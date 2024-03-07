Станция киевского метро "Дніпро", не работавшая с 24 февраля 2022 года, возобновит работу в обычном режиме

В Киеве возобновят работу станции метро "Дніпро" в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

С 8 марта станция метро "Дніпро" возобновит работу в обычном режиме. График работы станции - с 05:41 до 22:36. Обращаем внимание, что станция метро "Дніпро" – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", – говорится в сообщении.

Станция "Дніпро" не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения РФ.

Читайте также: Движение метро на Теремки должно возобновиться до конца лета, если не будет "помощников", - Кандибор