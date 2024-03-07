Россия получила от КНДР 1,5 млн снарядов, однако половина из них некачественная, - The Times

Северная Корея передала России более полутора миллионов артиллерийских снарядов, однако половина из них некачественные, или, по крайней мере, нуждаются в детальной проверке на боеспособность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

Британские журналисты пообщались с представителем украинского ГУР МО Вадимом Скибицким, который рассказал, что КНДР поставляет агрессору снаряды, изготовленные более 50 лет назад.

"На сегодняшний день, учитывая имеющуюся статистику, Россия уже импортировала 1,5 млн боеприпасов из КНДР, однако эти снаряды были изготовлены в 70-80-х годах. Половина из них не работает, а остальное нужно либо отремонтировать, либо проверить перед использованием", – объяснил он.

По словам Скибицкого, Северная Корея просто отдает россиянам старые и ненужные вещи. В то же время, Пхеньян наращивает внутреннее производство и просит у Москвы определенные технологии в обмен, в частности, ракетные и подводные технологии, чтобы развивать собственную оборонную промышленность.

"Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем просила бы об этом Северную Корею?" – отметил Скибицкий.

В то же время пограничники Южной Кореи сообщают, что, учитывая, сколько контейнеров КНДР отправила в Россию, речь может идти не о полутора миллионах артснарядов, а о трех.

