Одещина нуждается в специфических системах ПВО, способных сбивать баллистику, - ОК "Південь"

Одесская область нуждается в усиленной защите под российских обстрелов, в том числе необходимые системы ПВО, способные сбивать баллистику.

Об этом заявила спикер "ОК Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесский регион нуждается в дополнительной усиленной защите, поскольку здесь функционирует очень мощная экономическая составляющая всей экономики Украины. Это навигация, которая, вопреки вражеским попыткам прекратить портовую деятельность и морскую, продолжает функционировать под эгидой Сил обороны Украины", - пояснила она.

По словам спикера, очень сложно обеспечить безопасность судоходства в тех условиях, которых сейчас происходит.

"Единственное, что действительно нам необходимо на данном этапе – это мощная поддержка относительно ПВО. Думаю, что партнеры нас слышат", – добавила Гуменюк.

"Балистика очень тяжела для ущерба. Для противодействия ей нужны специфические системы ПВО", - подытожила спикер ОК "Південь".

