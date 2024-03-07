РУС
Путина преследуют за военные преступления, и его ждет трибунал в Гааге, - фон дер Ляйен

фон,дер,урсула,ляєн

Российский диктатор Владимир Путин должен ответить за военные преступления. ЕС не будет прекращать поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед конгрессом Европейской народной партии.

"Путин несет ответственность за смерть Алексея Навального. И было невероятно видеть мужество тех, кто присутствовал на похоронах Навального. Одна из участвовавших смелых женщин сказала, что Навальный пожертвовал собой, чтобы спасти страну, а Путин пожертвовал страной, чтобы спасти себя", - отметила президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что "Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

"Нет более актуального вопроса, чем Украина. Я была в Буче после освобождения города, мешки для трупов не забуду. Невинные мирные жители, молодые и старые, убитые путинскими солдатами. Я не забуду отчаявшихся родителей, чьи дети были похищены Россией. У меня, как у матери и бабушки, сердце обливается кровью, когда я слышу эти истории", – сказала фон дер Ляйен в своей речи на конгрессе ЕНП в Бухаресте.

Читайте также: Премьер Эстонии Каллас призвала создать трибунал для руководства РФ

Президент Еврокомиссии также заявила, что Россия "разрушила дома, больницы и детские сады, но не смогла разрушить мечту (...) о свободной и преуспевающей Украине в самом сердце ЕС".

"Даже сегодня, друзья, эта мечта продолжает жить. И в Республике Молдова, и в Грузии, и на Западных Балканах. И вместе они воплотят эту мечту в реальность. Это то, во что верят ЕНП и Европа", – добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это будет "Нюрнберг 2.0": Украина ведет переговоры о трибунале относительно преступлений России, - МИД

Автор: 

путин владимир (31964) трибунал (297) Урсула фон дер Ляйен (582)
+6
Потужно, плешивий недомірок вбив сотні тисяч народу України і на нього чекає суд в Гаазі. Допомагайте військами, зброєю, санкціями і тоді, може, цей виродок доживе до суду, а так просто здохне.
07.03.2024 14:35 Ответить
+5
"Путін несе відповідальність за смерть Олексія Навального..." - ну чьо, потужно, блд. Це найгірше, що зробив прутін...
07.03.2024 14:31 Ответить
+4
Захід обсцикається від одного чиху *****, який, в біса, трибунал? Заочно засудите?
За всратого навального небутерброда, який вам виявився дорожче, ніж тисячі вбитих українців? Лицеміри.
07.03.2024 14:42 Ответить
Чукча?
07.03.2024 14:49 Ответить
Та звідки ж я знаю, хто ти?
07.03.2024 15:07 Ответить
То есть, когда кто-то протягивает тебе руку помощи, чтобы спасти тебе жизнь или просто поддержать тебя, ты начинаешь ворчать о том, что слова поддержки недостаточно точно передают твои чувства, а материальная помощь могла бы быть и побольше?
07.03.2024 18:01 Ответить
Тоєсть, коли хтось не простягає тобі руку помочі - це не означає що через певний час він не простягне свої ноги.
Тоєсть, коли мова зайшла про путєна - в приклад його злочинів проти людства можна привести напад на Грузію, дві Чеченські війни, Сирію і аж ніяк не бутєрброда, тіпа харошево руссково, який "боровся" за все хороше і проти всього поганого.
Тоєсть, свої домисли про матєріальную помощь можеш процитувати своїм слугам і прєзідєнту.
07.03.2024 21:12 Ответить
Тобто, ты решил, что без помощи всех стран, входящих в ЕС ты сейчас бы ворчал о ее недостаточности? Я тебя разочарую: ты бы, если жил в Украине, писал бы сейчас явку с повинной у рашистского следака, чтоб отправиться в Сибирь лет на 20. Потому что без помощи союзников, нас бы тут всех перебили за полгода - банально из-за недостатка оружия и снарядов.

Тобто, про Чечню, Грузию, Сирию, а еще про Молдову (ты о ней забыл упомянуть) - говорили другие люди в свое время, но ты ворчишь по поводу Ляйен, которая не пересказала историю с 13 века (как плешивый "историк"), и потому ты ее критикуешь? Тобто, вместо того, чтобы раскалывать общество в мордоре, расшатывая их единство, показывая, что мы осознаем, что оппозиция в рф работает против власти путлера и мы ее в этом поддерживаем, вместо этого ты сознательно уравниваешь путлера и Навального, чтобы что? Чтобы врагов у Украины на данном этапе стало как можно больше? Чтобы такие как Невзоров или Каспаров понимали, что твое отношение к путлеру и к ним идентичное, а значит нет разницы, что они говорят и что делают? Чтобы в мордоре все понимали, что им лучше поддержать фюрера, потому что их всех накажут одинаково? Может быть ты и этнических русских из РДК приравняешь к псам путлера?
И ты реально считаешь домыслами, помощь стран ЕС? Погуглил бы хоть, сколько миллиардов ЕС вкатил в Украину за порследние пару лет.

Тобто, ты, учитывая такие проблемы с критическим мышлением, намного ментально ближе к 73-м %.
08.03.2024 02:27 Ответить
НІЧОГО ЙОМУ НЕ БУДЕ. Система покарання тримається на примусу. Злочинців затримують. Як ви його затримаєте? У вас є армія?
показать весь комментарий
У нас є армія і велике бажання є , щоби притягти цього виб@ядка
за воєнні злочини , які він вчиняє багато років поспіль проти людяності ,
але його повинні взяти за дупу його люди , а не такі ж виродки , як він 😡
07.03.2024 14:44 Ответить
нема в нас можливості це зробити - в нас нема Армії в 4-5 млн, нема 3-4 000 абрамсів, нема домінування в повітрі І не буде в найближчі років 100 - бо ми нища корумпована вимираюча нація. Китай може і США - але їм це нафіг не треба
показать весь комментарий
НАТО ще може. Але їм теж не треба.
показать весь комментарий
Мілошевич, Чаушеску, Каддафі, Хусейн, Берлусконі, уже чекають, оту істоту прутіна, від сруськага міра!!
Смерть окупантам московським в Україні !,
07.03.2024 14:40 Ответить
очередные вскукареки подвезли
07.03.2024 14:41 Ответить
Путін *****. Памʼятай про це пітар кацапський.
07.03.2024 14:50 Ответить
да понятно что он *****. Любишь почитывать вскукареки?
07.03.2024 14:52 Ответить
Він *****, а ти дегенерат.
07.03.2024 16:12 Ответить
А ты, наверное, сделал для Украины столько, что можешь себе позволить вот так комментировать слова поддержки Украины от руководства ЕС? А поделись-ка, почему твои слова - это не кукарек?
07.03.2024 18:04 Ответить
"стільки, скільки потрібно" - скільки можна казати ці погані слова?
07.03.2024 14:44 Ответить
от насмішили...чекає трибунал... Ага-нєдаждьотісь....
)(уйло посмертно буде царювати.
І ще,.... Хто сидить за ґратами за збиття Боїнга МН17 ?
07.03.2024 15:11 Ответить
самі собі казки розповідають,і в це вірять...чи може вважають що ми в це повіримо?
07.03.2024 15:13 Ответить
Базар в стиле "шоб он провалился" не красит политиков.
07.03.2024 15:18 Ответить
Гаазкамера...
07.03.2024 15:28 Ответить
Бла бла бла.
07.03.2024 17:16 Ответить
Поменяй имя на "владимир", что уже там скрывать.
07.03.2024 18:02 Ответить
 
 