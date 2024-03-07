РУС
Следующей тактической целью армии РФ станет Часов Яр на Донетчине, однако полномасштабное наступление маловероятно, - британская разведка

Захват города Часов Яр на Донетчине, вероятно, станет следующей целью российской армии. Однако оккупанты вряд ли способны осуществить полномасштабное наступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что российские войска не оставляют попыток расширить свои позиции вокруг Бахмута. Армия продвинулась, чтобы занять восточную часть села Ивановское. Оккупанты атакуют украинские позиции в Богдановке.

В разведке Британии предполагают, что ближайшей тактической целью России может быть захват Часова Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.

"Несмотря на определенные постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска сейчас смогут предпринять полномасштабный штурм города", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Великобритания (5091) внешняя разведка (400) Донецкая область (10506) боевые действия (4725)
Рашисти скаржаться, що їх власні засоби РЕБ глушать на "нулі" їх же fpv-дрони:

https://www.dialog.ua/images/content/dc38ce6617f30fb5e34c573552f3023a.jpg
показать весь комментарий
07.03.2024 13:05 Ответить
підари прокляті. Всі кацапи повинні здохнути!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:06 Ответить
Волонтерка. Где оборонительные сооружения?

https://dl-news.defence-line.org/?p=25147
показать весь комментарий
07.03.2024 13:51 Ответить
Скорее Угледар. Окружат как Авдеевку.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:35 Ответить
 
 