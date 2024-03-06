РУС
Новости
Обнародован рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди АЗК: лидер оплатил больше, чем 5 ближайших конкурентов вместе взятых

Новости компаний

Компания ОККО более чем в три раза опережает другие топливные сети по уплате операционных налогов. А кроме того - поддерживает военных, бесплатно угощая их кофе и хотдогами на прифронтовых АЗК.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и опубликовал рейтинг налогоплательщиков среди сетей АЗК.

рейтинг АЗК

Согласно опубликованному рейтингу, абсолютным лидером по уплате операционных налогов является компания ОККО. За 9 месяцев 2023 года она уплатила 2 миллиарда 597,1 млн грн операционных налогов. На втором месте – сеть WOG, которая за аналогичный период уплатила втрое меньше: 822,9 млн операционных налогов. Далее в рейтинге – БРСМ-Нефть (507,6 млн грн), ANP/Авиас (446,1 млн), UPG (395 млн) и SOCAR (260,2 млн).

Кроме добропорядочной уплаты налогов, которые все тратятся на оборону, топливные сети поддерживают украинских защитников. Так, лидер среди налогоплательщиков ОККО уже два года бесплатно угощает ВСУ кофе и хотдогами на прифронтовых АЗК. По расчетам Сергея Куюна, на эту помощь ОККО потратила уже более 320 миллионов гривен.

"Обратил внимание на сообщения: с начала полномасштабного вторжения сеть ОККО угостила военных 2,7 млн хот-догов и 4,5 млн порций кофе и чая", - сообщил Куюн.

Эксперт подчеркнул, что такая поддержка военных – лучшее свидетельство патриотизма бизнеса.

"Эта "пищевая" и непродовольственная помощь, уплаченные налоги (которые все идут на оборону) – это все о вере бизнеса в ВСУ, в нашу способность победить. Да, именно голосование деньгами – лучший индикатор искренности этой веры бизнеса. Остальное – это бла-бла-бла", - резюмирует эксперт.

Операционные налоги – это НДС с наценки, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос.

налоги (3252) ОККО (19) АЗК (2)
Лучше бы показали какие компании через год меняют регистрацию что бы иметь налоговые льготы как только что открывшиеся.
06.03.2024 21:58 Ответить
Про налогові пільги будьласочка більш конкретніше.
І ще про нещодавно відкриті (чи відкриття таких) хотілось би почути.
07.03.2024 00:04 Ответить
Сергій Куюн на зарплаті в Антонова
06.03.2024 22:22 Ответить
"...абсолютним лідером зі сплати операційних податків є компанія ОККО" Джерело:
"Пабєдітель капіталістічєскаво сарєвнаванія"!
06.03.2024 22:24 Ответить
Це означає тільки одне - тільки один платить справжні податки, а решта в тричі занижає свої прибутки і робить різний шахєр-махєр щоб не платити податки. Ось для цього вони й підтримували в 19-му ЗЕлену шоблу.
06.03.2024 22:33 Ответить
Це означає тільки друге - при вартості їхнього палива - нічого дивного що податки найбільші , а якість сьогодні у всіх та сама - польська ( звісно якщо не самогон ) .
06.03.2024 23:32 Ответить
Це нічого не означає, бо є таке поняття як ціна і об'єм продаж.
Ціна за літр станом на 06.03.24

ОККО А-95 - 54,99 ДП - 54,99
WOG А-95 - 54,99 ДП - 54,99
БРСМ А-95 - 48,72 ДП - 48,92
Авіас А-95 - 49,57 ДП - 50,80
UPG А-95 - 51,00 ДП - 51,00

Не знаю як податки. але добре бачу хто мене як споживача "лідірує"
06.03.2024 23:48 Ответить
Тоді прочитай допис з самого початку...
07.03.2024 06:02 Ответить
подивіться хто власник тих компаній і все стане зрозуміло куди і кому вони сплачують...
06.03.2024 22:56 Ответить
 
 