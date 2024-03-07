Инструкторов отправляют на фронт, потому что учить мобилизованных должны люди с боевым опытом, - Павлюк
Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк рассказал, что мобилизованных должны готовить опытные инструкторы и офицеры, чтобы достичь максимально положительного результата.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.
В частности, Павлюк объяснил, что обучение является непростым процессом, поскольку есть учебные центры, в которые в начале полномасштабной войны в день прилетало по 20-30 ракет. Именно поэтому он утверждает, что подготовкой новых бойцов должны заниматься боевые офицеры и военнослужащие, у которых есть боевой опыт.
"Мы сейчас вынуждены рассредоточить войска по всей стране и не можем полностью использовать мощности учебных центров. Учить людей должны военные с боевым опытом, они больше понимают реальность и потребности войны", - отметил Павлюк.
Также командующий отметил, что инструкторов отправляют на фронт, чтобы они приобрели боевой опыт и смогли передать его новым мобилизованным.
"Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда выходит, война очень жестокая. Бригады восстанавливают за три месяца, и они снова будут готовы к выполнению задач", - добавил Павлюк.
Учения будут проходить на полигонах, которые находятся глубоко в тылу, однако часто и туда "прилетает", поэтому безопасность и осторожность во время учений приоритетны.
"Он над нами издевался!
Ну просто ЗЄлік,
Что возьмьошь...?"
А ще недавно у нас були Генерали, через яких задрили
Хтось з них πздюнькає...🤥
Тоді нашо наших воїнів відправляють на навчання за кордон? Невже британські, німецькі, американські, італійські та інші інструктори всі поголовно мають бойовий досвід? Особливо в такій війні...
Ну це все одно, що хірурга або висококласного автослюсаря з фірмової СТО (чи ще кого) відправити на фронт, а замість них поставити санітара з нуля чи хлопця, що на нулі під обстрілом колесо поміняв.
ІМХО, потрібен більш розумний підхід, а не махання шаблею і всіх під одну косу. З воєнкомами та генералами не вистачило руйнації? Треба ще?
Війна вже зовсім інша чим совок воював, в учебку треба сержантів з бойовим досвідом... інструктор може бути і після поранення тих кого списують, треба забрати вимогу про фізпридатність ... він має вчити ситуацій в бою та нюансів а не бігати разом з ними ....
і забути про тратити час на марширування це реально п..ц ітак підготовка коротка... і такий навик нах... нікому не треба
офіцерів для навчання офіцерів ще легше брати після поранення.... в навчальні центри багато хто піде....
Але тут основна умова має бути що інструктор реально довго воював а не просиджував десь на блокпостах, та завдяки знайомствам отримав корочку та пішов на тепле місце