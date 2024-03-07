РУС
Кампания Украины по строительству фортификаций не дала результатов. ВСУ вынуждены рыть окопы, часто под вражескими обстрелами, - WSJ

фортифікації

Кампания Украины по строительству фортификационных укреплений не принесла значительных результатов. Украинские воины, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под российскими обстрелами.

Об этом пишет издание The Wall Street Journalпередает Цензор.НЕТ.

"В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему", - пишет издание.

По словам западных чиновников и украинских воинов, эта кампания не дала значительных результатов и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки.

За последние дни армия РФ вытеснила украинские войска из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше западнее могут служить естественными барьерами для обороны Киева, отмечает издание.

Читайте также: ВСУ нужно больше стройматериалов и спецтехники для строительства линий обороны на фронте, - Евлаш

"Москва знает, что украинским подразделениям не хватает свежих солдат и боеприпасов. США и Европа не в состоянии быстро перевооружить Киев.

Украинские официальные лица и военное командование говорят, что нынешняя тактика России по поводу зондирующих атак имеет цель воспользоваться своей инициативой на поле боя перед тем, что они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной", - отмечает WSJ.

Издание отмечает, что захват Авдеевки является наиболее значимой победой России на поле боя почти год.

Украинские военные, пытаясь дать отпор, накапливают боеприпасы и ищут возможность нанести удар по российским войскам с наскока – подход, известный как активная оборона, пишет издание.

Читайте также: Украина не подготовила надежные укрепления к западу от Авдеевки, это позволяет врагу продвигаться, - New York Times. КАРТЫ

"Солдаты в этом районе (на Авдеевском направлении – ред.) говорят, что войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Сложность задачи состоит в том, что одной только живой силы недостаточно.

Построение физической обороны сейчас жизненно важно для Украины, в частности потому, что она также пытается мобилизовать войска", - добавляет WSJ.

Топ комментарии
+25
А строить первую линию будут сами бойцы, оказывается. Зимой, в мерзлой земле, лопатами.

Вот вам, украинцы, отношение власти к Армии и уважение властями наших Воинов.

Прошла зима, и 02.03.2024 The New York Times публикует просто удручающий материал о состоянии оборонительных укреплений Украины под заголовком «Удивительно слабая оборона Украины помогает наступлению России».

На главном фото, как написано в статье, рудиментарные украинские траншеи возле Авдеевки, на территории, на которую претендует Россия. Спутниковый снимок Planet Labs, 26.02.2024.

Опять же, наиболее интересные цитаты из статьи:

Российские силы продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи.

Но есть еще одна причина продвижения кремлевских войск в этом районе: плохая оборона Украины.

Согласно обзору снимков, сделанных коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, редкие, рудиментарные линии траншей населяют территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить. На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность.

Когда 17.02.2024 россия захватила Авдеевку, украинская армия заявила, что обеспечила безопасность оборонительных линий за пределами города.

Но за неделю российские войска захватили три села к западу от Авдеевки и оспаривают как минимум еще одно.

Американские чиновники в частном порядке заявили, что их беспокоит то, что Украина не укрепила свои оборонительные линии достаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки.

Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны за пределами Авдеевки. Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует элементарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того.

Отсутствие надежных украинских укреплений в этом районе особенно бросается в глаза по сравнению с мощной российской обороной, которая помешала наступлению Киева прошлым летом во время украинского контрнаступления, которое в конечном итоге провалилось.

Районам на востоке Донецкой области, где находится Авдеевка, будет уделено максимальное внимание, заявил президент Зеленский во время визита вблизи линии фронта в конце ноября, отметив необходимость активизировать и ускорить строительство сооружений.


Но Pasi Paroinen, аналитик из Black Bird Group, анализируя спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, заявил, что ничего существенного не произошло с момента визита Зеленского. (Прошло 3 месяца!!!).

За пределами Авдеевки, добавил Pasi Paroinen, готовятся новые позиции, но они пока не представляют собой особо грозную оборонительную линию и не сравнимы по масштабам с российскими укреплениями на юге.

