Черноморский флот РФ: на ходу более 30 судов, из них 10 ракетоносителей, - ВМС

В Черном море третий день подряд наблюдается затишье, однако активная авиация врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

"В составе черноморского флота на ходу более 30 единиц судов, из них около 10 носителей ракет и три подводных. Да, конечно, у них серьезные проблемы прежде всего с военной логистикой. Уже несколько месяцев фактически никакого применения этих ракет, типа "Калибр", кроме одного подтвержденного случая после затопления "Цезаря Куникова". Однако нам точно есть над чем работать", - отметил представитель ВМС

Он добавил, что в Черном море у врага осталось пять больших десантных кораблей и все они находятся в пунктах базирования.

Также читайте: Украина уничтожила треть кораблей Черноморского флота РФ, - ВМС ВСУ

Плетенчук отметил, что авиация врага над Черным морем остается активной, в основном ведется разведка

"Есть небольшие паузы. После потери СУ-24 они такое звено авиации сейчас не применяют. Однако можно констатировать, что над Черным морем в воздушном пространстве по-прежнему ощутима доминация российской авиации", - сказал он.