РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости
9 261 35

У россиян нет квалифицированного персонала для перезагрузки топлива на Запорожской АЭС, - Котин

заес

На оккупированной ЗАЭС россияне не смогут произвести замену топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Он отметил, что фейковая администрация Запорожской атомной электростанции не способна произвести перегрузку топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.

"Чтобы это сделать, необходимо разобрать реакторы, получить доступ к ним, а дальше провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует и сложных управленческих и технических решений - что делать с топливом, которое будет выгружено. Там - люди, которые никогда этого не делали", - объяснил глава "Энергоатома".

Он также добавил, что оккупанты замещают квалифицированный украинский персонал на неопытных людей из России и из городов недалеко от Энергодара, которые не имеют никакого представления об эксплуатации атомных объектов.

Также читайте: Ситуация на ЗАЭС чревата негативными последствиями, уровень опасности растет с каждым днем, - Котин

Автор: 

Энергоатом (412) Петр Котин (37) Запорожская АЭС (739)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ця відома організація, на жаль, фактично контролюється росіянами. І вони дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ», - пояснює директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко

Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.

«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:57 Ответить
+5
Ми це чули схоже про чмобіків
показать весь комментарий
06.03.2024 20:06 Ответить
+3
для кого ці дурні заяви. Там що якийсь унікальний реактор чи може документації немає. Вони мали два роки на підготовку персоналу плюс дехто з наших все-таки залишився. А ви імітатори бурхливої діяльності, бездарні брехуни.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну так перезавантаж сам, ліцензійний ти наш з зп від ляма а потім вируби
показать весь комментарий
06.03.2024 19:48 Ответить
Він не ліцензіант,до атомної енергетики має посереднє відношення,навіть не може розрахувати кількість води що лишилась на охолодження конденсаторів турбін.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:31 Ответить
Специалистов у них на Рашке то хватает, вопрос в другом - а для ЗАЕС оно им надо? Может, они сознательно провоцируют ядерную аварию! Не дай Бог, конечно!
показать весь комментарий
06.03.2024 19:54 Ответить
у них є КВАЛІФІКОВАНОПРОРОСІЙСЬКЕ МАГАТЕ
показать весь комментарий
06.03.2024 19:56 Ответить
Ця відома організація, на жаль, фактично контролюється росіянами. І вони дуже активно працювали в тому напрямку, щоб отримати контроль над процесами всередині МАГАТЕ», - пояснює директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко

Керує МАГАТЕ зараз аргентинець Рафаель Гросі. Та перший його заступник - керівник департаменту ядерної безпеки - росіянин Михаїл Чудаков. 2019 року він змінив на цій посаді ще одного вихідця з «Росатому». Відповідно, в команди набирали людей, переважно із паспортами РФ. Це така давня неформальна традиція, каже Олександр Харченко, певний набір посад віддавати саме росіянам. В результаті, це призвело до того, що вони просто блокують потрібні Україні рішення. Адже роками годуються з російського бюджету.

«Внески Росії достатньо відчутні і «Росатом» завжди був організацією , яка готова заплатити ще. І вони дуже розумно, і вдало так робили свої внески, і таким чином проштовхували своїх людей на ці посади. От наша людина очолить, а ми будем у відповідь фінансувати такі дослідження. І вони таким чином багато чого досягнули», - каже Харченко.Чи реально усунути росіян з МАГАТЕ? Зважаючи, наскільки сильно ця структура залежна від російських грошей - це буде нелегко. Та й всю бюрократію, яка б дозволила принаймні зібратись на позачергову сесію усім країнам - гальмують саме росіяни всередині організації.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:57 Ответить
кацапи у Гроссі попросять консультантів, а одноразових спеціалістів з лопатами привезуть з Курчатова.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:57 Ответить
Чому наш лопатний герой Кулеба прогинається перед МАГАТЕ як перед Єрмаком?
показать весь комментарий
06.03.2024 20:00 Ответить
ГРОССІ професійний дипломат довго працював ООН