Украинские власти заявили, что им не хватает людей, способных выполнять строительные работы.

Задержки в строительстве укреплений означают, что украинским войскам теперь придется укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что значительно усложняет задачу.

Значит, дороги украинская власть строить может. А оборонные сооружения не может. Людей не хватает. И деньги на марахвон и телесериалы тоже может. А на сохранение жизни бойцов - не может.

И почему депутат Безуглая об этом не пишет? Вот WSJ и NYT пишут. А депутана активная молчит.

А еще вот что интересно. Украинцы не читают WSJ и NYT. Зато эти издания читают американцы, избиратели. И вот они читают и думают, что может Трамп и прав? Если эти украинские придурки не могут даже траншей нарыть для защиты своих жизней, то на кой черт им помогать? Конгресс же не может отменить закон Дарвина.

Мы называем кацапов орками, предпологая, что мы сами много умные хомо. А орки просто поставили раком всю строительную промышленность на оккупированных территориях, нарыли укреплений и сохраняют свои кацапские жизни. А мы что делаем? Да и кто здесь орки?
07.03.2024 11:17
+25
И продолжая эту же тему:

Карл Волох:
Два друга-строителя отказались от предложений из Минобороны присоединиться к строительству фортификаций.
Во-первых, там использованы так называемые ДБНовские (государственные) расценки, типа зарплаты в 12 тысяч гривен, на которые квалифицированного строителя найти без шанса, тем более, в прифронтовую зону.
А главное - завтра после первых денег придут НАБУ и ДБР с наручниками. Фирмы приближенные к Офису пока имеют индульгенцию, но впоследствии придут и к ним. Поэтому мало кто соглашается участвовать. С декабря десятки миллиардов выделили, а построить ничего не могут.
- Так ведь речь об обороноспособности, о выживании государства? - спрашиваю.
- Ты этими заявлениями НАБУ будешь смешить? Если Пашинского с его боеприпасами в такой момент могут в мясорубку бросить, думаешь, какого-то строителя пожалеют?
Знаете, от окончательной депрессии нас с вами спасает только неосознание, насколько развалены украинские государственные институты.

Боюсь, с нашими властями нам гарантировано повторение Бучи в десятикратном и более размере. Но зато не втик и его продолжает поддерживать больше половины тупого населения.

Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25147
07.03.2024 11:18
+23
Ну як не дала - ЗЕ напили відосики, поставив своїх І В АРМІЇ ТЕЖ. Тепер всім в країні керує Ермак. Скоро він почне казати чи нам дихати чи ні
07.03.2024 11:13
Комментировать
Сортировать:
І кого наказали?Залужного?((
07.03.2024 11:12
" Кампанія України з будівництва фортифікацій не дала результатів. " Чому це не дала? Дала, навіть дуже, в кишеню потрібним людям.
07.03.2024 11:21
із ЗЄльоним пропадемо ! 👿

Україна в небезпеці !
Такій, як напочатку війни
07.03.2024 11:27
Україні потрібен Гетьман !
07.03.2024 11:36
В тому то і проблєма , що винних як раз і нема ! Як завжди за все заплатить український солдат - своїм життям
07.03.2024 11:27
Найгірше те, високопоставлені і не дуже військові і речники штабів почали теж не надто чесно підспівувати владі, що буцімто відведення відбуваються на заздалегідь підготовлені і кращі позиції. Не уявляю, як вони дивляться в очі своїм бойовим побратимам.
07.03.2024 11:51
А шо у Зе дало результати окрім великого крадівництва і зради ?
07.03.2024 12:15
https://youtu.be/dFqydB51Kag?t=523 Фронт. Фортифікації.
07.03.2024 11:13
Пронто..
Хірово на фронті...
07.03.2024 11:17
Ну як не дала - ЗЕ напили відосики, поставив своїх І В АРМІЇ ТЕЖ. Тепер всім в країні керує Ермак. Скоро він почне казати чи нам дихати чи ні
07.03.2024 11:13
Риють -- фронт посунувся -- під обстрілами багато не набудуєш -- 2023р профукали
07.03.2024 11:13
07.03.2024 11:15
Втрата однієї руки або частини ноги призводить лише до обмеженої придатності о до служби.
показать весь комментарий
Виродок.
показать весь комментарий
Арахамія їздить по закордонних Стамбулах і Омпнах з усіма кінцівками. Це неподобство за словами самого ж Арахамії. І це неподобство потрібно негайно виправити, як пропонує власне він сам - позбавити його кінцівки, можливо і всіх.
показать весь комментарий
Справедлива плата буде, якщо цьому ішаку відрізати вуха , натягнуть жопу на макитру , обваляти в пір'ях і посадити на цеп на майдані. Це яким же треба бути подонком і ********* , щоб таке ляпати своїм смердючим ... язик не повертається ротом називати. Це вже не кліника , хз.
показать весь комментарий
Кампанія України з будівництва фортифікаційних укріплень не дала значних результатів Джерело:

