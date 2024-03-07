Черноморский флот РФ: на ходу более 30 судов, из них 10 ракетоносителей, - ВМС
В Черном море третий день подряд наблюдается затишье, однако активная авиация врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Военно-Морских сил ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.
"В составе черноморского флота на ходу более 30 единиц судов, из них около 10 носителей ракет и три подводных. Да, конечно, у них серьезные проблемы прежде всего с военной логистикой. Уже несколько месяцев фактически никакого применения этих ракет, типа "Калибр", кроме одного подтвержденного случая после затопления "Цезаря Куникова". Однако нам точно есть над чем работать", - отметил представитель ВМС
Он добавил, что в Черном море у врага осталось пять больших десантных кораблей и все они находятся в пунктах базирования.
Плетенчук отметил, что авиация врага над Черным морем остается активной, в основном ведется разведка
"Есть небольшие паузы. После потери СУ-24 они такое звено авиации сейчас не применяют. Однако можно констатировать, что над Черным морем в воздушном пространстве по-прежнему ощутима доминация российской авиации", - сказал он.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25197 В небе над Черным морем
После ряда инцидентов с беспилотниками НАТО над Черным морем, сейчас ситуация стала более внушительной. Все чаще над морем появляются дроны или самолеты-разведчики наших партнеров, но уже в сопровождении истребителей. Причем, насколько можно понимать, вся эта техника летает демонстративно и с включенными транспондерами. То есть, их не просто видно на РЛС ПВО, но и на гражданских локаторах, которые показывают воздушную обстановку на коммерческих авиалиниях. Сейчас мы сосредоточены на событиях, происходящих на фронте и почти не обращаем внимания на то, что происходит в небе над морем и это - нормально, но это не значит, что там вообще ничего не происходит.
Заметим, все события происходят над нейтральными водами и в принципе, там имеют право находиться любые самолеты, в том числе и военные, они там и находятся. И вот что европейская пресса пишет о событиях, происходящих прямо в эти дни. Вчера, в среду, над Черным морем работал самолет разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint и противник решил использовать свой истребитель Су-30, как он это любит - имитировать перехват и выделывать всякие маневры по курсу большого самолета. А помнится, какое-то время назад россиянцы даже обстреляли подобный самолет, но обошлось без повреждений.
В общем, так было и в этот раз, но когда лаптелет приблизился к разведчику, то обнаружил, что на него уже нацелено оружие и что какие-то опасные движения могут закончиться примерно так, как это было с другими российскими аэропланами, которые потом уныло бороздили холодные воды Черного моря. Чуть позже российский пилот обнаружил, что ему тут не рады, поскольку недалеко от Boeing RC-135 Rivet Joint оказалась пара Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании.
Они-то уже и выцеливали бестолковую сушку, ожидая дальнейших ее действий. Как и следовало ожидать, балалайка не стала делать резких движений и вела себя смирно и спокойно до тех пор, пока авиагруппа дошла до места разворота и легла на обратный курс. "Ваня" не стал испытывать судьбу, зная о том, что случилось с его коллегами и с кораблями внизу. Оно, конечно, хотелось бы погнуть пальцы, но только в том случае, когда их тебе никто не отломает. Понятно, что у себя они там рассказывают, что вынудили неприятеля развернуться прямо у своей границы, поскольку публика такое сожрет как любимую лапшу с ушей.
Днем ранее, во вторник, произошел подобный же инцидент и снова - над Черным морем. В этот раз работал Boeing E3-Sentry с системой ДРЛОиУ и на его перехват лапти подняли Су-27, но и тут все оказалось без мажорных аккордов. Дело в том, что самолет летел в компании двух истребителей Rafale, а как известно, именно эти самолеты являются самыми малозаметными, для РЛС разного типа в мире самолетов четвертого поколения. Лапти это прекрасно знают, поскольку их новейшие сушки проиграли показательный бой в Индии, когда индусы объявили конкурс на закупку партии новых самолетов. После того как Rafale просто деклассировали сушки, индусы даже слышать ничего не хотят о сушках. Так что в этот раз путинский пилот, явно желавший поиграться в «Сумасшедшего Ивана», решил вести себя скромно и смирно, поскольку обнаружил, что оба французские истребителя уже давно держат его на прицеле.
Ну а весь этот натюрморт имеет какой-то незаконченный вид, хоть и по вполне понятным причинам. Скажем так, если бы самолеты сопровождения были с украинской ливреей, то противник либо сделал вид, что не заметил этого движения в небе, либо пейзаж обрел бы свой логичный, законченный вид. Но пока лапти вспоминают правила хорошего тона и просто боятся лишний раз кашлянуть, чтобы не иметь себе нервы.