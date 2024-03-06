РУС
Комитет ВР обратился в польский парламент по поводу задержания журналиста Ткача

ткач

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова обратился в профильные комиссии Сейма и Сената Польши, с просьбой выяснить причину задержания журналистов УП, и взять этот вопрос под контроль парламента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем фейсбуке написал глава комитета, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Он напомнил детали задержания журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко во время съемок репортажа, отметив, что у них изъяли карты памяти с отснятым материалом и телефоны, угрожали продолжительным задержанием и не позволяли выйти на связь.

"Это не только препятствование журналистской деятельности, но и нарушение прав человека. Мы ждали реакции от польской стороны, но ее нет. Поэтому, по решению Комитета по вопросам свободы слова как его председатель, направил официальное письмо в профильные комиссии Сената и Сейма Польши, чтобы узнать официальную причину таких действий полицейских", – написал он.

Он добавил, что в Польше должны взять этот вопрос на парламентский контроль, "так как угрозы журналистам и допросы - это не нормальная практика для европейского государства, поддерживающего свободу слова".

Также председатель комитета поблагодарил польских партнеров за постоянную поддержку в войне. Однако подчеркнул, что это не дает полицейским право препятствовать деятельности украинским журналистам.

"Мы будем отстаивать права наших медийщиков, в каком бы месте их ни нарушали", - резюмировал Юрчишин.

Также читайте: "Репортеры без границ" осудили задержание журналиста Ткача в Польше

Задержание журналиста Ткача в Польше

Напомним, ранее издание "Українська правда" сообщило о задержании журналиста Михаила Ткача и его оператора в Польше, где они снимали материал о транзите товаров из России и Белоруссии. Ткача и его коллегу отпустили после нескольких часов содержания под стражей и допроса спецслужбами. Редакция отметила, что для разрешения ситуации понадобилось участие украинских дипломатов в Польше. После этого польская полиция объяснила, что правоохранители хотели установить личность и проверить причину нахождения журналиста.

Читайте также: Польская полиция объяснила, почему задерживала журналиста Ткача: Хотели установить личность и проверить причину пребывания

задержание Польша Юрчишин Ярослав Ткач Михаил
+16
А до свого голови-хряка не зверталися з приводу заборони опозиційним депутатам їздити за кордон??
06.03.2024 23:01 Ответить
+13
В нас купа проблем зі свободою слова і це їх у ВР не хвилює. Як Тквч виїхав, на якій підставі? Він же військовозабов'язаний!
06.03.2024 22:43 Ответить
+12
Все чисто.. Коли Ткача біля "псевдоелітної" ригалівки неправоохоронний оргай нагинав всім депутатам було срати, а зараз різко збудились. гівно своє підбиріть, гниди!
06.03.2024 22:44 Ответить
Правильно! Молодці!
06.03.2024 22:38 Ответить
Юрчишин , шавка дерьмака, роздуває з мухи слона ! В Україні , журналістів переслідує СБУ , 30 здоровенних амбалів підглядали за жінками в сауні, закриті ТЕЛЕКАНАЛИ 5-й , Еспресо , Прямий , незаконно не випускають депутатів від ОППОЗИЦІІ ,а ЮРЧИШИН в упор не бачить⁉️Тільки по команді :ФАС
06.03.2024 23:28 Ответить
Юрчішин не шавка Ермака.
Він хлопець розумний- може послати лісом, але жде влучного момента.

Він не чім не вдячний Ермаку. Він іграе не коли команда «фас», а коли бажае. Це як статус «незалежний».

Що до затримання поліцій Ткача, то тут усе зрозуміло. Це порушення прав та норм журналістики.

Украіна повинна захищати своїх громадян за кордоном-це нормально.

А ось коли журналіст викривае торгівлю Польщи з ху&лом, а його пресують польски силовики- це не нормально.
07.03.2024 02:01 Ответить
правильно! нужно немедленно разорвать с Польшей дипломатические и торговые отношения, перекрыть границу
показать весь комментарий
А який сенс у торгівельних відносинах з поьщею? Україна втрачає значно більше, а ніж отримує.
показать весь комментарий
В нас купа проблем зі свободою слова і це їх у ВР не хвилює. Як Тквч виїхав, на якій підставі? Він же військовозабов'язаний!
06.03.2024 22:43 Ответить
він утік? Не повернувся? То чого заздриш?
06.03.2024 23:09 Ответить
Фу, який ти гидотний зелений троль
показать весь комментарий
якщо я зелений то ти із ваВою в розвитку.
показать весь комментарий
Те що ти не здатен писати по темі, а пишешь про те як я заздрю, то немає жодного сумніву, що ти і чому тут.
показать весь комментарий
ще, зверни увагу з котрого року моя друга реєстрація, а потім на список тих, котрих читаю я та інший... Мордує тебе сумління- це добре, значить щось і усвідомив.
показать весь комментарий
Ти ще і значення слов українських не розуміешь, гуглперекладачем користуєшся?
показать весь комментарий
вітаю дебільне, норму зранку вже вдзюрив? слів розумієш
показать весь комментарий
Все чисто.. Коли Ткача біля "псевдоелітної" ригалівки неправоохоронний оргай нагинав всім депутатам було срати, а зараз різко збудились. гівно своє підбиріть, гниди!
06.03.2024 22:44 Ответить
А до свого голови-хряка не зверталися з приводу заборони опозиційним депутатам їздити за кордон??
показать весь комментарий
Звернення правильне. Польська журналістика, в Україні поліцією не затримується…
06.03.2024 23:22 Ответить
с того момента, когда НАТО зайдет в Украину, гниды потеряют власть - вот и зашевелились
06.03.2024 23:40 Ответить
Просять посадити, і надовго.
06.03.2024 23:58 Ответить
Юрчишин Пінчука піарить Ткача Фіали- разом усі сраколизи ОПУ
показать весь комментарий
Фак - ти… ?

