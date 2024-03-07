Путина преследуют за военные преступления, и его ждет трибунал в Гааге, - фон дер Ляйен

Российский диктатор Владимир Путин должен ответить за военные преступления. ЕС не будет прекращать поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед конгрессом Европейской народной партии.

"Путин несет ответственность за смерть Алексея Навального. И было невероятно видеть мужество тех, кто присутствовал на похоронах Навального. Одна из участвовавших смелых женщин сказала, что Навальный пожертвовал собой, чтобы спасти страну, а Путин пожертвовал страной, чтобы спасти себя", - отметила президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что "Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".

"Нет более актуального вопроса, чем Украина. Я была в Буче после освобождения города, мешки для трупов не забуду. Невинные мирные жители, молодые и старые, убитые путинскими солдатами. Я не забуду отчаявшихся родителей, чьи дети были похищены Россией. У меня, как у матери и бабушки, сердце обливается кровью, когда я слышу эти истории", – сказала фон дер Ляйен в своей речи на конгрессе ЕНП в Бухаресте.

Президент Еврокомиссии также заявила, что Россия "разрушила дома, больницы и детские сады, но не смогла разрушить мечту (...) о свободной и преуспевающей Украине в самом сердце ЕС".

"Даже сегодня, друзья, эта мечта продолжает жить. И в Республике Молдова, и в Грузии, и на Западных Балканах. И вместе они воплотят эту мечту в реальность. Это то, во что верят ЕНП и Европа", – добавила она.

