5 462 22

РФ изменила тактику войны в небе, для быстрого захвата территорий применяет КАБ, - The New York Times

рф,каб,винищувач,літакрф

Из-за большой потери самолетов Россия изменила тактику в небе, теперь россияне полагаются на применение управляемых авиационных бомб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В материале отмечается, что около двух лет война в Украине велась преимущественно на земле. Военно-воздушные силы обеих воюющих стран играли второстепенную роль по нескольким причинам. В частности, из-за ограниченного количества самолетов в Украине, а также неспособности России таким образом добиться преимущества, на которое она надеялась.

Однако сейчас армия страны-агрессора начала чаще использовать авиацию и применять разное вооружение против позиций ВСУ. Враг использует самолеты вдоль линии фронта для того, чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы на позиции украинских защитников, тем самым расчищая путь для пехоты.

"Благодаря активному использованию КАБов оккупантам было легче взять Авдеевку – поскольку, по словам одного из украинских бойцов, полутонными бомбами можно разрушить любую позицию, насколько бы она защищена не была. Осознав, что эта тактика эффективна, россияне решили применять ее на всей линии фронта", – пишет издание.

В российской Казани горят казармы танкового училища. ВИДЕО

Управляемые боеприпасы в виде авиабомб стали чаще атаковать украинские позиции, пролетая огромное расстояние до линии фронта. Они несут на себе сотни килограммов взрывчатки, способных пробить подземные бункеры, защищающие солдат на фронте.

"Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. Все здания и сооружения просто превращаются в котлован после попадания всего одной бомбы", - рассказывал украинский солдат, воевавший в Авдеевке.

Автор: 

армия РФ (20316) боевые действия (4725) бомбардировка (461)
+13
Авдіїївка і Лівий Берег каже "спасіба" за "вчасні" Ф16
показать весь комментарий
07.03.2024 13:00 Ответить
+8
І шоб я робив без New York Times . Кросавці .! Відкрили очі .
А то б я так сидів і ламав би голову і далі - набіса ж кацапня жбурляє ті свої - каби . !? А воно он шо оказуєцца - для руйнування наших позицій . !! Хм .
Які ж все таки башковиті ті американські журнашлюхери . !! Розкусили русню .!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:11 Ответить
+5
От комуна просто поставила Північному В'єтнаму не три Петріота, більше ста батарей новітніх на той час "радянських Петріотів" С-75 і на землю впало 4 тис. американських літаків в тому числі 31 Б-52 і 2 СР-71
показать весь комментарий
07.03.2024 13:13 Ответить
Авдіїївка і Лівий Берег каже "спасіба" за "вчасні" Ф16
показать весь комментарий
07.03.2024 13:00 Ответить
а що з Лівим Берегом?
показать весь комментарий
07.03.2024 13:37 Ответить
.."воділа у Феррарі" однаково не зрозуміє
показать весь комментарий
07.03.2024 13:40 Ответить
Маються на увазі Кринки, Херсон. Та і Маріуполь розбивали теж ФАБ-ами, без авіабомб - тримати оборону було би легше.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:38 Ответить
...обережніше там, адже ви - носій винятково секретної інформації.. сподіваймося у вас є парабєлум..
показать весь комментарий
07.03.2024 15:52 Ответить
.. парабелум зелені тваринки приставили до скроні українській авіації! А Ви посміхайтеся... дуркуйте..ставте смайлики... У 2019 почали ржати... Не втомилися від сміху?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:20 Ответить
...втомився.., бо вже не 20 і не 40...(
і, якби ми зустрілися десь-колись, ви б побачили, який я сумний, навіть нудний-правильний, на фоні усього цього...
але ми - Українці..)
показать весь комментарий
07.03.2024 16:29 Ответить
... дурні..тому що бідні...чи бідні..тому що дурні? Ви не хочете сюди вставити слово **українці**? Мені теж не сорок.. і навіть не 50... І я дуже добре бачу..що коїться і що буде... Ви чекаєте Ф-16 і звинувачуєте союзників!! Вони не допоможуть..якщо буде продовжуватися те, що зараз! І на фоні усього цього..як Ви пишете... я продовжую бачити стадо дурноголових... семидесятитрьох відсотників.. які попри горе..кров.. жах продовжують бути дурноголовими. І не меншає... Чи може Ви бачите щось інше?
показать весь комментарий
07.03.2024 16:38 Ответить
Вже не секрет... оманливий-
Що душі пілотів росіїї-
Задушенні...

