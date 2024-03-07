РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости
2 286 16

В России заявили об атаке на три региона: якобы сбили 6 украинских беспилотников

український,безпілотник

Минобороны РФ заявило об уничтожении и перехвате шести беспилотников над российскими регионами. В трех областях работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По сообщению военного ведомства РФ, три БПЛА сбили над Брянской областью, еще два – над Тульской. Один беспилотник был перехвачен над Курской областью.

Власти Тульской и Брянской областей сообщали об отсутствии пострадавших и разрушений. В Курской области дважды за ночь объявляли ракетную опасность.

Также читайте: В России заявили об атаке на Крым: якобы сбили 38 беспилотников

Автор: 

беспилотник (4108) россия (96902)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
такі дрони давно існують. Називаються крилаті ракети.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:00 Ответить
+1
значит кудись таки долетіло.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:05 Ответить
+1
А какая разница между этими понятиями? Большинство граждан РФ поддерживает "московский режим" и все что он делает.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
значит кудись таки долетіло.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:05 Ответить
Коли закінчиться оце "у росії" і почнеться "московський режим"?
показать весь комментарий
07.03.2024 08:07 Ответить
А какая разница между этими понятиями? Большинство граждан РФ поддерживает "московский режим" и все что он делает.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:11 Ответить
Кащеевы иглы спрятаны в пороховых заводах, их всего четыре.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:23 Ответить
взагалі то три - ФКП ТПЗ, КГПЗ і ППЗ.
На ТПЗ вже прилітало три рази - два раза в минулому році і один раз в цьому. Два інших поза зоною нашої досяжності.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:49 Ответить
Нужны дроны со скоростью у земли 600-700км/ч и полезной нагрузкой хотя бы в четверть тонны, а не вот эти распильные свистоперделки с пропеллером
показать весь комментарий
07.03.2024 08:58 Ответить
такі дрони давно існують. Називаються крилаті ракети.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:00 Ответить
как погода в Тамбове?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:00 Ответить
Вот из-за этого "какая разница" и война теперь. В борьбе с кацапнёй всё нюансы важны. Они же считают нужным обзывать нас на весь мир "киевским режимом".
показать весь комментарий
07.03.2024 08:30 Ответить
Х**лостан.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:47 Ответить
Вам пояснити різницю між власною назвою и жаргонними прозвищем?
показать весь комментарий
07.03.2024 08:50 Ответить
Краще проясніть для себе що таке психологія сприйняття.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:20 Ответить
А шо так слабо,обычно заявляют о 36?
показать весь комментарий
07.03.2024 08:22 Ответить
Оце і є міліон дронів зеленського?
показать весь комментарий
07.03.2024 08:24 Ответить
Да
показать весь комментарий
07.03.2024 08:40 Ответить
 
 