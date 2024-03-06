Премьер Греции Мицотакис об обстреле Одессы: Взрыв произошел очень близко от нас, мы не успели пойти в укрытие.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время ракетного удара РФ по Одессе находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы находились в одесском порту. Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь, а также какой ущерб порт понес во время атак. И в конце мы услышали звук сирен и взрыв, который очень близко от нас произошел. Мы не успели пойти в какое-то защищенное место. И потому это очень и очень впечатляющий опыт", - рассказал Мицотакис на пресс-конференции.
Как отметил премьер Греции, "мы понимаем, что эта война касается всех, и нет людей, которые находятся вне войны".
"Эта война не любит никого, потому что мы находимся в прекрасном месте с культурным достоянием, и они могут здесь быть уничтожены именно потому, что Украина противостоит такой варварской силе. Поэтому это совершенно разные вещи: читать о войне в газетах и чувствовать ее на себе, слышать ее", - сказал он.
По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации из Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.
Інша справа наш лідор: загартований в ОПі холодною мівіною, підготовлений до диверсій мужньою Люсьою, закачаний балдибірством до 6-ти см. каблуків із 4см. підошвою...
чотири квартали без вікон, банкомати валялись на землі.
шо біля них зірвалось ?
там же лише офіс єрмака знав, у якого тільки позаштатних совєтніків всього 80 штук
полі конда, єкатопєнінда метріс - дуже близько, 150 метрів
цю зиму все здорощало , питаю чому? говорять - бо в вас війна, ми себе обмежуємо, даємо вам гроші а вони йдуть по карманах, що ви думаєте ми не бачим?!
але такого, що б говорили - росія все правильно робить не чула.
хоча є такі, що рахують це Америка все робить, а греки недолюблюють америку, це тягнеться ще з розподілу Кіпру
Яка тупа формула)) Виходить Порошенка ніхто і вбивати не хоче))?!!
Влупили балістикою!
В 10.40 в Телеграмі дали тривогу, в 10.44 вибух, і в багатьох місцях сирена завила лише після нього.
Пишуть, що це був або Іскандер М, або корейська шняга.
Можливо просто поблизу не було бомбосховища?
як писали нижче швидше за все ******* зібрало спеців та БЕКи в порту для вихваляння, туди і влупили кацапи. Сподіваюсь там було не так як в Чернігові, і люди сховались в укриття при тривозі.
Але як то часто буває, найліпше знають про те що сталось, і як воно відбувалось, саме ті, хто знаходиться за багато сотень кілометрів.
Продовжуй, дивуй нас своїми відкриттями.
«Так, по Одесі було завдано ракетного удару, ймовірно, балістичною зброєю, з потраплянням до однієї з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяк не пов'язане із конкретним візитом».
На жирнючому степовому черноземі приліт виглядає зовсім інакше.