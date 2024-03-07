Кампания Украины по строительству фортификаций не дала результатов. ВСУ вынуждены рыть окопы, часто под вражескими обстрелами, - WSJ

Кампания Украины по строительству фортификационных укреплений не принесла значительных результатов. Украинские воины, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под российскими обстрелами.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

"В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему", - пишет издание.

По словам западных чиновников и украинских воинов, эта кампания не дала значительных результатов и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки.

За последние дни армия РФ вытеснила украинские войска из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше западнее могут служить естественными барьерами для обороны Киева, отмечает издание.

"Москва знает, что украинским подразделениям не хватает свежих солдат и боеприпасов. США и Европа не в состоянии быстро перевооружить Киев.

Украинские официальные лица и военное командование говорят, что нынешняя тактика России по поводу зондирующих атак имеет цель воспользоваться своей инициативой на поле боя перед тем, что они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной", - отмечает WSJ.

Издание отмечает, что захват Авдеевки является наиболее значимой победой России на поле боя почти год.

Украинские военные, пытаясь дать отпор, накапливают боеприпасы и ищут возможность нанести удар по российским войскам с наскока – подход, известный как активная оборона, пишет издание.

"Солдаты в этом районе (на Авдеевском направлении – ред.) говорят, что войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Сложность задачи состоит в том, что одной только живой силы недостаточно.

Построение физической обороны сейчас жизненно важно для Украины, в частности потому, что она также пытается мобилизовать войска", - добавляет WSJ.