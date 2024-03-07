РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10482 посетителя онлайн
Новости Война
8 757 79

Российская ракета ударила в 500 метрах от кортежа Зеленского в Одессе, - CNN

зеленський

Россия нанесла ракетный удар по Одессе, когда там с визитом находился президент Зеленский и премьер Греции Мицотакис. Взрыв раздался в 500 метрах от кортежа главы государства.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, информирует Цензор.НЕТ.

"По словам источника, колонна, которая везла лидеров с визитом в город, ощутила на себе влияние удара, и группа увидела грибовидное облако дыма", - пишет издание.

Греческий премьер Мицотакис сказал, что Зеленский провел для него экскурсию по Одессе, которая пострадала от российской агрессии.

"Вскоре, когда мы садились в наши машины, мы услышали сильный взрыв. ... Думаю, что для нас это самое лучшее, самое яркое напоминание о том, что здесь идет настоящая война. Каждый день идет война, затрагивающая не только фронт, солдат, она затрагивает наших ни в чем не повинных сограждан", - отметил премьер Греции.

Читайте также: Госдеп США об ударе по Одессе: Украине нужно поскорее предоставить средства воздушной защиты

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар по Одессе. Во время ракетного удара РФ по Одессе президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис находились в порту и не успели попасть в укрытие, взрыв произошел недалеко от них.

По информации греческих СМИ, ссылающихся на анонимные источники в правительстве Греции, удар был нанесен по кортежу Зеленского, когда он находился с греческой делегацией. Взрыв произошел незадолго до встречи лидеров, в 150 метрах от месторасположения делегации из Греции. Сообщается, что в делегациях никто не пострадал.

Как отметил Зеленский, в результате сегодняшнего удара войск РФ по Одессе есть погибшие и раненные.

Также читайте: Мишель об атаке на Одессу во время визита Зеленского и премьера Греции Мицотакиса: Еще одно свидетельство трусливой тактики РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) обстрел (29023) Одесса (8007)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Є й така думка. З сайту "Хроніка одного президента" - "Перший в цьому році реальний виїзд Зеленського в прифронтову зону закінчився ракетним ударом по вірогідному місцеперебуванню і істеричними запевненнями штатних newsmaker'ів що удар по Одесі не пов'язаний з візитом Зеленського. Два характерних моменти - під час удару Єрмак не супроводжував Зеленського і група російських БПЛА змінила напрямок і почала рух в сторону Одеського порту, де перебував Зеленський". Мабуть, щось Зеля не виконав, і Єрмак нагадав, хто в домі хазяїн. Недарма на зустріч із кремлем їздили.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:32 Ответить
+20
Додік вовік яневтік подумав напевно в цей момент, щось я не так зробив чи роблю… патрон ***** шото не хороші знаки дає…
показать весь комментарий
07.03.2024 09:26 Ответить
+20
хоч запасні штани були в лідора?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Додік вовік яневтік подумав напевно в цей момент, щось я не так зробив чи роблю… патрон ***** шото не хороші знаки дає…
показать весь комментарий
07.03.2024 09:26 Ответить
Є й така думка. З сайту "Хроніка одного президента" - "Перший в цьому році реальний виїзд Зеленського в прифронтову зону закінчився ракетним ударом по вірогідному місцеперебуванню і істеричними запевненнями штатних newsmaker'ів що удар по Одесі не пов'язаний з візитом Зеленського. Два характерних моменти - під час удару Єрмак не супроводжував Зеленського і група російських БПЛА змінила напрямок і почала рух в сторону Одеського порту, де перебував Зеленський". Мабуть, щось Зеля не виконав, і Єрмак нагадав, хто в домі хазяїн. Недарма на зустріч із кремлем їздили.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:32 Ответить
Згадалось, як десь на дачі зеленського впав уламок ракети, і він пафосно казав "мімо" .

