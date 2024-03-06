Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский

В результате сегодняшнего удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.

Об этом во время визита в Одессу сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что российской армии все равно куда бить: по военным или гражданским. Для защиты Украины необходима система противовоздушной обороны.

"Это военные, гражданские, международные гости - этим людям все равно. Они либо сошли с ума, либо полностью не контролируют, что их террористическая армия делает. Это говорит о том, что нам, прежде всего, нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны", - добавил президент.

В момент атаки глава государства был в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить морской украинский путь, и какой урон он понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", - сказал Кириакос Мицотакис.