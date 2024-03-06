Ориентировочное время принятия законопроекта о мобилизации - конец марта или начало апреля, - "слуга народа" Вениславский

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует через две недели рекомендовать парламенту рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

Об этом рассказал член Комитета Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я думаю, что комитет потратит на то, чтобы окончательно сформулировать свое заключение (относительно законопроекта о мобилизации — ред.), от одной до двух недель. И, соответственно, после этого будет проголосован вывод комитета, обязательный для рассмотрения законопроекта в парламентском зале. Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной таблице, сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца", - сказал Вениславский.

В то же время он отметил, что с учетом большого количества поправок и того, что "каждый из подававших их народных депутатов при рассмотрении законопроекта в зале может настаивать на той или иной поправке, это также может занять определенное время".

"Поэтому я думаю, это уже будет согласовывать руководство парламента с лидерами депутатских фракций, какую процедуру применять для того, чтобы не допустить злоупотреблений и затягивания с принятием этого законопроекта. Но я думаю, что целый месяц, конец марта – начало апреля, первая половина апреля - шансы принять этот законопроект в зале достаточно велики", - отметил Вениславский.

Читайте также: В законопроекте о мобилизации допускают лишь одно ограничение для "уклонистов" - право управления транспортными средствами, - "слуга народа" Вениславский

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.