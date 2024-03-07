РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10137 посетителей онлайн
Новости Война
1 876 11

Рашисты выпустили ракету Х-31П в сторону Одесской области. Она упала на подлете к побережью, - Силы обороны Юга

ракета

Российские оккупационные войска продолжают разведывать системы ПВО на юге Украины.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг атаковал Одесщину из самолетов тактической авиации с Черного моря, направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

В Силах обороны отметили, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Также читайте: Одещина нуждается в специфических системах ПВО, способных сбивать баллистику, - ОК "Південь"

Автор: 

обстрел (29023) Одесская область (3779)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Читаю, що буде розслідування по темі втрати Хаймерс, а чому не має розслідування по статті за зраду України, що не випускається свої Хаймерси, Стугни, Вільхи....,чому заблоковано слугами усе,що веде до Перемоги України, що за канікули коли закон про мобілізацію спить....
показать весь комментарий
07.03.2024 12:16 Ответить
+3
- А-50/У до сих пор не поднимали в воздух, вместо этого активно летают СУ-24МР. Развед. дроны разных типов начали залетать очень глубоко и нагло, поэтому можно смело заявить, что разведку с воздуха им пришлось переформатировать (Николаевский Ванек)
показать весь комментарий
07.03.2024 12:29 Ответить
+2
Приїдь та наведи порядок в ОПі , в оборонці, на нулі, та у ВР.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Читаю, що буде розслідування по темі втрати Хаймерс, а чому не має розслідування по статті за зраду України, що не випускається свої Хаймерси, Стугни, Вільхи....,чому заблоковано слугами усе,що веде до Перемоги України, що за канікули коли закон про мобілізацію спить....
показать весь комментарий
07.03.2024 12:16 Ответить
Приїдь та наведи порядок в ОПі , в оборонці, на нулі, та у ВР.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:24 Ответить
Без літака ДРЛВ вирішити комплексне завдання із виявлення позицій РЛС української стстеми ППО з наступним прокладанням маршрутів для цілей масованого дронового чи ракетного удару ворогу буде важко.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:17 Ответить
- А-50/У до сих пор не поднимали в воздух, вместо этого активно летают СУ-24МР. Развед. дроны разных типов начали залетать очень глубоко и нагло, поэтому можно смело заявить, что разведку с воздуха им пришлось переформатировать (Николаевский Ванек)
показать весь комментарий
07.03.2024 12:29 Ответить
Гуменюк же сказала, що нема чим збивати. Нєфіг тут розвідувати.
показать весь комментарий
07.03.2024 12:26 Ответить
Треба F-16 !!!
показать весь комментарий
07.03.2024 12:27 Ответить
Так давали ж вже, а наші не готові були прийняти. Бо до іншого готувалися.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:34 Ответить
багато чого треба..
та й «пілоти» ф-16 були впіймані на кордоні,
показать весь комментарий
07.03.2024 14:30 Ответить
Шкода, що вона не розірвалася прямо на літаку.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:32 Ответить
 
 