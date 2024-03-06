РУС
17 354 69

Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский

зеленський

В результате сегодняшнего удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.

Об этом во время визита в Одессу сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что российской армии все равно куда бить: по военным или гражданским. Для защиты Украины необходима система противовоздушной обороны.

"Это военные, гражданские, международные гости - этим людям все равно. Они либо сошли с ума, либо полностью не контролируют, что их террористическая армия делает. Это говорит о том, что нам, прежде всего, нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны", - добавил президент.

Также читайте: В Одессе прогремел взрыв во время тревоги

В момент атаки глава государства был в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить морской украинский путь, и какой урон он понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", - сказал Кириакос Мицотакис.

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) обстрел (29035) Одесса (8007) ракеты (3683)
Топ комментарии
+53
Люди бачили трагедію, а Зе можливість піару
показать весь комментарий
06.03.2024 16:55 Ответить
+50
Кортеж був або без Зе, або взагалі не по його кортеджу стріляли. По Зе ніколи за 2 роки не стріляли, завжди були перерви без обстрілів для його піару
показать весь комментарий
06.03.2024 17:00 Ответить
+36
Вгадайте, хто здав місце зустрічі делегацій: хтось з грецької делегації, чи хтось з ОПи?
показать весь комментарий
06.03.2024 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це дуже вражаючий досвід", - сказав Кіріакос Міцотакіс. Джерело:

може зброю почне завозити в Україну і виробляти - греки теж під прицілом кацапов
показать весь комментарий
06.03.2024 16:55 Ответить
Пані , можливо греки і будуть звозити зброю до України і ми цього дуже хочемо, бо одне вибране нарідом 73% зразу після 2019 року зборонило випускати зброю, особливо ракети і навіть стріляти в бік кацапів. А його ДБР вилучили навіть клістрони із систем ППО. Ненависний наріду Порошенко за кошти "Рошен" відремонтував багато ракетних комплексів системи ППО, залишив гарні ракети "Нептун", "Грім 2", "Вільху М" та інші, але дорожний "прораб" Херпіду всі бюджетні гроші закатав в дороги, а сьогодні робить вигляд, що він ні до чого, винні США, ЄС, НАТО і вже навіть і греки,що не дають зброю, тільки не він.То на чиїй стороні був Херпіду з 2019 року?
А загиблим одеситам Царство Небесне і вічна пам'ять. Прикро, але це не остнній обстріл міста.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:29 Ответить
Якби 27% не були кретинами, не було б і 73%
показать весь комментарий
06.03.2024 19:01 Ответить
Гарне виправдання тупізни. А в чому проявилсь кретинність 27%?
показать весь комментарий
06.03.2024 20:00 Ответить
в дзеркало подивись, там причина і твого кретинізму і твоєї тупізни.
показать весь комментарий
06.03.2024 22:44 Ответить
Обоє рябоє.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:03 Ответить
Не заперечую, що обоє рябоє - Ви і херпідовці.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:01 Ответить
Ну, може завдяки тому, хто з ОПи, преЗЕдент ще й досі живий, бо його ж намагались вбити шпилі-вілі мішкін та чепига, але операція провалилась і ці «ліквідатори» втікли не виконавши завдання. Я навіть не сумніваюсь, що Дєрьмака він тримає біля себе, як гарантію на життя, поки агент козирь поряд - можна спати спокійно.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:03 Ответить
Так ви мабуть ще не знаєте що агент Козирь - це арестович а не ярмак...
показать весь комментарий
06.03.2024 17:27 Ответить
Вони обидва агенти кремля і далеко не всі , на жаль 🙁
показать весь комментарий
06.03.2024 18:28 Ответить
❗️Россия нанесла ракетный удар по кортежу с Зеленским в Одессе накануне его встречи в премьером Греции Кириакосом Мицотакисом - ракета прилетела в 150 метрах от греческой делегации, где находился премьер-министр - греческое издание Protothema. (https://www.protothema.gr/politics/article/1474318/ekrixi-koda-stin-autokinitopobi-tou-zelenski-stin-odisso-oloi-kala-stin-elliniki-apostoli-me-epikefalis-ton-mitsotaki/)

По данным издания, никто из греческой делегации не пострадал. Protothema ничего не говорит об украинской делегации, но пишет, что "оба лидера сделают совместное заявление" - значит, что с Зеленским всё в порядке.

