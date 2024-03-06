РУС
В обращении к Конгрессу Байден призовет одобрить законопроект о помощи Украине, - Белый дом

байден

Президент США Джо Байден обратится в обе палаты Конгресса с докладом "О состоянии дел в стране" и поднимет вопросы помощи Украине.

Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается Украины, безусловно, президент продолжит настаивать на том, что республиканцы в Палате представителей должны продвигаться дальше, спикер должен вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности", - сказала она.

Жан-Пьер уверена в том, что в случае вынесения на голосование этот законопроект получил бы преимущественную поддержку законодателей.

"Это также касается нашей собственной национальной безопасности. Поэтому мы не можем позволить, чтобы политика помешала нашей нацбезопасности", - подчеркнула спикер.

Президент США 7 марта выступит с ежегодным обращением "О положении дел в стране" на объединенном заседании обеих палат американского Конгресса. Событие начнется в 20:00 (03:00) по Киеву.

Также читайте: WP: Зеленской не будет на выступлении Байдена, потому что туда пригласили вдову Навального. ОП: это не так, дело в графике

Байден Джо (2799) Конгресс США (1262) США (27721)
+6
Вышло интервью четырехзвездного генерала США, Кларка, который дважды выдвигался в президенты США от демпартии, где он подверг критике президента Байдена, за ,,капельную помощь,, Украине.
Украине нужны не деньги, им нужно оружие, перчислив типы и марки вооружений (тысячи танков и самолетов , миллионы снарядов, которые подлежат уничтожению...) , стоящие законсервированными в пустыне США.
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
показать весь комментарий
06.03.2024 23:43
+4
діду роби щось,бо вафліст бункерний нас здає таки....
показать весь комментарий
06.03.2024 23:27
+4
Пустое сотрясание воздуха.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:41
діду роби щось,бо вафліст бункерний нас здає таки....
показать весь комментарий
06.03.2024 23:27
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."

- Уинстон Черчилль

- Уинстон Черчилль
показать весь комментарий
07.03.2024 00:44
хоть один из всех ораторов читал законопроект? его можно прогуглить, он висит на сайте Конгресса.
я вижу по ютубу что ни один из украинских журналистов, которые каждый день по эн раз задают вопрос по этому поводу, не читали его.

насколько низок уровень журналистики в постсовке, что обдуривают массы, сами этого не зная, может некоторые зная, но со злого умысла. а народ..
показать весь комментарий
07.03.2024 01:43
Ти што куриш, боб?
показать весь комментарий
07.03.2024 06:42
изложи, если хватит ума.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:28
Што тєбє ізложить?
показать весь комментарий
07.03.2024 15:13
как сложилось, что ты вырос таким ********
показать весь комментарий
07.03.2024 16:17
Іщєш своіх, під@рок!?
показать весь комментарий
07.03.2024 20:49
Они на грантах госдепа, потому и брешут.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:47
Нічого з цього не буде
показать весь комментарий
06.03.2024 23:40
Пустое сотрясание воздуха.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:41
Вышло интервью четырехзвездного генерала США, Кларка, который дважды выдвигался в президенты США от демпартии, где он подверг критике президента Байдена, за ,,капельную помощь,, Украине.
Украине нужны не деньги, им нужно оружие, перчислив типы и марки вооружений (тысячи танков и самолетов , миллионы снарядов, которые подлежат уничтожению...) , стоящие законсервированными в пустыне США.
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
показать весь комментарий
06.03.2024 23:43
інші генерали в цьому затягуванні звинувачують трампізм.
І мають на це підстави: бо вже третій (чи четвертий? з літа минулого року) законопроект з допомогою Україні ними блокується в палаті представників, не те що голосування, а й розгляд їх.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:14
Кто президент Трамп или Байден??
В мае 2022 , проголосованный двумя палатами Ленд-лиз (самолеты, танки.... должны были быть поставлены Украине в течение 1-2 месяцев) , были заблокированы Байденом.
В Пентагоне с 2023 находяться украинские 4.2 млрд. долларов, это сообщают СМИ США и экономисты , но Байден их не отдает...
показать весь комментарий
07.03.2024 00:24
интересно что в законе о https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 лендлизе есть пункт
Procedures for Delivery of Defense Articles.--Not later than 60 days after the date of the enactment of this Act, the President shall establish expedited procedures for the delivery of any defense article loaned or leased to the Government of Ukraine under an agreement entered into under subsection (a) to ensure timely delivery of the article to that Government.

