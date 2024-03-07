РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10137 посетителей онлайн
Новости Война
8 397 47

Шольц, вероятно, хочет, чтобы Киев согласился на переговоры с Москвой, - Politico

олаф,шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц ведет последовательную политику по отношению к Украине, которая заключается в том, чтобы помогать ровно настолько, чтобы Киев не проиграл. Его нежелание идти ва-банк и передавать дальнобойные ракеты Taurus свидетельствует о том, что его конечная цель состоит в том, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры скорее раньше, чем позже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

По мнению аналитиков, Шольц руководствуется глубоко укоренившимся страхом Германии перед РФ и желанием выглядеть "канцлером мира".

"В этом отношении немцам на руку играет отказ республиканцев в Конгрессе США продвигать очередной пакет помощи Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шольц озадачил своих европейских союзников, когда отказался поставлять Киеву крылатые ракеты, ссылаясь на риски российского возмездия, и в то же время упрекая союзников, что они не оказывают больше военной помощи Киеву для защиты от России.

Недовольство непоследовательностью канцлера стало очевидно в последние дни, особенно в то время, когда европейские союзники пытаются продемонстрировать решительность в вопросе помощи Украине. К тому же, напоминает издание, осенью 2025 года Шольца ожидают выборы, поэтому ему нужна проблема, чтобы работать над ней и поднять свой рейтинг.

Также читайте: Премьер Баварии Зедер подверг критике Шольца за "упрямство" относительно передачи Taurus Украине: У нас есть моральный интерес помочь

При этом отмечается, что единственная сфера, где канцлер постоянно показывает хорошие результаты опроса внутри страны, – это его отношение к Украине, и большинство немцев выступают против предоставления дальнобойного оружия нашей стране. Поэтому в последнее время канцлер начал изображать себя как Friedenskancler, "канцлер мира", заявляя, что Германия не пришлет своих военных в Украину и не будет напрямую конфронтировать с Россией.

Но то, что может показаться непоследовательностью, действительно является продуманной стратегией.

С тех пор как Шольц понял, что Украина способна защитить себя от России, его стратегия заключалась в том, чтобы действовать в тандеме с Вашингтоном и поставлять Киеву оружие и технику, достаточное для выживания, но не давать Украине инструментов, необходимых для победы.

Он не скрывал такого подхода. Шольц, принадлежащий Социал-демократической партии Германии (СДПГ), до сих пор не говорил о победе Киева в войне, отмечая лишь, что "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон и Шольц не ладят. Это плохо для Украины, - Bloomberg

Причина, почему Шольц отказывается сказать, что он желает победы Украины, та же, почему он не хочет предоставить Киеву необходимое для достижения этой цели оборудование: глубоко укорененный страх перед Россией.

Шольц считает, что предоставление Украине оружия, такого как ракеты Taurus, которые можно было бы использовать для ударов по мосту, соединяющего Крым с Россией, и, возможно, даже для удара по Москве, настолько разозлит главу Кремля Владимира Путина, что тот предпримет ответные действия против Германии.

Автор: 

Германия (7219) Шольц Олаф (912) переговоры с Россией (1280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Так з чого вони беруть, що москалі готові до якихось мирних переговорів крім як капітуляції України?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:08 Ответить
+11
Це "політіко" знані гівноїди. Х/з що там думає Шольц, але оці постійні викиди про "пєрєгавори", з кожного вутюга, мають чітку адресу в одному уральському бункері...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:05 Ответить
+9
показать весь комментарий
07.03.2024 12:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це "політіко" знані гівноїди. Х/з що там думає Шольц, але оці постійні викиди про "пєрєгавори", з кожного вутюга, мають чітку адресу в одному уральському бункері...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:05 Ответить
Шольц нічого не думає. Він просто виконує вказівки кураторів. Якби думав, то міг би пов"язати і постачання німецьких танків до України. Чомусь він не боїться що кацапи влуплять по Берліну коли побачать цей танк на московській вулиці. Якщо заплатити, то танк можна провезти і через кордон і до Москви. Басаєв це вже доказував.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:07 Ответить
Так з чого вони беруть, що москалі готові до якихось мирних переговорів крім як капітуляції України?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:08 Ответить
Можливо тому що за останні місяці є багато інсайдів про бажання росії заморозити бойові дії.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:17 Ответить
Хєру Шольцу стати канцлером миру не вдасться.