Также Protothema пишет, что сама встреча прошла нормально и даже длилась на полчаса дольше запланированного, по итогам лидеры дадут пресс-конференцию, которая будет показана в записи из соображений безопасности.

Визит Мицотакиса в Одессу не был анонсирован из тех же соображений безопасности. Но утечка всё равно произошла...
показать весь комментарий
06.03.2024 16:57 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 17:24 Ответить
Ех, а проблема виборів могла б сама собою вирішитися.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:06 Ответить
Сама собою не вирішиться, треба щось рішати.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:22 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 18:05 Ответить
Та мабуть...
показать весь комментарий
06.03.2024 20:05 Ответить
Вибори 2019го були, бо не було продовжено військовий стан, що був у грудні 2018го.
Бо зрітєлі голобородька тоді усталі от вАйньі - та зараз відпочивають.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:12 Ответить
И не только выборов , и парламент с бывшей голытьбой (на все , правда) , ставших миллионерами от бизнеса жён , пчёл и черешеньки - ***** !!!
Спекулируют голосованием из за поездок за "бугор" , угрожают саботажем , это ли не ****** ЗАПРОЛДАНЦЫ С АКВАФРЕШЕМ В ГОЛОВЕ И ПАСПОРТАМИ С КУРИЦЕЙ В СХРОНЕ В ЖОПЕ , ТОЛЬКО В ВЫШИВАНКАХ ?
Нет у нас ни Черчилля ни Ли Куаня ни Шарля де Голля , с железным стержнем и с лозунгом "народу ВСЁ , друзей и холуёв *****" !
ВАВКЕ , нашему презику в крымле скорее всего уже отлита медальку без даты "за сдачЮ " Украины .
ХОТЕЛ БЫ , НЕ МЕНЯЛ ЗАЛУЖНОГО (зассал конкуренции) , ***** ермака татарова глиняных и прочая с парламентом и каБмином , объяснив народу что в такое ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ нужна ПОБЕДА а не дерибан помощи со всего мира , растасканная под его чутким руководством слепоглухонемого херанта .
НЕ ВЕРЮ !!!! ЭТОМУ приЗЕденту и всей шобле ******* в ВеРе , нет там именно СЛУГ от и для народа !
Нет сейчас в Украине такого себе (все на войне и не на часі) матроса Железняка , разогнавшего царский парламент заявлением
- Караул устал ! Все на выход !
Нет у этих ******* БОЛИ ЗА УКРАИНУ , НАРОД , ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ТЕХ КТО ЕЩЁ ЖИВ - бабло , бабло , и такой желанный выезд за границу , что пох наши воины , защищающие не только нашу ДЕРЖАВУ , но и этих ****** !
Сорри за маты , но по другому не получается , особенно в это время и при этих гнидах , решающих через карман судьбу УКРАИНЫ !
КАК ТО ТАК ...
показать весь комментарий
06.03.2024 20:29 Ответить
Нелегітимний шашлик обісрався, вони ж домовились щ кацапами що його не будуть чіпати, а тут таке. Ти бачиш як заверещав, а коли дітей вбили, що ти зробив, записав посне відео для своїх зіфілітіків?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:19 Ответить
Ахаха, цирк. Хто в це повірить?!
показать весь комментарий
06.03.2024 17:41 Ответить
Сам казав: Кортежі ***** (с)