- КОГО ЗВІЛЬНИЛИ ?

- кого арештували?

- досі українці мають терпіти НЕ ПРОФЕССВОНАЛІВ У КЕРИВНИЦТВІ ?

- ШМИГАЛЯ У ВІДСТАВКУ ? Хто там ще в інфраструктурі - фсбєшник Найем ?
07.03.2024 11:15
звільнили Залужного і 16 найкращих українських Генералів

призначили сирського-просирського Бахмута та Авдіївки та павлюка, який втік з Марика кинувши декілька тисяч наймотивованіших Воїнів в оточення 👿
показать весь комментарий
Не сипте сіль на рану
показать весь комментарий
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець

https://dl-news.defence-line.org/?p=25147 Волонтерка. Где оборонительные сооружения?



Все, что не нравится зеленой власти, называют российским ипсо. Помнится, эффективный манагер Резников слюной на пенсне брызгал, вереща про ипсо против него. Сейчас я вам подкину немного московского ипсо, но уже из западной прессы.

«Зеленский приказал построить оборонительные сооружения, чтобы сдержать Россию» - так называется статья в The Wall Street Journal, опубликованная Matthew Luxmoore 01.12.2023.

Вот наиболее интересные цитаты из статьи:

Призыв к построению укреплений является самым явным публичным признанием украинского руководства оборонительного поворота.

Одно совещание, по словам Зеленского, касалось укреплений на всех основных фронтах, где нам нужно окопаться, ускорить темпы строительства. Он сказал, что основное внимание будет уделено востоку и северо-востоку, куда россия пыталась продвинуться в течение нескольких месяцев, добиваясь небольших успехов большой ценой.