Це ж те саме що КРАСНИЙКРЕСТ з його гарантіями для полонених у рашці
А КУЛЕБА ЛОПАТОЮ РОЗГАНГЯЄ МУХ НАВКОЛО ЄРМАКА
показать весь комментарий
06.03.2024 20:01 Ответить
після того, як прогнулись виборці, то прогнулось усе в державі, і рівного майже нічого не залишилось.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:07 Ответить
ВЕРТАЙСЯ ТА ДІЗНАЄШСЯ!
показать весь комментарий
06.03.2024 20:08 Ответить
Я щось не розумію. ЗАЕС працює, виробляє електроенергію? Куди, кому.
Наче синхронізована з мережею України.
показать весь комментарий
06.03.2024 19:59 Ответить
Не виробляє,тільки тепло,одна чи дві реакторні установки знаходяться на МКУ,інші в підкритичному стані.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:35 Ответить
Вона енергію споживає , при цьому з української мережі
показать весь комментарий
06.03.2024 23:25 Ответить
Коли станеться «хлопок», як в Чорнобилі, а там АЕС найбільша в Європі, то швиденько знайдуть спеціалістів.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:00 Ответить
Дурні закінчилися у 1986-му на ліквідації "хлопка" , а спеціалістів і тоді не було , тому і "хлопнуло" ((
показать весь комментарий
06.03.2024 23:27 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 20:01 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 20:59 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 21:14 Ответить
2020

показать весь комментарий
06.03.2024 21:24 Ответить
Ну і?
показать весь комментарий
06.03.2024 23:28 Ответить
Ми це чули схоже про чмобіків
показать весь комментарий
06.03.2024 20:06 Ответить
Есть там персонал, который сможет это сделать, ведь много работников ЗАЭС заключили контракт с росатомом.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:08 Ответить
Персонал который мог расчитать топливную кампанию реактроных установок давно в Украине,с оперативного инжинерного осталось процентов пять,остальные работяги,для тех кто в танке поясню,алгоритм управления и контроля РУ отличается от рашинских ВВЭРов,с той водой что осталась могут только два блока запустить и то не на полную нагрузку.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:29 Ответить
"необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає."
Розібрати, отримати доступ і провести фізично перезавантаження можливо, тому що робітники СРРиТТО заключили контракт з росатомом, з *** не знаю, чи є такі, хто може розрахувати правильне встановлення зборок в активну зону після її розвантаження.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:29 Ответить
От і я про це що спеців які розраховують паливну кампанію на станції не лишилось,так що розраховувати немає кому,а криво мішати Активну Зону ніхто не буде.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:09 Ответить
Я так розумію, що 6 років - це в режимі роботи. Якщо ж реактор заглушений, навряд чи за 2 роки там щось критичне могло трапитись. Реакція проходить, але в'яленько. Є тут ядерщики? Поправте, що не так.
показать весь комментарий
06.03.2024 20:48 Ответить
Це називається підкритичний стан активної зони,і нічого такого не станиться,а критичний стан це нормальна робота зони на потужності.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:11 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 21:34 Ответить
Шо за кіпіш на рівному місці? Пришлють стройбат, дадуть каманду: "Круглоє носіть - квадратноє катіть", і перезавантажать!
показать весь комментарий
06.03.2024 21:38 Ответить
для кого ці дурні заяви. Там що якийсь унікальний реактор чи може документації немає. Вони мали два роки на підготовку персоналу плюс дехто з наших все-таки залишився. А ви імітатори бурхливої діяльності, бездарні брехуни.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:40 Ответить
Саме так. На кацапії працюють 13 точно таких реакторів, як на Запорізькій АЕС, і вони якось дають їм раду. А нам зелені брехуни знову розказують байки про чергових ні на що не здатних "чмобіків"...
показать весь комментарий
06.03.2024 22:26 Ответить
 
 