Мишель об атаке на Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции Мицотакиса: Еще одно свидетельство трусливой тактики РФ

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал атаку РФ на Одессу 6 марта во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

"Атака на Одессу во время визита президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса является еще одним свидетельством трусливой тактики России в ее захватнической войне против Украины. Это позорно и даже ниже кремлевского сценария. Полная поддержка ЕС Украины и ее храброго народа не ослабится", - написал Мишель.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации из Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.

Как сказал Зеленский, в результате сегодняшнего удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненые.