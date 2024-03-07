Кампания Украины по строительству фортификаций не дала результатов. ВСУ вынуждены рыть окопы, часто под вражескими обстрелами, - WSJ
Кампания Украины по строительству фортификационных укреплений не принесла значительных результатов. Украинские воины, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под российскими обстрелами.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
"В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему", - пишет издание.
По словам западных чиновников и украинских воинов, эта кампания не дала значительных результатов и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки.
За последние дни армия РФ вытеснила украинские войска из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше западнее могут служить естественными барьерами для обороны Киева, отмечает издание.
"Москва знает, что украинским подразделениям не хватает свежих солдат и боеприпасов. США и Европа не в состоянии быстро перевооружить Киев.
Украинские официальные лица и военное командование говорят, что нынешняя тактика России по поводу зондирующих атак имеет цель воспользоваться своей инициативой на поле боя перед тем, что они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной", - отмечает WSJ.
Издание отмечает, что захват Авдеевки является наиболее значимой победой России на поле боя почти год.
Украинские военные, пытаясь дать отпор, накапливают боеприпасы и ищут возможность нанести удар по российским войскам с наскока – подход, известный как активная оборона, пишет издание.
"Солдаты в этом районе (на Авдеевском направлении – ред.) говорят, что войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Сложность задачи состоит в том, что одной только живой силы недостаточно.
Построение физической обороны сейчас жизненно важно для Украины, в частности потому, что она также пытается мобилизовать войска", - добавляет WSJ.
Україна в небезпеці !
Такій, як напочатку війни
Хірово на фронті...
- КОГО ЗВІЛЬНИЛИ ?
- кого арештували?
- досі українці мають терпіти НЕ ПРОФЕССВОНАЛІВ У КЕРИВНИЦТВІ ?
- ШМИГАЛЯ У ВІДСТАВКУ ? Хто там ще в інфраструктурі - фсбєшник Найем ?
призначили сирського-просирського Бахмута та Авдіївки та павлюка, який втік з Марика кинувши декілька тисяч наймотивованіших Воїнів в оточення 👿
https://dl-news.defence-line.org/?p=25147 Волонтерка. Где оборонительные сооружения?
Все, что не нравится зеленой власти, называют российским ипсо. Помнится, эффективный манагер Резников слюной на пенсне брызгал, вереща про ипсо против него. Сейчас я вам подкину немного московского ипсо, но уже из западной прессы.
«Зеленский приказал построить оборонительные сооружения, чтобы сдержать Россию» - так называется статья в The Wall Street Journal, опубликованная Matthew Luxmoore 01.12.2023.
Вот наиболее интересные цитаты из статьи:
Призыв к построению укреплений является самым явным публичным признанием украинского руководства оборонительного поворота.
Одно совещание, по словам Зеленского, касалось укреплений на всех основных фронтах, где нам нужно окопаться, ускорить темпы строительства. Он сказал, что основное внимание будет уделено востоку и северо-востоку, куда россия пыталась продвинуться в течение нескольких месяцев, добиваясь небольших успехов большой ценой.
Зеленский призвал частные предприятия и доноров!!! принять участие в кампании по финансированию и строительству укреплений, которую он назвал «очевидным приоритетом», и поблагодарил всех украинцев, занимающихся поиском и производством необходимых материалов.
На прошлой неделе Министерство обороны Украины объявило о создании нового департамента, который будет круглосуточно курировать строительство оборонительных линий и координировать усилия военных и местных органов власти, направленные на ускорение этого процесса.
Укрепления, ближайшие к линии фронта, будут построены военнослужащими, говорится в заявлении министерства, в то время как вторая и третья линии обороны будут находиться в ведении ведомств, находящихся под надзором Министерства инфраструктуры, а для оказания помощи по контракту будут привлечены частные компании.
Итак, с наступлением зимы, до величайшего дошло то, о чем ему неоднократно говорил, а потом писал в статьях генерал Залужный - надо строить оборонительные укрепления. Гениальный же у нас президент, правда?
И решение сразу нашлось. МО, возглавляемое крымским позором, сразу объявило о создании нового департамента строительства. Ну а как иначе? Кто ж пилить деньги на строительстве будет, как не новый департамент МО? Все старые департаменты загружены работой по самые гланды…
Вот вам, украинцы, отношение власти к Армии и уважение властями наших Воинов.
Прошла зима, и 02.03.2024 The New York Times публикует просто удручающий материал о состоянии оборонительных укреплений Украины под заголовком «Удивительно слабая оборона Украины помогает наступлению России».
На главном фото, как написано в статье, рудиментарные украинские траншеи возле Авдеевки, на территории, на которую претендует Россия. Спутниковый снимок Planet Labs, 26.02.2024.
Опять же, наиболее интересные цитаты из статьи:
Российские силы продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что отчасти объясняется истощением украинских боеприпасов и сокращением западной помощи.
Но есть еще одна причина продвижения кремлевских войск в этом районе: плохая оборона Украины.
Согласно обзору снимков, сделанных коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, редкие, рудиментарные линии траншей населяют территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить. На этих линиях траншей отсутствуют многие дополнительные укрепления, которые могли бы помочь замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важную местность.
Когда 17.02.2024 россия захватила Авдеевку, украинская армия заявила, что обеспечила безопасность оборонительных линий за пределами города.
Но за неделю российские войска захватили три села к западу от Авдеевки и оспаривают как минимум еще одно.
Американские чиновники в частном порядке заявили, что их беспокоит то, что Украина не укрепила свои оборонительные линии достаточно хорошо, и что теперь она может столкнуться с последствиями, поскольку российские подразделения медленно, но неуклонно продвигаются за пределы Авдеевки.
Украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны за пределами Авдеевки. Но украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует элементарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того.
Отсутствие надежных украинских укреплений в этом районе особенно бросается в глаза по сравнению с мощной российской обороной, которая помешала наступлению Киева прошлым летом во время украинского контрнаступления, которое в конечном итоге провалилось.
Районам на востоке Донецкой области, где находится Авдеевка, будет уделено максимальное внимание, заявил президент Зеленский во время визита вблизи линии фронта в конце ноября, отметив необходимость активизировать и ускорить строительство сооружений.
Но Pasi Paroinen, аналитик из Black Bird Group, анализируя спутниковые снимки и контент социальных сетей с поля боя, заявил, что ничего существенного не произошло с момента визита Зеленского. (Прошло 3 месяца!!!).
За пределами Авдеевки, добавил Pasi Paroinen, готовятся новые позиции, но они пока не представляют собой особо грозную оборонительную линию и не сравнимы по масштабам с российскими укреплениями на юге.
Украинские власти заявили, что им не хватает людей, способных выполнять строительные работы.
Задержки в строительстве укреплений означают, что украинским войскам теперь придется укреплять свои оборонительные линии, находясь под огнем российской армии, что значительно усложняет задачу.
Значит, дороги украинская власть строить может. А оборонные сооружения не может. Людей не хватает. И деньги на марахвон и телесериалы тоже может. А на сохранение жизни бойцов - не может.
И почему депутат Безуглая об этом не пишет? Вот WSJ и NYT пишут. А депутана активная молчит.
А еще вот что интересно. Украинцы не читают WSJ и NYT. Зато эти издания читают американцы, избиратели. И вот они читают и думают, что может Трамп и прав? Если эти украинские придурки не могут даже траншей нарыть для защиты своих жизней, то на кой черт им помогать? Конгресс же не может отменить закон Дарвина.
Мы называем кацапов орками, предпологая, что мы сами много умные хомо. А орки просто поставили раком всю строительную промышленность на оккупированных территориях, нарыли укреплений и сохраняют свои кацапские жизни. А мы что делаем? Да и кто здесь орки?
Карл Волох:
Два друга-строителя отказались от предложений из Минобороны присоединиться к строительству фортификаций.
Во-первых, там использованы так называемые ДБНовские (государственные) расценки, типа зарплаты в 12 тысяч гривен, на которые квалифицированного строителя найти без шанса, тем более, в прифронтовую зону.
А главное - завтра после первых денег придут НАБУ и ДБР с наручниками. Фирмы приближенные к Офису пока имеют индульгенцию, но впоследствии придут и к ним. Поэтому мало кто соглашается участвовать. С декабря десятки миллиардов выделили, а построить ничего не могут.
- Так ведь речь об обороноспособности, о выживании государства? - спрашиваю.
- Ты этими заявлениями НАБУ будешь смешить? Если Пашинского с его боеприпасами в такой момент могут в мясорубку бросить, думаешь, какого-то строителя пожалеют?
Знаете, от окончательной депрессии нас с вами спасает только неосознание, насколько развалены украинские государственные институты.
Боюсь, с нашими властями нам гарантировано повторение Бучи в десятикратном и более размере. Но зато не втик и его продолжает поддерживать больше половины тупого населения.
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25147
металургійні гіганти, лише чушки.
які роблять саме тут, а не в інших країнах?
тобто, освоєні...
що зе, бере приклад з ***** та бацьки, як узурпувати владу
але не вчиться, як ********** цивільні будують фортифікації не залучаючи своїх військових.
нікому не здається що вчиться він вибірково, і не на користь Україні???
Кампанія слуг народу з саботажу будівництва ліній оборони досить успішна.
Як і з мобілізації.
Як і з виробництва *********** та дронів
Як і з постачання бортових та окопних РЕБок
Як і з усього,що може наблизити перемогу України.
Якийсь французький король сказав: "Государство єто - Я". Виходить, що Україна це - ваЗЕлін і Ко?
взагалі усю партию слуг збирали не на вулиці , а по спискам ФСБ
Війна йде, уряду і суспільству похер...
Зібрати навколо себе всіх брехунів, злочинців та сраколизів і сподіватися що прокатить, це дурня.
"Солдаты их хвалят". Как обустроены фортификации на фронте и зачем нужны "бронекапсулы"
ТАК ,,ХВАЛЯТ,, ИЛИ ,,НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ,, ???
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/291318_1709798694
ТАК ГДЕ ПРАВДА ¿?¿