Завод с орбиты "слуги народа" Куницкого поставлял зарядные станции для оккупированного Крыма, - СМИ

схеми,куницький

Украинский завод Autoenterprise – производитель зарядных станций для электрокаров в Харькове, связанный с народным депутатом от партии "Слуга народа" Александром Куницким, начиная с 2016 года, поставлял продукцию в РФ. А в 2021 году предприятие начало партнерство с крымским бизнесменом, который на базе харьковской продукции построил сеть заправочных станций в Крыму под эгидой оккупационной "власти" полуострова.

Об этом говорится в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Журналисты проанализировали около десятка контрактов холдинга Autoenterprise и верифицировали их с помощью данных из баз импортно-экспортных операций ImportGenius и Вашингтонского центра оборонных исследований C4ADS. "Схеми" выяснили, что, по меньшей мере, с 2016 года харьковская фирма "АЕ Фекторі" из группы Autoenterprise поставляла электрозарядные станции как частным российским компаниям, так и для государственной структуры – холдинга "Россети".

Схеми Россети

Также "Схеми" обратили внимание, что с 2021 года в Крыму заработала и увеличивалась сеть электрозарядных станций под брендом DriveEnergy, изготовленных именно на харьковском заводе Autoenterprise. На станциях прямо указано, что они сделаны в Украине.

Схеми розслідування
Схеми розслідування

Директор харьковского предприятия, депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева заявила в комментарии "Схемам", что им неизвестно, как станции оказались в Крыму. Но редакция выявила многочисленные подтверждения обратного.

В частности, журналисты получили копию дилерского соглашения за 2021 год между российской компанией DriveEnergy и украинской "АЕ Фекторі" из группы Autoenterprise, в которой отмечается, что харьковская фирма должна в течение 2021-2022 годов продавать российской компании зарядные станции и комплектующие, изготовленные под брендом DriveEnergy. Также работники холдинга Autoenterprise должны были научить персонал DriveEnergy обращаться с техникой и проводить гарантийное обслуживание оборудования.

схеми

"Схеми" подтвердили подлинность этого контракта – найдя соответствующие экспортные операции в базе данных украинской таможни. Журналисты также получили из налоговых органов РФ отчетность по выплатам Driveenergy за эти станции на счета харьковской фирмы. Такое сотрудничество подтвердило и внутреннюю переписку работников Autoenterprise, которую получили в свое распоряжение и верифицировали "Схеми".

Журналисты также получили доступ к драфту соглашения между "АЕ Фекторі" и DriveEnergy, легшим в основу дилерского соглашения. Сначала в нем было упоминание о запрете продаж в Крым, но впоследствии этот пункт был удален. В графе "территория дилерства" оставили только "Южный округ", в который с 2016 года россияне отнесли оккупированный Крым. Сразу два разных источника, работавших тогда на харьковском предприятии, подтвердили "Схемам", что именно таким был замысел, и что его сознательно реализовало руководство завода.

схеми

Впоследствии стороны пересмотрели условия сотрудничества – для того чтобы подпадать под условия государственной российской программы о поддержке "зеленого" бизнеса с "отечественным производством", и договорились, что будут поставлять зарядные электростанции из Харькова в разобранном виде. Об этом также говорилось в переписке сторон, которую получили и проанализировали журналисты. В экспортной базе "Схеми" нашли дополнительные подтверждения этим договоренностям: в конце 2021 года российская DriveEnergy получала из Украины уже не целые станции, а отдельные детали для ее сборки.

Холдинг Autoenterprise – это группа компаний, занимающихся производством и установкой зарядных станций для электрокаров и импортом машин из-за рубежа, службой такси и каршерингом.

Его директор - Алина Мустафаева, депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" и близкая соратница народного депутата от той же партии Александра Куницкого. Официальный владелец Autoenterprise – Дмитрий Никонов, который согласно официальным данным ВР, до февраля 2024 оставался помощником Куницкого на общественных началах. С Никоновым, еще до похода в Раду, Куницкий годами продвигал этот бизнес, рекламировал харьковскую разработку, поощряя инвестировать в нее миллионную аудиторию своего блога (до прихода в ВР Александр Куницкий приобрел популярность благодаря youtube-автоблогу ZPSanek – ред.) и всячески афишировал свою принадлежность к этому бизнесу – говорится в расследовании.

