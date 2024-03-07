РУС
1 229 14

Одещина нуждается в специфических системах ПВО, способных сбивать баллистику, - ОК "Південь"

patriot

Одесская область нуждается в усиленной защите под российских обстрелов, в том числе необходимые системы ПВО, способные сбивать баллистику.

Об этом заявила спикер "ОК Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Одесский регион нуждается в дополнительной усиленной защите, поскольку здесь функционирует очень мощная экономическая составляющая всей экономики Украины. Это навигация, которая, вопреки вражеским попыткам прекратить портовую деятельность и морскую, продолжает функционировать под эгидой Сил обороны Украины", - пояснила она.

По словам спикера, очень сложно обеспечить безопасность судоходства в тех условиях, которых сейчас происходит.

"Единственное, что действительно нам необходимо на данном этапе – это мощная поддержка относительно ПВО. Думаю, что партнеры нас слышат", – добавила Гуменюк.

"Балистика очень тяжела для ущерба. Для противодействия ей нужны специфические системы ПВО", - подытожила спикер ОК "Південь".

Одесская область (3779) ПВО (3025) Гуменюк Наталья (577)
Топ комментарии
+3
Одеса та Миколаїв - вихід до моря. Якщо рашка відріже країну від моря - нам гаплик. Тому мова не про усю країну.
07.03.2024 09:50 Ответить
+2
Шашлично-асфальтних систем пво?
07.03.2024 10:08 Ответить
+2
Треба збільшити виробництво мангалів, і відремонтувати камери в допрах, прийшла весна значить незабаром будуть садити.
07.03.2024 10:25 Ответить
Ми найбільша країна Европи - неможливо все прикрити - треба ракети шоб бити у відповідь і щоб вони знали що прилетить до них і багато.
07.03.2024 09:45 Ответить
07.03.2024 09:50 Ответить
Одещина потребує шибениць для вищого політичного і військового керівництва країни, котре не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни і Одеси зокрема.
07.03.2024 09:46 Ответить
Єгеж... там зебилів трохи менше, ніж у Дніпрі було. А може й досі є...
07.03.2024 09:51 Ответить
Це треба в першу чергу Конче-Заспі !
07.03.2024 10:02 Ответить
Не тільки Одещина, а й Запоріжжя, Дніпровщина, Миколаївщина, Херсонщина, прифронтові частини Донбасу, Харкіащина, Сумщина, Київщина, а також, про всяк випадок і Житомирщина, Рівненщина, Волинь...

Зате у них будуть якісні асфальтові дороги...
07.03.2024 10:06 Ответить
Щодо якості я перегнув... Вибачте
07.03.2024 10:08 Ответить
07.03.2024 10:08 Ответить
🤫🤔😏🙂😃😆😅😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
07.03.2024 10:10 Ответить
Треба збільшити виробництво мангалів, і відремонтувати камери в допрах, прийшла весна значить незабаром будуть садити.
07.03.2024 10:25 Ответить
Навіщо так наголошувати на весь світ, що ми не захищені від балістики. ***** ж почує та скористається цим.

Треба починати брехати, як це роблять кацапи, наприклад: нам севодня с аказієй прийшла передачка із Азії. Там були АТАКМС та Таурус, тому ми круті.
07.03.2024 10:31 Ответить
Тільки Харків нічого не потребує...

У нас завжди все збс...
07.03.2024 10:36 Ответить
А навіщо в 2019 році Зеленський заблокував виробницьтво різних систем ПВО, в тому числі і спеціфічних.
07.03.2024 12:25 Ответить
то може настав час міняти менеджерів що на самій верхівці?
07.03.2024 13:59 Ответить
 
 