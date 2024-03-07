РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10530 посетителей онлайн
Новости
4 987 30

Инструкторов отправляют на фронт, потому что учить мобилизованных должны люди с боевым опытом, - Павлюк

павлюк, ЗСУ, мобілізація

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал, что мобилизованных должны готовить опытные инструкторы и офицеры, чтобы достичь максимально положительного результата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

В частности, Павлюк объяснил, что обучение является непростым процессом, поскольку есть учебные центры, в которые в начале полномасштабной войны в день прилетало по 20-30 ракет. Именно поэтому он утверждает, что подготовкой новых бойцов должны заниматься боевые офицеры и военнослужащие, у которых есть боевой опыт.

"Мы сейчас вынуждены рассредоточить войска по всей стране и не можем полностью использовать мощности учебных центров. Учить людей должны военные с боевым опытом, они больше понимают реальность и потребности войны", - отметил Павлюк.

Читайте: Ориентировочное время принятия законопроекта о мобилизации - конец марта или начало апреля, - "слуга народа" Вениславский

Также командующий отметил, что инструкторов отправляют на фронт, чтобы они приобрели боевой опыт и смогли передать его новым мобилизованным.

"Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда выходит, война очень жестокая. Бригады восстанавливают за три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", - добавил Павлюк.

Учения будут проходить на полигонах, которые находятся глубоко в тылу, однако часто и туда "прилетает", поэтому безопасность и осторожность во время учений приоритетны.

Читайте также: В законопроекте о мобилизации допускают лишь одно ограничение для "уклонистов" - право управления транспортными средствами, - "слуга народа" Вениславский

Автор: 

мобилизация (2880) ВСУ (6846) Павлюк Александр (191)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А в цей час хто буде навчати. Чи вони намагаються і інструкторів знищити. Під час зустрічі з кремлівськими поступила команда на знищення ЗСУ своїми силами?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:29 Ответить
+6
Так в том то и проблема, что в учебках сидят те кто войны не видел, которые сидят там десятки лет, и которым совершенно насрать на результат их обучения. Поскольку они сами ничего не умеют и ни за что не отвечают.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:40 Ответить
+5
А зараз з фронту не можна направляти в інструктори?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в цей час хто буде навчати. Чи вони намагаються і інструкторів знищити. Під час зустрічі з кремлівськими поступила команда на знищення ЗСУ своїми силами?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:29 Ответить
По колу, якщо інструкторів відпавляти на фронт тимчасово. Одні навчають, інші оримають бойовий досвід, потім навпаки.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:58 Ответить
По колу - це й дурень розуміє. Ті, хто отримав бойовий досвід - ще не інструктори.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:38 Ответить
Так в том то и проблема, что в учебках сидят те кто войны не видел, которые сидят там десятки лет, и которым совершенно насрать на результат их обучения. Поскольку они сами ничего не умеют и ни за что не отвечают.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:40 Ответить
А боевых офицеров снимут с командования их подразделениями? И они захотят бросить своих людей с которыми прошли два года войны и перевестись в учебку? Берем сейчас идельную ситуацию когда офицер действительно знающий, потому что большая половина командиров рот это по словам с передовой мудаки
показать весь комментарий
07.03.2024 11:02 Ответить
А зачем инструктором - офицер? Офицер учит офицеров, то есть умелый командир роты должен учить начинающих командиров рот. А стрельбе, фортификации, первой помощи и другому должны учить сержанты, потому что им положено это уметь. Ну как полковник может научить рыть окоп правильно, с перекрытиями, с водостоком, с брустверами и правильно расположенным отхожим местом - если этот полковник лет 30 как лопаты в руки не брал?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:29 Ответить
Ну вообщем да, стрелять, уметь оказать первую помощь и как выжить должны учить сержанты.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:41 Ответить
Ви їх бачили і оцінили їх роботу? Як же вони навчали тих, хто два роки повномасштабної воює? Це схоже на історію з ТЦК, тепер ще й навчання розвалять.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:42 Ответить
Ну я же не сферический конь в вакууме. У меня много друзей служать и воюют. Ни один ничего хорошего про учебку не сказал. В лучшем случае давали азы, в худшем чистили картошку, ходили в наряды, топили печку в палатке и учились на Ютубе.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:32 Ответить
Боже, як дотепно, аж самому сподобалось. Їм не пощастило, чому ж мовчали, не боялися за своє життя? Тепер вони навчатимуть? Питання риторичні. Чи "хуже не будет". Вже добралися до навчання.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:45 Ответить
В смысле? Естественно это никому не нравилось. А что делать, митинг объявлять, забастовку? Это армия, там положено выполнять приказы, даже если командир - дебил.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:16 Ответить
В смысле зачем? Ну чтобы не быть покойником или калекой в бою или при обстреле. Понятно все зависит от морального настроя мобилизованного, но как бы инстинкт самосохранения должен же работать
показать весь комментарий
07.03.2024 11:43 Ответить
в 50 уже как-то рассчитываешь на авось.. а не на то как пробежать 100 метровку в полной амуниции)
показать весь комментарий
07.03.2024 12:16 Ответить
Одне з другим не ліпеться - ЗЄля підбирає таких як він ?