Макрон зараз Д'Артаньян миру, а Шольц буде смоктати у ***** разом зі шрьодером, Меркель та відьмою австріячкою, яка у вальсі з ****** втратила незайманість.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:09 Ответить
"Ураїна не повинна програти", а "раша не повинна перемогти".. Висновок - війна бескінечна має бути? Фігасє сценарій. То вони хочуть щоб Україна воювала до останнього українця??
показать весь комментарий
07.03.2024 12:12 Ответить
Україна *
показать весь комментарий
07.03.2024 12:13 Ответить
Ну так не воюй, що нити то? Таке відчуття, що європейцям це потрібно більше, ніж нам.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:18 Ответить
Литві, Латвії, Естонії менше ніж нам потрібно? Польщі тій же ж, яка межує з кацапським прихвостнем лукашенко, ні? не потрібно? у 1939 також нікому нічого не було "потрібно" Отримали більше 50 мільонів загиблих на територіях навіть і тих країн, яким це не було "потрібно". Історія завжди повторюється.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:22 Ответить
Країнам Балтики - так потрібно, вони це розуміють і віддають дуже багато у відношенні до ВВП. Для решти країн ці всі "1939 роки" - це все дешеве бла бла бла, яке не працює по-факту. Це так само, якби Китай напав на якийсь Киргизстан, і тобі в чаті киргизи розповідали, що потрібно відправити пів української армії їм на допомогу, а то "міжнародні закони перестануть працювати"...
показать весь комментарий
07.03.2024 13:26 Ответить
В Шольца є наставники Gerhard Fritz Kurt Schröder і Angela Dorothea Merkel, але ніяк не Konrad Hermann Joseph Adenauer.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:12 Ответить
Шольц, блд, про що "переговори"
показать весь комментарий
07.03.2024 12:15 Ответить
Про заморозку.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:19 Ответить
Не петляй, пиши прямо - про тимчасову заморозку.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:46 Ответить
Не факт, а якщо так- то що? Поточний стан справ як альтернатива - кращий?
показать весь комментарий
07.03.2024 15:53 Ответить
Факт, про що прямим текстом заявляють москалі. Їм потрібна вся територія. Поточний стан справ дає шанс на перемогу, заморозка (тимчасова!) - гарантія зникнення українців. Назавжди.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:02 Ответить
Де ти побачив "шанс на перемогу" при поточному стані справ?
Де ти побачив "гарантію зникнення українців" при заморозці?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:05 Ответить
Хочеться посперечатися - сідай навпроти дзеркала.
Я все що хотів вже сказав.
показать весь комментарий
07.03.2024 16:11 Ответить
Ти видав типові клішовані фрази диванного дурачка. Як тільки я звернувся до аргументації твоїх заяв - ти так само клішовано злився)
показать весь комментарий
07.03.2024 16:14 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 12:17 Ответить
А Шольц - ТРУСЛО
показать весь комментарий
07.03.2024 12:18 Ответить
макрон відшукав усебе яйця лише тоді, коли другий термін підійшов до екватору. а шольц ше хоче бути канцлером і вдруге, і втретє, і, може й вчетверте. а звичайному німецьому бюргеру війну із рашкою не продаси. а от мир - так. ми маємо справу не з політиками, а дрібними комерсантам, що продають рожевим поні солодкі мрії.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:35 Ответить
Це що газети пишуть,що хоче Шольц, не звертаючи уваги, що допомога Німеччини досить відчутна?! Що за новини?! При чому тут Німеччина, коли оп зливає народ України, а пишуть про Чехію, Словаччину,Польщу, аби тільки своє не бачити.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:22 Ответить
Де Леопарди? Де Тауруси? Де ф-16? Де Хаймерси? Чому Хєрманія зливає народ України та готує нас до мирних перегорів з окупантом?

Де українці , які гріють дупи у Німеччині та не виходять на протести проти цієї влади, яка хоче нас злити?
показать весь комментарий
07.03.2024 12:44 Ответить
Ти це де? До зе
показать весь комментарий
07.03.2024 13:19 Ответить
Я де? Я в Україні!

