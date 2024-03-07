РУС
Новости
Оккупанты не оставляют попыток штурмовать плацдарм на левобережье Херсонщины, ВСУ за сутки ликвидировали 74 оккупанта, 50 из которых - в районе села Крынки, - ОК "Південь"

Плацдарм на Херсонщині

Российская армия не оставляет попыток штурмовать левый берег Херсонской области. В атаку вражеские подразделения идут даже при нехватке ресурса и мотивации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Если за минувшие сутки не наблюдалось ни одного штурма, то вечером враг все же решился на одно штурмовое действие, в котором, понеся большие потери, вернулся на исходные позиции. Подтвержденный общий показатель потерь врага в нашей зоне ответственности за минувшие боевые сутки - 75 оккупантов, около 50 - в окрестностях Крынок. Это говорит о том, что они продолжают штурмовые действия "мясным" способом, без поддержки бронетехники и, соответственно, страдают", - отметила она.

Читайте также: Россияне не оставляют попытки выбить ВСУ с позиций на левобережье Днепра, за сутки ликвидировано 69 оккупантов

Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (5116)
Таймзє стверджує, що мінімум з 2 березня ніякої присутності ЗСУ в Кринках вже немає. Ці повідомлення - щоб не докладати зєлі про залишені позиції.
Кому вірити?
