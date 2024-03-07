РУС
Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен об ударе по Одессе: Запугать никого не удастся

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала российскую атаку на Одессу во время визита в город греческой делегации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее сообщении в X (Twitter).

"Я решительно осуждаю подлое нападение России на Одессу во время визита Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Никого не пугает эта новая попытка террора – точно ни двух лидеров на местах, ни храбрый народ Украины. Как никогда, мы стоим на стороне Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Там в то время находились президент Украины Зеленский и премьер-министр Греции Мицотакис. Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Как сообщил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 5 человек.

"Мы можем констатировать факт нанесения российским агрессором очередного удара по портовой инфраструктуре города Одесса. К сожалению, у нас - пятеро погибших и несколько раненых. В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все обстоятельства этого очередного военного преступления со стороны Российской Федерации", - отметил спикер ВМС.

В Силах обороны Юга отметили, что вражеский ракетный удар по Одессе 6 марта не связан с визитом президента Украины Зеленского и премьер-министра Греции Мицотакиса.

Топ комментарии
+3
Нікого - це кого?
Шольца що ссить надати пiвтори ракети? Чи 5 загиблих? Ну звiсно, це ж вкраiнчики, нехай гинуть.

От чесно, хочеться iнодi тупо пропустити РФськi вiйська скрiзь Украiну. Я б щиро хотiв подивитись як ви куколди будете роздвигати дольки перед бурятами, безстрашнi ви нашi.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:00 Ответить
+2
Нащо їх залякувати,вони й так усу залякані.
показать весь комментарий
07.03.2024 06:53 Ответить
+2
лякані, перелякані, стурбовані, озабочені....
показать весь комментарий
07.03.2024 07:00 Ответить
она про сябя
показать весь комментарий
07.03.2024 08:21 Ответить
Давайте. Кацапи доїдуть до кордону Польщі, Угорщини, Румунії та скажуть Заходу - давайте дружити, так добре раніше було.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:23 Ответить
Вряд ли. Похоже там идея-фикс - утереть нос западу в целом и НАТЕ лично.
показать весь комментарий
07.03.2024 07:47 Ответить
Утереть нос это как раз Украина. А нападение на НАТО это самоубийство.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:05 Ответить
Вы упрощаете геополитику до уровня мордобоя с примитивными целями.
Такие планы у РФ есть, и о них уже не говорит только ленивый (как собственно и о планах до 24.02).

У любой войны есть конкретная цель, и собственно война ведется с оглядкой на такую цель.
Захват Брюсселя и присоединение его к РФ (как они хотят сделать с Киевом) - да, самоубийство.

А вот захват Литвы с целью окошка в Калининградскую область - вполне себе.
А вот какая-нибудь спецоперация против Болгарии или Польши с целью показать что НАТО кроме озабоченостей и доз оружия больше ни на что не способно - почему бы и нет.

Вот представим себе что завтра в Польшу прилетает 50 Калибров (уже прилетали - глотнули) по заводам или базам - что дальше? НАТО начинает войну против РФ? Цели войны какие? Польша в ответ шлет 50 ракет? Возможно. А скорее всего будет просто вскукарек.

У РФ есть одно преимущество, которое в принципе есть лишь у немногих стран мира - габариты. Они могут нападать на любую страну, и даже получать в ней по щщам - но самим РФ никогда ничего не будет, потому что для ведения полноценной войны на их территории - ни у кого не хватит сил. Это понимают и те и другие.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:31 Ответить
Така і до мовленістт в 80х і була ,.....основоюю безпеки....це було основою закінчення холодної війни....а далі хтось вирішив ,що може вирішувати уже сам....а далі ми бачимо що сталось....
показать весь комментарий
07.03.2024 08:23 Ответить
Щольц на вічному шпагаті
показать весь комментарий
07.03.2024 08:22 Ответить
З усією повагою до Урсули, але її "рішуче засуджую" як п'яте колесо до воза - нафіг воно потрібне, тим паче для москалів. Словами кацапів не добити...
показать весь комментарий
07.03.2024 07:17 Ответить
Вибори в урсули))))) просто вибори....і вона хоче переобратись ....хтось переобирається на антивоєнній риториці...це коли люди ,а коли коаїни то навпаки на риториці яструба....але тільки на словах і тільки з українськими жертвами яких їм не шкода...
показать весь комментарий
07.03.2024 08:25 Ответить
Ваші озабочення та «рішуче засуджую» вже не має куди складати.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:12 Ответить
Удар по Одесі Європу зовсім не лякає.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:17 Ответить
не у Європи ж шибки летять і трупи розкидає
показать весь комментарий
07.03.2024 08:25 Ответить
А почему ***** ни чего не боится. Может потому что вы там способны только трындеть.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:51 Ответить
 
 