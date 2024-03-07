РУС
Новости
740 7

Оккупанты сбросили на частный сектор Торецка авиабомбу КАБ-500, три человека получили ранения

торецьк

7 марта, около 11.10, россияне нанесли авиаудар по г. Торецку, против мирного населения использовали "КАБ-500".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области

"Управляемой авиабомбой враг попал по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. .

Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда начался пожар.

Оккупанты обстреляли Торецк: один человек погиб, двое получили ранения

Автор: 

Донецкая область (10506) бомбардировка (461) Торецк (534)
Комментировать
Сортировать:
Цікаво, а оця ...анда і досі стоїть там десь, чи вже вдовольнилась?
07.03.2024 14:25 Ответить
Ота, що "путин, введи войска"
07.03.2024 14:28 Ответить
російський мир йде в Торецьк, будете тепер жити по російському як бахмут, соледар, авдіївка, сєверодонецьк, мар'їнка, ну все як ви хотіли в 2019 році.
07.03.2024 14:43 Ответить
Пів тони вибухівки скинути на голову шизанутого недомірка з Кремля, точніше з бункера.
07.03.2024 14:45 Ответить
 
 