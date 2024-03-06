В обращении к Конгрессу Байден призовет одобрить законопроект о помощи Украине, - Белый дом
Президент США Джо Байден обратится в обе палаты Конгресса с докладом "О состоянии дел в стране" и поднимет вопросы помощи Украине.
Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Что касается Украины, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности", - сказала она.
Жан-Пьер уверена в том, что в случае вынесения на голосование этот законопроект получил бы преимущественную поддержку законодателей.
"Это также касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика помешала нашей нацбезопасности", - подчеркнула спикер.
Президент США 7 марта выступит с ежегодным обращением "О положении дел в стране" на объединенном заседании обеих палат американского Конгресса. Событие начнется в 20:00 (03:00) по Киеву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Уинстон Черчилль
я вижу по ютубу что ни один из украинских журналистов, которые каждый день по эн раз задают вопрос по этому поводу, не читали его.
насколько низок уровень журналистики в постсовке, что обдуривают массы, сами этого не зная, может некоторые зная, но со злого умысла. а народ..
Украине нужны не деньги, им нужно оружие, перчислив типы и марки вооружений (тысячи танков и самолетов , миллионы снарядов, которые подлежат уничтожению...) , стоящие законсервированными в пустыне США.
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
І мають на це підстави: бо вже третій (чи четвертий? з літа минулого року) законопроект з допомогою Україні ними блокується в палаті представників, не те що голосування, а й розгляд їх.
В мае 2022 , проголосованный двумя палатами Ленд-лиз (самолеты, танки.... должны были быть поставлены Украине в течение 1-2 месяцев) , были заблокированы Байденом.
В Пентагоне с 2023 находяться украинские 4.2 млрд. долларов, это сообщают СМИ США и экономисты , но Байден их не отдает...
Procedures for Delivery of Defense Articles.--Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine under an agreement entered into under subsection (a) to ensure timely delivery of the article to that Government.
т.е. прямое указание, не позднее 60 дней с даты подписания закона разработать процедуры по доставке оружия Украине
В итоге процедуры не были разработаны...
кстати за 4-5 месяцев я вижу небольшое изменение в тоне комментаторов. поздно поздно, очень поздно. жизни не вернуть.
Ленд-лиз уже нет. а это единственный инструмент, который позволял давать оружие в больших количествах.
вру. можно еще списанное выкупить у себя же за 1$ и отправить в Украину. прямо сейчас в США утилизируют 4млн 155мм кассетные боеприпасы. утилизируют тратя на это кучу денег. говорят осталось меньше миллиона.
все эти десятки тысяч такнков и бронемашин создавались на случай войны с совком. большинство из них подлежат утилизации. но большевики в белом доме их не дадут. год продержатся и надеется что ничего неординарного в США не случится, а неординарное не исключено.
https://youtu.be/zjDoG7raDBY?t=231 ось інтервью Кларка
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670/text/rds 26 липня 2023 - демократи в Сенаті викинули поправку 1224 про подовження лендлізу
мотивація - президент має PDA, котрого достатньо
по факту, є кошти на PDA у розмірі 4.2млрд - а PDA немає
-"В Пентагоне с 2023 находяться украинские 4.2 млрд. долларов, это сообщают СМИ США и экономисты , но Байден их не отдает";
-"кошти на PDA у розмірі 4.2млрд - а PDA немає";
-"подверг критике президента Байдена, за ,,капельную помощь,, Украине".
Там Кларк звинувачує в цьому весь істеблішмент США, а не Байдена!
проте це не відміняє факта що 4.2млрд є в наявності
@"подверг критике президента Байдена, за ,,капельную помощь,, Украине"
дослівно в інтервью "А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть."
якщо розібратись, хто ставить підпис під наступним 54 PDA - то вийде що це робить одна людина.
