 2024-го в Судане активно действовали бойцы спецподразделения "Тимур" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Первый отряд насчитывал около ста человек, а в ноябре его сменил второй отряд. Насчет присутствия украинских спецназовцев в Судане сейчас не уточняется.

Также отмечается, что частная военная компания "Вагнер" в Судане поддерживала повстанцев Сил быстрого реагирования (СБР), именно против них проводили военные действия и украинские спецназовцы. Украинцы также использовали ударные дроны, ранее не применявшиеся в Судане.

Также читайте: ГУР не может ни подтвердить, ни опровергнуть удар Украины по приспешникам "Вагнера" в Судане

Судан (52) ВСУ (6848)
Какая разница где убивать рашистов? Чем больше уничтожат рашистов за границей тем меньше их придет в Украину. Ето даже лучше уничтожать рашистов далеко от наших границ.
воювати з кацапами можна і треба повсюди, навіть в Судані, ще одній африканській країні куди кацапи хочуть поширити свій вплив
В Україні ж їм нема де воювати... доводиться їхати в Судан...
В Україні ж їм нема де воювати... доводиться їхати в Судан...
воювати з кацапами можна і треба повсюди, навіть в Судані, ще одній африканській країні куди кацапи хочуть поширити свій вплив
ПВК "Вагнер" не зовсім кацапи, саме там може їх взагалі не бути, крім когось із командного складу.
Какая разница где убивать рашистов? Чем больше уничтожат рашистов за границей тем меньше их придет в Украину. Ето даже лучше уничтожать рашистов далеко от наших границ.
Думаешь кaцaпы там просто так? Они из африканских стран выкачивают ресурсы, в том числе на войну с Украиной.
Саудівської Аравії та ОАЕ, проти ...
Усі коріння шукайте в Лівії
Судан - це золото и дуже багато зброї...
Інформація не перевірена.
Дійсно, якісь бредові рішення.
Как-то мало. Мобилизовать дополнительно для помощи Судану.
Україна з московією воює в усьому світі починаючи з ООН мета одна: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". - Петр Врублевский, бывший посол Украины в Казахстане.
Україна має зробити з Францією спільну армію проти вагнеровців .

Франції треба повернути Африку
***** Франції Африка? Класичний колоніалізм просто невигідний
Кращ запитайте в раші та китаю
Чим більше трупів кацапів тим ближче перемога. Якщо у Африці умови дозволяють накрошити кацапів більше - то краще це зробити там, бо все одно туди перекинуть нових, а могли б перекинути в Україну. Тому перш за все потрібні трупи - більше трупів - більше підтримки Заходу, більше зброю, менше вбитих цивільних, бо д0хлий кацап вже нікого не вб'є а потім вже Перемога.
Це добре !
А це хіба не ескалація? Там вооють з кацапами іноземці і ніхто не верещить про ескалацію. А як в нас то вже наче кінець світу настане.
Тобто спецура воює0 в якихось бантустанах а не українському фронті бусифіковані та інваліди?
В Судані купа зброї, яку дає Україні легітимний уряд проти якого воюють банди при підтримці вагнерівців. Заради золота. В бюджет рашки. Для війни в Україні .
І багато зброї і *********** ми отримали з Судану?
Несколько лет назад был какой- то шухер: Украина, Судан и артиллерия на автомобилях, типа нашей Богданы, но попроще. Деталей не помню. Так что все возможно. Ну и дохлый кацап - хороший кацап. Везде, всегда!!!
Зачекайте. Зараз передзвонять з ГУР з доповіддю.
Ага. Якщо за золото наша спецура там воюює, то все логічно, "Золотий вік" потребує ресурсів. А хто там у нас власник? І ще цікавинка - У Львові в липні 2022-го дівчину не взяли на роботу у «Золотий вік» через відмову спілкуватись російською https://portal.lviv.ua/news/2022/07/20/zolotyj-vik-zvynuvatyly-u-movnij-dyskryminatsii
Чомусь початковий помилковий висновок що наші воюють за золото....і погнав текст)
А за шо? За демократію? Насміши.
Для тих хто в бронепотязі-нам зараз потрібна зброя,яка є в Судані. Золото-це вторинне. Плюс не дати кацапні його там красти для себе.
WSJ-срана помийка.
Вот это правильно, тем более эти вагнеровцы могли быть из тех, кто убивал украинцев и потом, после того как их маленький фюрер отправился к кобзону, передислоцироваться в Судан.
Та да. 100 спецназівців аж двох найманців вбили і то невідомого походження, там у складі вагнерівців не лише кацапи, а навіть мавпи. Крутяк. А на фронті один тракторист сам в оточенні за один бій поклав десяток кацапів.
..язык надо отрезать..