А тут за 500 метрів приліт, а зе хвоста піджав . І ніякого пафосу й потужного слівця, хоча він же весь фронт об'їздив .

Й рілі дивно, що Гуменюк побігла заспокоювати зе, що то не в нього цілились ( знайшла логіку в діях параші ) .
показать весь комментарий
07.03.2024 10:18 Ответить
у нево до сих пор руки трусяцца, или то ломки
показать весь комментарий
07.03.2024 10:30 Ответить
А воно ж серливе. Звичайно, всі люди лякаються такого, та у верховного якась патологія з цього приводу. Там, мабуть, закінчилось не тільки руками, що трясуться.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m3lqVJB1COo&ab_channel=Iskantim Президент ЗЕЛЕНСКИЙ ИСПУГАЛСЯ громкого звука
показать весь комментарий
07.03.2024 10:35 Ответить
Пам'ятаємо. А вуха чому закрив, краще б голову в пісок. Або в асфальт.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:43 Ответить
Тут воно згадало своє "Кортежі *****"..
показать весь комментарий
07.03.2024 10:45 Ответить
Написали- що грінпоц та його обслуга знаходться в гарній фізичній формі-дуже спритно та швидко тікали від обстрілу
показать весь комментарий
07.03.2024 10:52 Ответить
500 метрів? Нехай не звиздить.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:31 Ответить
Фото дыма от взрыва было, с местностью. Где был Зеленский тоже. Легко проверить всех на вшивость.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:31 Ответить
Сповіщати про те що цей удар був саме "по Зеленському", все одно що коли були удари по сусідніх з моїм домах, за 200 - 300 - 500 метрів це були удари саме "по мені". Тож прошу, не намагатися займатися притяганням чогось за вухи аби видавати ПРИПУЩЕННЯ за "істину". Ну а вибух був дійсно потужним і його відчули по УСЬОМУ місту і навіть за його межами, але ж жоден одесит не вирішив, що цілили саме в нього!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 09:31 Ответить
Если с ним был Андрей Елдак, то по зеленскому они точно стрелять не собирались. А если Елдак взял за свой счет, то хз
показать весь комментарий
07.03.2024 09:33 Ответить
Та так намагалися вбити бубачку, що на півквлометра промазали! І ви в це вірите? Ха-ха!
показать весь комментарий
07.03.2024 09:56 Ответить
А у Енота и Карабаса Барабаса мог быть просто праздник какой-та. Эх...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:31 Ответить
не свято було б, а вибори президента це точно і згідно з конституцією.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:35 Ответить
Колыван стал бы и.о. предезонта согласно Конституции Украины.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:36 Ответить
Навряд, без Зєрмака тікав би так, що й люстра у ВР зірвалася б.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:45 Ответить
хоч запасні штани були в лідора?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:32 Ответить
ЗЕчмо завжди одягає бронепамперс
показать весь комментарий
07.03.2024 09:38 Ответить
Не тільки штани, а і автомобіль замінили.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:38 Ответить
потужно видно не злякався....
показать весь комментарий
07.03.2024 09:42 Ответить
хімчистка салону - то довго і не дешево
показать весь комментарий
07.03.2024 09:52 Ответить
Так ще учора ввечорі було 150. Слідкуємо за втечею місця вибуху...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:34 Ответить
Думав буде навпаки - 150 , 100, 50 ,20 , зеленський груддю прикрив грека - чудом оставшись жив ..
показать весь комментарий
07.03.2024 09:50 Ответить
Медаль Вові!
Та шо там та медаль, ОРДЕН!
показать весь комментарий
07.03.2024 09:38 Ответить
І званіє найвеличніший хєрой всесвіту
показать весь комментарий
07.03.2024 09:59 Ответить
Ну, тепер на цілий місяць тільки й розмов буде, як найвеличніший могутніми сциципсами прикрив грека від гірерпупернадзвукової вундервафлі...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:38 Ответить
.. а Портніков "увесь такий рішучій, у білому пОльті" вчора у себе розпинався, доказував, що цілили саме по Найвеличнівшивому, і майже поцілили, і "як би тоді Україна жила без влади дермака і його Зєлі!?"...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:39 Ответить
Теж "прозрів". Вже і докази зібрав, і розслідування провів - годує однозначними "висновками".
А на рахунок "як би жили?" - так само як з 24 лютого до середини березня, поки малорос штанішки чистив і військовим не заважав.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:46 Ответить
Щось останнім часом Портніков усе більше і більше наближається до стадії вилизування боневтікової дупи. Ще відкрито й прямо цього на робить, але тенденція вимальовується. Шкода, непоганий був журналіст.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:57 Ответить
..так отож.. - відписався від нього вже кілька місяців тому, а вчора ютуб-таки порекомендував "сенсацію", з цікавості зайшов і побачив, що правильно ще тодІ зробив і написав у коментах "пару ласкових слів" - не перевіряв і нема бажання чи є зараз, мабуть - "промодерували"
до речі, вони з Зєлєю схожі по нарцисизму, хоча обидва цього не визнають і образяться напевне
показать весь комментарий
07.03.2024 12:23 Ответить
Там де ты обстрілів нема
Там де ти там завжди ганьба
Там де ти там завжди Єлдак
Там де ти, ****, всьо не так
(с)Повалій - чортопоНелох
показать весь комментарий
07.03.2024 09:44 Ответить
ось нащо по ному били він же і так вбитий гундосить все більше і більше
показать весь комментарий
07.03.2024 10:04 Ответить
грекам повезло. Нам ні.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:39 Ответить
Вчора було 150 метрів
показать весь комментарий
07.03.2024 09:42 Ответить
вдень - 200 м

