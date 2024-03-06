В Бердянске ликвидирована коллаборантка Самойленко, которая была организатором выборов Путина, - ГУР

Во временно оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку Светлану Самойленко. Она помогала организовывать выборы Путина на ВОТ Запорожской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что после порабощения города в 2022 году Самойленко добровольно пошла на сотрудничество с московитами и получила место в российской оккупационной администрации.

"Так называемый военный комендант Бердянска полковник ВС РФ Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заммэра по вопросам экономики, агросектора и финансов", - отмечают в ГУР.

По информации разведки, муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам.

В рамках подготовки к псевдовыборам путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.

По факту сотрудничества Самойленко Светланы с российской оккупационной армией правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по части 5 статьи 111-1 УКУ.

