Госдеп США об ударе по Одессе: Украине нужно поскорее предоставить средства воздушной защиты

В Государственном департаменте США прокомментировали нападение России на Одесский порт, который посещали президент Владимир Зеленский и премьер Греции Мицотакис.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Это напоминание о потребности Украины в ракетах-перехватчиках противовоздушной обороны, и это напоминание о том, что Конгресс Соединенных Штатов должен принять меры, к которым мы их призывали, чтобы поддержать Украину в ее борьбе с российской агрессией", – сказал Миллер.

Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Там в то время находились президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.

"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, у нас - пятеро погибших и несколько раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.

а хто вам заважав\заважає надати для чорноморського узбережжя пару десятків MIM-23 Hawk Фаза ІІІ з тих понад трьох сотень, які у вас зняті з озброєння та покриваться пилом на зберіганні?
07.03.2024 06:24 Ответить
Пи₴дун ти Метью. Всі ви пи₴дуни.
07.03.2024 06:29 Ответить
Спочатку, коли були гроші від Конгресу і можливість запустити лендліз, байден відмовлявся надавати петріоти. Потім з величезним запізненням і нехоча таки надав. Але мало. А до того у нас вже був знищений великий відсоток інфраструктури.

Ну так де логіка? Коли треба і є гроші вони не дають або дають мало і з величезним запізненням. А потім, коли грошей немає, починають волати, що Україні потрібні системи ППО.
07.03.2024 07:05 Ответить
07.03.2024 06:24 Ответить
Хитрожопість заважає.
07.03.2024 06:30 Ответить
Плани не тi. Це в принципi було видно спочатку, але тепер це видно навiть альтернативно-обдарованим.

В 2022 р. був офiгений шанс розвалити РФiю, такий бувае раз на 100 рокiв. На останньому потязi цього шансу iхав Пригожин. I це теж було зрозумiло всiм.

"Прогавити" такий шанс неможливо, його можна тiльки свiдомо похоронити, що й вiдбулося.
Попiнати РФiю - так. Скоротити наступальний потенцiал двух схiднослов'янських краiн - цiлком вирогiдно. Потестити новi та старi види зброi об технологiчного суперника (а не бабуiнiв) - так. Подстегнути свiй ВПК та збити РФ з паливного ринку ЕС - теж можливо. Що завгодно було в планах, тiльки не поразка РФii. Тепер це вже видно остаточно.

Але якщо припустити що цього всього немае, я помилився - тодi грош цiна цiй "демократii" i нехай краще буде гетьман на авторитарному тронi.
07.03.2024 06:55 Ответить
07.03.2024 06:29 Ответить
",,чимшвидше,," --- Це вже звучить як знущання!(,
07.03.2024 06:40 Ответить
Мир потихоньку делает выводы что с Сев. Кореи и Ирана союзники получше будут.
07.03.2024 06:43 Ответить
С..ка, цинізм 100500 левела!
07.03.2024 06:51 Ответить
07.03.2024 07:05 Ответить
Интервью четырехзвездного генерала США, Кларка,чьи предки из Белоруссии, правда о войне в Украине.
Благодаря ИИ, интервью можно видеть и слышать на русском языке.
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY&t=679s
07.03.2024 07:23 Ответить
Це аж тепер до них дійшло, чи потрібно ще трохи почекати? Може, коли на Джуно щось "впаде"?
07.03.2024 07:29 Ответить
Ні, це не Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, це Держдеп повинен припинити блокувати допомогу Україні. Нихто не заважае Байдену передати Україні 4 млн касетних снарядів, які лежать на складах і повинні бути все одно утилізовані. Ніхто не заважає передати системи ППО та ракети далекого радіусу дії. Якщо в грошах, то Байден має на руках 12,3 млрд доларів - залишок суми, за яку проголосував Конгрес у 2022 році плюс 4,2 млрд, не передані Україні в 2023 році.
07.03.2024 09:28 Ответить
Лапоть! Твою кремлівську методичку вже тут друкували інші.
07.03.2024 10:17 Ответить
Ничего личного просто надо выполнять договорняк с парашей.
07.03.2024 09:45 Ответить
 
 