Згадав свого собутьільніка януковоща?
Кхмга-а-а.. В мєня стрьіляли (с)
показать весь комментарий
06.03.2024 19:56 Ответить
Яке воно бридке.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:02 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 17:02 Ответить
ви ж братній народ з чехами.. чому чехи можуть обрати достойного керманича для своєї країни, а ви обираєте якесь гамно у вигляді Фіцо. ) що не так?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:23 Ответить
В Словаччині Фіцо обрали лише 24%, а ось в Україні Зе обрали 73%. Тому тут питання яка країна дибiльнiшe. Чи в чужому оці соринка бревном виглядає?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:28 Ответить
наші зараз розплачуються сповна за свій вибір... виходить, що словаки не дуже хочуть вчитись на чужих помилках..
показать весь комментарий
06.03.2024 17:31 Ответить
А попереднього президента Чехії Земана Ви вже забули ?
показать весь комментарий
06.03.2024 20:32 Ответить
Земана обирали ще до великої війни. і чехи виправили цю помилку на останніх виборах, обравши не прокацапського кандидата. а словаки, навпаки, обрали путінського агента Фіцо.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:05 Ответить
Як то тому зеленому лайну не пофіг. Сраний ублюдок
показать весь комментарий
06.03.2024 17:12 Ответить
Якби були у нас на фронті перемога за перемогою,в тилу порядок,без корпції і крадівництва, у зовнішній політиці з усіма налагоджені відносини,хай би і далі керував.Але ж кругом непорядок,і це слабо сказано.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:16 Ответить
Накерував вже.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:42 Ответить
Мудрим людям раджу почитати інтерв'ю з попередником Натаньяху. Екс-прем'єр Ізраїлю телефоном мав розмову з нашим гетьманом і з ворожим якого питав чи планує останній вбити нашого преза. Відповідь була що не планує. Натомість Зелений двічі перепитував чи точно не планують його знищити. І лише після цих телефонних розмов, зелений в ефірі заявив що він залишається в Києві під бомбами. Ось такий херой. На жаль.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:17 Ответить
Не називайте це нелегітимне шашличне опудало - гетьманом.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:21 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 17:23 Ответить
Гавноканал 1+1 верещить про напад, а це вже 12-те покушеніє))
показать весь комментарий
07.03.2024 15:40 Ответить
Ракета по Зєльцу? Оце вже щось новеньке. Раніше в нього ніколи не стріляли.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:28 Ответить
"... Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", - сказав " Ну сказал , ну и что с того? Ты уже третий год вещаешь вместо диктора . Где твои действия по предотвращению ударов по мирным городам ? Полная беспомощность ! Зато если устраивать бессмысленный погром высшего военного руководства в разгар войны с последующими поражениями на фронтах - так тут Военный Вождь с подручными Ермаком-Умеровым такой борзый ! Собирай, Вова, свои манатки и вали В ОТСТАВКУ ! Это же надо было за пять лет довести почти мирную , свободную и самодостаточную Украину до такого ужасающего состояния ! 20 мая твоя пятилетка ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ... брысь в свой Израиль или сядешь со своей ЗЕбригадой ( см. судьбу Михо в Грузии )!
показать весь комментарий
06.03.2024 17:37 Ответить
Раньше сирену для зарубежных гостей включали. А теперь начали взрывы устраивать.
показать весь комментарий
06.03.2024 17:44 Ответить
Знов цей бідоносець приніс нещастя, люди загинули за його клятий піар! Мало нам було три ночі обстрілів, ще й це приперлося нам на голову. Заборонити йому їздити по Україні, а краще зовсім -геть!
показать весь комментарий
06.03.2024 17:47 Ответить
І що,не всрався?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:49 Ответить
злякакався
показать весь комментарий
06.03.2024 18:37 Ответить
ой, зелений підоре, а хто ж це таке зробив?! марсіани? чи "та старана"? це ж нє "русскій народ сдєлал, русскій жє народ харошій, он вайни нє хочєт"... я не помилився, зелений уйобку? іще трохи і вкотре: а що ж ти, зелений ублюдочний підоре, не готувався до війни, коли всі (!!) волали й попереджали тебе?! чи потужний дєрьмак сказав, шо он всьо ужє парєшал?!
показать весь комментарий
06.03.2024 18:07 Ответить
А хочете чорний цинічний гумор із Росії? Одержуйте:
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:12 Ответить
"Россияне - тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене

