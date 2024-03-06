Премьер Греции Мицотакис об обстреле Одессы: Взрыв произошел очень близко от нас, мы не успели пойти в укрытие.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время ракетного удара РФ по Одессе находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы находились в одесском порту. Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь, а также какой ущерб порт понес во время атак. И в конце мы услышали звук сирен и взрыв, который очень близко от нас произошел. Мы не успели пойти в какое-то защищенное место. И потому это очень и очень впечатляющий опыт", - рассказал Мицотакис на пресс-конференции.

Как отметил премьер Греции, "мы понимаем, что эта война касается всех, и нет людей, которые находятся вне войны".

"Эта война не любит никого, потому что мы находимся в прекрасном месте с культурным достоянием, и они могут здесь быть уничтожены именно потому, что Украина противостоит такой варварской силе. Поэтому это совершенно разные вещи: читать о войне в газетах и чувствовать ее на себе, слышать ее", - сказал он.

По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации из Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.