За минувшие сутки на фронте Силы обороны отразили 76 российских атак на 6 направлениях, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 6 марта 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Продолжаются семьсот сорок вторые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. В течение суток произошло 76 боевых столкновений. В общей сложности враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры", - говорится в сводке.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Каменка Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Елино, Костобобров Черниговской области; Старая Гута, Николаевка, Басовка, Александровка Сумской области; Уды, Казачья Лопань и Амбарное Харьковской области.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Ступочки и Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Часов Яр, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Покровск, Нетайлово Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Водяное, Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них - Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Ореховском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Новодаровка, Красное Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Малиновка, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса", на Приднепровском (Херсонском) направлении в течение суток противник штурмовых действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них - город Херсон и Золотая Балка, Львово, Антоновка, Станислав Херсонской области.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.

