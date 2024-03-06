Завод с орбиты "слуги народа" Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма, - СМИ

Украинский завод Autoenterprise – производитель зарядных станций для электрокаров в Харькове, связанный с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Куницким, начиная с 2016 года, поставлял продукцию в РФ. А в 2021 году предприятие начало партнерство с крымским бизнесменом, который на базе харьковской продукции построил сеть заправочных станций в Крыму под эгидой оккупационной "власти" полуострова.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Журналисты проанализировали около десятка контрактов холдинга Autoenterprise и верифицировали их с помощью данных из баз импортно-экспортных операций ImportGenius и Вашингтонского центра оборонных исследований C4ADS. "Схеми" выяснили, что, по меньшей мере, с 2016 года харьковская фирма "АЕ Фекторі" из группы Autoenterprise поставляла электрозарядные станции как частным российским компаниям, так и для государственной структуры – холдинга "Россети".

Также "Схеми" обратили внимание, что с 2021 года в Крыму заработала и увеличивалась сеть электрозарядных станций под брендом DriveEnergy, изготовленных именно на харьковском заводе Autoenterprise. На станциях прямо указано, что они сделаны в Украине.





Директор харьковского предприятия, депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила в комментарии "Схемам", что им неизвестно, как станции оказались в Крыму. Но редакция выявила многочисленные подтверждения обратного.

В частности, журналисты получили копию дилерского соглашения за 2021 год между российской компанией DriveEnergy и украинской "АЕ Фекторі" из группы Autoenterprise, в которой отмечается, что харьковская фирма должна в течение 2021-2022 годов продавать российской компании зарядные станции и комплектующие, изготовленные под брендом DriveEnergy. Также работники холдинга Autoenterprise должны были научить персонал DriveEnergy обращаться с техникой и проводить гарантийное обслуживание оборудования.

"Схеми" подтвердили подлинность этого контракта – найдя соответствующие экспортные операции в базе данных украинской таможни. Журналисты также получили из налоговых органов РФ отчетность по выплатам Driveenergy за эти станции на счета харьковской фирмы. Такое сотрудничество подтвердило и внутреннюю переписку работников Autoenterprise, которую получили в свое распоряжение и верифицировали "Схеми".

Журналисты также получили доступ к драфту соглашения между "АЕ Фекторі" и DriveEnergy, легшим в основу дилерского соглашения. Сначала в нем было упоминание о запрете продаж в Крым, но впоследствии этот пункт был удален. В графе "территория дилерства" оставили только "Южный округ", в который с 2016 года россияне отнесли оккупированный Крым. Сразу два разных источника, работавших тогда на харьковском предприятии, подтвердили "Схемам", что именно таким был замысел, и что его сознательно реализовало руководство завода.

Впоследствии стороны пересмотрели условия сотрудничества – для того чтобы подпадать под условия государственной российской программы о поддержке "зеленого" бизнеса с "отечественным производством", и договорились, что будут поставлять зарядные электростанции из Харькова в разобранном виде. Об этом также говорилось в переписке сторон, которую получили и проанализировали журналисты. В экспортной базе "Схеми" нашли дополнительные подтверждения этим договоренностям: в конце 2021 года российская DriveEnergy получала из Украины уже не целые станции, а отдельные детали для ее сборки.

Холдинг Autoenterprise – это группа компаний, занимающихся производством и установкой зарядных станций для электрокаров и импортом машин из-за рубежа, службой такси и каршерингом.

Его директор - Алина Мустафаева, депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" и близкая соратница народного депутата от той же партии Александра Куницкого. Официальный владелец Autoenterprise – Дмитрий Никонов, который согласно официальным данным ВР, до февраля 2024 оставался помощником Куницкого на общественных началах. С Никоновым, еще до похода в Раду, Куницкий годами продвигал этот бизнес, рекламировал харьковскую разработку, поощряя инвестировать в нее миллионную аудиторию своего блога (до прихода в ВР Александр Куницкий приобрел популярность благодаря youtube-автоблогу ZPSanek – ред.) и всячески афишировал свою принадлежность к этому бизнесу – говорится в расследовании.

Кроме того, судя по документам, оказавшимся в распоряжении "Схем", Куницкий был глубоко интегрирован в холдинг и занимал разные должности в разных фирмах Autoenterprise. Куницкий также входил в органы управления самого холдинга: вплоть до избрания депутатом был членом наблюдательного совета в другой компании Autoenterprise "НПП Система". Депутатская приемная Куницкого до сих пор размещена по адресу харьковского завода.

Компанию Driveenergy в марте 2021 года зарегистрировал крымчанин Руслан Девлечаев в городе Краснодар в России, открыв одноименный магазин в Крыму и запустив сеть зарядных станций. После оккупации украинского полуострова он остался в Крыму, получил российский паспорт, перерегистрировал свой бизнес по законам РФ и начал его развивать, говорится в расследовании. Девлечаев активно сотрудничает с оккупационными властями Крыма – в частности, в апреле 2022 года он участвовал в открытии "первой в Крыму станции технического обслуживания для электромобилей" вместе с так называемым "министром экономического развития" Крыма Дмитрием Шеряком, а в июне 2023-го в Симферополе - в открытии "крупнейшей зарядной станции в Европе", где были "министр финансов" Ирина Кивико и "министр топлива и энергетики" Игорь Корень.

В комментарии "Схемам" Куницкий заявил, что ему "неизвестно" о продаже харьковской продукции в РФ с 2016 года, но считает "сейчас это недопустимым". О том, как станции оказались на оккупированной территории в Крыму, сказал, что не знает. Депутат подчеркнул, что "к продажам не имел никакого отношения". Мустафаева торговлю с Россией не отрицала, заявив, что до 24 февраля 2022 года это не было запрещено. В то же время и она, и Никонов отрицали продажу харьковской продукции в Крым, подчеркнув, что с оккупированным полуостровом "взаимоотношений не было".