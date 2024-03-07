Оккупанты сбросили на частный сектор Торецка авиабомбу КАБ-500, три человека получили ранения

7 марта, около 11.10, россияне нанесли авиаудар по г. Торецку, против мирного населения использовали "КАБ-500".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области

"Управляемой авиабомбой враг попал по одной из улиц частного сектора, где в то время между собой общались трое соседей - горожанин 47 лет и 63-летние мужчина и женщина. Пострадавшим с контузией, ранением руки и переломом оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. .

Также повреждены несколько домовладений, а в одном из них после взрыва снаряда начался пожар.