хто більше?
в кого "яка рулетка"?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:48 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 09:54 Ответить
це з Епіцентру?
Герега! Де нормальні рулетки!
показать весь комментарий
07.03.2024 09:56 Ответить
Есть еще у "мастеров" рулетки, когда 1-2 сантиметра с конца просто обломаны
показать весь комментарий
07.03.2024 09:58 Ответить
Велике "пакушєніє" на півкілометра. Зелені пропагандони піднімають мертвий рейтинг
показать весь комментарий
07.03.2024 09:42 Ответить
Да если бы Зеленский пострадал, того кто отдал приказ про пуск ракеты, расстреляли бы на красной площади...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:44 Ответить
а єрмак де був в той час?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:47 Ответить
Координати кацапам передавав!😁
показать весь комментарий
07.03.2024 09:51 Ответить
Он вызывал огонь на себя
показать весь комментарий
07.03.2024 09:53 Ответить
Дививсь кіно про "Кортежі *****".
показать весь комментарий
07.03.2024 10:49 Ответить
ЗЄля з кацапамипідвищує свій рейтинг перед неіснуючими виборами.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:54 Ответить
господи це ж могло лідора вбити і що б ми без нього робили потім , що ?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:57 Ответить
Как что, на шашлыки в маю, как завещал дедушка зеленин
показать весь комментарий
07.03.2024 09:59 Ответить
У п'ятому слові Ви припустилися грубої помилки. Як солдата і вчителя мене аж шляк трафив від Вашого невігластва
показать весь комментарий
07.03.2024 10:18 Ответить
Страшно й уявити!
показать весь комментарий
07.03.2024 12:01 Ответить
Вспомнился анекдот:
- Моня, говорят шо ты в лотерею выиграл Волгу!
- Не, ну во-первых не выиграл, а проиграл! А во-вторых не в лотерею, а в преферанс.
Так и тут. Скоро выяснится шо тот клуб дыма, который таки видели греки был не от взрыва, а от пожара - у Сары Шмуиловки на кухне подгорели биточки из кильки, пока она в окно пялилась в ожидании кортежа Зеленского...
П.С. Улыбайтесь - завтра будет хуже!©️
показать весь комментарий
07.03.2024 09:59 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 10:05 Ответить
https://www.youtube.com/@zorgua1315 @zorgua1315 https://www.youtube.com/watch?v=QwVVy-DnS4A&lc=Ugy-i62X881muTMf2GV4AaABAg 4 часа назад

