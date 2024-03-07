Россия с такой интенсивностью может воевать с Украиной, по меньшей мере, еще 2 года, - разведка Литвы

По оценкам военной разведки Литвы, России хватит ресурсов для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, по меньшей мере, еще на два года.

Такие выводы содержатся в совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Такие возможности у России есть благодаря высоким ценам на нефть, государственным инвестициям и уклонениям от международных санкций.

Также читайте: Литва присоединится к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

У звіті зазначено, що Росія у 2023 році реформувала та зміцнила свою армію. Зараз вона перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

"Москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у звіті.

Також читайте: Наразі Україна здатна вести лише оборонні дії, але швидкі наступальні маневри та удари РФ малоймовірні, - командувач Нацгвардії Латвії Пуданс

При этом открыто Россию снабжают оружием только Иран и Северная Корея. Но Китай стал для нее крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань – основной валютой для международных операций РФ.

Также, как отмечено в отчете, Россия продолжает активно строить в Беларуси инфраструктуру для применения ядерного оружия.

Также читайте: Украину ждет тяжелый период. Запад усилит помощь, когда ситуация на фронте еще ухудшится, - Минобороны Эстонии