т.е. прямое указание, не позднее 60 дней с даты подписания закона разработать процедуры по доставке оружия Украине

В итоге процедуры не были разработаны...
показать весь комментарий
07.03.2024 00:46
да вы трампист! кремлебот!
кстати за 4-5 месяцев я вижу небольшое изменение в тоне комментаторов. поздно поздно, очень поздно. жизни не вернуть.
Ленд-лиз уже нет. а это единственный инструмент, который позволял давать оружие в больших количествах.
вру. можно еще списанное выкупить у себя же за 1$ и отправить в Украину. прямо сейчас в США утилизируют 4млн 155мм кассетные боеприпасы. утилизируют тратя на это кучу денег. говорят осталось меньше миллиона.

все эти десятки тысяч такнков и бронемашин создавались на случай войны с совком. большинство из них подлежат утилизации. но большевики в белом доме их не дадут. год продержатся и надеется что ничего неординарного в США не случится, а неординарное не исключено.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:52
можна посилання на промови цих генералів?

https://youtu.be/zjDoG7raDBY?t=231 ось інтервью Кларка

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670/text/rds 26 липня 2023 - демократи в Сенаті викинули поправку 1224 про подовження лендлізу
мотивація - президент має PDA, котрого достатньо

по факту, є кошти на PDA у розмірі 4.2млрд - а PDA немає
показать весь комментарий
07.03.2024 00:38
***** ви брехливі трампісти, https://www.golosameriki.com/a/general-klark-reflections-on-the-ukraine-war/7497910.html там же Кларк жодним чином жодним словом не звинувачує Байдена+Блінкіна в тому, що ти і не тільки ти брешеш :
-"В Пентагоне с 2023 находяться украинские 4.2 млрд. долларов, это сообщают СМИ США и экономисты , но Байден их не отдает";
-"кошти на PDA у розмірі 4.2млрд - а PDA немає";
-"подверг критике президента Байдена, за ,,капельную помощь,, Украине".

Там Кларк звинувачує в цьому весь істеблішмент США, а не Байдена!
показать весь комментарий
07.03.2024 09:50
Ніхто не казав про 4.2млрд, що це сказав Кларк
проте це не відміняє факта що 4.2млрд є в наявності

@"подверг критике президента Байдена, за ,,капельную помощь,, Украине"
дослівно в інтервью "А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть."
якщо розібратись, хто ставить підпис під наступним 54 PDA - то вийде що це робить одна людина.

Саме цікаве в інтервью, що чомусь нема згадки, або порівняння з адміністрацією Трампа
показать весь комментарий
07.03.2024 10:53
я тебе скоро пошлю ***** за твоє перебріхування.
Бо "в наявності" є і Петріоти, але є і завдання для ПРО США! Це не означає, що все, що є в наявності - слід отак от віддати! В тебе є сьогодні в наявності вільні кошти - йди, віддай хоча би на ЗСУ, і навіть не думай, за що завтра купуватимеш хліб і молоко!
Це зж саме і з PDA: пентагонівці не дадуть навіть Президенту сьогодні оголити резерви без гарантій їх поповнення завтра, а не післязавтра!
Адміністрація Трампа стільки зброї для ЗСУ не постачала, скільки надала адміністрація Байдена!

Попереджаю ще раз: якщо надалі перебріхуватимеш факти, як ота мосейчучка - будеш ********.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:15
Тобто згодні, що Кларк дійсно сказав "А потом вся военная помощь, которую мы оказывали, выделялась по чуть-чуть."

@"Адміністрація Трампа стільки зброї для ЗСУ не постачала, скільки надала адміністрація Байдена!"
Формально так, тому що Конгрес виділив кошти на зброю.

Пентагон сказав правду?
Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
MS. SINGH: That's right.

Можете пояснити, як появився цей залишок в 4.2млрд?

@"Це зж саме і з PDA: пентагонівці не дадуть навіть Президенту сьогодні оголити резерви без гарантій їх поповнення завтра, а не післязавтра!"
Допустимо приймуть новий пакет допомоги, котрий має 13.4млрд PDA на 2 роки
Скільки коштів пентагон заборонить використовувати по вашим розрахункам?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:41
йди ***** брехлива трампівська падла!
Остогидло ваші зебільні перебріхування ще з 2019-го року
показать весь комментарий
07.03.2024 13:48
не зрозуміло, чому ви опускаєтесь до образ, та вішаєте ярлики на людей.

