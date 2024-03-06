РУС
Премьер Греции Мицотакис об обстреле Одессы: Взрыв произошел очень близко от нас, мы не успели пойти в укрытие.

міцотакіс

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время ракетного удара РФ по Одессе находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы находились в одесском порту. Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и что делается, чтобы восстановить и усилить украинский морской путь, а также какой ущерб порт понес во время атак. И в конце мы услышали звук сирен и взрыв, который очень близко от нас произошел. Мы не успели пойти в какое-то защищенное место. И потому это очень и очень впечатляющий опыт", - рассказал Мицотакис на пресс-конференции.

Как отметил премьер Греции, "мы понимаем, что эта война касается всех, и нет людей, которые находятся вне войны".

"Эта война не любит никого, потому что мы находимся в прекрасном месте с культурным достоянием, и они могут здесь быть уничтожены именно потому, что Украина противостоит такой варварской силе. Поэтому это совершенно разные вещи: читать о войне в газетах и чувствовать ее на себе, слышать ее", - сказал он.

Также читайте: Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский

По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации из Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.

+36
1001 замах на незламного оманського лижника...
06.03.2024 19:07 Ответить
06.03.2024 19:07 Ответить
+30
Відійшов. Тіхосінько в лес ой тхью попісяти )))
06.03.2024 19:11 Ответить
06.03.2024 19:11 Ответить
+23
Цікаво, а де в цей час був дєрмак. Невже ішак поїхав сам.
06.03.2024 19:06 Ответить
06.03.2024 19:06 Ответить
Цікаво, а де в цей час був дєрмак. Невже ішак поїхав сам.
06.03.2024 19:06 Ответить
06.03.2024 19:06 Ответить
Відійшов. Тіхосінько в лес ой тхью попісяти )))
06.03.2024 19:11 Ответить
06.03.2024 19:11 Ответить
наводив
06.03.2024 19:17 Ответить
06.03.2024 19:17 Ответить
на точку виділення "адреналіну".
07.03.2024 00:40 Ответить
07.03.2024 00:40 Ответить
1001 замах на незламного оманського лижника...
06.03.2024 19:07 Ответить
06.03.2024 19:07 Ответить
не заздрю прем'єр-міністру Греції Кіріакос Міцотакіс і його дуже і дуже вражаючому досвіду...
 Інша справа наш лідор: загартований в ОПі холодною мівіною, підготовлений до диверсій мужньою Люсьою, закачаний балдибірством до 6-ти см. каблуків із 4см. підошвою...
06.03.2024 19:22 Ответить
06.03.2024 19:22 Ответить
Ви не згадали який санич телеміст огого в перші дні вторгнення ніхто не міг його переіграти…
06.03.2024 19:24 Ответить
06.03.2024 19:24 Ответить
від мене в 150 метрах попала Х-22.

чотири квартали без вікон, банкомати валялись на землі.

шо біля них зірвалось ?
06.03.2024 19:25 Ответить
06.03.2024 19:25 Ответить
Кацапи влупили не 150 м, а в 3 км від делегації, по порту Одеси. Але схоже, Зелька і цього не очікував. Зустріч з прем'єром Греції хотіли зробити таємною, але хтось злив
06.03.2024 19:29 Ответить
06.03.2024 19:29 Ответить
і як тільки змогли.

там же лише офіс єрмака знав, у якого тільки позаштатних совєтніків всього 80 штук
06.03.2024 19:37 Ответить
06.03.2024 19:37 Ответить
Секрєтуткою у Зє соска гогілашвілі. Що не ясно?
06.03.2024 22:23 Ответить
06.03.2024 22:23 Ответить
Как раз ,2 года назад метров 200 от меня утром попало в школу. Дом мой подпрыгнул реально, диван в квартире и я слетел с дивана, спал после беготни ночью в убежище. Я к тому, что вот это был взрыв и опыт, окна в подъездах вылетели....
06.03.2024 19:40 Ответить
06.03.2024 19:40 Ответить
услышали звук и накидали на вентилятор
06.03.2024 20:13 Ответить
06.03.2024 20:13 Ответить
Ну, хоч одному дійшло. Везіть наступного.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:07 Ответить
і вагон памперсів
06.03.2024 19:19 Ответить
06.03.2024 19:19 Ответить
орбана и фицо?
07.03.2024 01:48 Ответить
07.03.2024 01:48 Ответить
Путін мабуть звільнит причастних - підвергли небезпеці головного його агента.
06.03.2024 19:10 Ответить
06.03.2024 19:10 Ответить
В цього мізерного нікчему навіть ракета не влучить…
06.03.2024 19:33 Ответить
06.03.2024 19:33 Ответить
І що, це вже ескалація, чи ще ні?
06.03.2024 19:12 Ответить
06.03.2024 19:12 Ответить
Ви ще скажіть що то був напад на лідера Країни НАТО)) Звичайно - ніт!
06.03.2024 20:45 Ответить
06.03.2024 20:45 Ответить
Именной ишакед с надписью "Зеленскому от Жириновского".
06.03.2024 19:14 Ответить
06.03.2024 19:14 Ответить
весь час в новинах про це
полі конда, єкатопєнінда метріс - дуже близько, 150 метрів
06.03.2024 19:15 Ответить
06.03.2024 19:15 Ответить
как греки вообще? что говорят и думают? у нас очень мало информации про их позицию...
07.03.2024 01:49 Ответить
07.03.2024 01:49 Ответить
я тут була тієї зими, майже всі були за Україну, казали - росія какос ( плохо)

цю зиму все здорощало , питаю чому? говорять - бо в вас війна, ми себе обмежуємо, даємо вам гроші а вони йдуть по карманах, що ви думаєте ми не бачим?!

