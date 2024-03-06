Комитет ВР обратился в польский парламент по поводу задержания журналиста Ткача

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратился в профильные комиссии Сейма и Сената Польши, с просьбой выяснить причину задержания журналистов УП, и взять этот вопрос под контроль парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке написал глава комитета, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Он напомнил детали задержания журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко во время съемок репортажа, отметив, что у них изъяли карты памяти с отснятым материалом и телефоны, угрожали продолжительным задержанием и не позволяли выйти на связь.

"Это не только препятствование журналистской деятельности, но и нарушение прав человека. Мы ждали реакции от польской стороны, но ее нет. Поэтому, по решению Комитета по вопросам свободы слова как его председатель, направил официальное письмо в профильные комиссии Сената и Сейма Польши, чтобы узнать официальную причину таких действий полицейских", – написал он.

Он добавил, что в Польше должны взять этот вопрос на парламентский контроль, "так как угрозы журналистам и допросы - это не нормальная практика для европейского государства, поддерживающего свободу слова".

Также председатель комитета поблагодарил польских партнеров за постоянную поддержку в войне. Однако подчеркнул, что это не дает полицейским право препятствовать деятельности украинским журналистам.

"Мы будем отстаивать права наших медийщиков, в каком бы месте их ни нарушали", - резюмировал Юрчишин.

Также читайте: "Репортеры без границ" осудили задержание журналиста Ткача в Польше

Задержание журналиста Ткача в Польше

Напомним, ранее издание "Українська правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Белоруссии. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для разрешения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше. После этого польская полиция объяснила, что правоохранители хотели установить личность и проверить причину нахождения журналиста.

Читайте также: Польская полиция объяснила, почему задерживала журналиста Ткача: Хотели установить личность и проверить причину пребывания