Зеленский призвал частные предприятия и доноров!!! принять участие в кампании по финансированию и строительству укреплений, которую он назвал «очевидным приоритетом», и поблагодарил всех украинцев, занимающихся поиском и производством необходимых материалов.
На прошлой неделе Министерство обороны Украины объявило о создании нового департамента, который будет круглосуточно курировать строительство оборонительных линий и координировать усилия военных и местных органов власти, направленные на ускорение этого процесса.
Укрепления, ближайшие к линии фронта, будут построены военнослужащими, говорится в заявлении министерства, в то время как вторая и третья линии обороны будут находиться в ведении ведомств, находящихся под надзором Министерства инфраструктуры, а для оказания помощи по контракту будут привлечены частные компании.
Итак, с наступлением зимы, до величайшего дошло то, о чем ему неоднократно говорил, а потом писал в статьях генерал Залужный - надо строить оборонительные укрепления. Гениальный же у нас президент, правда?
И решение сразу нашлось. МО, возглавляемое крымским позором, сразу объявило о создании нового департамента строительства. Ну а как иначе? Кто ж пилить деньги на строительстве будет, как не новый департамент МО? Все старые департаменты загружены работой по самые гланды…
07.03.2024 11:16 Ответить
07.03.2024 11:17
👿
07.03.2024 11:34 Ответить
Чого пишеш "відношення влади" ? Кого боїшся ? Цього деЗебіленського ? Це він анонсував фортифікації !! Це він запевняв українцям що всЬо ОК. А тепер що ? Відправив делегацію своїх слуг на шашлики поближче до фронту ? Приїдуть скоро і будуть розповідати, що все налагодили. А що робила військова адміністрація у цих регіонах, яку призначив ОСОБИСТО деЗебіл ? Перевіряти тих, хто перевіряв .... ???
07.03.2024 11:42 Ответить
07.03.2024 11:18
Ч.мо свинорылое, шло бы ты нах.уй. Пройдут выборы ху.йла - мобилизуют тебя в сво. Там и оценишь наши укрепления)
08.03.2024 01:54
потому что нельзя бить ідотом таким... ви що вірите зеленському де блін укріплення за 3 місяці після казання офісом на часов яр. вони звісно є але це розрізені групи укрпілень не системні некапітальні.долой
07.03.2024 11:16
Зеленський - гальмо розвитку і оборони України, а дермак - стопудова гиря на тому гальмі
07.03.2024 11:17
А як же велике будівництво/крадівництво, мабуть не вигідно зевладі оборонні споруди будувати.
07.03.2024 11:17
Ну если только говорить и не выделять технику и материалы - то странно ожидать другого результата. По поговорить - тут зелень на первом месте.
07.03.2024 11:17
а дороги воно закликами стимулює будувати? Хай будівельники крадуть на будівництві укріплень, а не доріг. Дайте їм гроші.. ті, шо на дороги
07.03.2024 11:18
Україна має всі можливості щоб показати найкращі у світі можливості фортифікації. Металургійні гіганти можуть опутати тисячу километрів лінії фронту колючим дротом, який можна виговляти у майже необмеженій кількості. А колючий дріт збільшить втрати ворога у десятки разів. Великі обсяги акарпатьського лісу можна використовувати для побудови дерев'яно-земляних укріплень. Б/у землерійну техніку можна скуповувати і завозити як пікапи для ЗСУ та євпробляхи. Дешеві міни можна нашкребти по світі білому як Павел снаряди - такого добра вистачає, не знають як утилізувати. Просто треба братися за роботу і ворог буде проривати кілометри лінії оборони роками як під Верденом у Першу світову війну
07.03.2024 11:19
дріт роблять інші. заводи та фабрики
металургійні гіганти, лише чушки.
07.03.2024 12:05
Метінвест із задоволенням продасть тобі проволоку у бухтах
07.03.2024 12:06
це вже прокат
які роблять саме тут, а не в інших країнах?
07.03.2024 12:13
Українська Компанія «АВ метал груп» Підрозділи виробництва "АВ метал груп" забезпечені повним комплексом нового обладнання,. Випуск дроту здійснюється на волочильних станах Mario Frigerio, SKET UDZSA 2500, SKET UDZSA 632 і SKET UDZSA 630. https://avmg.ua/about/pres-centr/detail/razvitie-i-modernizatsiya-volochilnogo-proizvodstva/ https://avmg.ua/about/pres-centr/detail/razvitie-i-modernizatsiya-volochilnogo-proizvodstva/
07.03.2024 12:19
які зараз працюють?
07.03.2024 12:21
Це не доменна пічь, яку так важко запустити. Запрацюють, коли будуть великі державні замовлення.
07.03.2024 12:23
ось запустіть, потім пишіть!
07.03.2024 12:28
Відсутність прогресу на усіх напрямках за винятком збагачення зеболота
07.03.2024 11:19
ну, думаю що гроші на фортифікації територій які останнм часом захопили орки, списані,
тобто, освоєні...
що зе, бере приклад з ***** та бацьки, як узурпувати владу
але не вчиться, як ********** цивільні будують фортифікації не залучаючи своїх військових.
нікому не здається що вчиться він вибірково, і не на користь Україні???
07.03.2024 11:19
Кротів з Банкової треба послати рити окопи, у них гарно виходить...
07.03.2024 11:19
Зеленые просто ничего не умеют и не могут. Они даже не импотенты, они - кастраты
07.03.2024 11:22
А для чого потрібні окопи? якщо вже про новий контрнаступ триндять!!!
07.03.2024 11:23
В кримінальному кодексі є стаття про залишення укріплень ворогу. Але яка може бути стаття, якщо так звана держава ніякого відношення до цих укріплень не має? люди риють лопатами, будівельні матеріали купляють самі. Невдовзі ще набої доведеться купляти за власний кошт?
07.03.2024 11:23
Чому ж.
Кампанія слуг народу з саботажу будівництва ліній оборони досить успішна.
Як і з мобілізації.
Як і з виробництва *********** та дронів
Як і з постачання бортових та окопних РЕБок
Як і з усього,що може наблизити перемогу України.
07.03.2024 11:25
З Зеленськім та його менеджментом Україна буде тільки програвати, це вже факт, доведений за 5 років його "правління".
07.03.2024 11:25
в Трускавці цього не проходили
07.03.2024 11:27
У листопаді Україна оголосила...