куницький никонов

Кроме того, судя по документам, оказавшимся в распоряжении "Схем", Куницкий был глубоко интегрирован в холдинг и занимал разные должности в разных фирмах Autoenterprise. Куницкий также входил в органы управления самого холдинга: вплоть до избрания депутатом был членом наблюдательного совета в другой компании Autoenterprise "НПП Система". Депутатская приемная Куницкого до сих пор размещена по адресу харьковского завода.

Компанию Driveenergy в марте 2021 года зарегистрировал крымчанин Руслан Девлечаев в городе Краснодар в России, открыв одноименный магазин в Крыму и запустив сеть зарядных станций. После оккупации украинского полуострова он остался в Крыму, получил российский паспорт, перерегистрировал свой бизнес по законам РФ и начал его развивать, говорится в расследовании. Девлечаев активно сотрудничает с оккупационными властями Крыма – в частности, в апреле 2022 года он участвовал в открытии "первой в Крыму станции технического обслуживания для электромобилей" вместе с так называемым "министром экономического развития" Крыма Дмитрием Шеряком, а в июне 2023-го в Симферополе - в открытии "крупнейшей зарядной станции в Европе", где были "министр финансов" Ирина Кивико и "министр топлива и энергетики" Игорь Корень.

Дєвлєчаєв

В комментарии "Схемам" Куницкий заявил, что ему "неизвестно" о продаже харьковской продукции в РФ с 2016 года, но считает "сейчас это недопустимым". О том, как станции оказались на оккупированной территории в Крыму, сказал, что не знает. Депутат подчеркнул, что "к продажам не имел никакого отношения". Мустафаева торговлю с Россией не отрицала, заявив, что до 24 февраля 2022 года это не было запрещено. В то же время и она, и Никонов отрицали продажу харьковской продукции в Крым, подчеркнув, что с оккупированным полуостровом "взаимоотношений не было".

Крым (26451) Слуга народа (2654) Куницкий Александр (45)
Топ комментарии
+76
Журналісти мають писати про шось неординарне. Про сенсації.

Слуга народу торгував з Кацапією.

Де тут сенсація ?
показать весь комментарий
06.03.2024 21:35 Ответить
+45
"Глупості какіє, зато ваш Порошенко........"©
показать весь комментарий
06.03.2024 21:36 Ответить
+44
Особливо після того, що цей "куніцкій" приїхав з Ізраїлю і хохлобидло його зразу зробило депутатом...
показать весь комментарий
06.03.2024 21:40 Ответить
Треба було цього кунілінгцького ментам прихлопнути ще тоді, коли ця тварь ще вийо*увалася на дорогах!
показать весь комментарий
06.03.2024 23:13 Ответить
Ну да в Израиле работать надо , а тут сразу олени в депутаты выберут ! По поводу ДВОЙНОГО гражданства к Куницкому есть вопросы . Если он в цахал служил , то он гражданин Израиля . Следовательно , чтоб стать депутатом в Украине он должен был отказаться от израильского гражданства. Вот этот момент у меня вызывает БОЛЬШОЕ сомнение.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:14 Ответить
Как блоггер ZPSanek-Куницкий использует мандат «слуги народа» для собственного бизнеса | СХЕМЫ

