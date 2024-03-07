РУС
Конгресс США на этой неделе может начать процедуру голосования за законопроект о помощи Украине в обход спикера Джонсона

Сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине на голосование в Палате представителей Конгресса США в обход спикера, может начаться уже на этой неделе.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-нибудь вынести в зал для голосования", - сказал Фицпатрик.

Конгрессмен добавил: "Если Палата представителей не может прийти к консенсусу относительно законопроекта, который будет внесен на рассмотрение, альтернативой не может быть то, что Украина терпит поражение, а наша граница останется открытой. Мы не можем допустить, чтобы это произошло".

В последнее время Белый дом и ряд законодателей в Палате представителей активизировали свои призывы к спикеру Майку Джонсону внести на рассмотрение законопроект по помощи Украине и другим партнерам.

Фицпатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет в Палату представителей через регулярные каналы. Но если спикер откажется выполнять требования, сторонники законопроекта уже в пятницу на этой неделе начнут сбор подписей за петицию о голосовании в обход спикера.

Конгрессмен добавил, что он "очень уверен", что она может получить 218 подписей, необходимых для принятия.

Также читайте: Спикер Конгресса Джонсон обсуждал с республиканцами новый план помощи Украине, - CNN

Конгресс США (1262) Джонсон Майк (141)
Велика Британія готова передати Україні всі заморожені в країні активи Центробанку РФ у вигляді кредиту з урахуванням того, що після закінчення війни Росії доведеться виплатити репарації, повідомила в середу, 6 березня, британська газета The Guardian з посиланням на міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона.

У Великій Британії після початку війни Росії проти України активи Центробанку РФ заморозили майже на 25 млрд фунтів стерлінгів ($32 млрд), але офіційно про це не повідомлялося, пише The Guardian.
За планом Кемерона, коли Росія виплатить репарації, кредит буде погашений, і в результаті Москва отримає доступ до своїх коштів. "Існує можливість використання чогось на кшталт синдикованого кредиту або боргового зобов'язання, яке, по суті, використовує заморожені російські активи як заставу, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації", - пояснив Кемерон.
Може почнуть збір підписів, а може не почнуть. Може зберуть, а може не зберуть. Точно лише, що будуть закликати, занепокоюватись і застерігати.
Усі розумні коли не їм приймати рішення.
Це виглядає так шо теперка "фанати" маніяків можуть відкупити своїх "кумирів" - ну а шо якшо ціла країна - маніяк може відкупитися то чого би не відкупитися маніяку на рахунку якого неспіврозмірна порівнянно з країною- маняком кількість жертв .
Так вже ж зібрали 214, лише 4 залишилось? Чи то було щось інше?
На жаль, %$діти без діла ніхто не забороняє. У цивілізованих країнах, принаймні.

Основа політики вже 10000 років.....
На жаль в даному випадку це не політика. а чистий 3,14здьож. Політика це управлінська діяльність направлена на реалізацію якихось суспільних інтересів з прийняттям відповідальних рішень. Нема рішень - нема політики.
Действуйте уже, хватит трындеть...
ПЗДЦ одни продажний політик заблокував роботу ..... щось не так у цій системі.... щось не так.
Там все домовлено. Той політик просто грає роль "поганого поліцейського". Як Орбан в ЄС. Інакше того б політика давно б прибрали або нейтралізували.
Він вже пів року щось може
Досить балачок, пора діяти. 218 підписів продемонструють Трампу що його місце в питанні безпеки - біля параші. А Трамп у минулу каденцію продемонстрував свій оппортунізм більш ніж достатньо.
