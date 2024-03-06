РУС
Ориентировочное время принятия законопроекта о мобилизации - конец марта или начало апреля, - "слуга народа" Вениславский

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует через две недели рекомендовать парламенту рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении.

Об этом рассказал член Комитета Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я думаю, что комитет потратит на то, чтобы окончательно сформулировать свое заключение (относительно законопроекта о мобилизации — ред.), от одной до двух недель. И, соответственно, после этого будет проголосован вывод комитета, обязательный для рассмотрения законопроекта в парламентском зале. Я думаю, что есть все шансы для того, чтобы этот законопроект попал уже в финализированном виде, в сводной таблице, сравнительной таблице ко второму чтению до конца этого месяца", - сказал Вениславский.

В то же время он отметил, что с учетом большого количества поправок и того, что "каждый из подававших их народных депутатов при рассмотрении законопроекта в зале может настаивать на той или иной поправке, это также может занять определенное время".

"Поэтому я думаю, это уже будет согласовывать руководство парламента с лидерами депутатских фракций, какую процедуру применять для того, чтобы не допустить злоупотреблений и затягивания с принятием этого законопроекта. Но я думаю, что целый месяц, конец марта – начало апреля, первая половина апреля - шансы принять этот законопроект в зале достаточно велики", - отметил Вениславский.

Читайте также: В законопроекте о мобилизации допускают лишь одно ограничение для "уклонистов" - право управления транспортными средствами, - "слуга народа" Вениславский

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" (№10449). Народные депутаты подали ко второму чтению проекта закона 4195 правок.

ВР (29383) законопроект (3272) мобилизация (2880) Вениславский Федор (279)
+22
для початку нехай Веніславський привезе на фронт хоч соту частку того, шо привіз порошенко
06.03.2024 17:52
+20
У веніславського старший синок якраз призовного віку і по дивному збігу обставин він підлягає мобілізації. То коли очікувати веніславського молодшого на фронті?!
06.03.2024 17:26
+14
Та чекав на коментар від мудака.
06.03.2024 17:48
кого ти з синів Порошенка маєш на увазі?
показать весь комментарий
06.03.2024 17:55
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/syn-poroshenko-tayno-sluzhil-na-donbasse-poyavilis-podrobnosti-1259218.html

06.03.2024 17:56
Ну і кацапюра ти.
06.03.2024 18:43
Демократія не завжди ефективна навіть для розвинених суспільств.

Це формація нестійка, нею треба керувати розумом. Не треба в сто-тисячний раз закликати до єдності, розуму, єднання та злагоди.

Ідіотизм зараз це не привід для жартів. Це може скінчитися катастрофою. Тому що війна. Тому що люди вмирають. Тому що нам протистоїть ефективний диктаторський режим, де править воля одного чокнутого дебіла - дрібного, калечного, але мстивого та злісного.

Я вже не знаю, що треба зробити, щоб ми перестали з'ясовувати, хто гетьман, хто більше українець, хто більше вкрав, у кого яка квартира і яка була в Криму, якою мовою треба вбивати ворога. Чи вистачить розуму після цього лити воду на млин ворога.

