Россия с такой интенсивностью может воевать с Украиной, по меньшей мере, еще 2 года, - разведка Литвы
По оценкам военной разведки Литвы, России хватит ресурсов для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, по меньшей мере, еще на два года.
Такие выводы содержатся в совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Такие возможности у России есть благодаря высоким ценам на нефть, государственным инвестициям и уклонениям от международных санкций.
У звіті зазначено, що Росія у 2023 році реформувала та зміцнила свою армію. Зараз вона перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.
"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у звіті.
При этом открыто Россию снабжают оружием только Иран и Северная Корея. Но Китай стал для нее крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань – основной валютой для международных операций РФ.
Также, как отмечено в отчете, Россия продолжает активно строить в Беларуси инфраструктуру для применения ядерного оружия.
