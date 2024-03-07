Путина преследуют за военные преступления, и его ждет трибунал в Гааге, - фон дер Ляйен
Российский диктатор Владимир Путин должен ответить за военные преступления. ЕС не будет прекращать поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи перед конгрессом Европейской народной партии.
"Путин несет ответственность за смерть Алексея Навального. И было невероятно видеть мужество тех, кто присутствовал на похоронах Навального. Одна из участвовавших смелых женщин сказала, что Навальный пожертвовал собой, чтобы спасти страну, а Путин пожертвовал страной, чтобы спасти себя", - отметила президент Еврокомиссии.
Она также подчеркнула, что "Европа будет поддерживать Украину столько, сколько нужно".
"Нет более актуального вопроса, чем Украина. Я была в Буче после освобождения города, мешки для трупов не забуду. Невинные мирные жители, молодые и старые, убитые путинскими солдатами. Я не забуду отчаявшихся родителей, чьи дети были похищены Россией. У меня, как у матери и бабушки, сердце обливается кровью, когда я слышу эти истории", – сказала фон дер Ляйен в своей речи на конгрессе ЕНП в Бухаресте.
Президент Еврокомиссии также заявила, что Россия "разрушила дома, больницы и детские сады, но не смогла разрушить мечту (...) о свободной и преуспевающей Украине в самом сердце ЕС".
"Даже сегодня, друзья, эта мечта продолжает жить. И в Республике Молдова, и в Грузии, и на Западных Балканах. И вместе они воплотят эту мечту в реальность. Это то, во что верят ЕНП и Европа", – добавила она.
Тоєсть, коли мова зайшла про путєна - в приклад його злочинів проти людства можна привести напад на Грузію, дві Чеченські війни, Сирію і аж ніяк не бутєрброда, тіпа харошево руссково, який "боровся" за все хороше і проти всього поганого.
Тоєсть, свої домисли про матєріальную помощь можеш процитувати своїм слугам і прєзідєнту.
Тобто, про Чечню, Грузию, Сирию, а еще про Молдову (ты о ней забыл упомянуть) - говорили другие люди в свое время, но ты ворчишь по поводу Ляйен, которая не пересказала историю с 13 века (как плешивый "историк"), и потому ты ее критикуешь? Тобто, вместо того, чтобы раскалывать общество в мордоре, расшатывая их единство, показывая, что мы осознаем, что оппозиция в рф работает против власти путлера и мы ее в этом поддерживаем, вместо этого ты сознательно уравниваешь путлера и Навального, чтобы что? Чтобы врагов у Украины на данном этапе стало как можно больше? Чтобы такие как Невзоров или Каспаров понимали, что твое отношение к путлеру и к ним идентичное, а значит нет разницы, что они говорят и что делают? Чтобы в мордоре все понимали, что им лучше поддержать фюрера, потому что их всех накажут одинаково? Может быть ты и этнических русских из РДК приравняешь к псам путлера?
И ты реально считаешь домыслами, помощь стран ЕС? Погуглил бы хоть, сколько миллиардов ЕС вкатил в Украину за порследние пару лет.
Тобто, ты, учитывая такие проблемы с критическим мышлением, намного ментально ближе к 73-м %.
за воєнні злочини , які він вчиняє багато років поспіль проти людяності ,
але його повинні взяти за дупу його люди , а не такі ж виродки , як він 😡
Смерть окупантам московським в Україні !,
За всратого навального небутерброда, який вам виявився дорожче, ніж тисячі вбитих українців? Лицеміри.
)(уйло посмертно буде царювати.
І ще,.... Хто сидить за ґратами за збиття Боїнга МН17 ?