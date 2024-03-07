Следующей тактической целью армии РФ станет Часов Яр на Донетчине, однако полномасштабное наступление маловероятно, - британская разведка
Захват города Часов Яр на Донетчине, вероятно, станет следующей целью российской армии. Однако оккупанты вряд ли способны осуществить полномасштабное наступление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
Отмечается, что российские войска не оставляют попыток расширить свои позиции вокруг Бахмута. Армия продвинулась, чтобы занять восточную часть села Ивановское. Оккупанты атакуют украинские позиции в Богдановке.
В разведке Британии предполагают, что ближайшей тактической целью России может быть захват Часова Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.
"Несмотря на определенные постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска сейчас смогут предпринять полномасштабный штурм города", - говорится в сообщении Минобороны Британии.
