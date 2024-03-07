Китай будет развивать сотрудничество и укреплять дружбу с РФ, - глава МИД Ван И
Китай готов работать с Россией над "развитием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы".
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Китай готов работать с Россией над развитием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы", - сказал министр иностранных дел КНР на пресс-конференции на полях ежегодного заседания парламента в Пекине.
Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений" в феврале 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Пекин за несколько дней до того, как отдал приказ о начале полномасштабного вторжения в Украину.
Топ комментарии
Aleksander Lukashenko
07.03.2024 11:48
Ярослав Кийко
07.03.2024 11:49
Роман #580638
07.03.2024 11:49
Запам'ятаємо назавжди.
Ніколи не пробачимо.
"- Чому бегемоти сидять у воді широко роззявивши пащу?
- Бо у них шкура "в обтяжку"! Якщо закриють рот - відкриється жопа І туди вода затікать почне!"
Росія - "бегемот навпаки" - поки вона роззявляє пащу на Україну - в її сраку вліз Китай!
Втор-сирьйо....
Його в нього-
Дохіра є...
Добирають політикою-
Нехтують аналітикою-
Мріють про Тайвань...
З його чіпами..
Та Ван ***,...
Це вже потужний прорив?
Добре ж комуняк реальна війна вилякала.
в оригіналі
https://joyreactor.cc/post/2374624
До нападения германии оставалось 545 дней. Так что, ждем-с, таварисчь Си, не падведи