Ореховское направление становится "горячим" в зоне ответственности ОСГВ "Таврія", за минувшие сутки зафиксировано 16 атак врага, - спикер Лыховий

На Таврическом направлении фронта становится "горячим" Ореховское направление. За минувшие сутки здесь зафиксировано 16 вражеских атак западнее села Вербовое и в районе села Работино.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Враг пытается возобновить наступление на Ореховском направлении

"И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское. Там, где враг пытается срезать Работинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там было иногда вообще ноль штурмовых действий противника в сутки, иногда 1-3, максимум - 5, то за вчерашние сутки здесь зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербовое и в районе села Работино", - отметил он.

По его словам, здесь противник развивает активность подобно той, как он уже пробовал это в середине февраля и был остановлен.

"Сейчас он там делает какие-то новые наступательные попытки. И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живую силу и технику", - добавил Лыховий.

Также на Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами. Вчера ВСУ уничтожили 2 вражеских квадроцикла.

Ситуация на Таврическом направлении

Оперативная обстановка на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой. Здесь "стабилизируемая обстановка".

По словам Лыховия, из общего количества боевых столкновений на всей линии фронта в Украине за минувшие сутки подавляющее большинство этих столкновений приходится именно на операционную зону ОСГВ "Таврія".

"За вчера противник здесь провел 57 боевых столкновений. Также россияне совершили почти 900 артиллерийских обстрелов. Нанесли 24 авиаудара. Количество авиаударов сокращается по мере продвижения "сушкопада". То есть управляемых авиабомб падает уже меньше, и поддержка российскому сухопутному наступлению с воздуха оказывается в меньшей степени. Также здесь было 3 ракетных удара и 127 ударов дронами-камикадзе", - рассказал спикер ОСГВ "Таврія".

При этом на Авдеевском направлении в районах сел Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское ВСУ отразили 21 штурмовое действие противника.

"На Новопавловском направлении, там, где Марьинка, в районах сел Георгиевка, Победа, особенно Новомихайловка, а также города Красногоровка враг 20 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - отметил Лыховий.

Какие потери армии РФ на Таврическом направлении

Общие потери оккупантов за минувшие сутки в операционной зоне ОСГВ "Таврія" составляют 389 человек - это вместе убитыми и ранеными. 54 единицы техники: 3 танка, 10 ББМ, 19 артсистем, 1 ПТРК, 1 СПГ, 17 автомобилей, 3 единицы спецтехники.

"Нейтрализованы средствами РЭБ или сбиты из стрелкового оружия 312 российских БПЛА, среди них - Zala и SuperCam. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили еще 3 склада боеприпасов врага", - добавил Лиховой.

Кроме того, за минувшие сутки был уничтожен еще один комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

"Позавчера таких комплексов у нас было уничтожено 2. Еще повреждено, то есть поражено 203 мм самоходное орудие артиллерии резерва верховного главнокомандования "Пион", причем в количестве 2 единиц. А также 1 "Акация" была повреждена", - резюмировал представитель ОСГВ "Таврія ".

