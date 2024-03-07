РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 421 430 человек (+1160 за сутки), 6 695 танков, 10 350 артсистем, 12 779 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 421 430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 421 430 (+1160) человек,

– танков - 6 695 (+17) единиц,

– боевых бронированных машин - 12 779 (+51) единиц,

– артиллерийских систем - 10 350 (+42) единиц,

– РСЗО - 1009 (+1) единиц,

– средств ПВО - 701 (+0) единица,

– самолетов - 347 (+0) единиц,

– вертолетов - 325 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 963 (+42) единицы,

– крылатых ракет - 1919 (+1) единиц,

– кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 13 532 (+53) единицы,

– специальной техники ‒ 1647 (+5) единиц.

Бойцы ССО уничтожили уже седьмую вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Serg Marco
1 д.
Є особисте відчуття, що снаряди нарешті зʼявилися. За цю добу лінія під Донецьком перетворилася в черговий ад, артилерія, авіація з обох боків, танчики, працювало все.
Але якщо раніше це все прилітало до нас з мінімальною відповіддю, то зараз херячить все, Цезарі, гаубиці, тупо день та ніч.
На поле бою повернулась богиня війни артилерія.
Славимо ії!
07.03.2024 08:42
Мабуть таки щось підвезли,що так колошматять цапів.
07.03.2024 08:12
07.03.2024 08:14
почався підвоз б\к для арти.
показать весь комментарий
07.03.2024 08:30
Точно, правда еще не вечер, он с БОНЕВАТИКОМ Кокса нюхнут - и пойдут по 2000 каждый день показывать.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:54
07.03.2024 08:14
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/7/7445342/ 1 160 оккупантов и 51 ББМ обезвредили ВСУ за минувшие сутки
07.03.2024 08:22
схоже що в цьому місяці будуть рекордна кількість по забараненим кацапам, арті, ББМ і автотехниці.
07.03.2024 08:29
Так друже.А ще схоже путін,на вибори-без війська,прийде.
07.03.2024 08:38
На разі середньодобовий показник за березень 1125 чумардосів, такого ще не було і це дуже багато. На скільки ще хвате кацапів важко сказати, одне безсумнівно до 17 березня стадо будуть гнать уперед за сцаря-дедушку
07.03.2024 09:04
35 тисяч в цьому місяі кацапи навіть не помітять. Щоби ставало боляче, то треба виносить дві тисячі на добу на весь фронт сумарно. Тоді вони на кацапстані щось запідозрять. Але це можливо тільки із застосуванням авіації щонайменше хоча б по ЛБЗ і у глибину на 30-40 км, і з відповідним озброєнням.
07.03.2024 09:19
Над цим і працюють. Що, не бачите, що вже порізали літаки ДРЛО засрашки, які контролювали тактичну авіацію ЗСУ. Продовжується полювання над винищувачами. Продовжується вирізання радарів та ППО засрашки. Вже пішли відоси роботи гвинтокрилів ЗСУ на ЛБЗ... А значить будуть рясніше користуватись JADAM-бомбами тощо.
08.03.2024 00:22
Та дідів там неміряно,з цим в кацапів ніколи нестачі не було.Техніка,от що важливо.А цього в них теж немало,але воно теж рано чи пізно закінчиться!
07.03.2024 09:20
вони пересядуть на Т-55, цивільні вантажівки та китайські "десерти", на яких будуть підвозити дідів. Але збільшення швидкі\ості падіння поголів'я вдвічі може перейти у несподівану якість, і рвати почне далеко від москви.
07.03.2024 09:36
Китай танків їм не дасть. А своїх в них залишилось насправді дуже обмаль. "Бескінечні ресурси" засрашки ніколи, ні при яких сценаріях не були розраховані на на РОКИ безперервних втрат.

На поточний момент осінтери, які рахують "рух" коробочок на базах зберігання, дають оцінку "на скільки місяців на базах вистачить танків, по Т-54 включно, при нинішніх темпах втрат та нинішніх темпах відновлення зі зберігання" досить неприємну для засрашки.

11 місяців.

Далі - тільки ремонт того, що витягли з поля бою, та десь біля 10-20 танків Т-90 на місяць "нових".

З ББМ ситуація аналогічна. Нових виробляють децл, запаси коробочок на базах зберігання, придатних для реанімації - стрімко зменшується. Після початку масового застосування дронів ЗСУ з термобаричними скидами для остаточного забиття пошкодженої техніки на полі бою - і можливості "ремонту" вже рік як кардинально знизились.
08.03.2024 00:32
Це супер.Декілька місяців протримаємось,а там може і США підтягнуться
07.03.2024 11:06
 
 