После Авдеевки враг сосредотачивает основные усилия на Новопавловском направлении в районе Новомихайловки, - ОСГВ "Таврія"

После Авдеевки в Донецкой области враг сосредотачивает основные усилия на Новопавловском направлении в районе села Новомихайловка.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Делаем вывод, что сейчас россияне сосредотачивают основные усилия именно после Авдеевки на Новопавловском направлении - это бывшее Марьинское направление по названию. В частности, в районе села Новомихайловка. Там противник бьется лбом о восточную окраину, преследует цель продвижения вперед, прилагает большие усилия, действительно подтягивает туда резервы, и для него это на Донетчине - основное направление атаки после Авдеевки", - сказал спикер ОСГВ "Таврія".

Также читайте: Спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий об оборонных укреплениях под Авдеевкой: Не сплошная линия, а разветвленная система. Все привязано к рельефу