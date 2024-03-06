РУС
12 152 33

В Бердянске ликвидирована коллаборантка Самойленко, которая была организатором выборов Путина, - ГУР

гур

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку Светлану Самойленко. Она помогала организовывать выборы Путина на ВОТ Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что после порабощения города в 2022 году Самойленко добровольно пошла на сотрудничество с московитами и получила место в российской оккупационной администрации.

"Так называемый военный комендант Бердянска полковник ВС РФ Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заммэра по вопросам экономики, агросектора и финансов", - отмечают в ГУР.

По информации разведки, муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

В рамках подготовки к псевдовыборам путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

По факту сотрудничества Самойленко Светланы с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по части 5 статьи 111-1 УКУ.

Задержана предательница, занимавшаяся принудительной паспортизацией жителей Херсона во время оккупации, - СБУ. ФОТО

ликвидация (3968) коллаборационизм (902) Фейковые выборы (81)
Топ комментарии
+36
Целые семьи предателей! Впрочем, "процесс пошел". Ну, с почином!
06.03.2024 20:16 Ответить
+18
Молодці. Смерть рашистським окупантам і зрадникам України.
06.03.2024 20:18 Ответить
+17
А ты представляешь сколько наших людей погибло от таких ватников и колаборантов которые сдавали рашистам и АТОшников и ветеранов и активистов? Знаешь ли ты что рашистам очень трудно было бы не только захватывать а и удерживать окупированную территорию без таких предателей. Представь на минуточку что рашисты наступают по еще советским картам где не указаны не только новые дороги а и некоторые населенные пункты. Но с помощью предателей рашистам удалось очень быстро захватить Херсон, Енергодар и почти Киев.
06.03.2024 20:55 Ответить
Так Ільїну чи Самойленко?
06.03.2024 20:42 Ответить
А чо у неї тачка така лоховська? Ціла Таврія! Її кацапи використали і не заплатили толком?))
06.03.2024 20:18 Ответить
вдівцю та личинці дадуть білу ладу. потім. колись. може ))
06.03.2024 20:36 Ответить
Скоріше чорного пакєта, можливо ще й одного на двох.
06.03.2024 21:14 Ответить
Маскувалася під пролетаршу)))
06.03.2024 20:50 Ответить
Використаний презерватив викидають ...
06.03.2024 23:03 Ответить
Госпаде!!!! Ну коли зрозуміють люди що зрадників убють або свої або чужі
06.03.2024 20:21 Ответить
Доносчику - первый кнут. Доносы полезны, доносчики не терпимы - так классика же!
06.03.2024 20:32 Ответить
06.03.2024 20:23 Ответить
В ГУР немає важливіших цілей, крім нікому не відомої ватної баби?
06.03.2024 20:31 Ответить
Та ще й на таврії, мабуть дуже важлива персона для орків, так треба було то провадження до суду довести, а так невідомі вбили українську громадянку.
06.03.2024 20:37 Ответить
Так ті зрадники в кортежам їздять і не на тавріях+ в Києві
07.03.2024 01:08 Ответить
Якесь "постановочне" фото... вибитого скла немає, слідів вогню немає... машина кинута десь на пустирі... І, до речі, саме з цією "підірваною" машиною вже нібито була знищена - Олена Ільїна - "член виборчої комісії" у місті Бердянськ Запорізької області.
06.03.2024 20:34 Ответить
06.03.2024 20:39 Ответить
Там увесь виборчком підлабузників орківських через цю таврію напевно пройшов.
06.03.2024 20:42 Ответить
Вони могла використати фото с iншого випадку, так, виключно для iлюстрацiї. Але звичайно треба якось iнформувати що фото вiд iншого епiзоду...
06.03.2024 21:52 Ответить
"я фам ні вєрю,ви ффсьоврьотііііі"?
06.03.2024 20:42 Ответить
Зібралися кілька колаборантів і вирушили до Кабздона.
06.03.2024 20:48 Ответить
А вот тут, Нестор, ты в корне не прав. Бойся не врага перед собой, бойся предателя за спиной! Цитату дарю
06.03.2024 20:34 Ответить
Хохо👀
А оці всі запродвнці реально вірили, що їх пронесе?

все до пори- до часу
06.03.2024 20:38 Ответить
Ето хорошо. Предатели намного опаснее и коварнее чем враги.
06.03.2024 20:49 Ответить
При Гитлере Кровавом за госизмену перед ВМВ больше трёх лет не давали
06.03.2024 20:53 Ответить
🤔
Дивна світлина... Слідів від куль не бачу. Вибухових ушкоджень теж. Слідів горіння взагалі немає...
Як на мене, то це просто фото "Таврії" в процесі розборки.
06.03.2024 21:08 Ответить
В нас на місцевому сайті до новини примічають *фото постановочне*,якщо немає фото з місця події, так і в даному випадку.
06.03.2024 21:28 Ответить
Мабуть, таки проводка, коротнула… А так, усе правильно…
Не можна жити в Мирній Україні та гадити її Українцям!!
От проводка, і того… Єфремов з ЯкунОвочем та богатирьовою, в курсі!
Ющенко з підрахуєм, можуть це підтвердити!
Пильнуймо Україну від КВНщиків
06.03.2024 21:09 Ответить
організатур на Таврії чи Славуті?
ну подумайте головою...
06.03.2024 21:43 Ответить
там шарія почали потроху вбивати.
06.03.2024 22:28 Ответить
Нижче писали, що в Бердянську вбили іншу людину, виставили фотографію жінки з фейсбуку, чия сторінка-це сторінка патріоткииУкраїни. Тепер без пояснення назвали інше прізвище, без фото. Хтось тут найобує, тільки не зрозуміло для чого. Трохи від "Цензора" знову засмерділо.
06.03.2024 22:49 Ответить
крім заяви ГУР МО і фото старенької Таврії,більше жодних повідомлень від будь-яких інших джерел не має.Схоже ясновидиця Буданга знов собі рейтинги набиває на фейках.
07.03.2024 05:37 Ответить
Біжить з м'ячем...біжить ....біжить.....кобзона🥴
08.03.2024 16:14 Ответить
 
 