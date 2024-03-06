РУС
В ближайшее время ситуация на фронте стабилизируется, будем готовить контрударные действия, - командующий Сухопутными войсками Павлюк

павлюк,олександр

Задача ВСУ – стабилизировать линию фронта и создать ударную группировку для контрударных действий в этом году.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что противник пытается максимально захватить украинские территории до выборов президента РФ, поэтому "на штурм бросается все возможное и невозможное".

"Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, требующих длительного восстановления, на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется", - сказал Павлюк.

По словам генерала, остается еще несколько "горячих" направлений, где противник сосредотачивает большое количество сил: Авдеевка; направление Часового Яра; направление Терны в сторону Лимана. Командующий Сухопутными войсками отметил, что ежедневно на этих участках идут тяжелые бои, но украинские воины держатся и наносят врагу огромные потери.

Читайте также: Спасти Мариуполь было невозможно, - Павлюк

"Поэтому я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все, чтобы подготовить войска для перехода к более активным действиям, и перехватить инициативу", – заявил Павлюк. Он добавил, что сейчас ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Павлюк Александр (191)
+26
Про контрнаступ треба щоденно нагадувати, з детальними планами по ТВ, - ну як минулого разу.
Тоді все знову вийде...
06.03.2024 19:45 Ответить
06.03.2024 19:45 Ответить
+23
Заваліть цим довбойобам їбальніки про контр дії, вже про контр насуп наговорили
ті уйобки окопались, замінувались і маємо що маємо
06.03.2024 19:43 Ответить
06.03.2024 19:43 Ответить
+19
Кулебу с лопатами возьмите с собой!
06.03.2024 19:41 Ответить
06.03.2024 19:41 Ответить
всім на шашлики!
06.03.2024 19:40 Ответить
06.03.2024 19:40 Ответить
уря !!!!
побудована лінія ЗЄлєнгейма !!!

06.03.2024 19:48 Ответить
06.03.2024 19:48 Ответить
десь так ?

06.03.2024 19:50 Ответить
06.03.2024 19:50 Ответить
А патом кохвє на набєрєжнай...
06.03.2024 20:04 Ответить
06.03.2024 20:04 Ответить
....річки Жеребець в Луганський області в селі Терни

і то якщо повезе
06.03.2024 20:10 Ответить
06.03.2024 20:10 Ответить
Кулебу с лопатами возьмите с собой!
06.03.2024 19:41 Ответить
06.03.2024 19:41 Ответить
Сама собою стабілізується, без Залужного? Що ти пи..диш.
06.03.2024 20:31 Ответить
06.03.2024 20:31 Ответить
Звідки інфа?*уйло через д'єрмака передав? Чи якісь договорняки?
06.03.2024 19:43 Ответить
06.03.2024 19:43 Ответить
Заваліть цим довбойобам їбальніки про контр дії, вже про контр насуп наговорили
ті уйобки окопались, замінувались і маємо що маємо
06.03.2024 19:43 Ответить
06.03.2024 19:43 Ответить
Піда.рососійські тролі фас - ця новина беззаперечно для опущених ваших мас! Почніть нести зраду, не дивлячись на те що вашій жінці хвойді пора на естакаду обслуговувати кадирівців поки намагаєшся донести до своїх Панів зраду!
06.03.2024 19:44 Ответить
06.03.2024 19:44 Ответить
Їбать ти притрушене...
06.03.2024 19:45 Ответить
06.03.2024 19:45 Ответить
Ще одна курва подоляцька. Чого ви там такі нервові останнім часом?
06.03.2024 19:48 Ответить
06.03.2024 19:48 Ответить
тут ти помилився - не подоляцький він. Навіть більше - він "упоротий порохобот"
06.03.2024 20:23 Ответить
06.03.2024 20:23 Ответить
Болєєшь, Тьома?
06.03.2024 20:01 Ответить
06.03.2024 20:01 Ответить
Ні! У відпустці, з опущених тролів прикол тягну
06.03.2024 20:35 Ответить
06.03.2024 20:35 Ответить
Синку, може ти ще й парахабіт?
06.03.2024 21:32 Ответить
06.03.2024 21:32 Ответить
Про контрнаступ треба щоденно нагадувати, з детальними планами по ТВ, - ну як минулого разу.
Тоді все знову вийде...
06.03.2024 19:45 Ответить
06.03.2024 19:45 Ответить
Ага, ага......
06.03.2024 19:46 Ответить
06.03.2024 19:46 Ответить
Та вже б відразу і точний напрямок сказав.І дату.І підрозділи.Та плануєте,супер,але сидіть тихо!!!!!!
06.03.2024 19:46 Ответить
06.03.2024 19:46 Ответить
Не вірю я новому командуванню також, як не вірю ЗЄрмакам, які їх призначали.
06.03.2024 19:49 Ответить
06.03.2024 19:49 Ответить
Про контрнаступ він звичайно загнув. Зміст заяви в«окопуємось» для перемовин.
06.03.2024 19:49 Ответить
06.03.2024 19:49 Ответить
А є хоч чим проводити ті контрнаступальні дії? Достатня кількість артилерії, бронетехніки, дронів, плануючих бомб, засобів РЕБ та ***********? Забезпечене панування нашої авіації в повітрі? Знищена ворожа логістика та забезпечення? Чи знов повториться минулорічний "контрнаступ"?
06.03.2024 19:53 Ответить
06.03.2024 19:53 Ответить
А ось під'їдуть бетеери з Болгарії, а тоді і буде контрнаступ.
06.03.2024 20:25 Ответить
06.03.2024 20:25 Ответить
Шо, знову понти та реклама по тєлєку де б'ють себе в груди перед контрнаступом?
06.03.2024 19:54 Ответить
06.03.2024 19:54 Ответить
Не Буданов-2 ? будемо мати надію. Звання отримав ще у 2018 році .
06.03.2024 19:54 Ответить
06.03.2024 19:54 Ответить
щось на Генерала мало схожий - кислий "соколом не смотрит"
з таким Дарія не переможеш