В море опущенні...
Вдаром поставленним-

F-35...

Ракетами - дуже воздушними-
Їх наяву - нема-
Але їх 25,,,
показать весь комментарий
07.03.2024 13:02 Ответить
ох и онолитеги....нах єтих лымарей капитанов очевидностей печатать
показать весь комментарий
07.03.2024 13:02 Ответить
F-16 zmenit obstanovku,raz sto oni na 30kilometrov ranse zamecajut kacapov samalioti izza premucetsvo svojix radarov,a izza premucetsvo svojix raket sbjiot na 90% do togo kogda te ix zametit.Dalse Kabi eto budet imeno kozyr Ukraini izza F-16
показать весь комментарий
07.03.2024 13:07 Ответить
КАБы уже давно. У журналистов все факты подчиняются красному слову, эффекту.
показать весь комментарий
07.03.2024 13:08 Ответить
І шоб я робив без New York Times . Кросавці .! Відкрили очі .
А то б я так сидів і ламав би голову і далі - набіса ж кацапня жбурляє ті свої - каби . !? А воно он шо оказуєцца - для руйнування наших позицій . !! Хм .
Які ж все таки башковиті ті американські журнашлюхери . !! Розкусили русню .!
показать весь комментарий
07.03.2024 13:11 Ответить
Після винайдення бліц-крігу нічого не змінилось. Тільки нам ЕС втирає шо воюєте і так - без авіації
показать весь комментарий
07.03.2024 13:11 Ответить
От комуна просто поставила Північному В'єтнаму не три Петріота, більше ста батарей новітніх на той час "радянських Петріотів" С-75 і на землю впало 4 тис. американських літаків в тому числі 31 Б-52 і 2 СР-71
показать весь комментарий
07.03.2024 13:13 Ответить
.. ну Ви вже так не пересмикуйте!!))) З 1964 року до кінця війни було втрачено 3380 літаків ВСІХ типів...як бойових так і не бойових. А зенітно-ракетними комплексами було збити біля 1500 одиниць. При тому СРСР поставив армії В*єтнама біля 100 комплексів..з яких біля 60 відсотків були знищені ВПС США. І ВПС США втратили дійсно 31 В-52... але збито було ВСЬОГО 16..чи 17.... Інші були втрачені при аваріях.. списані після невдалих посадок... а один навіть згорів при запуску двигунів . Ну а про SR-71 Ви трошки збрехали!!!))) Два літака було втрачено з за технічних причин. Один з вини екіпажу ..один з за відмови двигуна. Ні один SR-71 не був збитий зенітними підрозділами радянської армії. Якщо Ви Шановний пишете ..то старайтеся писати реальність..а не як ЗМІ СРСР.. які стверджують ..що авіація СРСР ( це той же В*єтнам) втратила на тій війні біля 150 літаків...))))
показать весь комментарий
07.03.2024 16:14 Ответить
Так "три Петріота" - мало
хоча це три країни поставили: США (4 пускові), Німеччина (10 пускових), Нідерланди (2 пускові)

З ціною не зрозуміло, в новинах заявлена ціна 1.5млрд
PDA пакет котрий включав озброєння та патріот коштував https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ 1млрд
тобто ціна батареї (4 пускові) десь 400млн
показать весь комментарий
07.03.2024 17:58 Ответить
а в нас за останні тижні - 2 С-300
показать весь комментарий
07.03.2024 13:31 Ответить
не прошло и двух месяцев, как они заметили смену тактики
показать весь комментарий
07.03.2024 14:15 Ответить
а в нас все добре як говорив янелох перед війною

В нас бруківочка шашлички оновлювати авіапарк не треба нащо

На тому політичних очків не заробиш
показать весь комментарий
07.03.2024 14:30 Ответить
Если бы The New York Times не работала на парашу то такого бы не было.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:40 Ответить
 
 