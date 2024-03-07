Одещина нуждается в специфических системах ПВО, способных сбивать баллистику, - ОК "Південь"
Одесская область нуждается в усиленной защите под российских обстрелов, в том числе необходимые системы ПВО, способные сбивать баллистику.
Об этом заявила спикер "ОК Південь" Наталия Гуменюк в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"Одесский регион нуждается в дополнительной усиленной защите, поскольку здесь функционирует очень мощная экономическая составляющая всей экономики Украины. Это навигация, которая, вопреки вражеским попыткам прекратить портовую деятельность и морскую, продолжает функционировать под эгидой Сил обороны Украины", - пояснила она.
По словам спикера, очень сложно обеспечить безопасность судоходства в тех условиях, которых сейчас происходит.
"Единственное, что действительно нам необходимо на данном этапе – это мощная поддержка относительно ПВО. Думаю, что партнеры нас слышат", – добавила Гуменюк.
"Балистика очень тяжела для ущерба. Для противодействия ей нужны специфические системы ПВО", - подытожила спикер ОК "Південь".
Зате у них будуть якісні асфальтові дороги...
Треба починати брехати, як це роблять кацапи, наприклад: нам севодня с аказієй прийшла передачка із Азії. Там були АТАКМС та Таурус, тому ми круті.
У нас завжди все збс...