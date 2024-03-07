Чеченцы покупают украинских военнопленных, чтобы потом обменять их на своих военных, - Координационный штаб

Представитель украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил, что чеченские бойцы покупают у разных российских подразделений украинских пленных, чтобы затем обменять их на своих сослуживцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

"Были случаи, когда наших раненых выкупали у российской армии, вывозили в Грозный, а затем обменивали на своих", – рассказал он.

Также на страницах проекта Радио Свобода "Кавказ.Реалии" появилась история одного из таких солдат, который был продан и затем обменян.

Так, 41-летний гражданин Украины Вячеслав Левицкий заявил, что попал в плен к российским военным в феврале прошлого года, когда он был ранен в обе ноги во время ночного рейда возле села Авдеевка Донецкой области Украины. По его словам, российские военные не оказывали ему медицинскую помощь, а через несколько дней передали чеченскому подразделению.

Мужчина также рассказал, что после "выкупа" его отвезли в Грозный. Потом из-за того, что ему не предоставили квалифицированную медицинскую помощь, пришлось ампутировать обе ноги и руки. Когда его состояние стабилизировалось, его отвезли в подвал, где находились еще около 60 украинцев. Впоследствии некоторых из них обменяли на "кадыровцев".

Украинца держали в подвале дважды – сначала в оккупированном Донецке, а затем в Грозном. Кроме того, назвали имя второго военного, который также был пленен вместе с Левицким – Сергей Потремай.

Пока точно не известно, сколько украинцев в чеченском плену и практикуются ли сейчас обмены или выкупы пленных и их обмены. Чеченская сторона никак не комментирует данную ситуацию.

