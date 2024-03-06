В Бердянске ликвидирована коллаборантка Самойленко, которая была организатором выборов Путина, - ГУР
Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку Светлану Самойленко. Она помогала организовывать выборы Путина на ВОТ Запорожской области.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении говорится, что после порабощения города в 2022 году Самойленко добровольно пошла на сотрудничество с московитами и получила место в российской оккупационной администрации.
"Так называемый военный комендант Бердянска полковник ВС РФ Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заммэра по вопросам экономики, агросектора и финансов", - отмечают в ГУР.
По информации разведки, муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.
В рамках подготовки к псевдовыборам путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.
По факту сотрудничества Самойленко Светланы с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по части 5 статьи 111-1 УКУ.
А оці всі запродвнці реально вірили, що їх пронесе?
все до пори- до часу
Дивна світлина... Слідів від куль не бачу. Вибухових ушкоджень теж. Слідів горіння взагалі немає...
Як на мене, то це просто фото "Таврії" в процесі розборки.
Не можна жити в Мирній Україні та гадити її Українцям!!
От проводка, і того… Єфремов з ЯкунОвочем та богатирьовою, в курсі!
Ющенко з підрахуєм, можуть це підтвердити!
Пильнуймо Україну від КВНщиків
ну подумайте головою...