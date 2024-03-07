В России заявили об атаке на три региона: якобы сбили 6 украинских беспилотников

Минобороны РФ заявило об уничтожении и перехвате шести беспилотников над российскими регионами. В трех областях работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По сообщению военного ведомства РФ, три БПЛА сбили над Брянской областью, еще два – над Тульской. Один беспилотник был перехвачен над Курской областью.

Власти Тульской и Брянской областей сообщали об отсутствии пострадавших и разрушений. В Курской области дважды за ночь объявляли ракетную опасность.