Якийсь французький король сказав: "Государство єто - Я". Виходить, що Україна це - ваЗЕлін і Ко?
07.03.2024 11:28
Потому что власть раздала заказы своим. А свои хотят просто украсть. Им по фиг Украина. Голосуйте дальше 75% .
07.03.2024 11:29
Україна стала перед вибором: або прямавійськова диктатура вже або втрата держави. Крапка.
07.03.2024 11:30
И где этот Сырский и Безмозглая Марьяна? Где эта тупость? Почему не подымает вопрос, почему она не унижает Сырского за это? Марьяна простая шлюха из ВР. А Украина с каждым днём теряет территории и Безмозглая молчит. Тварына слила Залужного и молчит. После смены Залужного мы потеряли территории. Но Марьяна довольна.
07.03.2024 11:34
Марьяна - агент ФСБ , як ігетьманцев і Найем
взагалі усю партию слуг збирали не на вулиці , а по спискам ФСБ
07.03.2024 11:48 Ответить
не простая... можно сказать - валютная...
07.03.2024 11:54
Організувати і вкрасти - це не одне і теж саме, тому результат очікуваний
07.03.2024 11:37
...і закликав приватні компанії та донорів долучитися до нього в якому світі ми живемо? будівництво фортифікаційних споруд це не щось таке "та ну нафіг..., мені зараз не хочеться, а коли захочеться. я вам скажу..." це нагальна потреба, під яку треба мобілізовувати все - людей, техніку, ресурси, а в нас демократія - в нас тільки закликають..., на фоні закликів ми втрачаємо найцінніші ресурси - людей та час..., а можемо втратити країну...
07.03.2024 11:39
Шмигаль не встигли тендери провести чи суди заблокували їх за позовом Януковича? Так і з харчуванням в ЗСУ, тьотки в мантіях, тіпа судді (тільки чиї?) блокують, що можуть.
Війна йде, уряду і суспільству похер...
07.03.2024 11:46
Агенти кремля з ОПи, завдяки "мудрому піплу", взяли країну в заручники. Схема безпрограшна - патетично, з насупленою пикою у відосиках чи на засіданнях РНБО гнусавопикий конферансьє проголошує "благую вєсть", наприклад - "дана вказівка будувати укріплення, виділяємо гроші з бюджету, всьо пад кантролєм!". Мудрий піпл весь в аплодисментах, всі кидають вгору чєпчікі, лайки, перепости... Виділяються шалені кошти, розподіляються поміж друзями офісу реЗЕдента і все... Тиша... А ЗСУ під обстрілами далі лопатами риють окопи під обстрілами... Таким чином п"ята колона з ОПи вирішує три задачі - піариться на "благой вєсті" для мудрова піпла (який і досі в захваті від того що наобирав), краде гроші з бюджету та знищує обороноздатність воюючої держави.
07.03.2024 11:57
Якщо не зігнати з печерських пагорбів цього пуцьвіренька з хозарського каганату 95 кварталу то Україна зникне як держава ...
07.03.2024 12:01
чим займалися військові адміністрації в цих областях, де йдуть бої? Вони безпосередньо підпорядковані президенту і, здається, це прямий обов'язок голів військових адміністрацій дбати про оборону території, будівицтво укріплень, співпрацювати з ЗСУ і забезпечувати усім необхідним процес будівництва фортифікацій. Гундос сам ніякий і таких же понаставляв.
07.03.2024 12:07
ну смотря какая линия обороны... везде так... на передке инженерные войска... по глубже гражданские...
07.03.2024 12:07
А навіщо?Павлюк вже зранку контрнаступати зібрався , фронт вдається стабілізувати,залишився всього лиш наступ ворога з трьох - чотирьох напрямків. 700 тисяч вже найшли , залишилось перегрупуватися,розігнати навчальні центри і на Крим.Знаючи нелюбов зеленого Владіміра до ніяких-ніяких дат і віддаючи шану стратегічному генію всієї квартальної кодли , це повинно відбутися десь в травні місяці , щоб Майдану було соромно напасти на самозванців в такий урочистий момент, коли в усій красі розкриється полководний талант Владіміра, Дрюші і Лєнки...А ви кажете -окопи.
07.03.2024 12:09
зате на незаконну забудову ударними темпами екопарку осокорки й техніки вистачило, й пального, й людей... так і переможемо...
07.03.2024 12:12
Бо це, як і всі ініціативи членограя, брехня та показуха.
Зібрати навколо себе всіх брехунів, злочинців та сраколизів і сподіватися що прокатить, це дурня.
07.03.2024 12:16
Ну, вони ж неЛОХи, ці "5-6 геніальних менеджерів"?!

