Россияне отслеживают ситуацию с акватории Черного моря и время от времени наносят точечные ракетные удары - проверяют готовность украинской ПВО, - ОК "Південь"

На Херсонщине сейчас не наблюдается повышенная активность даже тактической авиации врага, хотя иногда они совершают вылеты и предпочитают держаться над акваториями Азовского и Черного морей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталия Гуменюк.

Также россияне прекратили использовать управляемые авиабомбы на Херсонском направлении и вдоль линии фронта.

"Мы уже неделю не фиксируем подобных случаев. Крайний раз по Херсонскому району была запущена управляемая авиабомба, фактически одновременно с очередным ущербом Су на восточном направлении", - рассказала спикер.

По ее словам, в настоящее время также не наблюдается повышенная активность даже тактической авиации врага, однако иногда они совершают вылеты и предпочитают держаться над акваториями Азовского и Черного морей.

"Россияне отслеживают ситуацию с акватории Черного моря и время от времени совершают точечные ракетные удары, используя управляемые Х-59 и противорадиолкационные Х-31П. Они проверяют готовность систем нашей противовоздушной обороны для ведения соответствующей разведки", - отметила Гуменюк.