А ти де?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:14 Ответить
Політико ,а ти не стидайся і замість" ймовірно "-спитай у Шольца.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:25 Ответить
І газовий потік німцям до останнього не заважав, і торгівля з кацапами у ЄС ще досі не прикрита. Воювати не своїми руками, а виключно з користю для себе, так щоб зберегти шанс на примирення і співпрацю з ****** в недалекому майбутньому, бо так було комфортно заробляти німцям, коли мали дешевий російський газ - вони цього не можуть забути
показать весь комментарий
07.03.2024 12:29 Ответить
"Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти". Джерело:
В перекладі з "політкоректної" це означає "Україна має капітулювати".
показать весь комментарий
07.03.2024 12:30 Ответить
З якого дива?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:21 Ответить
Ще на початку дев"яностих жартували що в світі є три парадокси - євреї воюють,німці борються за мир а руські борються з пияцтвом.Щодо німців то трохи задовго.Пора хоч Шольцу поміняти свій семітський характер на тевтонський...
показать весь комментарий
07.03.2024 12:49 Ответить
Якщо зелена ліквідаційна комісія України не почне робити атомну зброю за рік трамп і путін ділитимуть Україну.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:58 Ответить
Та за..бали ви тими - мирними переговорами . !!! Забудьте .!! Вони абсолютно нічого не вирішують !! Мирні переговори , означають одне , - для нас вони означають ліквідацію України і повне підпорядкування русні , а для боліт - перепочинок і відновлення армії ( вже з українцями в її складі ) для подальшої війни з НАТО . Ну невже не зрозуміло . ?? Кого ви хочете - нахитати , журнашлюхи ?
Ви що глухі , ви не чуєте заяв кацапів про - повне знищення України як держави і українців як нації , ви не чуєте їхніх закликів - бамбіть Берлін і Париж .? Які тут можуть бути переговори ,, про ЩО млять ??? Справжні мирні переговори русні й нах не потрібні .! Їх опустили , вони терплять поразку на всіх напрямках , вони вже 2 роки нічого не можуть вдіяти з Україною , кордони НАТО збільшились вдвічі , втратили енергетичний ринок ЄС , майже втратили контроль над Закавказзям , і багато чого іншого . Кацапня після того як Україна , не доведи Господи капітулює - буде прагнути реваншу в протистоянні з НАТО будь що . !
Довбане політіко постійно - свідомо і вперто мусолить тему мирних перемовин , нав'язуючи українцям думку що всі в світі цього мовляв - хочуть , і питання лише в нас , в Україні тобто , яка вперто відмовляється .
Шольц звичайне серло , ну боїться він кацапів , це так , шо ж тут зробиш . Як і Байден . Але навряд чи він бажає знищення України і посилення русляндії .
показать весь комментарий
07.03.2024 12:59 Ответить
Шольц валяє шольца. Ну і куй з ним.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:05 Ответить
Сцикло.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:38 Ответить
Не поважає він Зеденського !
показать весь комментарий
07.03.2024 13:43 Ответить
О шольц вже почав заглядувати куйлу в очко?!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:50 Ответить
В українській мові ,появився новий вираз": Веде себе ,як шольцанутий...")
показать весь комментарий
07.03.2024 13:57 Ответить
Проплаченное кацапами ипсо пошло бродить по канализационным трубам.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:27 Ответить
Звичайно є - Д'Артаньян Макрон !

Цікаво, а чому кацапські боти майже усі зараз під хранцузський vpn працюють? Співпадіння ?!

Лапоть ти спалив контору на слові «вишивата».
показать весь комментарий
07.03.2024 16:18 Ответить
Макрона тоже поливпи. Советую "Д'Артаньянов" в Африке и Ю.Америке поискать... Не умный вы наш.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:03 Ответить
Савєтую перейти на мову на українському сайті.

«поливпи» - це на якому ізикє?
показать весь комментарий
07.03.2024 17:10 Ответить
А шо там в Африке та Ю.Америке? Фабрика по виробництву Д'Артаньянів?
показать весь комментарий
07.03.2024 17:12 Ответить
"Його небажання йти ва-банк та передавати далекобійні ракети Taurus свідчить про те, що його кінцевою метою є те, щоб Україна погодилася на мирні переговори раніше, ніж пізніше. "

Це 100% так і в цьому Шольц повний союзник і подільник із Байденом
показать весь комментарий
07.03.2024 21:13 Ответить
 
 