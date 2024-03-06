В ближайшее время ситуация на фронте стабилизируется, будем готовить контрударные действия, - командующий Сухопутными войсками Павлюк
Задача ВСУ – стабилизировать линию фронта и создать ударную группировку для контрударных действий в этом году.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Командующий Сухопутными войсками отметил, что противник пытается максимально захватить украинские территории до выборов президента РФ, поэтому "на штурм бросается все возможное и невозможное".
"Все делается для того, чтобы перехватить инициативу. Наша задача – стабилизировать линию фронта, максимально уничтожить врага и максимально сделать перегруппировку для вывода частей, требующих длительного восстановления, на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия. Нам это удается. Ситуация стабилизируется", - сказал Павлюк.
По словам генерала, остается еще несколько "горячих" направлений, где противник сосредотачивает большое количество сил: Авдеевка; направление Часового Яра; направление Терны в сторону Лимана. Командующий Сухопутными войсками отметил, что ежедневно на этих участках идут тяжелые бои, но украинские воины держатся и наносят врагу огромные потери.
"Поэтому я думаю, что мы стабилизируем ситуацию в ближайшее время и сделаем все, чтобы подготовить войска для перехода к более активным действиям, и перехватить инициативу", – заявил Павлюк. Он добавил, что сейчас ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.
побудована лінія ЗЄлєнгейма !!!
і то якщо повезе
ті уйобки окопались, замінувались і маємо що маємо
Тоді все знову вийде...
з таким Дарія не переможеш
нєт, ви відкрите !
втік, кинувши гарнізон Маріка - самий мотивований в кількості кілька тисяч Волїнів !
а зараз вони на "екстрадиції", себто, у полоні
16 топ-Генералів на чолі з Залужним на пенсіон, а "чєго ізволітє" сирського - командувати
Видео снято с палубы одного из грузовых судов в Керченском проливе.
https://t.me/insiderUKR/70855
Не сказав: скільки снарядів, мін, набоїв отримано і від кого. Не сказав: на які склади все це завезено і куди плануються поставки (на які ділянкі фронту).
Чи цим замуться "слуги", які зараз поїхали "інспектувати" оборонні споруди і т.ін? До речі: безмвзка поїхала? Якщо так, то я спокійний - скоро всі координати будуть в мережі і рашисти будуть знать куди і чим бить.
Курва! Як же ці "гонщики за рейтингами" вже задовбали!
Цей генерал божевільний ?
На нулю вже банально ніким хлопців замінювати !
Графік :2 тижня в окопах,2-3 дня вихідних нормою вважається.
У кацапів мобілізація,зараз,-етап накопичення снарядів,А у нас блок слуги+опзж на канікули пішли.
Провалена мобілізація,провалені поставки б/к, лінії оборони немає,будемо наступати !
З лопатами !
Давай, подробнее еще расскажите, со сроками картами и планами 🤦
А і не забудьте Безуглу повідомти...і буде ще кілька "Бахмутів"...😢