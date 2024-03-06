РУС
Завтра на Комитете ВР будут обсуждать вопросы отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за лицами с инвалидностью, - "слуга народа" Вениславский

веніславський

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет рассматривать с представителями Минздрава и Минсоцполитики вопросы отсрочки от мобилизации для военнообязанных, ухаживающих за лицами с инвалидностью.

Об этом сообщил член оборонного комитета, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, на сегодняшнем заседании комитета продолжили рассмотрение законопроекта о мобилизации.

"Сегодня рассматривали вопросы, которые предварительно не были рассмотрены. В частности, рассмотрели рекомендации и заключение Национального агентства по предотвращению коррупции, которое, согласно закону, имеет право давать свои экспертные выводы, рекомендации к любому законопроекту. Они отметили шесть своих замечаний, которые частично мы учли, частично - отклонили. Подавляющее большинство мы учли еще до того, как даже получили этот вывод, потому что рассматривали поблоково. И те вопросы, которые беспокоили НАПК, мы уже предварительно решили", - сказал Вениславский.

Также, по словам нардепа, сегодня члены комитета проговорили вопросы механизмов бронирования, отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для лиц, осуществляющих уход за лицами с инвалидностью.

"Это также один из наиболее сенситивных для граждан Украины вопросов. По поводу именно этого вопроса, правового статуса и возможности получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью, особенно третьей группы, поступило наибольшее количество обращений от граждан Украины каждому народному депутату. Мне поступило, наверное, более тысячи таких обращений на электронный адрес", - добавил он.

По словам Вениславского, на завтра решили пригласить представителей Минсоцполитики и Минздрава, чтобы "еще раз очень тщательно проанализировать все эти медицинские, социальные и военные аспекты и прийти к какому-нибудь согласованному решению".

"Потому что, к сожалению, возможность получить отсрочку от призыва лицам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью, была и остается одним из наиболее распространенных вариантов для злоупотреблений. И, как свидетельствуют статистические данные, которые нам предоставляло Министерство социальной политики, количество лиц с инвалидностью, которые получили эту инвалидность после полномасшатбного вторжения, возросла в разы по сравнению со средним количеством, которое Украина удерживала во время довоенного периода", - продолжил нардеп.

Он добавил, что это – системный вопрос, и завтра члены комитета будут его рассматривать в закрытом режиме.

"И так же мы завтра будем в закрытом режиме дискутировать по критериям, которые мы предложим в окончательном варианте заключения комитета о возможности увольнения с военной службы во время военного положения", - сказал он.

Парламентарий выразил надежду, что завтра народные депутаты смогут "финализовать сравнительную таблицу и со следующей недели перейти к постатейному обсуждению всех законодательных поправок с участием народных депутатов, которые подавали свои предложения и поправки".

А навіщо мобілізація, якщо вона Зелі не потрібна ? Промисловість ніхто на рейки війни не ставив. Якщо щось робиться то по гаражах !
показать весь комментарий
06.03.2024 16:43 Ответить
Автоматів вистачить, лопати сами собі купимо. На дрони волонтери допоможуть.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:28 Ответить
Інвалідів в притулки, або ж евтаназія, всіх на фарш.
Як кацапи кажуть- ;Всьо ідьот па плану, праісходіт денацифікація;.
Зараз відбувається фізичне знищення найбільш активного, здатного до протесту населення України.
Тактикою м'ясних штурмів цю війну не виграти. Чи задачі виграти і не стоїть?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:47 Ответить
Федір Веніславський: Заяви Порошенка про необхідність терміново збільшувати оборонний бюджет - політичний популізм
показать весь комментарий
06.03.2024 16:49 Ответить
ооооо, ви вже висралося?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:55 Ответить
 
 