Конгресс США на этой неделе может начать процедуру голосования за законопроект о помощи Украине в обход спикера Джонсона

Сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине на голосование в Палате представителей Конгресса США в обход спикера, может начаться уже на этой неделе.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-нибудь вынести в зал для голосования", - сказал Фицпатрик.

Конгрессмен добавил: "Если Палата представителей не может прийти к консенсусу относительно законопроекта, который будет внесен на рассмотрение, альтернативой не может быть то, что Украина терпит поражение, а наша граница останется открытой. Мы не можем допустить, чтобы это произошло".

В последнее время Белый дом и ряд законодателей в Палате представителей активизировали свои призывы к спикеру Майку Джонсону внести на рассмотрение законопроект по помощи Украине и другим партнерам.

Фицпатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет в Палату представителей через регулярные каналы. Но если спикер откажется выполнять требования, сторонники законопроекта уже в пятницу на этой неделе начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход спикера.

Конгрессмен добавил, что он "очень уверен", что она может получить 218 подписей, необходимых для принятия.

