Российская ракета ударила в 500 метрах от кортежа Зеленского в Одессе, - CNN
Россия нанесла ракетный удар по Одессе, когда там с визитом находился президент Зеленский и премьер Греции Мицотакис. Взрыв раздался в 500 метрах от кортежа главы государства.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.
"По словам источника, колонна, которая везла лидеров с визитом в город, ощутила на себе влияние удара, и группа увидела грибовидное облако дыма", - пишет издание.
Греческий премьер Мицотакис сказал, что Зеленский провел для него экскурсию по Одессе, которая пострадала от российской агрессии.
"Вскоре, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. ... Думаю, что для нас это самое лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь идет настоящая война. Каждый день идет война, затрагивающая не только фронт, солдат, она затрагивает наших ни в чем не повинных сограждан", - отметил премьер Греции.
Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.
По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации из Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.
Как отметил Зеленский, в результате сегодняшнего удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненные.
