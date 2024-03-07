РУС
Россия получила от КНДР 1,5 млн снарядов, однако половина из них некачественная, - The Times

кндр, росія, снаряди, війна

Северная Корея передала России более полутора миллионов артиллерийских снарядов, однако половина из них некачественные, или, по крайней мере, нуждаются в детальной проверке на боеспособность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

Британские журналисты пообщались с представителем украинского ГУР МО Вадимом Скибицким, который рассказал, что КНДР поставляет агрессору снаряды, изготовленные более 50 лет назад.

"На сегодняшний день, учитывая имеющуюся статистику, Россия уже импортировала 1,5 млн боеприпасов из КНДР, однако эти снаряды были изготовлены в 70-80-х годах. Половина из них не работает, а остальное нужно либо отремонтировать, либо проверить перед использованием", – объяснил он.

Читайте: КНДР приостановила поставки оружия в РФ по морскому пути, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

По словам Скибицкого, Северная Корея просто отдает россиянам старые и ненужные вещи. В то же время, Пхеньян наращивает внутреннее производство и просит у Москвы определенные технологии в обмен, в частности, ракетные и подводные технологии, чтобы развивать собственную оборонную промышленность.

"Это еще раз доказывает, что России не хватает собственных производственных мощностей для быстрого и мощного наращивания производства ракет. Если бы она этого не делала, то зачем просила бы об этом Северную Корею?" – отметил Скибицкий.

В то же время пограничники Южной Кореи сообщают, что, учитывая, сколько контейнеров КНДР отправила в Россию, речь может идти не о полутора миллионах артснарядов, а о трех.

Также смотрите: В баллистических ракетах из КНДР, используемых РФ для удара по Киеву, обнаружены компоненты западных, японских и китайских компаний, - СМИ. ФОТОрепортаж

боеприпасы (2398) КНДР (1263) поставки (228)
Топ комментарии
+3
Телефонує Путін Кім Чен Іру:
- Братан! Что за *****?!!! Твои снаряды в стволах орудий разрываются! Мои солдаты гибнут от своих собственных снарядов! Но (самое главное) - стволы орудий разрывает! А запасы их у меня - не бесконечные!
Кім відповідає:
- Владимир! Как это па-русски гаварится? : "Идите ***** и не ***** мне мозги"?! Это твои пьяные идиоты неправильно с нашими "лучшими в мире снарядами" обращаться не умеют Пусть лучше учат "хангыль" А то привыкли только свою "кириллицу" на водочных этикетках читать!

07.03.2024 12:10 Ответить
+2
Десятки років виробляли росія, Іран, , КНДР мільйони снарядів. І в результаті радянських та російських запасів вистачило на Маріуполь, сотень тисяч іранських лише на Бахмут, а корейских - на Авдіївку. Мільйони снарядів і вся робота оборонної промисловості цих країн за десятки років ушла на захоплення 1% території України. Ну а далі ірани і кореї закінчуються - а Китай бортанув зі снарядами - ніхто більше не стане постачати снаряди країні-ізгою. Звісно будуть клепати і дали, але у реальному часі навіть у три зміни не наверстати те, що вироблялось десятиліттями і вже лежить в українській землі
07.03.2024 12:12 Ответить
+1
Снаряди - Ху-йонг-

Пів-Корея....
Пів- людям-

Продає....

Пів-путін

Пів-Раша...

Пів тисячі попів-
На гора видає...
07.03.2024 12:07 Ответить
07.03.2024 12:07 Ответить
07.03.2024 12:10 Ответить
То Сунь Винь Хунь таки завербований Будановим ?
07.03.2024 12:10 Ответить
Десятки років виробляли росія, Іран, , КНДР мільйони снарядів. І в результаті радянських та російських запасів вистачило на Маріуполь, сотень тисяч іранських лише на Бахмут, а корейских - на Авдіївку. Мільйони снарядів і вся робота оборонної промисловості цих країн за десятки років ушла на захоплення 1% території України. Ну а далі ірани і кореї закінчуються - а Китай бортанув зі снарядами - ніхто більше не стане постачати снаряди країні-ізгою. Звісно будуть клепати і дали, але у реальному часі навіть у три зміни не наверстати те, що вироблялось десятиліттями і вже лежить в українській землі
07.03.2024 12:12 Ответить
Все таки кім чер *** вдалося наіпати кремлівське *****.
07.03.2024 12:18 Ответить
750 тисяч, то вибухають!
а Європа збирає вже рік таку кількість
07.03.2024 12:29 Ответить
Для загального розуміння: у 2022 рф витратила 10-12 млн. снарядів.
Фактично - 1 млн. у місяць.
07.03.2024 12:34 Ответить
На кожну хитру ботоксну дупу з лабіринтами знайдеться хитрий вузькоокий члін з різьбою та навігатором.
07.03.2024 12:37 Ответить
Саме час Південній Кореї піти у наступ і відправити в чучхе всю оту коротеньку династію кімів...чінів...короче всіх отих марксистськіх піздунів...
07.03.2024 12:55 Ответить
За то есть что пожрать.
07.03.2024 15:35 Ответить
 
 