06.03.2024 20:00 Ответить
06.03.2024 20:00 Ответить
06.03.2024 20:01 Ответить
06.03.2024 20:01 Ответить
а ви відкрите картінку та подивіться що там дописано внизу!
нєт, ви відкрите !
06.03.2024 20:03 Ответить
06.03.2024 20:03 Ответить
той, що 26/02 перед оточенням з суші залишив Маріуполь на самооборону
06.03.2024 20:02 Ответить
06.03.2024 20:02 Ответить
саме той !
втік, кинувши гарнізон Маріка - самий мотивований в кількості кілька тисяч Волїнів !
06.03.2024 20:22 Ответить
06.03.2024 20:22 Ответить
Воїнів - "Азов", морпіхів, пограничників, поліцію....
а зараз вони на "екстрадиції", себто, у полоні
06.03.2024 20:57 Ответить
06.03.2024 20:57 Ответить
Не спіши!
06.03.2024 19:58 Ответить
06.03.2024 19:58 Ответить
Довбойоб і базікало! Ще й при посаді.
06.03.2024 20:00 Ответить
06.03.2024 20:00 Ответить
"продукт ЗЄльоной перезагрузки Генштаба ЗСУ" -

16 топ-Генералів на чолі з Залужним на пенсіон, а "чєго ізволітє" сирського - командувати
06.03.2024 20:13 Ответить
06.03.2024 20:13 Ответить
Дістали! Вішає оленевод локшину )(уйлу, то й хер з ними. Але за кого ця зірка в камуфляжі вважає нас?! Вони нелохи, а ми лохи? Чи вони всі озеленіли і втратили відчуття гідності, до нас? Менше 3,14здіти потрібно, а більше робити!
06.03.2024 20:31 Ответить
06.03.2024 20:31 Ответить
Сократ би спитав: "Якого зуя пиндіть?"
06.03.2024 20:03 Ответить
06.03.2024 20:03 Ответить
А это атака морских дронов на патрульный корабль "Сергей Котов" в ночь на 5 марта

Видео снято с палубы одного из грузовых судов в Керченском проливе.

https://t.me/insiderUKR/70855
06.03.2024 20:08 Ответить
06.03.2024 20:08 Ответить
Жаль видео на самом интересном обрезано. Видимо гуано заляпало.
06.03.2024 20:18 Ответить
06.03.2024 20:18 Ответить
баклани розсілись на палубі

06.03.2024 20:19 Ответить
06.03.2024 20:19 Ответить
Повідомте, будь ласка, дату, час і місця початку контрнаступу.
06.03.2024 20:24 Ответить
06.03.2024 20:24 Ответить
Нізачьот!
Не сказав: скільки снарядів, мін, набоїв отримано і від кого. Не сказав: на які склади все це завезено і куди плануються поставки (на які ділянкі фронту).
Чи цим замуться "слуги", які зараз поїхали "інспектувати" оборонні споруди і т.ін? До речі: безмвзка поїхала? Якщо так, то я спокійний - скоро всі координати будуть в мережі і рашисти будуть знать куди і чим бить.

