Завтра на Комитете ВР будут обсуждать вопросы отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за лицами с инвалидностью, - "слуга народа" Вениславский

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать с представителями Минздрава и Минсоцполитики вопросы отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за лицами с инвалидностью.

Об этом сообщил член оборонного комитета, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, на сегодняшнем заседании комитета продолжили рассмотрение законопроекта о мобилизации.

"Сегодня рассматривали вопросы, которые предварительно не были рассмотрены. В частности, рассмотрели рекомендации и заключение Национального агентства по предотвращению коррупции, которое, согласно закону, имеет право давать свои экспертные выводы, рекомендации к любому законопроекту. Они отметили шесть своих замечаний, которые частично мы учли, частично - отклонили. Подавляющее большинство мы учли еще до того, как даже получили этот вывод, потому что рассматривали поблоково. И те вопросы, которые беспокоили НАПК, мы уже предварительно решили", - сказал Вениславский.

Также, по словам нардепа, сегодня члены комитета проговорили вопросы механизмов бронирования, отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.

"Это также один из наиболее сенситивных для граждан Украины вопросов. По поводу именно этого вопроса, правового статуса и возможности получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью, особенно третьей группы, поступило наибольшее количество обращений от граждан Украины каждому народному депутату. Мне поступило, наверное, более тысячи таких обращений на электронный адрес", - добавил он.

По словам Вениславского, на завтра решили пригласить представителей Минсоцполитики и Минздрава, чтобы "еще раз очень тщательно проанализировать все эти медицинские, социальные и военные аспекты и прийти к какому-нибудь согласованному решению".

"Потому что, к сожалению, возможность получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью, была и остается одним из наиболее распространенных вариантов для злоупотреблений. И, как свидетельствуют статистические данные, которые нам предоставляло Министерство социальной политики, количество лиц с инвалидностью, которые получили эту инвалидность после полномасшатбного вторжения, возросла в разы по сравнению со средним количеством, которое Украина удерживала во время довоенного периода", - продолжил нардеп.

Он добавил, что это – системный вопрос, и завтра члены комитета будут его рассматривать в закрытом режиме.

"И так же мы завтра будем в закрытом режиме дискутировать по критериям, которые мы предложим в окончательном варианте заключения комитета о возможности увольнения с военной службы во время военного положения", - сказал он.

Парламентарий выразил надежду, что завтра народные депутаты смогут "финализовать сравнительную таблицу и со следующей недели перейти к постатейному обсуждению всех законодательных поправок с участием народных депутатов, которые подавали свои предложения и поправки".