https://www.youtube.com/watch?v=WKMR1IYc5v0
показать весь комментарий
06.03.2024 23:30 Ответить
А воно, як і його бездумці, палітікай неінтєрєсуются…
А 20$ є 20$… співпадіння ??
показать весь комментарий
06.03.2024 23:30 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 23:32 Ответить
Бужанського не вистачає...
показать весь комментарий
06.03.2024 23:45 Ответить
Той зараз в батальоні Монако ?
показать весь комментарий
07.03.2024 06:43 Ответить
находить, отстреливать и прикапывать
показать весь комментарий
06.03.2024 23:37 Ответить
Бути такого не може! Володимир Олександрович привів у Раду самих чесних, молодих та енергійних! Ну, прямо таких як він сам!!!
показать весь комментарий
06.03.2024 23:43 Ответить
цей хер громадянин іншоі країни з нього такий депутат як з арахімії громадянин України
показать весь комментарий
06.03.2024 23:44 Ответить
73
показать весь комментарий
07.03.2024 00:02 Ответить
І шо, у зеленського там нерухомість. Всі свої, мишебратья
показать весь комментарий
07.03.2024 00:34 Ответить
А громадянство чіє у нього ?
показать весь комментарий
07.03.2024 06:42 Ответить
Ермак агент Кремля!
показать весь комментарий
07.03.2024 01:20 Ответить
Усе й так зрозуміло це з серії риг ,яке прийшло грабить і мародерить.
показать весь комментарий
07.03.2024 04:10 Ответить
Ха-ха-ха, хош паржом...
показать весь комментарий
07.03.2024 05:54 Ответить
Э-э-э Хлопцы борьба за справедливость на дорогах с гаишниками это одно, а борьба за собственное благополучие это совершенно другое - они не пересекаются...
показать весь комментарий
07.03.2024 06:50 Ответить
куницкий . дубинский . каломойский . зеленский . радуцкий . заблоцкий . вениславский . заславский ----- ..какая разница..
показать весь комментарий
07.03.2024 07:19 Ответить
Де суперМалюк?? Червінський- злочинець, а цей Куні цький, просто друг Зе? Він не колаборант?
показать весь комментарий
07.03.2024 07:59 Ответить
малюк как и клименко и ген.прокурор это ставленники фсбэшника Елдака....и дела они стряпают с подачи татарова....
показать весь комментарий
07.03.2024 08:45 Ответить
ЗЕ Гниды не брезгуют ни чем, всех кто голосовал за эти помои нужно мобилизовать и на Бахмут, биомусор не жалко....
показать весь комментарий
07.03.2024 08:43 Ответить
мені подобалося як він бив поліцейським морди а ті обісрані від нього тікали і жерли в параші взятки но влада і корупція обуздала навіть такого робінгуда
показать весь комментарий
07.03.2024 08:58 Ответить
Логіка тут проста, якщо корупцію не можна побороти, її потрібно очолити.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:20 Ответить
"Схеми" виходить йдуть за абеткою ГРУ)) Спочатку Куніков потім Куницький)))))
показать весь комментарий
07.03.2024 09:03 Ответить
Виявляється, що Україна - країна необмежених можливостей, але тільки не для українців.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:23 Ответить
Холдинг Autoenterprise займається виробництвом і встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі й каршерінгом, пише видання. Його офіційним власником є харків'янин Дмитро Ніконов.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:31 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує так званий президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен був очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словенії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Що треба знати про ефективність та незамінність менеджерів зеленського...
показать весь комментарий
07.03.2024 10:58 Ответить
Мерзенні колаборанти на кривавих грошах...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:03 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Смерть нашим клятим ворогам!
показать весь комментарий
07.03.2024 11:15 Ответить
Поки не змінемо правила , щоб народ міг впливати на владу, таке буде й далі. А також треба впроваджувати пряму демократію на місцевому рівні. Зробити це може законодавча влада(ВРУ), а її вибираемо ми... Висновок: треба ставити вимоги до кандидатів перед виборами... https://www.youtube.com/watch?v=GdGJre51cCw&t=2s
показать весь комментарий
07.03.2024 11:21 Ответить
куницький це той поц із ізраїльським громадянством, котрий українських ментів шугав на паленій тачці? У нього тепер «своя орбіта»? Україна це просто єврейський балаган.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:23 Ответить
якби повісили чергового зе_фріка за los cojones була б сенсація. до нечі, у чувака завидне прізвище.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:47 Ответить
Слуга народа. Свій до свого по своє.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:48 Ответить
Так Слуги народа-это в основном позеленевшая синяя ПР
показать весь комментарий
07.03.2024 12:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 