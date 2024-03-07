РУС
Черноморский флот РФ: на ходу более 30 судов, из них 10 ракетоносителей, - ВМС

В Черном море третий день подряд наблюдается затишье, однако активная авиация врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

"В составе черноморского флота на ходу более 30 единиц судов, из них около 10 носителей ракет и три подводных. Да, конечно, у них серьезные проблемы прежде всего с военной логистикой. Уже несколько месяцев фактически никакого применения этих ракет, типа "Калибр", кроме одного подтвержденного случая после затопления "Цезаря Куникова". Однако нам точно есть над чем работать", - отметил представитель ВМС

Он добавил, что в Черном море у врага осталось пять больших десантных кораблей и все они находятся в пунктах базирования.

Также читайте: Украина уничтожила треть кораблей Черноморского флота РФ, - ВМС ВСУ

Плетенчук отметил, что авиация врага над Черным морем остается активной, в основном ведется разведка

"Есть небольшие паузы. После потери СУ-24 они такое звено авиации сейчас не применяют. Однако можно констатировать, что над Черным морем в воздушном пространстве по-прежнему ощутима доминация российской авиации", - сказал он.

ВМС (1507) Черноморский флот РФ (1564)
07.03.2024 10:42 Ответить
07.03.2024 10:50 Ответить
07.03.2024 11:00 Ответить
І все це лайно воює з маленькою позаблоковою країною, з нато воно не воювало і воювати не буде
07.03.2024 10:41 Ответить
не смеши,они от дронов обосрались что все те ракетоносии в новоросийск заныкали а бдк плавает с оглядкой назад,плывет чтоото с под воды или нет....как аналыговнетный кораблик без света отстреливался от дрона это ржака.....какой нах нато за 2 суток а то и за 1 потопят те лоханки,реальность и пропаганда сильно отличаються
07.03.2024 10:45 Ответить
Ви вибачте,але хто це,маленька країна?Це ви про нас? Шось ви путаєте Ми,не молдавія чи грузія....Ми велика та сильна країна!В світовому масштабі.... Нажаль керівників державників нема....Плюс,такі громадяни,як ви...ми маленька країна,Щей не в наті...хник-хник)))НАТО...жирні коти,серуни твоє НАТО.
07.03.2024 10:57 Ответить
07.03.2024 10:42 Ответить
07.03.2024 10:50 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

https://dl-news.defence-line.org/?p=25197 В небе над Черным морем

После ряда инцидентов с беспилотниками НАТО над Черным морем, сейчас ситуация стала более внушительной. Все чаще над морем появляются дроны или самолеты-разведчики наших партнеров, но уже в сопровождении истребителей. Причем, насколько можно понимать, вся эта техника летает демонстративно и с включенными транспондерами. То есть, их не просто видно на РЛС ПВО, но и на гражданских локаторах, которые показывают воздушную обстановку на коммерческих авиалиниях. Сейчас мы сосредоточены на событиях, происходящих на фронте и почти не обращаем внимания на то, что происходит в небе над морем и это - нормально, но это не значит, что там вообще ничего не происходит.

Заметим, все события происходят над нейтральными водами и в принципе, там имеют право находиться любые самолеты, в том числе и военные, они там и находятся. И вот что европейская пресса пишет о событиях, происходящих прямо в эти дни. Вчера, в среду, над Черным морем работал самолет разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint и противник решил использовать свой истребитель Су-30, как он это любит - имитировать перехват и выделывать всякие маневры по курсу большого самолета. А помнится, какое-то время назад россиянцы даже обстреляли подобный самолет, но обошлось без повреждений.

В общем, так было и в этот раз, но когда лаптелет приблизился к разведчику, то обнаружил, что на него уже нацелено оружие и что какие-то опасные движения могут закончиться примерно так, как это было с другими российскими аэропланами, которые потом уныло бороздили холодные воды Черного моря. Чуть позже российский пилот обнаружил, что ему тут не рады, поскольку недалеко от Boeing RC-135 Rivet Joint оказалась пара Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.

Они-то уже и выцеливали бестолковую сушку, ожидая дальнейших ее действий. Как и следовало ожидать, балалайка не стала делать резких движений и вела себя смирно и спокойно до тех пор, пока авиагруппа дошла до места разворота и легла на обратный курс. "Ваня" не стал испытывать судьбу, зная о том, что случилось с его коллегами и с кораблями внизу. Оно, конечно, хотелось бы погнуть пальцы, но только в том случае, когда их тебе никто не отломает. Понятно, что у себя они там рассказывают, что вынудили неприятеля развернуться прямо у своей границы, поскольку публика такое сожрет как любимую лапшу с ушей.

Днем ранее, во вторник, произошел подобный же инцидент и снова - над Черным морем. В этот раз работал Boeing E3-Sentry с системой ДРЛОиУ и на его перехват лапти подняли Су-27, но и тут все оказалось без мажорных аккордов. Дело в том, что самолет летел в компании двух истребителей Rafale, а как известно, именно эти самолеты являются самыми малозаметными, для РЛС разного типа в мире самолетов четвертого поколения. Лапти это прекрасно знают, поскольку их новейшие сушки проиграли показательный бой в Индии, когда индусы объявили конкурс на закупку партии новых самолетов. После того как Rafale просто деклассировали сушки, индусы даже слышать ничего не хотят о сушках. Так что в этот раз путинский пилот, явно желавший поиграться в «Сумасшедшего Ивана», решил вести себя скромно и смирно, поскольку обнаружил, что оба французские истребителя уже давно держат его на прицеле.

Ну а весь этот натюрморт имеет какой-то незаконченный вид, хоть и по вполне понятным причинам. Скажем так, если бы самолеты сопровождения были с украинской ливреей, то противник либо сделал вид, что не заметил этого движения в небе, либо пейзаж обрел бы свой логичный, законченный вид. Но пока лапти вспоминают правила хорошего тона и просто боятся лишний раз кашлянуть, чтобы не иметь себе нервы.
07.03.2024 10:52 Ответить
Анти-колорадосу респект.
07.03.2024 11:04 Ответить
07.03.2024 12:44 Ответить
07.03.2024 11:00 Ответить
Суден - так. А кораблів скільки? Не тих, що плавають, а тих, які ходять? Судно - резервуар для приёма мочи и каловых масс у лежачих больных, способных на физиологические отправления, а также для проведения подмывания промежности 😁
07.03.2024 11:01 Ответить
 
 