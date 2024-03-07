Китай будет развивать сотрудничество и укреплять дружбу с РФ, - глава МИД Ван И

Китай готов работать с Россией над "развитием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы".

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Китай готов работать с Россией над развитием новых движущих сил сотрудничества и укреплением дружбы", - сказал министр иностранных дел КНР на пресс-конференции на полях ежегодного заседания парламента в Пекине.

Китай и Россия объявили о партнерстве "без ограничений" в феврале 2022 года, когда российский диктатор Владимир Путин посетил Пекин за несколько дней до того, как отдал приказ о начале полномасштабного вторжения в Украину.

