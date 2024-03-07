РУС
Новости
Китай будет развивать сотрудничество и укреплять дружбу с РФ, - глава МИД Ван И

Китай готов работать с Россией над "развитием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы".

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Китай готов работать с Россией над развитием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы", - сказал министр иностранных дел КНР на пресс-конференции на полях ежегодного заседания парламента в Пекине.

Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений" в феврале 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Пекин за несколько дней до того, как отдал приказ о начале полномасштабного вторжения в Украину.

Также читайте: Необходимо провести международную мирную конференцию, признанную Украиной и РФ, для урегулирования войны, - глава МИД Китая Ван И

Китай (3123) россия (96899) Ван И (79)
с..а
показать весь комментарий
07.03.2024 11:47 Ответить
Жовті косоокі *****.
Запам'ятаємо назавжди.
Ніколи не пробачимо.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:48 Ответить
Потихеньку сповзають маски, хоч і раніше це було очевидно.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:49 Ответить
Хто б сумнівався
показать весь комментарий
07.03.2024 11:49 Ответить
Хто би сумнівався!!! Диктатор + диктатор= дружба!!! Сподіваюсь не на довго!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 11:51 Ответить
поки є можливість викачувати ресурси з Помийки - Дружба-на-век!! Колись навіть отримання ядерного потенціалу від Совка не завадило китайцю послати ваньку нахер.
показать весь комментарий
07.03.2024 11:59 Ответить
Вони разом готували напад на Україну, тоді Путін весь час гасав в Китай, але ВСУ зруйнували всі їх плани.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:00 Ответить
китайози то синонім "ето нє наші"
показать весь комментарий
07.03.2024 11:52 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 11:54 Ответить
Є старезний анекдот:
"- Чому бегемоти сидять у воді широко роззявивши пащу?
- Бо у них шкура "в обтяжку"! Якщо закриють рот - відкриється жопа І туди вода затікать почне!"
Росія - "бегемот навпаки" - поки вона роззявляє пащу на Україну - в її сраку вліз Китай!
показать весь комментарий
07.03.2024 11:54 Ответить
Дружить с расієй це як дружить з скаженою собакою. Успіхів у "дружбі"...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:57 Ответить
Китай продає-
Втор-сирьйо....

Його в нього-
Дохіра є...

Добирають політикою-
Нехтують аналітикою-

Мріють про Тайвань...
З його чіпами..

Та Ван ***,...
показать весь комментарий
07.03.2024 11:57 Ответить
оце новина, шо террористична країна "китай" буде дружити зі своєю собакою, захід просто повинен забрати всі інвестиції з цієї клоаки і послати їх *****, китай загнеться років за 30
показать весь комментарий
07.03.2024 11:59 Ответить
Все як і в середині минулого століття - комуняки зміцнюють дружбу з фашистами . ! Нічого не міняється .
показать весь комментарий
07.03.2024 12:05 Ответить
хто ж із ними торгував, до 1945?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:23 Ответить
То що, коли *** Лі приїде в Київ на переговори - то це будуть по-факту переговори з ***лом? Про капітуляцію України?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:07 Ответить
Хтось сумнівався?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:11 Ответить
Два ***** із ларця, одинакових з лиця.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:20 Ответить
Йде третій рік "партнерства без обмежень", а Китай тільки готовий співпрацювати з РФ?
Це вже потужний прорив?
Добре ж комуняк реальна війна вилякала.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:20 Ответить
Китай розвиватиме нову співпрацю та зміцнюватиме дружбу з Росією

в оригіналі
показать весь комментарий
07.03.2024 12:26 Ответить
З цієй "дружби" вигоду матиме тільки Китай, дешеві ресурси, сотні тисяч гектара землі в т.зв. аренду на котрих осядуть мільйони китайців як на своєї земле. А кацапи матимуть тільки заверення у "дружбі" і щось по дрибницях.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:32 Ответить
Я би порадив китайцям в знак дружби з росією віддати їй частину своєї території з виходом до моря, співмірну окупованій території України
показать весь комментарий
07.03.2024 12:57 Ответить
Вони разом готували напад на Україну, тоді Путін весь час гасав в Китай, але ВСУ зруйнували всі їх плани.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:58 Ответить
Эта ускоглазая **** и дала добро на войну в Украине.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:22 Ответить
Вот вырезка из газеты "правда" от 25.12.1939, где сталин "выражает благодарность" гитлеры и риббентропу:
https://joyreactor.cc/post/2374624
До нападения германии оставалось 545 дней. Так что, ждем-с, таварисчь Си, не падведи
показать весь комментарий
07.03.2024 17:31 Ответить
 
 