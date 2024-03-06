Союзники собрали почти всю сумму, необходимую для инициативы Чехии по поставке 800 тыс. боеприпасов Украине, - Bloomberg

Чешская инициатива по закупке 800 тыс. боеприпасов для Украины получила почти все необходимое финансирование.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

В издании отмечают, что снаряды должны быть доставлены в Украину через несколько недель после сбора необходимой суммы средств. Точные сроки будут зависеть от контрактных графиков и графиков поставок, и могут сместиться.

Ожидается, что позже на этой недели состоится дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС, в ходе которой должны быть согласованы детали инициативы.

Bloomberg считает, что Украине нужно не менее 200 000 снарядов ежемесячно, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками. Армия страны-агрессора в среднем каждый день используют от трех до пяти раз больше снарядов, чем украинские военные.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн дол. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

