Союзники собрали почти всю сумму, необходимую для инициативы Чехии по поставке 800 тыс. боеприпасов Украине, - Bloomberg

снаряди

Чешская инициатива по закупке 800 тыс. боеприпасов для Украины получила почти все необходимое финансирование.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники, передает Цензор.НЕТ.

В издании отмечают, что снаряды должны быть доставлены в Украину через несколько недель после сбора необходимой суммы средств. Точные сроки будут зависеть от контрактных графиков и графиков поставок, и могут сместиться.

Ожидается, что позже на этой недели состоится дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС, в ходе которой должны быть согласованы детали инициативы.

Bloomberg считает, что Украине нужно не менее 200 000 снарядов ежемесячно, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками. Армия страны-агрессора в среднем каждый день используют от трех до пяти раз больше снарядов, чем украинские военные.

Также читайте: Германия присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины

Ранее сообщалось, что премьер Чехии Фиала отмечал, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами Европы.

В частности, к инициативе Чехии присоединится Канада и выделит 30 млн канадских долларов (около 23 млн дол. США) на закупку боеприпасов для Украины за пределами НАТО.

Нидерланды выделяют более 100 млн евро на эту инициативу.

Чешская инициатива по закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины из-за границ Европейского Союза, которую совместно финансируют разные государства, сможет осуществить первые поставки в Киев через несколько недель.

Читайте также: Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

боеприпасы (2398) Чехия (1782)
+9
Повезло нормальним людям із власною державою та обраним президентом, а мене оточують клінічні ідіоти із ваВами розвитку.
06.03.2024 22:07 Ответить
+8
Дякуємо!!!
06.03.2024 21:44 Ответить
+6
Ну, щодо "один я дартаньян" - це ви вигадали, людина цього не писала. А от стан навколишньої реальності - він як раз безальтернативно свідчить, що переважна більшість осіб в нашій державі - клінічні ідіоти. Бо з такою наполегливістю, після 70 років знищення та знущання, продовжувати вибирати собі в президенти комуняк, колишніх зеків, наркоманів-хєрограїв - це реально треба бути клінічними ідіотами.
07.03.2024 11:45 Ответить
ТАК СКОЛЬКО ДОБАВИТЬ НЕОБХОДИМО !?
06.03.2024 21:43 Ответить
~5 млд Є
06.03.2024 21:45 Ответить
Дякуємо!!!
06.03.2024 21:44 Ответить
І хоч кілька тисяч АТАКАМС,Таурус,і т.п....
07.03.2024 03:30 Ответить
Політикам явно подобається ритміка бразильських серіалів.
06.03.2024 21:45 Ответить
Цікаво, що думає Пупс, дивлячись на цей ганебний цирк?
06.03.2024 22:06 Ответить
Пупс - це спонсор виробничого об'єднання "Свобода
06.03.2024 22:43 Ответить
Повезло нормальним людям із власною державою та обраним президентом, а мене оточують клінічні ідіоти із ваВами розвитку.
06.03.2024 22:07 Ответить
Всі підараси, один я Дартаньян! Чули, чули таке...
07.03.2024 03:53 Ответить
Ну, щодо "один я дартаньян" - це ви вигадали, людина цього не писала. А от стан навколишньої реальності - він як раз безальтернативно свідчить, що переважна більшість осіб в нашій державі - клінічні ідіоти. Бо з такою наполегливістю, після 70 років знищення та знущання, продовжувати вибирати собі в президенти комуняк, колишніх зеків, наркоманів-хєрограїв - це реально треба бути клінічними ідіотами.
07.03.2024 11:45 Ответить
дякую Орест за розуміння написаного та підтримку, хоча, телепузикам на підсосі Г+Г щось розжовувати- це як воду ситом набирати.
07.03.2024 13:45 Ответить
клінічні ідіоти, слишком мягко сказано.
07.03.2024 17:27 Ответить
Украина такая,какие Украинцы. 30 лет независимости достаточно чтобы построить свое нормальное государство. Есть примеры когда за 15-20 лет из нищеты и коррупции делали супербогатое ибез коррупции и законопослушное общество. Сингапур. 300 лет отрицательной селлекции когда Хмельницкий положил Украину под Рашку-не могли не сказатся на генрфонде. Нужно и дальше бороться за независимость и постепенно еще за 1-2 поколение у нас есть шанс возродится. Если будем под рашкой-шансов ноль
07.03.2024 17:59 Ответить
у вас, друга частина абзацу дисонує із першою... Щось на кшталт: "Шеф, все пропало. Все пропало, шеф?"
07.03.2024 18:25 Ответить
Ли Куан Ю на вопрос, как победить коррупцию,
ответил так: «Начните с того, что посадите трёх своих друзей.
Вы точно знаете, за что, и они знают, за что».
Украине проще победить коррупцию, трёх своих друзей можно просто застрелить.
Коррупции станит меньше
08.03.2024 04:19 Ответить
А ШО ТАКИМ ЗАЛПОМ СОБИРАЮТСЯ СТРЕЛЯТЬ !?)
06.03.2024 23:00 Ответить
Снаряди круглі - їми будуьт утрамбовувать шляхи - бо 17 лярдів для гниди то малувато для офшорів.
07.03.2024 11:51 Ответить
"Рольнікі" пропустять?
06.03.2024 23:08 Ответить
висиплять на польщу
07.03.2024 09:55 Ответить
Шмигаль з умеровим, мабуть, уже завчасно продумали та розв'язали, усі питання щодо швидкої та ефективної ЛОГІСТИКИ для ЗСУ!!
Усе у них згідно отого Регламенту КМУ…
06.03.2024 23:26 Ответить
чого спішити? якось воно буде...
07.03.2024 09:56 Ответить
я майже долларовий мільярдер - до лярда мені не вистачає лишень 999 999 долярів
07.03.2024 09:53 Ответить
А 999000001 вже зібрав?
07.03.2024 15:58 Ответить
то я недописав ті три дев'ятки
07.03.2024 16:04 Ответить
а я думав що такий багатий
07.03.2024 16:21 Ответить
И это только собрали. А потом год будут искать у кого купить или кто произведет.
07.03.2024 15:09 Ответить
Дякуємо, друзі.
07.03.2024 17:04 Ответить
 
 