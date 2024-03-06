В ближайшее время ситуация на фронте стабилизируется, будем готовить контрударные действия, - командующий Сухопутными войсками Павлюк

Задача ВСУ – стабилизировать линию фронта и создать ударную группировку для контрударных действий в этом году.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что противник пытается максимально захватить украинские территории до выборов президента РФ, поэтому "на штурм бросается все возможное и невозможное".

"Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, требующих длительного восстановления, на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется", - сказал Павлюк.

По словам генерала, остается еще несколько "горячих" направлений, где противник сосредотачивает большое количество сил: Авдеевка; направление Часового Яра; направление Терны в сторону Лимана. Командующий Сухопутными войсками отметил, что ежедневно на этих участках идут тяжелые бои, но украинские воины держатся и наносят врагу огромные потери.

"Поэтому я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все, чтобы подготовить войска для перехода к более активным действиям, и перехватить инициативу", – заявил Павлюк. Он добавил, что сейчас ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.