Якщо ми не змінимося і не перестанемо бути палаючим балаганом, загроза зникнення нашої країни стане реальністю. Будь-який бурят відчинить чоботом двері твого будинку і зґвалтує твою дочку, сестру, матір, брата. Звістка про те , хто та де служить старший або молодший на фронті не буде сенсу ?!
06.03.2024 19:26
Перепис ссикунів- какаяразніца-ухилянтів оголошено відкритим...
06.03.2024 17:30
"ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗГОВАРИВАТЬ С РЫБАМИ".
06.03.2024 17:32
так поспішати нема куди.....к осені зелена мразото готує капитуляцію...
06.03.2024 17:36
Може б було виконувати існуючий закон?
Чомусь президент самоусунувся від відповідальності за мобілізацію країни...
Може пора визнати того пів-шостого недієздатним?
06.03.2024 17:40
Визнавай , чого чекаєш ?
06.03.2024 17:46
***** ти його удєлав
06.03.2024 18:55
Противник согласился подождать?
06.03.2024 17:40
Мобілізація по факту йде. Чому такий ажіотаж з цією клоунадою в ВР?
06.03.2024 17:46
Йде, але мало. Бо ловлять одних й тих самих на вулицi, якi вiдкупаються потiм. А у бойових частинах нестача до 60% особового складу. Тому й мiркують як витягнути у ТЦК тих, хто з початку вiйни зашкєрився вдома i не ходить там де ловлять. Багато таких. Вони ще й податки не платять засранцi. Правда, донатять деякi з них багато, купляють те, що МО ******** купити. Але для чинуш то таке.
06.03.2024 19:02
Хай витягують тих, хто в тилових частинах зашкєрився багато років тому, отримував зарплатню, і за 2 роки війни навіть пороху не нюхав.
07.03.2024 13:01
Та ви шо, тi одразу на больнiчку впадуть i *** куди пiдуть. Хто багато рокiв у системi той зна як отпетляти.
07.03.2024 20:11
Веня це український Песков. Далі все ясно?
06.03.2024 17:54
На цей законопроект фізично не вистачає голосів його вже 3 переносять під будь яким приводом.Бо вже розуміють що будуть наслідки.Суспільство вже на критичній точці.
06.03.2024 17:55
Знову перенесуть
06.03.2024 21:50
На відміну від диванних мобілізаторів, молодший лейтенант, командир підрозділу Р.У.Г. у складі 59 ОМПБр Гамлет Авагян з позивним "Гамлет" заявив, що не бачить сенсу у посиленні мобілізаційного законодавства в Україні.
"А який сенс? Якщо людина не буде воювати, він не хоче, ми туди його відправимо, поставимо в окоп і його вб'ють. Адже він не хоче воювати, у нього одна думка, як втекти. Я не можу дати на це відповідь, якось же я це роблю, у мене всього вистачає. У мене навіть бувають такі ситуації, коли я своїм побратимам, комбатам даю своїх людей, тому що в мене їх достатньо. Можна різне придумати", - сказав командир.
Крім того, Гамлет додав, що в їхньому підрозділі за весь час повномасштабної війни не було жодного мобілізованого. Усі самостійно приходили до підрозділу.
06.03.2024 17:59
З самого початку війни багато сотень тисяч добровольців пішли захищати Україну. І зрозуміло, що всі вони виключно були проукраїнськими патріотами, націоналістаими і аж ніяк не були прихильниками корупційної банди ЗЕлених чи сепаратистів ОПЗЖ - ПСЖМ. І за два роки війни багато хто з добровольців уже загинув і багато хто ще загине . І це аж ніяк не хвилює нашу корупційну продажну владу в тому чеслs і ВР, яка зовсім не поспішає з мобілізацією, оскільки добровольців патріотів уже майже немає, залишилися в основному одні ЗЕ - ухилянти , а все це пряма загроза обвалу фронта. Сумно і те, що доживемося ми до того, що після Перемоги стане так що вже не буде кому і з кого вибрати справді проукраїнську патріотичну а не корупційну продажну владу.
06.03.2024 18:26
У вірмен такі кумедні імена: Гамлет, Мальвіна
06.03.2024 18:28
Це вже питання до них. Тим не менш, у нього є розуміння, що люди найвища цінність і їх треба берегти:
"Я в першу чергу думаю про те, щоб не було втрат. У нас за весь час, купу штурмів, у нас лише 6 втрат за весь час. Так, поранені є, їх багато, але втрат шестеро. Це нормальний результат, все залежить від керівника. Я ніколи не відправляв людей на штурми пішки, адже навіть 200 метрів пройти - втрати вже будуть 50%", - розповідає Гамлет.
06.03.2024 18:34
Так швидко як і допомога від сша!
06.03.2024 17:59
Мобилизация за два года не останавливалась ни на один день. Цель компании найти кого еще призвать ,не затрагивая любимый электорат Зе, "дети до 27 лет".
06.03.2024 17:59
Тягнуть і 20 літніх. Незнаю на якій підставі. Нещодавно 20 літньому впаяли 3,5роки за відмову від повістки
06.03.2024 18:09
Піздьож.
06.03.2024 18:16
Він міг сам підписати якусь добровільну заяву а потім від неї відмовлятись...
немає такого до 27 років не призивають...
06.03.2024 18:28
Ну і брехло ти.
06.03.2024 18:39
Якщо служив строкову службу , то мобілізують і до 27 років. Але таких одиниці...
06.03.2024 19:53
Якщо йому 20 і пішов в 18, то зі строкової він ніяк би не зміг дембельнутися щоб десь там отримати повістку, бо їх до сих пір у частинах тримають.

Так що він хоч як, а *********.
07.03.2024 12:42
Відразу після школи обов'язковий рік строкової служби (жінкам по бажанню).
06.03.2024 18:05
Тут уже в школах не залишилося учнів, а ви про якусь строкову службу розказуєте
06.03.2024 18:31
В Україні не залишилося жодного учня?
06.03.2024 18:54
З такими ідеями і не залишиться. В мене двоє пацанів, і до 18-ти іх в цій країні не буде, атвєчаю.
07.03.2024 12:54
кінець березня або початок квітня Джерело: А якого року, можна поцікавитися?
06.03.2024 18:07
Та не піде ніхто нікуди і немає сили в парламенті яка б змусила це зробити....
06.03.2024 18:33
_МОБІЛІЗАЦІЯ ? (ЗЕ БІЛИ -КОРУПЦІОНЕРИ) ВТОМИЛИСЬ ВІД ВІЙНИ!?_
-ЗЕбіли втомилися від війни!? Та чого ж втомились? І звідки та втома?
Втомились ті, чиї розбещені сини, впродовж війни сидять тільки вдома!
Втомились Юди, ті хто не знав, хто не хоронив і не оплакував Героїв.
Хто вже давним - давно в душі загнив, а свій мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто як божевільний гарував, на дискотеці в ресторані,
Дорогі елітні клуби постійно штурмував і відчував себе як в нірвані.
Втомились Юди! Бо не знали чи забули вже, що десятий рік війна триває
Під кожне свято ця орда буквально все в супермаркетах, дочиста змітає.
Машин елітних дорогих, та ось біда, припарковати їм місць уже не має!
Усі - усі розкуплені квитки для закордону вперед на пів і більше року.
Ніхто навіть й копійки на війну з них яничар Юд не пожертвував ні разу.
Їм Україна повія у шапіто і з жиру продажні ЗЕ -блазні бісяться до сказу.
Плюси їм запудрили мізки? Втомились с.ки - капітулянти зовсім зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки, цим -блазням, злодюгам, ворогам - ЗЕбілам.
Тепер святе державність наша на кону! Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо визвольну війну, тоді помре, в крові держава захлинеться!?
06.03.2024 18:34
Крім огиди--інших почуттів немає Уроди все роблять,щоб ослабити Україну і капітулювати перед рашкою.
06.03.2024 18:37
Села уже отмобилизовались почти до нуля.
06.03.2024 18:39
https://youtu.be/sP7QlZ1Y4PY
06.03.2024 19:12
Цей закон або не ухвалять, або не підпишуть, тому що норма про демобілізацію через 36 місяців означає, що на 1 березня 2025 року ми залишимося без 80% досвідчених бійців. І ***** про це прекрасно знає і чекає прийняття закону в такій редакції
06.03.2024 22:56
 
 