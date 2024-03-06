Обнародован рейтинг крупнейших налогоплательщиков среди АЗК: лидер оплатил больше, чем 5 ближайших конкурентов вместе взятых

Новости компаний

Компания ОККО более чем в три раза опережает другие топливные сети по уплате операционных налогов. А кроме того - поддерживает военных, бесплатно угощая их кофе и хотдогами на прифронтовых АЗК.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и опубликовал рейтинг налогоплательщиков среди сетей АЗК.

Согласно опубликованному рейтингу, абсолютным лидером по уплате операционных налогов является компания ОККО. За 9 месяцев 2023 года она уплатила 2 миллиарда 597,1 млн грн операционных налогов. На втором месте – сеть WOG, которая за аналогичный период уплатила втрое меньше: 822,9 млн операционных налогов. Далее в рейтинге – БРСМ-Нефть (507,6 млн грн), ANP/Авиас (446,1 млн), UPG (395 млн) и SOCAR (260,2 млн).

Кроме добропорядочной уплаты налогов, которые все тратятся на оборону, топливные сети поддерживают украинских защитников. Так, лидер среди налогоплательщиков ОККО уже два года бесплатно угощает ВСУ кофе и хотдогами на прифронтовых АЗК. По расчетам Сергея Куюна, на эту помощь ОККО потратила уже более 320 миллионов гривен.

"Обратил внимание на сообщения: с начала полномасштабного вторжения сеть ОККО угостила военных 2,7 млн хот-догов и 4,5 млн порций кофе и чая", - сообщил Куюн.

Эксперт подчеркнул, что такая поддержка военных – лучшее свидетельство патриотизма бизнеса.

"Эта "пищевая" и непродовольственная помощь, уплаченные налоги (которые все идут на оборону) – это все о вере бизнеса в ВСУ, в нашу способность победить. Да, именно голосование деньгами – лучший индикатор искренности этой веры бизнеса. Остальное – это бла-бла-бла", - резюмирует эксперт.

Операционные налоги – это НДС с наценки, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и единый социальный взнос.