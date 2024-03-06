У россиян нет квалифицированного персонала для перезагрузки топлива на Запорожской АЭС, - Котин

На оккупированной ЗАЭС россияне не смогут произвести замену топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он отметил, что фейковая администрация Запорожской атомной электростанции не способна произвести перегрузку топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.

"Чтобы это сделать, необходимо разобрать реакторы, получить доступ к ним, а дальше провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует и сложных управленческих и технических решений - что делать с топливом, которое будет выгружено. Там - люди, которые никогда этого не делали", - объяснил глава "Энергоатома".

Он также добавил, что оккупанты замещают квалифицированный украинский персонал на неопытных людей из России и из городов недалеко от Энергодара, которые не имеют никакого представления об эксплуатации атомных объектов.

