Следующей тактической целью армии РФ станет Часов Яр на Донетчине, однако полномасштабное наступление маловероятно, - британская разведка

Захват города Часов Яр на Донетчине, вероятно, станет следующей целью российской армии. Однако оккупанты вряд ли способны осуществить полномасштабное наступление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что российские войска не оставляют попыток расширить свои позиции вокруг Бахмута. Армия продвинулась, чтобы занять восточную часть села Ивановское. Оккупанты атакуют украинские позиции в Богдановке.

В разведке Британии предполагают, что ближайшей тактической целью России может быть захват Часова Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.

"Несмотря на определенные постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска сейчас смогут предпринять полномасштабный штурм города", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

