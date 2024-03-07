Реакция Финляндии на угрозы со стороны России – еще большая готовность им противодействовать, – посол Диброва

Реакцией Финляндии на гибридные угрозы было решение полностью закрыть границу с Российской Федерацией.

Об этом заявила посол Украины в Финляндии Ольга Диброва, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши финские друзья очень прагматичны и взвешены, поэтому реакция на любые угрозы со стороны России – еще большая внутренняя сплоченность и готовность им противодействовать", - отметила дипломат.

Диброва добавила, что ярким примером, продемонстрировавшим готовность Финляндии реагировать на гибридные угрозы, было решение полностью закрыть границу с Российской Федерацией в ответ на ее попытку организовать искусственный миграционный кризис.

"Я наблюдаю в Финляндии системную работу по противодействию возможным угрозам по всем направлениям – от укрепления киберустойчивости до защиты критической инфраструктуры и увеличения количества военных учений с партнерами по НАТО", - добавила посол Украины.