могли б хоч раз надати "свої" факти з посиланнями
показать весь комментарий
07.03.2024 13:56 Ответить
та щоб ти здохла ботяра наволочна! Мені навіть не цікаво, почм тобі маск платить за висери в мераежах. згинь, курва
показать весь комментарий
07.03.2024 14:00 Ответить
это ж не "помощь Украине", а "потребности национальной безопасности", прямым текстом. а тогда - логично - что первым вопросом должна стоять граница (как к примеру у нас с кацапами с 14го года свободный проход диверсантов, был - понравилось?). исключительно в "помощь Украине" был "лендлиз" который убили не дав родиться.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:50 Ответить
Уявляєш, що ці питання в законопроектах від Байдена і демократів з Сенату були розділені? Що окремо - кордон (тому що шантажні вимоги магашистів стосовно кордону суперечать демократичним засадам цивілізованого світу; там потрібні переговори політичних груп і пошуки компромісу); і окремо - допомога США на адресу Україні, Тайваню та Ізраїлю (а там консенсусу було досягнуто, за виключенням одного пункту: прив'язки магашистами прийняття/надання цієї допомоги до їх шантажу по кордону)
показать весь комментарий
07.03.2024 10:15 Ответить
то все понты, Израиль и Тайвань вполне неплохо себя чувствуют, там ракеты и артиллерия (пока) не стирают города, а постоянные члены ООН не захватывают атомные станции и не уничтожают плотины (меняя драгоценный климат) и т.п.. как там говорится, кто хочет помочь - ищет возможности, кто не хочет - ищет оправдания.
показать весь комментарий
08.03.2024 00:33 Ответить
+
показать весь комментарий
08.03.2024 15:13 Ответить
Официальное название закона
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/emergency_national_security_supplemental_bill_text.pdf This Act may be cited as the ''Emergency National Security Supplemental Appropriations Act, 2024''.

Этот Закон можно назвать «Законом о чрезвычайных дополнительных ассигнованиях на национальную безопасность 2024 года».

Если граница это не нацбезопасность - тогда странно, т.к. демократы включили немного границы в закон, а республиканцы хотят больших изменений по границе

А когда республиканцы попросили больше ограничений по границе, то
"По информации The Hill, представители Демократической партии предупредили, включающий новую стену на границе с Мексикой."
показать весь комментарий
07.03.2024 11:24 Ответить
дід товче воду в ступі. Яке звернення, якщо товариш Джонсон на голосування не ставить. Це якби Стефанчук всі законопроекти Володі спускав в унітаз
показать весь комментарий
06.03.2024 23:47 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/03/06/snaryady-taurus-f16-poroshenko-na-kongresi-****-zaklykav-soyuznykiv-daty-********-vse-shho-treba-dlya-peremogy/ Швидше та без будь-яких обмежень: Порошенко закликав союзників дати Україні всю зброю, необхідну для перемоги .

Петро Порошенко виступив на Конгресі Європейської народної партії в Бухаресті. П'ятий президент закликав західних партнерів дати Україні швидше, вчасно, без будь-яких обмежень всю зброю, яка їй потрібна для перемоги над Путіним.
Порошенко наголосив, що немає окремої перемоги України.
"Фундаментальним пріоритетом для Європи є стійка безпекова ситуація завдяки нашій спільній перемозі. Немає окремої перемоги України, окремої перемоги будь-якої країни-члена Європейського Союзу чи окремого союзу у демократичному світі. Це все - одна перемога. Іншого шляху немає", - сказав Порошенко.
"Нашим спільним посланням має бути те, що ми не віримо путіну. Ми не боїмося путіна і обов'язково переможемо. Україну треба підтримувати стільки, скільки потрібно для перемоги", - сказав пʼятий Президент.
"По-перше, безумовно, це військова допомога. Є три магічних слова. Перше - **********. **********, вироблені в Європейському Союзі або доставлені зі всього світу. Друге - коаліція реактивних винищувачів для повернення контролю над повітряним простором України. Не тільки F-16, але й реактивних винищувачів європейського виробництва. І магічне слово номер три - це ракети великої дальності, включно з Taurus. Це не тільки заради кримського прориву. Це допомога українській армії знищити всі ворожі ********** та допомогти нашим воїнам здобути спільну перемогу", - сказав Порошенко.
"Я вітаю ініціативу ЄНП щодо плану ЄС для перемоги України. І дякую, що ви включили всі наші пропозиції від партії "Європейська Солідарність", від української делегації та українського народу. Це наш спільний продукт", - наголосив лідер партії.
"Я вважаю, що посилення санкційного режиму - це єдиний спосіб зупинити можливість путіна фінансувати війну. Треба закрити цю діру. Ми повинні використовувати заморожені російські активи. Незалежно від того, як ми це зробимо, але ми повинні робити це прямо зараз і негайно. Або через використання їх як гарантії позичання Україні грошей. І всі ці гроші тепер мають піти на підтримку українських військових", - вважає Порошенко.
За словами пʼятого Президента, політика розширення Євросоюзу є найкращою політикою для Європи та ключем до миру, стабільності і безпеки назавжди.
"Ми повинні бути амбітними та заохочувати всі відповідні сторони, щоб зробити наш вступ можливим до наступних виборів у ЄС, 2029 року. Це дуже важка робота на наступні п'ять років", - наголосив Петро Порошенко.
"Саме в Україні триває боротьба за сильнішу та безпечнішу Європу. Стійте з Україною. Боріться з нами до нашої перемоги. Вічна слава всім українським героям у боротьбі за нашу незалежність, демократію, свободу, вільну Європу та правовий світопорядок", - сказав Порошенко.

