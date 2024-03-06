РУС
После Авдеевки враг сосредотачивает основные усилия на Новопавловском направлении в районе Новомихайловки, - ОСГВ "Таврія"

марїнка

После Авдеевки в Донецкой области враг сосредотачивает основные усилия на Новопавловском направлении в районе села Новомихайловка.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Делаем вывод, что сейчас россияне сосредотачивают основные усилия именно после Авдеевки на Новопавловском направлении - это бывшее Марьинское направление по названию. В частности, в районе села Новомихайловка. Там противник бьется лбом о восточную окраину, преследует цель продвижения вперед, прилагает большие усилия, действительно подтягивает туда резервы, и для него это на Донетчине - основное направление атаки после Авдеевки", - сказал спикер ОСГВ "Таврія".

Поки конгрес роздуплиться, скільки ще ми втратимо нашою святої землі?
показать весь комментарий
06.03.2024 23:13 Ответить
мняснік з бункєрною мівіною всьо парішаєт....
показать весь комментарий
06.03.2024 23:26 Ответить
BBC

Після захоплення Авдіївки командування російського угруповання військ "Центр" намагається розвинути свій успіх і просунутися далі на захід. Зараз лінія фронту проходить по лінії сіл Бердичі - Семенівка - Орлівка - Тоненьке, на околицях і в межах цих населених пунктів йдуть бої з перемінним успіхом.

показать весь комментарий
07.03.2024 00:21 Ответить
Рашисти скаржаться, що їх власний РЕБ глушить на нулі їх же fpv-дрони:

показать весь комментарий
07.03.2024 00:23 Ответить
 
 