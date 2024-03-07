РУС
Станция киевского метро "Дніпро", не работавшая с 24 февраля 2022 года, возобновит работу в обычном режиме

дніпро

В Киеве возобновят работу станции метро "Дніпро" в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

С 8 марта станция метро "Дніпро" возобновит работу в обычном режиме. График работы станции - с 05:41 до 22:36. Обращаем внимание, что станция метро "Дніпро" – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", – говорится в сообщении.

Станция "Дніпро" не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения РФ.

так там далі на лівому березі всі наземні....
07.03.2024 13:03 Ответить
найулюбленіша станція метро у світі
07.03.2024 13:05 Ответить
Так а причина яка?! Чому не працювала, а зараз запрацює, що змінилось?!
07.03.2024 13:31 Ответить
Колись читав, що після зняття трамвайних колій (хай Омельченку у пеклі температуру під казаном підвищать) ця станція стала менш популярною. Втім, хай підтвердять чи спростують ті, хто регулярно нею користується.
07.03.2024 13:35 Ответить
Та взагалі маячня якась, я думав вона не працює з міркувань безпеки - міст є потенційною ціллю, тому й у людей більше ризиків при знаходженні на станції ?! А що війна закінчилась? Можна відкривати станції, аеропорти так??
07.03.2024 13:41 Ответить
Думаю, що врахували обидва моменти: небезпека через близкість до моста та низьку популярність.
07.03.2024 14:39 Ответить
Станція Червоний хутір - для білок, станція вирлиця - для рибаків, а станція Дніпро просто красива, і похєр що там не буває людей.
07.03.2024 14:41 Ответить
 
 