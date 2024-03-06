Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский
В результате сегодняшнего удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.
Об этом во время визита в Одессу сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы видели сегодня этот удар. Вы видите, с кем мы имеем дело, им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы, всех деталей не знаю еще, но знаю, что есть погибшие, раненые", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что российской армии все равно куда бить: по военным или гражданским. Для защиты Украины необходима система противовоздушной обороны.
"Это военные, гражданские, международные гости - этим людям все равно. Они либо сошли с ума, либо полностью не контролируют, что их террористическая армия делает. Это говорит о том, что нам, прежде всего, нужно защищаться. Лучше всего, это система противовоздушной обороны", - добавил президент.
В момент атаки глава государства был в Одессе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Они находились в порту. По словам греческого премьера, взрывы были близко от них.
"Президент Зеленский и его штаб нам показывал и объяснял значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить морской украинский путь, и какой урон он понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были очень близко от нас. Мы не успели пойти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", - сказал Кириакос Мицотакис.
може зброю почне завозити в Україну і виробляти - греки теж під прицілом кацапов
А загиблим одеситам Царство Небесне і вічна пам'ять. Прикро, але це не остнній обстріл міста.
По данным издания, никто из греческой делегации не пострадал. Protothema ничего не говорит об украинской делегации, но пишет, что "оба лидера сделают совместное заявление" - значит, что с Зеленским всё в порядке.
Также Protothema пишет, что сама встреча прошла нормально и даже длилась на полчаса дольше запланированного, по итогам лидеры дадут пресс-конференцию, которая будет показана в записи из соображений безопасности.
Визит Мицотакиса в Одессу не был анонсирован из тех же соображений безопасности. Но утечка всё равно произошла...
Бо зрітєлі голобородька тоді усталі от вАйньі - та зараз відпочивають.
Спекулируют голосованием из за поездок за "бугор" , угрожают саботажем , это ли не ****** ЗАПРОЛДАНЦЫ С АКВАФРЕШЕМ В ГОЛОВЕ И ПАСПОРТАМИ С КУРИЦЕЙ В СХРОНЕ В ЖОПЕ , ТОЛЬКО В ВЫШИВАНКАХ ?
Нет у нас ни Черчилля ни Ли Куаня ни Шарля де Голля , с железным стержнем и с лозунгом "народу ВСЁ , друзей и холуёв *****" !
ВАВКЕ , нашему презику в крымле скорее всего уже отлита медальку без даты "за сдачЮ " Украины .
ХОТЕЛ БЫ , НЕ МЕНЯЛ ЗАЛУЖНОГО (зассал конкуренции) , ***** ермака татарова глиняных и прочая с парламентом и каБмином , объяснив народу что в такое ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ нужна ПОБЕДА а не дерибан помощи со всего мира , растасканная под его чутким руководством слепоглухонемого херанта .
НЕ ВЕРЮ !!!! ЭТОМУ приЗЕденту и всей шобле ******* в ВеРе , нет там именно СЛУГ от и для народа !
Нет сейчас в Украине такого себе (все на войне и не на часі) матроса Железняка , разогнавшего царский парламент заявлением
- Караул устал ! Все на выход !
Нет у этих ******* БОЛИ ЗА УКРАИНУ , НАРОД , ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ТЕХ КТО ЕЩЁ ЖИВ - бабло , бабло , и такой желанный выезд за границу , что пох наши воины , защищающие не только нашу ДЕРЖАВУ , но и этих ****** !
Сорри за маты , но по другому не получается , особенно в это время и при этих гнидах , решающих через карман судьбу УКРАИНЫ !
КАК ТО ТАК ...
Згадав свого собутьільніка януковоща?
Кхмга-а-а.. В мєня стрьіляли (с)
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
19 февраля, 2022 суббота
17:07
Насправді, в цій історії ми багато чого не знаємо. Нам згодовують інформацію і пропонують, щоби ми їй цілковито вірили.
Але, насправді, ми не знаємо, що це було. Чи це був збіг обставин (чи просто бажання видати збіг обставин за щось інше), чи це був справжній замах, а чи "попередження", а чи "імітація" як операція "інформаційного прикриття"?
Виникає багато питань: де була насправді "перша особа" під час обстрілу? Чи не мала ця особа одразу ж переміститися до укриття в разі ракетної небезпеки, чи мала ця особа взагалі виїжджати в те місце? Де були насправді ті особи під час обстрілу?
Скільки б ракет випустив ворог, якби насправді планував замах? Які кардинальні порушення базових протоколів безпеки мали б відбутися, щоби подібна атака виявилася успішною? Хто мав би бути "ініціатором" подібних порушень зсередини команди "першої особи"? Чому ми не бачили подібних "ексцесів", коли "перша особа" перебувала у набагато більш вразливих обставинах (наприклад, та сама поїздка до щойно звільненого Херсону, коли будь-які ворожі обстріли міста, за збігом обставин, припинилися саме на час візити "першої особи" до міста) і т.д.?
