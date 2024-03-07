Рашисты выпустили ракету Х-31П в сторону Одесской области. Она упала на подлете к побережью, - Силы обороны Юга
Российские оккупационные войска продолжают разведывать системы ПВО на юге Украины.
Об этом сообщили в Силах обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром враг атаковал Одесщину из самолетов тактической авиации с Черного моря, направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.
В Силах обороны отметили, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.
Топ комментарии
+3 valentyna #410470
показать весь комментарий07.03.2024 12:16 Ответить Ссылка
+3 Виталий #548501
показать весь комментарий07.03.2024 12:29 Ответить Ссылка
+2 irenka ko
показать весь комментарий07.03.2024 12:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та й «пілоти» ф-16 були впіймані на кордоні,