але такого, що б говорили - росія все правильно робить не чула.
хоча є такі, що рахують це Америка все робить, а греки недолюблюють америку, це тягнеться ще з розподілу Кіпру
07.03.2024 15:45 Ответить
07.03.2024 15:45 Ответить
это кацапское ипсо для примитивов, и вы должны были бы это объяснить. Ни из-за каких наших карманов у них бы не поднялись бы цены.
07.03.2024 22:23 Ответить
07.03.2024 22:23 Ответить
та намагаюся
07.03.2024 22:37 Ответить
07.03.2024 22:37 Ответить
до українців ставляться прихильно, допомагають, співчувают
07.03.2024 15:47 Ответить
07.03.2024 15:47 Ответить
Корисний досвід! Війна ,,не милує" нікого і не омине нікого!!
06.03.2024 19:20 Ответить
06.03.2024 19:20 Ответить
Про 5 загиблих і 5 поранених ніхто не пише, лідур апаснастє
06.03.2024 19:23 Ответить
06.03.2024 19:23 Ответить
Вернеться в Гоецію з УБД
06.03.2024 19:21 Ответить
06.03.2024 19:21 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 19:22 Ответить
Тепер за вбитих дітей забудуть і позітівні почнуть незламного ху-соса возвелічувати.
06.03.2024 19:22 Ответить
06.03.2024 19:22 Ответить
Аби хотіли, давно вбили б

Яка тупа формула)) Виходить Порошенка ніхто і вбивати не хоче))?!!
06.03.2024 20:48 Ответить
06.03.2024 20:48 Ответить
А навіщо?
06.03.2024 21:26 Ответить
06.03.2024 21:26 Ответить
А Порошенко президент? Хоча і цей, х.з. як і назвать.
06.03.2024 21:32 Ответить
06.03.2024 21:32 Ответить
Завдяки Пєті у нас зявився Зєля. Так що всі "зацікавлені сторони" йому безмірно вдячні...
06.03.2024 22:26 Ответить
06.03.2024 22:26 Ответить
Ех, трохи не долетіла до зеленого жаба.
06.03.2024 19:23 Ответить
06.03.2024 19:23 Ответить
Коли зрозумів, що рускіє братушкі, з якими ще вчора в саудитів в дьосна лупився, наїбали і чуть не поцілили в тебе ракетою
06.03.2024 19:27 Ответить
06.03.2024 19:27 Ответить
Саме безпечне місце біля Зелі. Кацапи свого висуванця не зачеплять.
06.03.2024 19:26 Ответить
06.03.2024 19:26 Ответить
Пишуть, що хтось злив таємний візит блазня до Одеси, і русня вдарила по місту. А знаєте, що це значить? Піаніст більше не потрібен русні.
06.03.2024 19:30 Ответить
06.03.2024 19:30 Ответить
Та могли у нас злити, могли у греків...
06.03.2024 19:38 Ответить
06.03.2024 19:38 Ответить
Або натякають пісюністу, що час в Стамбул, бо ***** до виборів потрібна перемога.
06.03.2024 20:48 Ответить
06.03.2024 20:48 Ответить
рос. пабілки викладали фотографії кортежу президента під час його поїздки в херсон у червні 2023, із їх заяв, фотки зроблені їх же беспілотником.
06.03.2024 19:34 Ответить
06.03.2024 19:34 Ответить
Нічого страшного, термін придатності цього преЗедента вже стік, виберемо іншого, кращого, ну як завжди.
06.03.2024 19:34 Ответить
06.03.2024 19:34 Ответить
ПОРОХА?
06.03.2024 23:41 Ответить
06.03.2024 23:41 Ответить
ой боже мой, накидают на вентилятор- чуть не убили- НЕ СЧИТАЕТСЯ
06.03.2024 19:35 Ответить
06.03.2024 19:35 Ответить
Схоже на замах на прем'єра Греціїї, а не на Організма
06.03.2024 19:36 Ответить
06.03.2024 19:36 Ответить
Два большого ума человека забили стрелку в Одессе и в такое время. Интересно что они там собирались увидеть нового, доселе невиданного
06.03.2024 19:36 Ответить
06.03.2024 19:36 Ответить
Вони грубо знехтували заходами безпеки. Не можна їм знаходитися в людних місцях на одному місці більше двох хвилин. Хто відповість за загиблих і поранених? Служба безпеки попереджала їх про загрозу. Та й в Одесі достатньо агентів і ждунів, на жаль. Може тепер щось придумають, щоб наша система оповіщення швидше виявляла пуски. А так система не відстежила запуск і ракета летіла декілька хвилин непоміченою !!! Чи в нас радарів немає, чи там усе вручну передається?
06.03.2024 20:57 Ответить
06.03.2024 20:57 Ответить
Штольца теперь пусть привозят.
06.03.2024 19:40 Ответить
06.03.2024 19:40 Ответить
Йому в Німеччині памперси не встигають міняти,кого там везти.
06.03.2024 19:52 Ответить
06.03.2024 19:52 Ответить
десь далеко в небі працювали по дронам а ці два герої вже в штанці керпічі наКЛаЛи наче приліт був у парі метрів від броньованого кортежу
06.03.2024 19:40 Ответить
06.03.2024 19:40 Ответить
Ти нормальний взагалі?

