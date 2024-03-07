Рашисты выпустили ракету Х-31П в сторону Одесской области. Она упала на подлете к побережью, - Силы обороны Юга

Российские оккупационные войска продолжают разведывать системы ПВО на юге Украины.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг атаковал Одесщину из самолетов тактической авиации с Черного моря, направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

В Силах обороны отметили, что россияне продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

Также читайте: Одещина нуждается в специфических системах ПВО, способных сбивать баллистику, - ОК "Південь"