У россиян нет квалифицированного персонала для перезагрузки топлива на Запорожской АЭС, - Котин
На оккупированной ЗАЭС россияне не смогут произвести замену топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.
Он отметил, что фейковая администрация Запорожской атомной электростанции не способна произвести перегрузку топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.
"Чтобы это сделать, необходимо разобрать реакторы, получить доступ к ним, а дальше провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует и сложных управленческих и технических решений - что делать с топливом, которое будет выгружено. Там - люди, которые никогда этого не делали", - объяснил глава "Энергоатома".
Он также добавил, что оккупанты замещают квалифицированный украинский персонал на неопытных людей из России и из городов недалеко от Энергодара, которые не имеют никакого представления об эксплуатации атомных объектов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.
«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
Це ж те саме що КРАСНИЙКРЕСТ з його гарантіями для полонених у рашці
А КУЛЕБА ЛОПАТОЮ РОЗГАНГЯЄ МУХ НАВКОЛО ЄРМАКА
Наче синхронізована з мережею України.
Розібрати, отримати доступ і провести фізично перезавантаження можливо, тому що робітники СРРиТТО заключили контракт з росатомом, з *** не знаю, чи є такі, хто може розрахувати правильне встановлення зборок в активну зону після її розвантаження.