19 февраля, 2022 суббота

17:07
показать весь комментарий
06.03.2024 18:11 Ответить
"Повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє" -- клоун далі вірить, що добрий путін не знає, що чинить його армія. І якщо йому все гарно розказати, то він швиденько наведе порядок. Це безодня тупості, це безконечне ватне рабство свідомості.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:17 Ответить
Віслюк - це просто ретранслятор чужих текстів. Можна було б все ОП розігнати, поставити в підсобці ВР телесуфльор, Віслюка і писаку Литвина. Нічого не змінилося в плані відосиків лідора.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:37 Ответить
Сразу вспомнился анекдот, про Неуловимого Джо.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:30 Ответить
Десь щось координація пішла не за планом мабуть
показать весь комментарий
06.03.2024 19:56 Ответить
Мало не трапилось "Кортежі *****"...
показать весь комментарий
06.03.2024 20:20 Ответить
а то и вправду уже подозрительно как то, шастая по передку всегда тишина, решили имиджу предателю поддать
показать весь комментарий
06.03.2024 20:14 Ответить
Шось зачастів він в Одесу.Це недобре,в нього погана карма.Авдіївка рухнула після одного разу,але Одеса дуже велика...
показать весь комментарий
06.03.2024 21:20 Ответить
ТЫ ТРУХАНОВУ ЭТО СКАЖИ !!!
показать весь комментарий
06.03.2024 21:28 Ответить
Якого х@ра ти, Віслюк, шляєшся по Україні для зустрічей з гостями? В бункер їх вези, наркоман!
показать весь комментарий
06.03.2024 21:35 Ответить
ГАНДОН, да ты для ***** сынок родной вместе с дЕрмаком.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:13 Ответить
Щойно почалися розмови, що президентство "зе" добігає каденції, як відбувається історія з ракетою і починають "розкручувати" наративи про "замах". Тобто, дивіться, мовляв, раша настільки "не любить "зе", що влаштовує "замахи" на нього. А, отже - "це добрий президент" (давайте його залишимо при владі понаднормово, навіть всупереч Конституції і т.д.?)
Насправді, в цій історії ми багато чого не знаємо. Нам згодовують інформацію і пропонують, щоби ми їй цілковито вірили.
Але, насправді, ми не знаємо, що це було. Чи це був збіг обставин (чи просто бажання видати збіг обставин за щось інше), чи це був справжній замах, а чи "попередження", а чи "імітація" як операція "інформаційного прикриття"?
Виникає багато питань: де була насправді "перша особа" під час обстрілу? Чи не мала ця особа одразу ж переміститися до укриття в разі ракетної небезпеки, чи мала ця особа взагалі виїжджати в те місце? Де були насправді ті особи під час обстрілу?
Скільки б ракет випустив ворог, якби насправді планував замах? Які кардинальні порушення базових протоколів безпеки мали б відбутися, щоби подібна атака виявилася успішною? Хто мав би бути "ініціатором" подібних порушень зсередини команди "першої особи"? Чому ми не бачили подібних "ексцесів", коли "перша особа" перебувала у набагато більш вразливих обставинах (наприклад, та сама поїздка до щойно звільненого Херсону, коли будь-які ворожі обстріли міста, за збігом обставин, припинилися саме на час візити "першої особи" до міста) і т.д.?
показать весь комментарий
07.03.2024 00:15 Ответить
МУС в Гааге привлек к уголовному суду Российских генерала и адмирала.Военный преступник полковник Баранец из фашистского грязного листка Комсомольская правда назвал это решение суда туалетной бумагой.
показать весь комментарий
07.03.2024 02:49 Ответить
шапито, продолжение для ЗЕ имбецилов, на "величайшего" боневтика совершено покушение)))) для начала закройте его киностудии в маЦкве под руководством перхатых шефиров....и сватов перестаньте крутить на ПИ,,,рашенских каналах, покушение.....
показать весь комментарий
07.03.2024 06:59 Ответить
Сказав? Ну все, іди нах.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:03 Ответить
https://t.me/bryhynets БРИГИНЕЦЬ🇺🇦

🌀 Закликаю усіх небайдужих підписати петицію про присвоєння генералу Марченку давно заслуженого звання Героя України!
І не полінуйтеся поширити посилання на петицію, будь ласка!
https://petition.president.gov.ua/petition/219866

petition.president.gov.ua

Про присвоєння звання «Герой України» генерал-майору Збройних Сил України Дмитру Марченку.
Електронні петиції - Офіційне інтернет…

Внесок генерала Марченка у захист України вже відзначив Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, який зробив офіційне подання на присвоєння Дмитру Марченку звання «Герой України». А Верховна Рада конституційною більшістю підтримала відповідне звернення військовослужбовця, народного депутата Романа Костенка до Президента Володимира Зеленського.
Закликаємо Президента, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського проявити справжнє лідерство і підписати Указ щодо присвоєння Генерал-майору Дмитру Марченку звання «Герой України».

Шановні українці, просимо підтримати петицію та довести Верховному Головнокомандувачу волевиявлення народу України!
показать весь комментарий
07.03.2024 08:09 Ответить
Ти відчув? Вийми умамки з тіла))
показать весь комментарий
07.03.2024 15:35 Ответить
 
 