Саме цікаве в інтервью, що чомусь нема згадки, або порівняння з адміністрацією Трампа
Бо "в наявності" є і Петріоти, але є і завдання для ПРО США! Це не означає, що все, що є в наявності - слід отак от віддати! В тебе є сьогодні в наявності вільні кошти - йди, віддай хоча би на ЗСУ, і навіть не думай, за що завтра купуватимеш хліб і молоко!
Це зж саме і з PDA: пентагонівці не дадуть навіть Президенту сьогодні оголити резерви без гарантій їх поповнення завтра, а не післязавтра!
Адміністрація Трампа стільки зброї для ЗСУ не постачала, скільки надала адміністрація Байдена!
Попереджаю ще раз: якщо надалі перебріхуватимеш факти, як ота мосейчучка - будеш ********.
@"Адміністрація Трампа стільки зброї для ЗСУ не постачала, скільки надала адміністрація Байдена!"
Формально так, тому що Конгрес виділив кошти на зброю.
Пентагон сказав правду?
Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
MS. SINGH: That's right.
Можете пояснити, як появився цей залишок в 4.2млрд?
@"Це зж саме і з PDA: пентагонівці не дадуть навіть Президенту сьогодні оголити резерви без гарантій їх поповнення завтра, а не післязавтра!"
Допустимо приймуть новий пакет допомоги, котрий має 13.4млрд PDA на 2 роки
Скільки коштів пентагон заборонить використовувати по вашим розрахункам?
Остогидло ваші зебільні перебріхування ще з 2019-го року
могли б хоч раз надати "свої" факти з посиланнями
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf This Act may be cited as the ''Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024''.
Этот Закон можно назвать «Законом о чрезвычайных дополнительных ассигнованиях на национальную безопасность 2024 года».
Если граница это не нацбезопасность - тогда странно, т.к. демократы включили немного границы в закон, а республиканцы хотят больших изменений по границе
А когда республиканцы попросили больше ограничений по границе, то
"По информации The Hill, представители Демократической партии предупредили, включающий новую стену на границе с Мексикой."
Петро Порошенко виступив на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті. П'ятий президент закликав західних партнерів дати Україні швидше, вчасно, без будь-яких обмежень всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним.
Порошенко наголосив, що немає окремої перемоги України.
"Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все - одна перемога. Іншого шляху немає", - сказав Порошенко.
"Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо путіну. Ми не боїмося путіна і обов'язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги", - сказав пʼятий Президент.
"По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше - **********. **********, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге - коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три - це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі ********** та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу", - сказав Порошенко.
"Я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України. І дякую, що ви включили всі наші пропозиції від партії "Європейська Солідарність", від української делегації та українського народу. Це наш спільний продукт", - наголосив лідер партії.
"Я вважаю, що посилення санкційного режиму - це єдиний спосіб зупинити можливість путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових", - вважає Порошенко.
За словами пʼятого Президента, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.
"Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п'ять років", - наголосив Петро Порошенко.
"Саме в Україні триває боротьба за сильнішу та безпечнішу Європу. Стійте з Україною. Боріться з нами до нашої перемоги. Вічна слава всім українським героям у боротьбі за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок", - сказав Порошенко.
Як відомо, Петро Порошенко на запрошення Президента ЄНП бере участь у Конгресі ЄНП як лідер партії "Європейська Солідарність". Участь Порошенка, якому неодноразово зривали міжнародні візити, стала можливою завдяки тиску європейських партнерів. Зокрема, у Резолюції Європарламенту, ухваленій 29 лютого, окремим пунктом відзначається стурбованість щодо обмежень для депутатів ВР з демократичної опозиції здійснювати парламентську дипломатію.
"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженням виїзду за кордон депутатів Верховної Ради України; вважає, що це можна вважати невибірковим обмеженням політичної діяльності обраних членів парламенту, зокрема тих, які представляють опозицію; твердо вірить, що під час війни не слід нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - йдеться у Резолюції.
Подробно о его работе на путина здесь, начиная с 1ч 20 мин.
https://youtu.be/t4xMyELESas?si=GVsvLSYQG9lUOUH7