Канцлер Германии Олаф Шольц ведет последовательную политику по отношению к Украине, которая заключается в том, чтобы помогать ровно настолько, чтобы Киев не проиграл. Его нежелание идти ва-банк и передавать дальнобойные ракеты Taurus свидетельствует о том, что его конечная цель состоит в том, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры скорее раньше, чем позже.

По мнению аналитиков, Шольц руководствуется глубоко укоренившимся страхом Германии перед РФ и желанием выглядеть "канцлером мира".

"В этом отношении немцам на руку играет отказ республиканцев в Конгрессе США продвигать очередной пакет помощи Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шольц озадачил своих европейских союзников, когда отказался поставлять Киеву крылатые ракеты, ссылаясь на риски российского возмездия, и в то же время упрекая союзников, что они не оказывают больше военной помощи Киеву для защиты от России.

Недовольство непоследовательностью канцлера стало очевидно в последние дни, особенно в то время, когда европейские союзники пытаются продемонстрировать решительность в вопросе помощи Украине. К тому же, напоминает издание, осенью 2025 года Шольца ожидают выборы, поэтому ему нужна проблема, чтобы работать над ней и поднять свой рейтинг.

При этом отмечается, что единственная сфера, где канцлер постоянно показывает хорошие результаты опроса внутри страны, – это его отношение к Украине, и большинство немцев выступают против предоставления дальнобойного оружия нашей стране. Поэтому в последнее время канцлер начал изображать себя как Friedenskancler, "канцлер мира", заявляя, что Германия не пришлет своих военных в Украину и не будет напрямую конфронтировать с Россией.

Но то, что может показаться непоследовательностью, действительно является продуманной стратегией.

С тех пор как Шольц понял, что Украина способна защитить себя от России, его стратегия заключалась в том, чтобы действовать в тандеме с Вашингтоном и поставлять Киеву оружие и технику, достаточное для выживания, но не давать Украине инструментов, необходимых для победы.

Он не скрывал такого подхода. Шольц, принадлежащий Социал-демократической партии Германии (СДПГ), до сих пор не говорил о победе Киева в войне, отмечая лишь, что "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".

Причина, почему Шольц отказывается сказать, что он желает победы Украины, та же, почему он не хочет предоставить Киеву необходимое для достижения этой цели оборудование: глубоко укорененный страх перед Россией.

Шольц считает, что предоставление Украине оружия, такого как ракеты Taurus, которые можно было бы использовать для ударов по мосту, соединяющего Крым с Россией, и, возможно, даже для удара по Москве, настолько разозлит главу Кремля Владимира Путина, что тот предпримет ответные действия против Германии.