Госдеп США об ударе по Одессе: Украине нужно поскорее предоставить средства воздушной защиты
В Государственном департаменте США прокомментировали нападение России на Одесский порт, который посещали президент Владимир Зеленский и премьер Греции Мицотакис.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.
"Это напоминание о потребности Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, к которым мы их призывали, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией", – сказал Миллер.
Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Там в то время находились президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.
"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, у нас - пятеро погибших и несколько раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В 2022 р. був офiгений шанс розвалити РФiю, такий бувае раз на 100 рокiв. На останньому потязi цього шансу iхав Пригожин. I це теж було зрозумiло всiм.
"Прогавити" такий шанс неможливо, його можна тiльки свiдомо похоронити, що й вiдбулося.
Попiнати РФiю - так. Скоротити наступальний потенцiал двух схiднослов'янських краiн - цiлком вирогiдно. Потестити новi та старi види зброi об технологiчного суперника (а не бабуiнiв) - так. Подстегнути свiй ВПК та збити РФ з паливного ринку ЕС - теж можливо. Що завгодно було в планах, тiльки не поразка РФii. Тепер це вже видно остаточно.
Але якщо припустити що цього всього немае, я помилився - тодi грош цiна цiй "демократii" i нехай краще буде гетьман на авторитарному тронi.
Ну так де логіка? Коли треба і є гроші вони не дають або дають мало і з величезним запізненням. А потім, коли грошей немає, починають волати, що Україні потрібні системи ППО.
Благодаря ИИ, интервью можно видеть и слышать на русском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s