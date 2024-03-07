РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10530 посетителей онлайн
Новости Война
2 589 26

Россия с такой интенсивностью может воевать с Украиной, по меньшей мере, еще 2 года, - разведка Литвы

рф,ворог,кацап,росіянин,російська,російський,русня,орк

По оценкам военной разведки Литвы, России хватит ресурсов для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, по меньшей мере, еще на два года.

Такие выводы содержатся в совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Такие возможности у России есть благодаря высоким ценам на нефть, государственным инвестициям и уклонениям от международных санкций.

Также читайте: Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

У звіті зазначено, що Росія у 2023 році реформувала та зміцнила свою армію. Зараз вона перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у звіті.

Також читайте: Наразі Україна здатна вести лише оборонні дії, але швидкі наступальні маневри та удари РФ малоймовірні, - командувач Нацгвардії Латвії Пуданс

При этом открыто Россию снабжают оружием только Иран и Северная Корея. Но Китай стал для нее крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань – основной валютой для международных операций РФ.

Также, как отмечено в отчете, Россия продолжает активно строить в Беларуси инфраструктуру для применения ядерного оружия.

Также читайте: Украину ждет тяжелый период. Запад усилит помощь, когда ситуация на фронте еще ухудшится, - Минобороны Эстонии

Автор: 

армия РФ (20316) Литва (2563) прогноз (699) разведка (4220)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Ха ха ха. Как смешно. Советский наратив о том что эстонцы тормоза. Я был в Эстонии, могу сказать, что тормоза это мы.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:02 Ответить
+4
я все ж таки більше довіряю розвідці Естонії.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:37 Ответить
+3
Ну дякуємо щоб ми без вас робили. Чекає ще доповіді від інших розвідок.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну дякуємо щоб ми без вас робили. Чекає ще доповіді від інших розвідок.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:25 Ответить
Це все аналітика зі стелі. Війна може закінчитися і через 10 років,а може і завтра.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:31 Ответить
Завтра не зможе, це фантазії
показать весь комментарий
07.03.2024 09:39 Ответить
тако під вечір, хіба шо..
показать весь комментарий
07.03.2024 10:10 Ответить
Поки куйло живе й при владі, війна не закінчиться
показать весь комментарий
07.03.2024 10:09 Ответить
а хіба льоха нахальний збирався віддавати бутєр?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:14 Ответить
тоді ще 6 років
показать весь комментарий
07.03.2024 10:17 Ответить
Так, може і завтра ! Зеля не дарма з Володіним у Саудовської Арабії зустрічався ! Тільки зброю НАТО треба на Красну Площу відвезти !₴
показать весь комментарий
07.03.2024 10:13 Ответить
3-4 недели...
Помните был такой аналитик?
показать весь комментарий
07.03.2024 09:33 Ответить
Це Литва собі дає 2 роки фори, поки ми тримаємося
показать весь комментарий
07.03.2024 09:33 Ответить
я все ж таки більше довіряю розвідці Естонії.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:37 Ответить
Эээээстооонская разведка через два года сделает вывод. Через два года после окончания войны.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:52 Ответить
ну да, ну да... висновки вони роблять з такою швидкістю, що вони у НАТО вже 20 років, а ми ще років п'ять будемо воювати.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:01 Ответить
Ха ха ха. Как смешно. Советский наратив о том что эстонцы тормоза. Я был в Эстонии, могу сказать, что тормоза это мы.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:02 Ответить
Скорее советский фольклор.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:49 Ответить
Ну естонці реально говорять багато того, що збувається. Вважаю, що вони як рупор західних політиків, які соромляться це вимовити
показать весь комментарий
07.03.2024 09:55 Ответить
естонці фінно-угорський етнос
латвійці - слов'яни, що говорять балтійською мовою
показать весь комментарий
07.03.2024 10:23 Ответить
це ніяк не відбилось на їх швидкості вступу в НАТО. Схоже, що ми більш слов'яни, ніж латвійці)
показать весь комментарий
07.03.2024 10:47 Ответить
Прошу определится с "латвйцами". Латишы - балты.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:13 Ответить
Два роки тому, говорили те саме. Через два, знову скажуть це ж. Поки рашка стриже мільярди на своїх нафті, газі й інших копалинах, вона може воювати безкінечно.
показать весь комментарий
07.03.2024 09:51 Ответить
Прогноз из серии:
- Киев за три дня
- после 10 тысяч убитых ани астановятся
- 2-ая армия мира
- санкции их задушат за год
- самалёты и ракеты вот-вот закончаться
- еще два года и канец...
показать весь комментарий
07.03.2024 09:53 Ответить
З такою маленькою і позаблоковою країною як Україна , московія може воювати принаймні до смерті ***** , а це може бути і через 10-20 років
показать весь комментарий
07.03.2024 09:54 Ответить
а шо? прийде якийсь нахальний і скаже шо Крим - не буцімброт з ковбасою, і боротиметься з корупцією та розкраданнями в армії, шоп та краще убивала українців
показать весь комментарий
07.03.2024 10:08 Ответить
і 22 роки.. отримуючи нафтодоляри від єс, кацапи не вхлянуть ніколи
показать весь комментарий
07.03.2024 10:04 Ответить
***** дали спасти морду. Перед выборами.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:06 Ответить
З Зелею ми 2 роки не протримаємось. В Московії йде мобілізація промисловісті не тільки чоловіків, а ми усіх патріотів в перші дні війни направили на фронт. Залишились прихильники корупції та Зеленського .
показать весь комментарий
07.03.2024 10:08 Ответить
 
 