"Он над нами издевался!
Ну просто ЗЄлік,
Что возьмьошь...?"

А ще недавно у нас були Генерали, через яких задрили
показать весь комментарий
07.03.2024 10:35 Ответить
А зараз з фронту не можна направляти в інструктори?
показать весь комментарий
07.03.2024 10:36 Ответить
І це буде як звоєнкомами
показать весь комментарий
07.03.2024 10:42 Ответить
Можна залучити закордонних стрільців-спортсменів , фанатів зброї навіть топ блогерів до вогневої підготовки наших воїнів в Україні чи за кордоном, співпрацювати із стрілецькими спілками, федераціям - хай допомагають масово навчати наших воїнів влучній стрільбі - у навчання, набоями, стрільбищами, навіть проживанням під час навчання. Підготовка марксменів та снайперів дуже важлива проти м'ясної тактики ворога і потрібно творчо та згртовано підійти до того щоб якомога більше людей пройшло підготовку. І як якщо підготовка буде на високому рівні це стане додатковим стимулом молоді вступати до війська.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:45 Ответить
Так зарубежный инструктор не очень то хочет к нам ехать, да и платить ему как? Официально нельзя, либо копейки. А отправлять на учебу за кордон не очень и хотят - бусифицированные разбегаются.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:32 Ответить
Навчати стрільбі у тилу - не воювати на фронті. Іноземні добровольці навіть ризикують життям на фронті і їх все влаштовує, інакше їх би там не було - куди легше погодитись навчати в тилу. А інструктор навчить багато воїнів, які завдяки влучній стрільбі знищать більше рашистів ніж іноземний доброволець. Потрібно спочатку запропонувати збройній спільноті працювати інструкторами, а потім вже робити висновки
показать весь комментарий
07.03.2024 11:43 Ответить
Павлюк одне каже,А Донік,-протилежне.
Хтось з них πздюнькає...🤥
показать весь комментарий
07.03.2024 10:46 Ответить
Молодець , зразу видно розумного чоловіка .Не кожен має такий розум і хоробрість ще й навчальний процес уложити.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:47 Ответить
добре вони 2 роки сиділи і нічого не робили щоб вирости в собі нові технології навчить. а так клас буде
показать весь комментарий
07.03.2024 11:22 Ответить
Воно саме зрозуміло, що сказало? 🤔
Тоді нашо наших воїнів відправляють на навчання за кордон? Невже британські, німецькі, американські, італійські та інші інструктори всі поголовно мають бойовий досвід? Особливо в такій війні...

Ну це все одно, що хірурга або висококласного автослюсаря з фірмової СТО (чи ще кого) відправити на фронт, а замість них поставити санітара з нуля чи хлопця, що на нулі під обстрілом колесо поміняв.

ІМХО, потрібен більш розумний підхід, а не махання шаблею і всіх під одну косу. З воєнкомами та генералами не вистачило руйнації? Треба ще?
показать весь комментарий
07.03.2024 11:24 Ответить
Почитай Романа Доника, который организовал чуть ли не единственный учебный центр, в который стоит очередь на полгода вперед. Он там все очень подробно расписывает о том кто состоит в штате преподавателей учебок. Там их не то что на фронт учиться отправлять, их нужно разжаловать и всех отравить рядовыми в штрафные батальоны.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:34 Ответить
А що краще коли бійці попадають на передову промарширувавши місяць, та займаючись киданням гранати в танк заді.... все як діди в другу світову навчили звязку гранат і вперед... і потім пострілявши 7 пострілів з автомата... та гинуть в першому ж бою тому що в паніці не можуть кулемет перезарядити...

Війна вже зовсім інша чим совок воював, в учебку треба сержантів з бойовим досвідом... інструктор може бути і після поранення тих кого списують, треба забрати вимогу про фізпридатність ... він має вчити ситуацій в бою та нюансів а не бігати разом з ними ....
і забути про тратити час на марширування це реально п..ц ітак підготовка коротка... і такий навик нах... нікому не треба

офіцерів для навчання офіцерів ще легше брати після поранення.... в навчальні центри багато хто піде....

Але тут основна умова має бути що інструктор реально довго воював а не просиджував десь на блокпостах, та завдяки знайомствам отримав корочку та пішов на тепле місце
показать весь комментарий
07.03.2024 11:57 Ответить
Согласен совершенно. И у инструкторов тоже должна быть ротация, чтобы во первых он мог отдохнуть одновременно обучая новобранцев, а после ротации снова пойти получить новые навыки и потренировать старые - и чтобы вакансия инструктора не была "теплым местечком" где можно неплохо просидеть всю войну.
показать весь комментарий
07.03.2024 14:35 Ответить
На передок потрібно відправляти тцк-ашників разом з їх начальником і набраними ними мобілізованими, набрав за місяць команду і вперед, на їх місце нових, а то позажиралися на місцях, дивись тоді і якість мобілізованих поліпшиться, бо стремно буде воювати з дідами, хворими, алкашами...
показать весь комментарий
07.03.2024 16:33 Ответить
 
 