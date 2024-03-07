Инструкторов отправляют на фронт, потому что учить мобилизованных должны люди с боевым опытом, - Павлюк

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал, что мобилизованных должны готовить опытные инструкторы и офицеры, чтобы достичь максимально положительного результата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

В частности, Павлюк объяснил, что обучение является непростым процессом, поскольку есть учебные центры, в которые в начале полномасштабной войны в день прилетало по 20-30 ракет. Именно поэтому он утверждает, что подготовкой новых бойцов должны заниматься боевые офицеры и военнослужащие, у которых есть боевой опыт.

"Мы сейчас вынуждены рассредоточить войска по всей стране и не можем полностью использовать мощности учебных центров. Учить людей должны военные с боевым опытом, они больше понимают реальность и потребности войны", - отметил Павлюк.

Также командующий отметил, что инструкторов отправляют на фронт, чтобы они приобрели боевой опыт и смогли передать его новым мобилизованным.

"Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда выходит, война очень жестокая. Бригады восстанавливают за три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", - добавил Павлюк.

Учения будут проходить на полигонах, которые находятся глубоко в тылу, однако часто и туда "прилетает", поэтому безопасность и осторожность во время учений приоритетны.

