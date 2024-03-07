За сутки произошло 92 боевых столкновения, армия РФ нанесла 6 ракетных и 90 авиаударов, - Генштаб
Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
Всего враг нанес 6 ракетных и 90 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.
За минушие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Середина-Буда, Товстодубово, Волфино, Храповщина, Каменка Сумской области; Заречное, Нестерное, Красный Яр, Черное, Казачья Лопань, Табаевка Харьковской области; Ямполевка, Терны, Богдановка, Ступочки, Нью-Йорк, Покровск, Новобахмутовка, Очеретино, Нетайлово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Червоное, Малиновка, Малая Токмачка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
Боевые действия на Востоке
В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спирное Донецкой области.
На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражена 21 атака врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ситуация на Юге
На Ореховском направлении враг совершил 16 атак в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Также, за минувшие сутки противник совершил 1 безуспешную атаку на позиции наших защитников.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 складу боеприпасов и 4 артиллерийским средствам противника.
