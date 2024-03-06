РУС
Новости
3 686 23

Мишель об атаке на Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции Мицотакиса: Еще одно свидетельство трусливой тактики РФ

мішель

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал атаку РФ на Одессу 6 марта во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мишель написал в твиттере.

"Атака на Одессу во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса является еще одним свидетельством трусливой тактики России в ее захватнической войне против Украины. Это позорно и даже ниже кремлевского сценария. Полная поддержка ЕС Украины и ее храброго народа не ослабится", - написал Мишель.

Читайте также: Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации из Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.

Как сказал Зеленский, в результате сегодняшнего удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.

Греция (732) Зеленский Владимир (21598) Одесса (8007) Шарль Мишель (246)
Топ комментарии
+8
А в чому "боягузлиіість", коли на ВІЙНІ хочуть вбити ворога? Може у ЗАХОДУ більше боягузливості з передачею адекватних озброєнь Україні?
06.03.2024 19:58 Ответить
+6
Обстріл голови уряду члена НАТО це вже напад на НАТО, чи ше нічого страшного?
06.03.2024 19:43 Ответить
+6
Боягузлива тактика не в РФ , а усього цивілізованого світу.
06.03.2024 20:23 Ответить
06.03.2024 19:43 Ответить
Ви нє панімаєтє, то другоє!
06.03.2024 20:57 Ответить
глибока озабоченність
06.03.2024 21:27 Ответить
Шкода що кращебздоха не завалили, одне що може зробити підоРаша корисного для Українців
06.03.2024 19:46 Ответить
А як же ми переможемо без Верховного Головнокомандуючого? Без його стратегії та тактики. Він нікому ще не передав плани.
06.03.2024 19:54 Ответить
Безуглій хай передає, в неї дуже по планам свербіло.
06.03.2024 20:43 Ответить
Виберемо іншого, свіжішого, в цього термін придатності вже закінчується.
06.03.2024 20:04 Ответить
хоть якби він вам не подобався, цього не треба. ти хочеш янукович 2.0? без президента в ще гірший час ніж тоді?
06.03.2024 21:29 Ответить
А казали що Осел вигадував про замахи на нього. Ось воно - замах!
Все таки Буданов не брехав.
06.03.2024 19:53 Ответить
А в чем "трусость"? РФ как раз таки "смело" себя ведет, делает что хочет. А вот как раз вы, западные политики, ведете себя трусливо. Боитесь даже слово лишнее в адрес РФ сказать, не то на место поставить их...
06.03.2024 19:56 Ответить
06.03.2024 19:58 Ответить
Промахнулись - били по Зелі - попали по людях
06.03.2024 20:01 Ответить
Били не по зе, а по цеху підготовки морських безпілотників .. здається, влучили .. нах їм ти дебіли всрались. А от яка падла злила координати ..
06.03.2024 21:33 Ответить
Та зараз всі все знають - немає в нас достатньо захисту -- хіба ми не знаєм де в них шо виробляється - чи де іх аеродроми - нема в нас чим довбанути
06.03.2024 21:52 Ответить
Боягузлива тактика не в РФ , а усього цивілізованого світу.
06.03.2024 20:23 Ответить
Це не в паРаші боягузлива тактика - в них єдина совкова тактика. Це - боягузлива тактика цивілізантів, у яких під носом кровопролитна війна з геноцидом цілого народу, а вони пообсиралися та пообсцикалися "аби не ескалація".
06.03.2024 20:42 Ответить
Це признак злочинної халатності і продажності нинішнього вищого політичного і військового керівництва України, котре не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Варто було б щоб цьому обдолбаному нікчемі щось відірвало: якщо б до мізків не дійшло, то, принаймні, дебільні монологи і відосіки припинилися б...
06.03.2024 21:02 Ответить
так кто усрался?
06.03.2024 21:04 Ответить
ЗЕро тепер по два відоси в день писатиме. ))
06.03.2024 21:25 Ответить
Обычно чучело ставят чтобы пугать .... а тут наоборот получилось
06.03.2024 21:41 Ответить
Мішель,що ти мелиш яке боякузтво??куйло вже зрозуміло хто боїться,просто Україна в нерівній боротьбі ламає зуби рашці, поки ви там кіпятком пісяєте,і думаєте от дати нам ракети чи не дати.А чорножопі іранці і ускоглазі жировики не сцять маньяку для вбивств давати все що хочуть!
06.03.2024 22:26 Ответить
А єрмак був із Зеленським?
07.03.2024 09:15 Ответить
 
 