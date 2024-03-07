Для победы Украине нужны боеприпасы, дальнобойные ракеты, истребители и ужесточение санкций против РФ, - Порошенко на Конгрессе ЕНП

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины призвал партнеров закрыть возможность Путину финансировать войну против Украины.

Об этом он заявил во время выступления на Конгрессе Европейской народной партии в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Фундаментальным приоритетом для Европы является устойчивая ситуация безопасности благодаря нашей общей победе. Нет отдельной победы Украины, отдельной победы какой-либо страны-члена Европейского Союза или отдельного союза в демократическом мире. Это все – одна победа. Другого пути нет. ... Нашим общим посланием должно быть то, что мы не верим Путину. Мы не боимся Путина и обязательно победим. Украину нужно поддерживать столько, сколько нужно для победы", – подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, Украине нужны три вещи: боеприпасы, коалиция реактивных истребителей и ракеты большой дальности.

В частности, нужны истребители для возвращения контроля над воздушным пространством Украины. Не только F-16, но и реактивные истребители европейского производства.

"Я считаю, что усиление санкционного режима – это единственный способ остановить возможность Путина финансировать войну. Надо закрыть эту дыру. Мы должны использовать замороженные российские активы. Независимо от того, как мы это сделаем, но мы должны делать это прямо сейчас и немедленно. Или через использование их как гарантии ссуды Украине денег. И все эти деньги теперь должны пойти на поддержку украинских военных", - сказал он.

По словам лидера "Европейской Солидарности", политика расширения Евросоюза является лучшей политикой для Европы и ключом к миру, стабильности и безопасности навсегда.

"Мы должны быть амбициозными и поощрять все соответствующие стороны, чтобы сделать наше вступление возможным до следующих выборов в ЕС, в 2029 году. Это очень тяжелая работа на следующие пять лет", - подытожил Порошенко.

