Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен об ударе по Одессе: Запугать никого не удастся
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала российскую атаку на Одессу во время визита в город греческой делегации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в X (Twitter).
"Я решительно осуждаю подлое нападение России на Одессу во время визита Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Никого не пугает эта новая попытка террора – точно ни двух лидеров на местах, ни храбрый народ Украины. Как никогда, мы стоим на стороне Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Там в то время находились президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.
"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, у нас - пятеро погибших и несколько раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.
В Силах обороны Юга отметили, что вражеский ракетный удар по Одессе 6 марта не связан с визитом президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса.
Шольца що ссить надати пiвтори ракети? Чи 5 загиблих? Ну звiсно, це ж вкраiнчики, нехай гинуть.
От чесно, хочеться iнодi тупо пропустити РФськi вiйська скрiзь Украiну. Я б щиро хотiв подивитись як ви куколди будете роздвигати дольки перед бурятами, безстрашнi ви нашi.
Такие планы у РФ есть, и о них уже не говорит только ленивый (как собственно и о планах до 24.02).
У любой войны есть конкретная цель, и собственно война ведется с оглядкой на такую цель.
Захват Брюсселя и присоединение его к РФ (как они хотят сделать с Киевом) - да, самоубийство.
А вот захват Литвы с целью окошка в Калининградскую область - вполне себе.
А вот какая-нибудь спецоперация против Болгарии или Польши с целью показать что НАТО кроме озабоченостей и доз оружия больше ни на что не способно - почему бы и нет.
Вот представим себе что завтра в Польшу прилетает 50 Калибров (уже прилетали - глотнули) по заводам или базам - что дальше? НАТО начинает войну против РФ? Цели войны какие? Польша в ответ шлет 50 ракет? Возможно. А скорее всего будет просто вскукарек.
У РФ есть одно преимущество, которое в принципе есть лишь у немногих стран мира - габариты. Они могут нападать на любую страну, и даже получать в ней по щщам - но самим РФ никогда ничего не будет, потому что для ведения полноценной войны на их территории - ни у кого не хватит сил. Это понимают и те и другие.