07.03.2024 12:21
На бруствер нікого з них не вивели от і нема результату
07.03.2024 12:25
У нашого верховного говнокомандуючого все через сраку, як і в тих 73% дебілів, що за нього проголосували
07.03.2024 12:52
"За останні дні армія РФ витіснила українські війська з низки сіл на захід від Авдіївки, хоча пагорби й водойми трохи далі на захід можуть слугувати природними бар'єрами для оборони Києва, зазначає видання." - нікуя собі заявочка, вже і за Київ згадали ...
07.03.2024 12:52
А броники сами покупают? Вроде столько помощи, вчера удивили что 3 отдали.
07.03.2024 12:54
https://www.rbc.ua/ukr/news/soldati-yih-hvalyat-k-oblashtovani-fortifikatsiyi-1709804142.html https://www.rbc.ua/ukr/news/soldati-yih-hvalyat-k-oblashtovani-fortifikatsiyi-1709804142.html


"Солдаты их хвалят". Как обустроены фортификации на фронте и зачем нужны "бронекапсулы"

ТАК ,,ХВАЛЯТ,, ИЛИ ,,НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ,, ???
07.03.2024 12:57
Лиховой показал "отсутствующую" оборонительную линию ВСУ под Авдеевкой: "Если враг хочет найти свою смерть - пусть наступает"

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/291318_1709798694

ТАК ГДЕ ПРАВДА ¿?¿
07.03.2024 13:30
То і гроші їм не заплатили , за відсутність результату...
07.03.2024 13:34
Брехня! Вірю марафону та Президенту!
07.03.2024 13:39
За десять років війни теріторія навколо Марьянки та Авдіївки до Курахово були заміновани та обладнани капонірами з окопами, справа в тому що ці укріплення починаючи з 2016 року місцева влада почала заривати та руйнувати грейдерами. Так в 2016 році була зарівняна з землею укріплена лінія сім кілометрів від Курахово. Кому заважали оббиті деровом капоніри та землянки в посадці?
07.03.2024 13:54
Головне виканоно - гроші пішли за тим чого немає.
07.03.2024 14:05
Это саботаж. Где виновные.
07.03.2024 15:13
Якщо непрофесійні люди керують все перетворюється в дупу одні безмозглі хапуги
07.03.2024 17:16
Цапи зелені!
03.04.2024 21:45
 
 