Де підтвердження про Ткача та Юрчишіни?
показать весь комментарий
Трохи схибила й Юрчишин прийшов у ГОЛОС від споносра Фіали (транспересі) , а Ткач перейшов з демократичного вільного РС до УП

ВОЛОДАР УП ОПУшний вилизуивач сраки Єрмака -олігарх ФІАЛА

«Голос» Вакарчука - американский ОППОБЛОК
https://hvylya.net/uk/interview/177682-golos-vakarchuka-amerikanskij-oppoblok
хто спонсори партії Голос , Потім вони розкололися на рабів ПІНЧУКА-ФІАЛИ й вільних .

1 КШЕ -Кіївська школа економіки -ФІАЛА, фонд ПІНЧУКА
2Центр Экономической Стратегии(ЦЭС). Томаш Фиала самый крупный спонсор и глава наблюдательного совета.
3Центр противодействия коррупции. Крупнейший «инвестор» - фонд Сороса Видродження, меньше 3% спонсируется украинскими гражданами, Пинчук в т ч
4«Трансперенси Интернешнл Украина»(ЮРЧИШИШ звідти) - спонсор Фіала
07.03.2024 04:19 Ответить
ЯКЩО КОРОТШЕ ОБОЄ й ткач й юрчишин ФІАЛІВСЬКО-ЄРМАКІВСЬКІ ЖОПОЛИЗИ(ПІНЧУК ТАМ ПОРЯД- "ВІДРОДЖЕННЯ" фонд СОРОСА в Україні,)
З цієї ж богодєльні партії ПІнчука-Фіали ГОЛОС вийшов й Умєров - до того 10 річний раб Ахмєтова .
показать весь комментарий
Ляльки Єрмака: Сергій Притула та Михайло Ткач
https://republic.com.ua/article/lyalki-%D1%94rmaka-sergij-pritula-ta-mihajlo-tkach.html https://republic.com.ua/article/lyalki-єrmaka-sergij-pritula-ta-mihajlo-tkach.html
показать весь комментарий
З зерном попустились, давай Ткачом тернбонькати.
показать весь комментарий
А де звернення на незаконні дії влади по вимкненню із пакета три опозиційні телеканали "5-го", "прямого" і експрессо?
показать весь комментарий
Чому Ткач не засудив затримання на кордоні Пороха , а тролив його і висміював ?
показать весь комментарий
Не варто знімати прикордоння, особливо іншої країни. Яка межує з потенційною загрозою.
Біженці, здається, через ті кордони проривались?
В нас такого матеріалу хоть греблю гати. Польщі це ні чого не дає.
Агро продукція не входить в перелік обмежень для торгівлі.
Те, що фермерам гірше збувати свою продукцію не заважає сваритись з сусідами.
Тим паче, є за що.
показать весь комментарий
По коментарю видно, що ти навіть не дивився відос Ткача. По-перше, у польщі немає заборон знімати прикордонні села. по-друге, Ткач знімав автодорогу, а не сам кордон через який твої біженці проривалися. По-третє, цей відос довів, що українська агропродукція абсолютно не шкодить польським фермерам як нас преконує польська влада, бо російська чомусь постачається без проблем.
показать весь комментарий
Дивлюсь.І не тільки це. Тижневі теж.
Тож не треба любити мізки, а на дозволи - це міжнародні правила.
Це доводить що ви в бульбашці обмеженої пропаганди.
Якщо дозволяєте собі невідомо як сумніватись в думці інших.
Дорога, чи фура. Там не має бажання панькатися.
Дитячий садок.
показать весь комментарий
Ця польська антиукраїнська істерія на кордоні з Україною відкрила очі на реальний стан речей у польщі 1. польське сільське господарство абсолютно не ефективне без дотацій від ЄС у порівнянні з українським. 2 польське економічне диво базується виключно на багатомільярдних грошах від ЄС в купі з тотальною забороною будь-яких іноземних конкурентів на місцевому ринку 3.польська поліція - це як наші мусора. Норми права цивілізованих країн на них не поширюються
показать весь комментарий
Міша, тебе Верховна Рада "здала".
показать весь комментарий