Якщо українські спортсмени відмовляються стояти поруч з росіянами, то чому дружина Президента має сидіти поруч з невідомо ким???
показать весь комментарий
07.03.2024 10:06 Ответить
https://www.youtube.com/@user-ih7yp7tb5f @user-ih7yp7tb5f https://www.youtube.com/watch?v=QwVVy-DnS4A&lc=UgwgeQhmHXTA7-W6QWh4AaABAg 5 часов назад

Пані Навальна,на мій погляд не дарма , вибрала собі образ-імідж російської імператриці. Це і є її чітка позиція
показать весь комментарий
07.03.2024 10:07 Ответить
Є нюанси. Відмовитися від запрошення Байдена? ну не знаю як це буде сприйнято. можна ж було просто уточнити де буде сидіти наша перша дама, а де Навальна
показать весь комментарий
07.03.2024 10:34 Ответить
А місцеві кажуть , що десь за 5 км....
показать весь комментарий
07.03.2024 10:05 Ответить
новий пікз..ож від зелупні
показать весь комментарий
07.03.2024 10:07 Ответить
о криворукие,ничего нормально сделать не могут
показать весь комментарий
07.03.2024 10:07 Ответить
Зеленський, схоже, дійсно пересрав на цей раз.
Гадаю, що єрмака скоро замінять.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:10 Ответить
як би Єрмак не звільнив із своєї ОПи недолугого президента
показать весь комментарий
07.03.2024 10:36 Ответить
Сарказм тут зрозумілий, але буде по іншому: єрмак піде на підвищення, може навіть на прем'єра.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:40 Ответить
воно йому треба? у нього зараз вся влада і ніякої відповідальності. Правда, він не знає що прийде час коли ніхто не буде розбиратися, що він "ніпрічьом.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:48 Ответить
Не для того його після Оману прикріпили до найвеличнішого. Та й Зеля не вирішує це питання
показать весь комментарий
07.03.2024 10:51 Ответить
@ть, що ж вони такі кривоокі.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:15 Ответить
очень похоже на "последнее напоминание" от Патрушева
показать весь комментарий
07.03.2024 10:18 Ответить
навряд чи: Зеленський гарно справляється із розвалом України: уряду немає, опозиція добивається, патріоти нищаться або сидять, парламента немає, розісралися із основними союзниками, країною управляють 5-6 проросійських кротів.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:41 Ответить
Може, на щось, дуже важливе, не наважується, бо боїться за дорогоцінне життя.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:53 Ответить
А 4 березня,коли по Одесі прилетіло,-хто кому нагадував ?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:55 Ответить
Пока ермак рядом,клоун на прицеле
показать весь комментарий
07.03.2024 10:30 Ответить
"За словами джерела".....
Одесити кажуть,-за півтора кілометра,але джерелу з-під Зєлєнского видніше....
показать весь комментарий
07.03.2024 10:54 Ответить
Сам казав: Кортежі *****.

Згадав свого собутьільніка януковоща?
Кхга-а-а.. В мєня стрьіляли..
показать весь комментарий
07.03.2024 10:55 Ответить
Зараз тьотки зайдуться в екстазі: наш Бубочка смєлий, не втік, рискував.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:19 Ответить
І ніхто не постраждав?! З кортежу?!
показать весь комментарий
07.03.2024 11:24 Ответить
"Если это человек со звёзд, пуля бы ему не повредила. Если это человек губернатора - тем более!" (с) Г.Горин.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:00 Ответить
не влучили кацапи. шкода, дуже шкода...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:05 Ответить
 
 