Шольц, вероятно, хочет, чтобы Киев согласился на переговоры с Москвой, - Politico
Канцлер Германии Олаф Шольц ведет последовательную политику по отношению к Украине, которая заключается в том, чтобы помогать ровно настолько, чтобы Киев не проиграл. Его нежелание идти ва-банк и передавать дальнобойные ракеты Taurus свидетельствует о том, что его конечная цель состоит в том, чтобы Украина согласилась на мирные переговоры скорее раньше, чем позже.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
По мнению аналитиков, Шольц руководствуется глубоко укоренившимся страхом Германии перед РФ и желанием выглядеть "канцлером мира".
"В этом отношении немцам на руку играет отказ республиканцев в Конгрессе США продвигать очередной пакет помощи Украине", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Шольц озадачил своих европейских союзников, когда отказался поставлять Киеву крылатые ракеты, ссылаясь на риски российского возмездия, и в то же время упрекая союзников, что они не оказывают больше военной помощи Киеву для защиты от России.
Недовольство непоследовательностью канцлера стало очевидно в последние дни, особенно в то время, когда европейские союзники пытаются продемонстрировать решительность в вопросе помощи Украине. К тому же, напоминает издание, осенью 2025 года Шольца ожидают выборы, поэтому ему нужна проблема, чтобы работать над ней и поднять свой рейтинг.
При этом отмечается, что единственная сфера, где канцлер постоянно показывает хорошие результаты опроса внутри страны, – это его отношение к Украине, и большинство немцев выступают против предоставления дальнобойного оружия нашей стране. Поэтому в последнее время канцлер начал изображать себя как Friedenskancler, "канцлер мира", заявляя, что Германия не пришлет своих военных в Украину и не будет напрямую конфронтировать с Россией.
Но то, что может показаться непоследовательностью, действительно является продуманной стратегией.
С тех пор как Шольц понял, что Украина способна защитить себя от России, его стратегия заключалась в том, чтобы действовать в тандеме с Вашингтоном и поставлять Киеву оружие и технику, достаточное для выживания, но не давать Украине инструментов, необходимых для победы.
Он не скрывал такого подхода. Шольц, принадлежащий Социал-демократической партии Германии (СДПГ), до сих пор не говорил о победе Киева в войне, отмечая лишь, что "Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".
Причина, почему Шольц отказывается сказать, что он желает победы Украины, та же, почему он не хочет предоставить Киеву необходимое для достижения этой цели оборудование: глубоко укорененный страх перед Россией.
Шольц считает, что предоставление Украине оружия, такого как ракеты Taurus, которые можно было бы использовать для ударов по мосту, соединяющего Крым с Россией, и, возможно, даже для удара по Москве, настолько разозлит главу Кремля Владимира Путина, что тот предпримет ответные действия против Германии.
Макрон зараз Д'Артаньян миру, а Шольц буде смоктати у ***** разом зі шрьодером, Меркель та відьмою австріячкою, яка у вальсі з ****** втратила незайманість.
Де ти побачив "гарантію зникнення українців" при заморозці?
Я все що хотів вже сказав.
Де українці , які гріють дупи у Німеччині та не виходять на протести проти цієї влади, яка хоче нас злити?
А ти де?
В перекладі з "політкоректної" це означає "Україна має капітулювати".
Ви що глухі , ви не чуєте заяв кацапів про - повне знищення України як держави і українців як нації , ви не чуєте їхніх закликів - бамбіть Берлін і Париж .? Які тут можуть бути переговори ,, про ЩО млять ??? Справжні мирні переговори русні й нах не потрібні .! Їх опустили , вони терплять поразку на всіх напрямках , вони вже 2 роки нічого не можуть вдіяти з Україною , кордони НАТО збільшились вдвічі , втратили енергетичний ринок ЄС , майже втратили контроль над Закавказзям , і багато чого іншого . Кацапня після того як Україна , не доведи Господи капітулює - буде прагнути реваншу в протистоянні з НАТО будь що . !
Довбане політіко постійно - свідомо і вперто мусолить тему мирних перемовин , нав'язуючи українцям думку що всі в світі цього мовляв - хочуть , і питання лише в нас , в Україні тобто , яка вперто відмовляється .
Шольц звичайне серло , ну боїться він кацапів , це так , шо ж тут зробиш . Як і Байден . Але навряд чи він бажає знищення України і посилення русляндії .
Цікаво, а чому кацапські боти майже усі зараз під хранцузський vpn працюють? Співпадіння ?!
Лапоть ти спалив контору на слові «вишивата».
«поливпи» - це на якому ізикє?
Це 100% так і в цьому Шольц повний союзник і подільник із Байденом