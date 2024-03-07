Общие боевые потери РФ с начала войны – около 421 430 человек (+1160 за сутки), 6 695 танков, 10 350 артсистем, 12 779 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 421 430 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 421 430 (+1160) человек,
– танков - 6 695 (+17) единиц,
– боевых бронированных машин - 12 779 (+51) единиц,
– артиллерийских систем - 10 350 (+42) единиц,
– РСЗО - 1009 (+1) единиц,
– средств ПВО - 701 (+0) единица,
– самолетов - 347 (+0) единиц,
– вертолетов - 325 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 963 (+42) единицы,
– крылатых ракет - 1919 (+1) единиц,
– кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 13 532 (+53) единицы,
– специальной техники ‒ 1647 (+5) единиц.
На поточний момент осінтери, які рахують "рух" коробочок на базах зберігання, дають оцінку "на скільки місяців на базах вистачить танків, по Т-54 включно, при нинішніх темпах втрат та нинішніх темпах відновлення зі зберігання" досить неприємну для засрашки.
11 місяців.
Далі - тільки ремонт того, що витягли з поля бою, та десь біля 10-20 танків Т-90 на місяць "нових".
З ББМ ситуація аналогічна. Нових виробляють децл, запаси коробочок на базах зберігання, придатних для реанімації - стрімко зменшується. Після початку масового застосування дронів ЗСУ з термобаричними скидами для остаточного забиття пошкодженої техніки на полі бою - і можливості "ремонту" вже рік як кардинально знизились.
1 д. ·
Є особисте відчуття, що снаряди нарешті зʼявилися. За цю добу лінія під Донецьком перетворилася в черговий ад, артилерія, авіація з обох боків, танчики, працювало все.
Але якщо раніше це все прилітало до нас з мінімальною відповіддю, то зараз херячить все, Цезарі, гаубиці, тупо день та ніч.
На поле бою повернулась богиня війни артилерія.
Славимо ії!