Станция киевского метро "Дніпро", не работавшая с 24 февраля 2022 года, возобновит работу в обычном режиме
В Киеве возобновят работу станции метро "Дніпро" в обычном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
С 8 марта станция метро "Дніпро" возобновит работу в обычном режиме. График работы станции - с 05:41 до 22:36. Обращаем внимание, что станция метро "Дніпро" – наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности", – говорится в сообщении.
Станция "Дніпро" не работала для перевозки пассажиров с начала полномасштабного вторжения РФ.
