Оккупанты сбросили на частный сектор Торецка авиабомбу КАБ-500, три человека получили ранения
7 марта, около 11.10, россияне нанесли авиаудар по г. Торецку, против мирного населения использовали "КАБ-500".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области
"Управляемой авиабомбой враг попал по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. .
Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда начался пожар.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
Полтава и Харьков
показать весь комментарий07.03.2024 14:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Полтава и Харьков
показать весь комментарий07.03.2024 14:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
matveich hard
показать весь комментарий07.03.2024 14:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
krot_lub
показать весь комментарий07.03.2024 14:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль