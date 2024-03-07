Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен об ударе по Одессе: Запугать никого не удастся

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала российскую атаку на Одессу во время визита в город греческой делегации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в X (Twitter).

"Я решительно осуждаю подлое нападение России на Одессу во время визита Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Никого не пугает эта новая попытка террора – точно ни двух лидеров на местах, ни храбрый народ Украины. Как никогда, мы стоим на стороне Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Там в то время находились президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.

"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, у нас - пятеро погибших и несколько раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.

В Силах обороны Юга отметили, что вражеский ракетный удар по Одессе 6 марта не связан с визитом президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса.