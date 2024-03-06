Ориентировочное время принятия законопроекта о мобилизации - конец марта или начало апреля, - "слуга народа" Вениславский
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует через две недели рекомендовать парламенту рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.
Об этом рассказал член Комитета Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я думаю, что комитет потратит на то, чтобы окончательно сформулировать свое заключение (относительно законопроекта о мобилизации — ред.), от одной до двух недель. И, соответственно, после этого будет проголосован вывод комитета, обязательный для рассмотрения законопроекта в парламентском зале. Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной таблице, сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца", - сказал Вениславский.
В то же время он отметил, что с учетом большого количества поправок и того, что "каждый из подававших их народных депутатов при рассмотрении законопроекта в зале может настаивать на той или иной поправке, это также может занять определенное время".
"Поэтому я думаю, это уже будет согласовывать руководство парламента с лидерами депутатских фракций, какую процедуру применять для того, чтобы не допустить злоупотреблений и затягивания с принятием этого законопроекта. Но я думаю, что целый месяц, конец марта – начало апреля, первая половина апреля - шансы принять этот законопроект в зале достаточно велики", - отметил Вениславский.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.
Це формація нестійка, нею треба керувати розумом. Не треба в сто-тисячний раз закликати до єдності, розуму, єднання та злагоди.
Ідіотизм зараз це не привід для жартів. Це може скінчитися катастрофою. Тому що війна. Тому що люди вмирають. Тому що нам протистоїть ефективний диктаторський режим, де править воля одного чокнутого дебіла - дрібного, калечного, але мстивого та злісного.
Я вже не знаю, що треба зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто гетьман, хто більше українець, хто більше вкрав, у кого яка квартира і яка була в Криму, якою мовою треба вбивати ворога. Чи вистачить розуму після цього лити воду на млин ворога.
Якщо ми не змінимося і не перестанемо бути палаючим балаганом, загроза зникнення нашої країни стане реальністю. Будь-який бурят відчинить чоботом двері твого будинку і зґвалтує твою дочку, сестру, матір, брата. Звістка про те , хто та де служить старший або молодший на фронті не буде сенсу ?!
Чомусь президент самоусунувся від відповідальності за мобілізацію країни...
Може пора визнати того пів-шостого недієздатним?
"А який сенс? Якщо людина не буде воювати, він не хоче, ми туди його відправимо, поставимо в окоп і його вб'ють. Адже він не хоче воювати, у нього одна думка, як втекти. Я не можу дати на це відповідь, якось же я це роблю, у мене всього вистачає. У мене навіть бувають такі ситуації, коли я своїм побратимам, комбатам даю своїх людей, тому що в мене їх достатньо. Можна різне придумати", - сказав командир.
Крім того, Гамлет додав, що в їхньому підрозділі за весь час повномасштабної війни не було жодного мобілізованого. Усі самостійно приходили до підрозділу.
"Я в першу чергу думаю про те, щоб не було втрат. У нас за весь час, купу штурмів, у нас лише 6 втрат за весь час. Так, поранені є, їх багато, але втрат шестеро. Це нормальний результат, все залежить від керівника. Я ніколи не відправляв людей на штурми пішки, адже навіть 200 метрів пройти - втрати вже будуть 50%", - розповідає Гамлет.
немає такого до 27 років не призивають...
Так що він хоч як, а *********.
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять тільки вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що десятий рік війна триває
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ -блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕбілам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?
