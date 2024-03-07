Пленного украинского морпеха в России приговорили к 20 годам заключения

Суд Ростова-на-Дону назначил украинскому военнослужащему Дмитрию Евгану, потерявшему руки во время боев за Мариуполь, 20 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Дмитрий Евган служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В боях за Мариуполь он лишился рук и попал в плен во время сдачи "Азовстали".

Суд признал его виновным по 4 статьям уголовного кодекса РФ: жестокое обращение с военнопленными, покушение на убийство, обучение террористической деятельности и насильственный захват власти.

Российское следствие утверждает, что в апреле 2022 года Дмитрий Евган якобы издевался над захваченным в плен "прапорщиком" так называемой "ДНР" Виктором Лупацием.

В суде морпех не возражал, что ранил Лупация штык-ножом и попросил прощения. При этом сам "прапорщик" подавать иск против Евгана не стал. В то же время он отверг обвинения в обучении терроризму.

По словам Евгана, он проходил обучение на полигонах. "Я должен защищать свою страну, я никакой не террорист", - подчеркнул украинский воин.

Сторона обвинения требовала Евгана 24 года колонии. Защита просил суд принять во внимание, что потерпевший не имеет претензий к подсудимому, а также его раскаяние.

По "делу о пытках" Лупация оккупационный "суд" на ВОТ Донецкой области в конце прошлого года вынес приговор семи украинским морским пехотинцам. Они получили от 16 до 22 лет колонии. Дело Евгана, вызвавшее резонанс, в том числе после демонстрации очной ставки с Лупацием на пропагандистских российских телеканалах, было выделено в отдельное производство и передано в Москву.

"Радио Свобода" напомнило, что, по словам очевидцев, попавших в плен украинских военных часто подвергают пыткам, добиваясь показаний.

