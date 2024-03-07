РУС
Для победы Украине нужны боеприпасы, дальнобойные ракеты, истребители и ужесточение санкций против РФ, - Порошенко на Конгрессе ЕНП

порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Украины призвал партнеров закрыть возможность Путину финансировать войну против Украины.

Об этом он заявил во время выступления на Конгрессе Европейской народной партии в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Фундаментальным приоритетом для Европы является устойчивая ситуация безопасности благодаря нашей общей победе. Нет отдельной победы Украины, отдельной победы какой-либо страны-члена Европейского Союза или отдельного союза в демократическом мире. Это все – одна победа. Другого пути нет. ... Нашим общим посланием должно быть то, что мы не верим Путину. Мы не боимся Путина и обязательно победим. Украину нужно поддерживать столько, сколько нужно для победы", – подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, Украине нужны три вещи: боеприпасы, коалиция реактивных истребителей и ракеты большой дальности.

В частности, нужны истребители для возвращения контроля над воздушным пространством Украины. Не только F-16, но и реактивные истребители европейского производства.

"Я считаю, что усиление санкционного режима – это единственный способ остановить возможность Путина финансировать войну. Надо закрыть эту дыру. Мы должны использовать замороженные российские активы. Независимо от того, как мы это сделаем, но мы должны делать это прямо сейчас и немедленно. Или через использование их как гарантии ссуды Украине денег. И все эти деньги теперь должны пойти на поддержку украинских военных", - сказал он.

По словам лидера "Европейской Солидарности", политика расширения Евросоюза является лучшей политикой для Европы и ключом к миру, стабильности и безопасности навсегда.

"Мы должны быть амбициозными и поощрять все соответствующие стороны, чтобы сделать наше вступление возможным до следующих выборов в ЕС, в 2029 году. Это очень тяжелая работа на следующие пять лет", - подытожил Порошенко.

Порошенко Петр
+23
показать весь комментарий
07.03.2024 10:06 Ответить
+17
Турне Порошенко в Євпропу перед російським вторгненням закінчилося NLAW від Джонсона. Зараз як з неба впали 800 тис дешевих снарядів та ще й дешевих, коли він у Бухаресті. Якісь дивні співпадіння
показать весь комментарий
07.03.2024 10:16 Ответить
+15
Зєлєбобіки, про "сбітаго льотчіка" запєвай...!
показать весь комментарий
07.03.2024 10:05 Ответить
Пан має рацію ! Ще б краще було зробити фронт національного порятунку !
показать весь комментарий
07.03.2024 10:00 Ответить
чекаємо на Зе-ботву. 3...2...1...
показать весь комментарий
07.03.2024 10:03 Ответить
І слова здається правильні, але з 2014 року це ще все треба було....
показать весь комментарий
07.03.2024 10:03 Ответить
Шановний,а як подовалась ця війна з 2014 з допомогою рос.пропаганди і "нашимі" змі і ТВ.Як борьба з "сепаратистами".Ніхто б нанаважився дати зброю з політиків,керівників як що бі бажав.Тому що "сеператизм"-це внутрішні справа.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:16 Ответить
Міноборони підтвердило, що ППО навколо Києва переобладнали за рахунок Рошен Поділитися: Міністр оборони України Степан Полторак підтвердив, що систему протиповітряної оборони навколо Києва переобладнали за кошти компанії Рошен. Про це він сказав в інтерв'ю Обозревателю, відповідаючи на відповідне запитання.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:30 Ответить
Зєлєбобіки, про "сбітаго льотчіка" запєвай...!
показать весь комментарий
07.03.2024 10:05 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 10:06 Ответить
Европа годувала звіра...
20 років...
Нафту, газ купувала-

Клики росли - лосніла шкіра-
В рашистських гопників...

Тепер треба намордник-
На пащу розкриту-

Зоставити негідників-
"У разбітага карита"...
показать весь комментарий
07.03.2024 10:07 Ответить
ЕНП-це об'єднання демократичних партій в Європі.Чому не бачу хочаб одного представника від "слуг",батьківщини,,за майбах,.Це не просто балачки.Чи їм це не потрібно.Засідання ради скасовано.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:09 Ответить
а слуги і матьківщина є популістами, в них є свої об'єднані європейські партії і це не прагматична консервативна правоцентриська Європейська народна партія.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:45 Ответить
ага, ще одне уточнення: ЄНП - це справді, демократична по суті партія; але не демократична по назві. Ті, хто називає себе демократами - сповідують куди більш ліберальніші цінності, ніж консерватори-республіканці, особливо в сфері економіки та соціального захисту проявляються ці розбіжності
показать весь комментарий
07.03.2024 12:50 Ответить
Розумні слова розумної людини.
Як його не вистачає Україні на посаді президента.
показать весь комментарий
07.03.2024 10:15 Ответить
йому б все одно не дали працювати. Всі політичні лузери, рашисти і любителі 95 кварталу продовжували б оббріхувати і саботувати. Тут їх зірки сходяться: аби не Порошенко
показать весь комментарий
07.03.2024 11:12 Ответить
Да, именно так говорила знакомая торговка с базара " мне было все равно, кто, абы не Порошенко". При этом толком объяснить, почему не Порошенко, не смогла. Сейчас стоит, плачет " покупателя нет, возьмите хоть что нибудь у мне".
показать весь комментарий
07.03.2024 11:30 Ответить
Г+Г нехай в неї купує.
А було би класно їй запропонувати піти до студії, щоб там вона там розгорнула торгівлю...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:41 Ответить
Турне Порошенко в Євпропу перед російським вторгненням закінчилося NLAW від Джонсона. Зараз як з неба впали 800 тис дешевих снарядів та ще й дешевих, коли він у Бухаресті. Якісь дивні співпадіння
показать весь комментарий
07.03.2024 10:16 Ответить
Гетьман діло каже!
показать весь комментарий
07.03.2024 10:39 Ответить
Якби ця зелена наволоч не заважала, то розумні і досвідчені політики уже б давно дали раду забезпеченню ЗСУ. Впевнений, що було б проведено роботу із республіканцями і не було б того п..ця,який є зараз. Гундосий продовжує гробити Україну
показать весь комментарий
07.03.2024 14:39 Ответить
 
 