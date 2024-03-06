В обращении к Конгрессу Байден призовет одобрить законопроект о помощи Украине, - Белый дом

Президент США Джо Байден обратится в обе палаты Конгресса с докладом "О состоянии дел в стране" и поднимет вопросы помощи Украине.

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается Украины, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности", - сказала она.

Жан-Пьер уверена в том, что в случае вынесения на голосование этот законопроект получил бы преимущественную поддержку законодателей.

"Это также касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика помешала нашей нацбезопасности", - подчеркнула спикер.

Президент США 7 марта выступит с ежегодным обращением "О положении дел в стране" на объединенном заседании обеих палат американского Конгресса. Событие начнется в 20:00 (03:00) по Киеву.