Влупили балістикою!

В 10.40 в Телеграмі дали тривогу, в 10.44 вибух, і в багатьох місцях сирена завила лише після нього.

Пишуть, що це був або Іскандер М, або корейська шняга.
06.03.2024 20:42 Ответить
06.03.2024 20:42 Ответить
Чому сигнал тривоги не спрацював в охоронців? Інакше вони б усіх відвели в укриття.
06.03.2024 21:10 Ответить
06.03.2024 21:10 Ответить
Звідки в тебе така інформація?

Можливо просто поблизу не було бомбосховища?
06.03.2024 21:24 Ответить
06.03.2024 21:24 Ответить
Я взагалі не розумію нащо їхати в порт - місце регулярних обстрілів в Одесі, де немає бомбосховища. Ще й грецьку делегацію туди привезли, кажуть ще військових. Лунає сирена, треба всіх садити в авто і тікати.
06.03.2024 21:53 Ответить
06.03.2024 21:53 Ответить
ну якщо балістикою, то точно не в зебуїна цілились, не переживай так за підора **********. ВІн тільки обісрався, а приліт балістики то не сраний шахед.
як писали нижче швидше за все ******* зібрало спеців та БЕКи в порту для вихваляння, туди і влупили кацапи. Сподіваюсь там було не так як в Чернігові, і люди сховались в укриття при тривозі.
06.03.2024 22:11 Ответить
06.03.2024 22:11 Ответить
Цікаво спостерігати, як ти приписуєш мені якісь емоції і переживання... цікаво тому, що незрозуміло, де, в яких моїх словах ти їх побачив.

Але як то часто буває, найліпше знають про те що сталось, і як воно відбувалось, саме ті, хто знаходиться за багато сотень кілометрів.

Продовжуй, дивуй нас своїми відкриттями.
06.03.2024 22:24 Ответить
06.03.2024 22:24 Ответить
..не испугались...Вот что должно стать несломленостью Нации..
06.03.2024 19:47 Ответить
06.03.2024 19:47 Ответить
Ну , як "близько" ...пишуть, що десь 4-5 км.
06.03.2024 19:47 Ответить
06.03.2024 19:47 Ответить
А як же цапам стало відомо коли і куди стріляти? То, мабуть, теж саме "джерело", яке і план про захоплення "вагнерівців" злило, а потім і план контрнаступу ***** на стол поклало. І хто б це міг бути, і де він ховається?
06.03.2024 20:00 Ответить
06.03.2024 20:00 Ответить
В некоторых российских ТГ каналах пишут что ударили по ангару, где были БЭКи. Зеленский хотел похвастаться перед гостем и для этого минивыставку устроили в одном месте... Правда или нет, вряд ли узнаем.
06.03.2024 20:31 Ответить
06.03.2024 20:31 Ответить
Удар по Одесі не пов'язаний із візитом президента Зеленського, - речник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк

«Так, по Одесі було завдано ракетного удару, ймовірно, балістичною зброєю, з потраплянням до однієї з будівель у припортовій інфраструктурі. Але це ніяк не пов'язане із конкретним візитом».
06.03.2024 20:37 Ответить
06.03.2024 20:37 Ответить
А Стефанчук би вже міг святкувати траур, якби ракета прибила Зєльца.
06.03.2024 20:47 Ответить
06.03.2024 20:47 Ответить
150 метрів від них "влучила ракета" і зіпсувала усім настрій. Ну не знаю... Як він на передок приїздив - так одразу обістріли стихають, на будь-якому відео тиша повна і ходить без каски. Якщо що так виглядав приліт ракети під Київом:
06.03.2024 21:57 Ответить
06.03.2024 21:57 Ответить
Як для піску - нормальна вирва.

На жирнючому степовому черноземі приліт виглядає зовсім інакше.
06.03.2024 22:26 Ответить
06.03.2024 22:26 Ответить
Хто ще запором страждає? Мілості просім.
07.03.2024 01:41 Ответить
07.03.2024 01:41 Ответить
Дайте греку УБД.
07.03.2024 08:56 Ответить
07.03.2024 08:56 Ответить
 
 