Курва! Як же ці "гонщики за рейтингами" вже задовбали!
06.03.2024 20:26 Ответить
06.03.2024 20:26 Ответить
Яке угруповання ??
Цей генерал божевільний ?
На нулю вже банально ніким хлопців замінювати !
Графік :2 тижня в окопах,2-3 дня вихідних нормою вважається.
У кацапів мобілізація,зараз,-етап накопичення снарядів,А у нас блок слуги+опзж на канікули пішли.
Провалена мобілізація,провалені поставки б/к, лінії оборони немає,будемо наступати !
З лопатами !
06.03.2024 20:31 Ответить
06.03.2024 20:31 Ответить
Ого. У вас там, виявляється, є ресурси для перехоплення ініціативи та контрнаступів? Чи це знову зелений піздьож для піару гундосої потвори?
06.03.2024 20:39 Ответить
06.03.2024 20:39 Ответить
06.03.2024 20:43 Ответить
06.03.2024 20:43 Ответить
м'яко стелите,пане генерал-лейтенант...
06.03.2024 20:45 Ответить
06.03.2024 20:45 Ответить
А потом чешем репу откуда рашисты знают все наши планы и предпринимают адекватные действия.
06.03.2024 20:45 Ответить
06.03.2024 20:45 Ответить
а зе-відосік ??
06.03.2024 20:54 Ответить
06.03.2024 20:54 Ответить
И настанет стабилиздец.
06.03.2024 20:58 Ответить
06.03.2024 20:58 Ответить
А у цей самий час, мабутьсамотній єрмак, десь у темному підвалі ОПУ, морщив лоба, як СРАТЬєх, над новим Планом, нового Контрнаступу Зеленського на прутіна, от тільки, часу замало для нього…
06.03.2024 21:02 Ответить
06.03.2024 21:02 Ответить
Контнаступ головного мозку.
06.03.2024 21:15 Ответить
06.03.2024 21:15 Ответить
"стабілізатор війсковий" на зразок командувача "сирого".котрий до його призначення"зедестабілізатором " командувачем ЗСУ,теж був "стабілізатором",що і почав втілювати на практиці ,
06.03.2024 21:30 Ответить
06.03.2024 21:30 Ответить
"будем готовить контрударные действия"

Давай, подробнее еще расскажите, со сроками картами и планами 🤦
06.03.2024 21:41 Ответить
06.03.2024 21:41 Ответить
Обов'язково повідомте ОП коли,де і як...
А і не забудьте Безуглу повідомти...і буде ще кілька "Бахмутів"...😢
06.03.2024 21:43 Ответить
06.03.2024 21:43 Ответить
Що ж у вас язик як помело??? Та виконуй свій обов'язок тихо, коли здобудеш тоді і кажи!!! Таке враження що це не військовий а торгаш з базару!!!
06.03.2024 21:49 Ответить
06.03.2024 21:49 Ответить
Ну рашисты наступают с 7 октября, это уже скоро 5 месяцев подряд, поистрепались в битве за Авдеевку и попытках во всех прочих направлениях наступать. Потери у них тяжелейшие и в технике и личном составе (на который впрочем им насрать). Потери ВСУ в 5-6 раз меньше по людям и в 3-4 раза по технике, если бы не дефицит снарядов даже Авдеевку им бы не взять.
06.03.2024 22:59 Ответить
06.03.2024 22:59 Ответить
Ніби дорослий, а в казки віриш, чи просто бот?
06.03.2024 23:43 Ответить
06.03.2024 23:43 Ответить
Вот тебе, Павлюк, фатомат с лопатой в руки дадим и пойдешь "контр-ударять"
07.03.2024 00:06 Ответить
07.03.2024 00:06 Ответить
Херсон поки наш !
07.03.2024 07:33 Ответить
07.03.2024 07:33 Ответить
Перекладаю солдатською мовою: "Будуть м'ясні штурми..."
07.03.2024 08:55 Ответить
07.03.2024 08:55 Ответить
 
 