Як відомо, Петро Порошенко на запрошення Президента ЄНП бере участь у Конгресі ЄНП як лідер партії "Європейська Солідарність". Участь Порошенка, якому неодноразово зривали міжнародні візити, стала можливою завдяки тиску європейських партнерів. Зокрема, у Резолюції Європарламенту, ухваленій 29 лютого, окремим пунктом відзначається стурбованість щодо обмежень для депутатів ВР з демократичної опозиції здійснювати парламентську дипломатію.
"Європейський парламент висловлює стурбованість обмеженням виїзду за кордон депутатів Верховної Ради України; вважає, що це можна вважати невибірковим обмеженням політичної діяльності обраних членів парламенту, зокрема тих, які представляють опозицію; твердо вірить, що під час війни не слід нехтувати будь-яким політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-якому міжнародному форумі", - йдеться у Резолюції.
показать весь комментарий
06.03.2024 23:51 Ответить
якби https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c6pee06r6elo Порошенку влада ЄрЗе шляхом заборони виїзду з України в грудні минулого року не заборонила взяти участь у непарламентському заході - а саме, в партійному форумі Міжнародного демократичного союзу , в який входить і українська партія "Європейська солідарність" і Республіканська партія США (а там для Пороха були заплановані зустрічі з політиками США дуже високого рівня) - то, можливо, завтра би Байдену не потрібно було би закликати Конгрес США виділити фінансування та зброю Україні... У всяк випадку, шанси на швидше схвалення Конгресом допомоги Україні були би на порядок вищими.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:01 Ответить
А трампьониш Джонсон не поставить на голосування.
показать весь комментарий
07.03.2024 00:24 Ответить
Действовать нужно, а не призывать... до сраки призывы эти.
показать весь комментарий
07.03.2024 01:07 Ответить
виглядає як цирк
показать весь комментарий
07.03.2024 01:40 Ответить
Старый козел зажал 4 млрд., которые ему дал конгресс, и изображает заботу. Сволота.
Подробно о его работе на путина здесь, начиная с 1ч 20 мин.
https://youtu.be/t4xMyELESas?si=GVsvLSYQG9lUOUH7
показать весь комментарий
07.03.2024 07:42 Ответить
Призыв № 999...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:36 Ответить
Воно тупо шантажує Конгрес. Хоче щоб цей закон ухвалили у потрібному йому варіанті. На поступки не йде і постійно шантажує ситуацією в Україні.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:42 Ответить
На счёт Байдена иллюзий больше нет. Этот гадёнышь сорвал Ленд Лиз (за который проголосовал Конгресс) и фактически дал возможность ху.лу 2 года терроризировать Украину. А теперь косит под дурачка : "призовет одобрить законопроект о помощи ".
показать весь комментарий
07.03.2024 11:26 Ответить
к сожалению поздно. нужно было приглашать конгресменном обеих палат и Бучу и там в конце говорить: спасибо за момощь, но нам нужен Ленд-лиз и повторять это бесконечно на всех уровнях. а происходило ровно наоборот.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:34 Ответить
 
 