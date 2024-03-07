Госдеп США об ударе по Одессе: Украине нужно поскорее предоставить средства воздушной защиты

В Государственном департаменте США прокомментировали нападение России на Одесский порт, который посещали президент Владимир Зеленский и премьер Греции Мицотакис.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Это напоминание о потребности Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, к которым мы их призывали, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией", – сказал Миллер.

Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Там в то время находились президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.

"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, у нас - пятеро погибших и несколько раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.